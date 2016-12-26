Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2017 год. ВИДЕО

я-это я
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, Голота
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, Змиевобандеровец
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, Чубака
, кацахол
, DPI Ukrainovich
, вуйко цімбор
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, Domkrat
, Антип61
, gregori
, Андрей Шевченко 73396fdd
, kira129
, паникр
, допкин_гепа
, jan pobokov
, EXW
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, Новий Перець
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, Igop
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, Dead Katsap
, muidugi
, Saw Ewas 1a26b1e6
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, Fobos
, Мария Орловская
, Envoy
, буков
, Герхард Шрёдер
, Дин Рид 4cb3d1a3
, курвиметр
, НацЕг
, Богдан Подзізей
, mrSmith
, Вова Индюков
, armik
, sunuyiwipmailtempinfo
, фОшЫзд Галичанский
, Джемми
, Tatota Ke
, Alexandr1983
, Lvbnhj
, Брест
, Alik Krass
, Андрей Деко 30a231c3
, scaciludium
, Володимир Науменко a6a66e08
, vera Rom
, Иван Афанасьев
, ИВАН ИВАНОВ 837599ff
, Mora Zfayfer
, Гельдрих
, Путлер Капут
, Михаил Кротов
, frosch
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, Волелюб Степовий
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, Леонид Богданов
, Сергей Канев
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, Юрий Булкин
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, Elvis519
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, Валентин78
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, Nikcon
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, Аль Капучіно
, Serg Koshserg
, Pyga BESTia
, Андрей Кафельников
, igor f
, V_V_V
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, Tor TorTor
, Серая Лиса
, valeriy levitskiy
, Попокатепетль
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, Николай М
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, Sergey Sergey dfbf1da5
, Привет
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, Vadim Loparev
, оля овчаренко
, Владік
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, Fox 1 b13bec2b
, Бздынечка
, Vadim_v
, Григорий Кошолян
, а ес c5e83b5a
, ipd dip
, Грут
, Виктор Степаненко
, Роман Бакс
, Felis Leopard
, Алекс Алексов eee499df
, DubBuk
, Вилен Ватанович
, VVCH
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, Пушной Зверь
, Gulfiliz Zorlu
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Всего на сайте: 288 писателей
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Осталось так пожить еще лет 7 с небольшим (Пеца на второй срок метит) и, может быть, еще лет через 5 заживут по-человечески...
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ДЛЯ ТЕРПІЛ.
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Как говорит Соскин *Свiй до свого по свое*.
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Дальнобойщик рассказал, что окружающим объяснили суть произошедшего.
"Я едва успел надеть обычную футболку с коротким рукавом, как к нам прибежал один из охранников и сказал, что они поймали нападавшего и вызвали полицию. Сотрудники комплекса видели, как он напал на меня. Нам следует идти за ним, чтобы объяснить все полицейским", - продолжил он.
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Хорошо хоть, шо испугаться не успел.
Даже в Перу достали этого поющего долбоебщика.
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СССР ошеломлен новостью о крушении на пути к Эль Аламейну транспортного самолета Люфтваффе Ju-52.
На борту находились функционеры Абвера, офицеры Вермахта, сотрудники Die Deutsche Wochenschau - киножурнала из ведомства доктора Геббельса, оркестр Гевандхауз, а так же фрау Ильза Кохкхе, представитель Национал-социалистического союза врачей.
Самолет направлялся в Эль Аламейн для поднятия боевого духа солдат Вермахта, только что нанесших тяжелое поражение союзникам в битве при Мерса-Матрухе в ходе Североафриканской кампании.
Советская общественность была глубоко опечалена произошедшим.
На улицах блокадного Ленинграда в знак скорби по жертвам авиакатастрофы включалась музыка Вагнера, а фотопортреты на школьных виньетках того года выпуска были выполнены с добавлением полупрозрачных немецких флагов со свастикой.
Так учителя и школьники выражали свою поддержку Великой Германии и сочувствие погибшим в авиакатастрофе.
В своем выступлении по поводу случившегося тов. Молотов в частности заявил:
"Несмотря на некоторые разногласия между нашими странами на данном историческом этапе, принципы гуманизма и взаимовыручки не должны быть попраны..."
Бои на Невском Пятачке в связи с трагедией были менее интенсивны.
За сутки объявленного по жертвам катастрофы траура советские войска потеряли всего лишь 1488 человек.
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Пора тушить свет в конце тоннеля в связи с экономией электричества..
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Штаты воздержались, но они ж нам не указ! Нам указы раздает или больное воображение, или самомнение, или желание угодить козломордым 'Шоб не напали'
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?!
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Может ЦН хотя бы 3 раза в день писать новость только из двух слов....
"Порошенко! - фассс! " ? Хотя слово фас - излишне...
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А чего ты сегодня про Йулю не вспоминаешь? Это же твоя любимая тема.
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Три двести! Та чтоб ты сам так жил!
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Эти аферисты реально достали своей хитрож@постью, считая всех вокруг тупыми лохами. Отнимут гривну, а вернут 10 копеек с пиаром и оркестром.
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http://antikor.com.ua/articles/143566-mama_zamuchennogo_boevikami_romana_kapatsija_ot_ozverevshih_separatistov_donetskij_doktor_zakryl_moe
одні воюють ...інші грабують...
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