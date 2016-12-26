Россия добивается выселения крымских татар из Крыма путем репрессий, - Чубаров

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Всего на сайте: 296 писателей
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https://www.youtube.com/watch?v=YPgnbe2QEx8
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Да шыкаладная питорасня с 14 года занимается снабжением аккупантов на крысме.
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Если бы самолёт упал в окрестностях Луганска,
то местные мародёры подарили бы своим бабам дудки с балалайками.
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Это не описка или мой не правильный вопрос? Почему Польша...?
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Цитата:
Як повідомляв Укрінформ, Духовне управління мусульман Криму, розташоване в Сімферополі, після анексії півострова виявилося під контролем окупаційної влади і ФСБ РФ. Воно співпрацює з ФСБ і допомагає затримувати одновірців - кримських татар.
Не в е там так просто. Лично знаю многих татар чей цветочный бизнес бвл завязан на Москву. Они в первых рядах раанули кацапские паспорта получать
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Я правильно резюмировал ваш "изыск"?
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- Товагищи! Геволюция, о которой так долго мечтали большевики - свегшилась!!!
А тепегь - дискотека!!!"(с)
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https://www.youtube.com/watch?v=TitVHed80W8
это Крысм детки...
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Русские не смогли обеспечить физическую загрузку восточного отвода от магистрали "Северный поток" - OPAL - более чем на 81% (исходя из пропускной способности в 36 млрд куб. м в год), свидетельствуют данные оператора магистрали OPAL Gastransport GmbH.Суммарная загрузка "Северного потока" (сдает газ в отводы OPAL и NEL) составила только 97%, исходя из пропускной способности в 55 млрд куб. м в год.
При этом свободных мощностей, которые могли бы быть дополнительно использованы для обеспечения полной загрузки трубопроводов, у русских не осталось.
При сохранении текущей тенденции уже к 2025 году Россия превратится из экспортёра в импортёра газа, закупая его в Словакии и Норвегии.
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http://buggybugler.info/articles/na_pohorony_mevljut_mert_altyntasha_ubivshego-902.html
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