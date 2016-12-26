С 2014 года по упрощенной процедуре украинское гражданство получил 6261 россиянин. ДОКУМЕНТ

Олег Тихонов 055f40a1
, Чубака
, кацахол
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, вуйко цімбор
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, Sergej Brider
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, Cлободян С 4b2f3782
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, Domkrat
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, Андрей Шевченко 73396fdd
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, Саша Волт
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, EXW
, Олександр Терек
, V-roma
, Новий Перець
, вася п
, Виктор Ли a3db1a1b
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, я-это я
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, Igop
, scoreze
, Baden
, Who is Who
, Nedozhdetes
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, перець
, Голота
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, muidugi
, Saw Ewas 1a26b1e6
, L.O. Ign
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, Fobos
, Мария Орловская
, Den Fil
, Envoy
, буков
, Герхард Шрёдер
, Дин Рид 4cb3d1a3
, курвиметр
, НацЕг
, Богдан Подзізей
, mrSmith
, Вова Индюков
, Змиевобандеровец
, armik
, sunuyiwipmailtempinfo
, фОшЫзд Галичанский
, Джемми
, Tatota Ke
, Alexandr1983
, Lvbnhj
, Брест
, Alik Krass
, Андрей Деко 30a231c3
, scaciludium
, Володимир Науменко a6a66e08
, vera Rom
, Иван Афанасьев
, ИВАН ИВАНОВ 837599ff
, Mora Zfayfer
, Гельдрих
, Путлер Капут
, Михаил Кротов
, frosch
, Мичиганец
, ZhIP
, Виктор Гончарук
, жовтоблакитний
, Волелюб Степовий
, Sergii Ustim
, Wadim Rottenberg
, Яков Свердловенков
, Владимир Ваctxrby
, Леонид Богданов
, Сергей Канев
, Vyacheslav Sensor
, Хавронников Степан
, AbOriginal_UA
, Александр Лекс
, vad
, Лёва Паливода
, Александр Пахомов 395cba96
, borodas
, Даунбасс хочет глонасс и курас
, сам прихожу
, Mikola Ivanov
, Юрий Булкин
, Андрей Веселовский
, Elvis519
, (unknown) 0c9b5c93
, Никита Харламов
, Валентин78
, sergik
, Злюка Кор
, Саня Лозовий
, дератизатор
, Nikcon
, хтось собі такий
, Gennadiy Golitsin
, Аль Капучіно
, Serg Koshserg
, Pyga BESTia
, Андрей Кафельников
, igor f
, V_V_V
, Cocos. ua
, TaT'ana
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, Baks13
, Олег Хардин
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, Серая Лиса
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, Попокатепетль
, Антон РАКИТИН
, Николай М
, violator
, З нами Бог та Україна
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Привет
, Батя Махно
, Vadim Loparev
, оля овчаренко
, Владік
, счастливый даунбасенок
, Sherbyna Genadij
, igezo
, Дмитрий Явтушенко
, Fox 1 b13bec2b
, Бздынечка
, Vadim_v
, Григорий Кошолян
, а ес c5e83b5a
, ipd dip
, Грут
, Виктор Степаненко
, Роман Бакс
, Felis Leopard
, Алекс Алексов eee499df
, Wevelsburg
, DubBuk
, Вилен Ватанович
, VVCH
, малыш Бакинский
, Пушной Зверь
, Gulfiliz Zorlu
, Василий Чапаев cdfe43f0
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, Владимир Будник
, Eispickel
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, Moskovit
, Yaroslav Buk
, Ali Hasan
, путин999
, Антипа Боголюбов bc4c690e
, Ласковый зверь
, Serg1969
, Алла Новосад 5b57f84f
, Pedagog
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, Стрелок
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, Леня Фишер
, Владислав Владисдав
, Анастасия Гаврилова daba72fa
, Владислав Василенко
, Fes Rad
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Tritey
, Yurii Sliusarchuk
, Вик Тодт
, Глеб Шмелев
, Береза005
, Влад Листвич
, МыслиВслух
, Евгений916
, valtsev
, Mi Boy
, Ольга Ольга 84668944
, Виталий Безносюк
, 4life
, ганстерито
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Остальных обратно .
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Много их вчера вскрылосьтех, кто "не против нас"... был... до вчера
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Но и вот эти, которые просили, с нашей системой проверки перед тем, как дать гражданство - тоже могут оказаться не лучше.
Нужно какой-то экзамен, что-ли. Язык и сторию, как минимум, должен изучить и там, через год, сдать экзамен, допустим.
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Яке ваше відношення до робіт Михайла Лукінюка та Володимира Білінського, якщо знайомі з цими роботами?
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Жодного ж оригіналу літопису не існує. Всі пізніше переписані і складені в "Летописные сборники" ( зрозуміло ким).
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Йолопа треба рішуче, без жодних сумлінь, тицькати носом у його купки, щоб воно більше таких купок ніколи не накладало.
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Было бы желание.
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Но сколькоих из тех 6261-го?
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https://www.youtube.com/watch?v=YPgnbe2QEx8
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Кроме того, язык сайта главы государства с румынского изменен на молдавский.
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1. Потому что уже жить негде было из-за разрушенного жилья и ехали в "богатую" энергетическую сверхдержаву с надеждой кое-как и самим там пристроиться.
2. Драпали с целью избежать уголовного преследования за соаершённые преступления.
А теперь плохая новость - и те, и те потихоньку возвращаются.
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- Западная пресса пишет, что, скорее всего, после инаугурации американская вовлеченность в украинский вопрос существенно снизится. Согласны?
- Да она и сейчас не очень-то высокая. Но да, возможно, ещё снизится. Хотя это не столько от Америки зависит, сколько от Украины.
- От дипломатических усилий Украины?
- Да даже не от этого. Понимаете, время идёт. Когда только начались события в Крыму и на Донбассе, Украина, как сказал наш посол, была самой красивой девушкой на танцплощадке. Но девушка стареет, да и за 3 года танцевать с ней надоело. Изменений мало. Денег вложено много.
Украина немного напоминает Израиль. Рядом с ними тоже враги, на них тоже давят Америка и Европа. Но они не просто выживают, а живут довольно-таки неплохо. Израиль уже картошку в пустыне выращивает и экспортирует в Россию. Когда я был на учениях с их офицерами, солдатами, они говорили: «Мы не слушаем ООН, не слушаем США, Европу, Россию. Мы делаем то, что необходимо для нашего выживания». Украине тоже стоит избрать этот подход.
Вот в Украине боятся, что Трамп санкции снимет. Во-первых, американские санкции особо ни на что не влияют. И все же: почему Трамп не должен снимать санкции? Он задастся этим вопросом, когда выделит 20 минут на Украину. Все хотят, чтобы американцы оставили или даже усилили санкции против России. А сама Украина не ввела санкции. Российские банки, российский бизнес, которые не имеют право работать на Западе, прекрасно чувствуют себя в Украине. Украинцы хотят, чтобы Запад как следует наказал Россию за ее действия, но сама Украина заключает экономические договоры и инвестирует в Россию. Это сюрреализм.
Трамп просто этого не поймет. Вы воюете с Россией, дружите или ни туда ни сюда? Потому что, простите за выражение, выглядит так, что Украина хочет и на елку залезть, и жопу не поцарапать. А так не бывает. Трамп подумает так и скажет: «Снимайте санкции». Другое дело, что он не сможет.
- Из-за Конгресса?
- Да не только. Там еще дело в международном договоре. Хотя он может, конечно, оказать давление. Но мне кажется, что ему по большому счету безразлично. Есть санкции, нет санкций - на США это точно никак не влияет.
Но вообще из Америки ситуация в Украине странно выглядит. Вы ведете бизнес с Россией, военное положение не ввели. Там, на Донбассе, ребята гибнут, а вы с Россией дипломатические отношения поддерживаете. Мне как солдату обидно.
- В Украине многие, особенно после того, как узнали результаты выборов, стали говорить: вот если бы в 2014 году во главе Штатов стоял Трамп или другой республиканец, то Крым все еще был под контролем Украины.
- Однозначно. И не только Крым. Абхазия и Южная Осетия остались бы грузинскими. Когда Буш был уже «хромой уткой», Владимир Владимирович решил прощупать почву (как Гитлер в свое время). Он подумал: «Что будет, если я возьму Абхазию и Осетию?» Если бы пришел «ястреб», как Маккейн, Путин бы ретировался и сказал: «Мы свое дело сделали, русский народ «защитили», до свидания». Но пришел Обама. Мягкий человек, который сразу сказал, что воевать ни за что не будет. Путин и подумал: «Хм, хорошо, значит мы пока останемся. Аннексировать не будем, но останемся. Посмотрим, как мир отреагирует». Мир не отреагировал. Путин: «Здорово. Тогда я буду держать Украину в заложниках, а в случае чего отберу Крым». И он отобрал. И Обама снова ничего не сделал. Если бы президентом были Рейган, Буш или Трамп, Путин и думать бы об аннексии не стал.
Трамп - не гибкий. Он такой, как Путин. Он тоже хочет показать, что он «реальный пацан». И Путин это отлично понимает. Его риторика после выборов в США изменилась. Он снизил накал.
- То есть Путин будет более осторожным?
- Он уже ведет себя осторожнее.
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СССР ошеломлен новостью о крушении на пути к Эль Аламейну транспортного самолета Люфтваффе Ju-52.
На борту находились функционеры Абвера, офицеры Вермахта, сотрудники Die Deutsche Wochenschau - киножурнала из ведомства доктора Геббельса, оркестр Гевандхауз, а так же фрау Ильза Кохкхе, представитель Национал-социалистического союза врачей.
Самолет направлялся в Эль Аламейн для поднятия боевого духа солдат Вермахта, только что нанесших тяжелое поражение союзникам в битве при Мерса-Матрухе в ходе Североафриканской кампании.
Советская общественность была глубоко опечалена произошедшим.
На улицах блокадного Ленинграда в знак скорби по жертвам авиакатастрофы включалась музыка Вагнера, а фотопортреты на школьных виньетках того года выпуска были выполнены с добавлением полупрозрачных немецких флагов со свастикой.
Так учителя и школьники выражали свою поддержку Великой Германии и сочувствие погибшим в авиакатастрофе.
В своем выступлении по поводу случившегося тов. Молотов в частности заявил:
"Несмотря на некоторые разногласия между нашими странами на данном историческом этапе, принципы гуманизма и взаимовыручки не должны быть попраны..."
Бои на Невском Пятачке в связи с трагедией были менее интенсивны.
За сутки объявленного по жертвам катастрофы траура советские войска потеряли всего лишь 1488 человек.
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Тепер от, Богдан Гдаль (Bohdan Hdal), абсолютно людина миру й добра, просить викинути на смітник канал Tvrain. І це нормально. Бо воно, цей Путін, лізе звідусіль.
Знаєте чому? В нас не бачать людей.
Вони в нас не бачать людей. Ми для них - матеріал.
Meduza туда же. Вони з іншого тіста.
Це тісто називається фашизм.
Звичайний московітський фашизм.
А фашизм далі трактується як ліберальний чи радикальний.
Рот не закрився ні в кого в РФ. Усі всиловили свою позицію. Апелюють до загальнолюдських цінностей. Й хочуть нашого співчуття.
Яке може спвічуття, коли нам просто байдуже?
От мені все це байдуже. Ні горя ні радості.
Вас не існує. Ви розчинился в своїй ненависті до усіх, хто вас любив.
Так що "Никогда мы не будем братьями" нехай здається тепер квіточками. - Р. Скрипін
www.facebook.com/skrypin/posts/10211439029353982
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https://twitter.com/doctor_liza
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Потом,идут в Генконсульство и пишут заяву об отказе от гражданства РФ прилагая к ней,согласие Украины,принять вас в гражданство Украины,после выхода из гражданства России. После этого,в течении трех месяцев,из Москвы приходит писулька о лишении вас гражданства РФ,забирая ее,вы сдете свой российский паспорт и с этой писулькой,топаете в миграционный отдел по месту жительства в Украине.
Там вам,на основании этой писульки из Москвы,выписывают украинский паспорт.
Все!!!
С этой минуты вы гражданин Украины. Таков закон и порядок,прописанный в межправительственным соглашении.
Другое дело,что Россия в Крыму,а ранее в Абхазии и Южной Осетии,нарушала межправительственные соглашения с Грузией,Молдовой и теперь вот с Украиной.
Там насильно людей сделали гражданами РФ,что не признается в мире.
И если те,кто не хотел,но вынужден был стать гражданином РФ и оставил украинский паспорт,подаст в международные суды,начиная с ЕСПЧ,то 100 % выигрыш против РФ и компенсация,которую РФ платить откажется наплевав на все эти ЕСПЧ.
Вот такая бяка господа.
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Просто ПИ....
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воно ж сміття та фашисти на рівні ДНК.
Колись у 1933-34 роках вже завезли сміття з іванівської,новгородської,смоленської області замість вбитих геноцидом голодом українців-ТЕПЕР МАЄМО ЖНИВА ТОМУ ПОСІВУ на сході України
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Этот по Вашему выражению "мусор" получил гражданство на основании "Закона по территориальному происхождению". То есть, они родились в Украине. Следуя Вашему примеру о ДНК то и Вы имеете равное с ними "ДНК" по территориальному происхождению. Или у Вас другое... не украинское территориальное происхождение гражданства?
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У нас мінімум 3 мільйони вати дозрівають як кандидати на депортацію (посадку), так замість них приймаємо більше 6 тисяч 5-ї колони?
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