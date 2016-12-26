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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: иск (330) Крым (17837) Минюст (996) Донбасс (11586) Севостьянова (37)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина активно готовится к судебному процессу с РФ по Крыму и Донбассу, - Минюст

В Министерстве юстиции активно готовятся к первой фазе судебных споров с Россией в международных судах.

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Хоть сомалийских. Всё-равно Росеюшку традиционно в дерьмо мордой ткнули.
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Да но Панамским за это не жалко заплатить хоть половину ЗВТ страны.
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НЕХАЙ ЙОГО ЗНАЄ ВСЯ УКРАЇНА!!! БІЗНЕСМЕН ІГОР КРИВЕЦЬКИЙ ВИТРАТИВ НА АТО 47 МІЛЬЙОНІВ - БІЛЬШЕ, АНІЖ УСІ ДЕПУТАТИ.
https://www.youtube.com/watch?v=YPgnbe2QEx8
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етот ожиревший педренко с минюста третий год активно собирается и никак неначнет -похоже что импотент полный етот министр во всем в одном приуспел етот педренко в воровстве на ето он мастер и все упевает
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И результаты будут те же что и по судебным процессам по рыгоанальной банде . Очередное разочарование .
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успех будет лет так через 20,но гарантии выигрыша минимальны
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Например для меня, через 20 лет = бесконечности.
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Смотря что считать успехом.
Если отмывка бюджетных денег через панамские оффшоры за якобы нанятых юристов, то тут успех 100% и быстрый.
Если Вы о стране, то даже имея на руках решение любого суда, в мире нет такого судового исполнителя, который пойдет освобождать Крым для Украины.
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Миротворець2 год ·
ЛЮСТРАЦИЯ МЕДИАСООБЩЕСТВА УКРАИНЫ В САМОМ РАЗГАРЕ. И ВЫ НЕ ЗНАЛИ?
Центр Миротворец искренне поздравляет тележурналиста ТСН АНДРЕЯ ЦАПЛИЕНКО и его группу с досрочным прохождением медиалюстрации и подтверждением почетного звания "Журналист Украины".
О меди6лядях враги так не напишут, как об Андрее в этом письме.
Для справки: Это пособники террористов и функционеры террористических организаций на оккупированной части Луганской области пишут друг-дружке.
Это их так возбудил эт...Показати більше...
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Давно пора! Посмотрим как они запоют о 3 лярда Овоща )
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"3 лярда Овоща" МВФ назвало суверенным долгом Украины...
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Фальшива скорбота: У Москві здивували "трауром" за загиблими в катастрофі Ту-154 (фото)


В одній з шкіл російської столиці замість траурних стрічок на прапори пов'язали пакети для сміття.
У московській школі №1282 замість траурних стрічок за жертвами авіакатастрофи Ту-154 на державні прапори Росії пов'язали чорні сміттєві пакети. Відповідне фото з'явилося в Twitter.

Користувачі мережі в коментарях звинуватили росіян в лицемірстві.

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Я знаю только один прецедент, когда страна отдала свою территорию по решению суда. Это когда, как последний лох отдала огромный кусок черноморского шельфа Румынии.
У международного суда нет судебных исполнителей... При любом решении Крым останется Россией в обозримом будущем. Пока не вижу даже в теории, как вернуть его в состав Украины...
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Как будто паРаша будет выполнять решения международного суда. Результат будет примерно как в анекдоте:

- Доктор, я только что узнал: меня будет оперировать практикант Сидоров.
- Да, операция завтра.
- Так ведь зарежет!
- А мы ему двоечку поставим!
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3 года готовятся!!!! И имеют наглость заявлять! Уверен, что при нормальной власти это (министр) и его замы будут обязательно посажены... На гаранта спихнуть всё не удастся.
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в центре Москвы найдем мертвым топ-менеджер компании Роснефть
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Цензор.НЕТФорум Украины
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