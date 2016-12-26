Украина активно готовится к судебному процессу с РФ по Крыму и Донбассу, - Минюст

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Всего на сайте: 296 писателей
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https://www.youtube.com/watch?v=YPgnbe2QEx8
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Если отмывка бюджетных денег через панамские оффшоры за якобы нанятых юристов, то тут успех 100% и быстрый.
Если Вы о стране, то даже имея на руках решение любого суда, в мире нет такого судового исполнителя, который пойдет освобождать Крым для Украины.
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ЛЮСТРАЦИЯ МЕДИАСООБЩЕСТВА УКРАИНЫ В САМОМ РАЗГАРЕ. И ВЫ НЕ ЗНАЛИ?
Центр Миротворец искренне поздравляет тележурналиста ТСН АНДРЕЯ ЦАПЛИЕНКО и его группу с досрочным прохождением медиалюстрации и подтверждением почетного звания "Журналист Украины".
О меди6лядях враги так не напишут, как об Андрее в этом письме.
Для справки: Это пособники террористов и функционеры террористических организаций на оккупированной части Луганской области пишут друг-дружке.
Это их так возбудил эт...Показати більше...
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В одній з шкіл російської столиці замість траурних стрічок на прапори пов'язали пакети для сміття.
У московській школі №1282 замість траурних стрічок за жертвами авіакатастрофи Ту-154 на державні прапори Росії пов'язали чорні сміттєві пакети. Відповідне фото з'явилося в Twitter.
Користувачі мережі в коментарях звинуватили росіян в лицемірстві.
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У международного суда нет судебных исполнителей... При любом решении Крым останется Россией в обозримом будущем. Пока не вижу даже в теории, как вернуть его в состав Украины...
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- Доктор, я только что узнал: меня будет оперировать практикант Сидоров.
- Да, операция завтра.
- Так ведь зарежет!
- А мы ему двоечку поставим!
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