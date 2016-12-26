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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: армия (7163) обстрел (4995) Донбасс (11586) Антитеррористическая операция (15402)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Боевики обстреляли Широкино из танков, БМП и 122 мм артиллерии, - пресс-центр штаба АТО

В течение дня в зоне АТО зафиксировано 26 обстрелов со стороны российско-оккупационные войск.

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Веня, не кизди = это ваши нарушают. ты устал, глотни боярки и отдохни в спаме
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"вынуждены были один раз ..." стыдно слушать оправдания военных.
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Они не оправдываются, а рапортуют. Не надо уничижать ВСУ.
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Ну и где все это мудачье которые приветствовали прекращение огня языки в жопы засунули ну и отлично больше их от туда и не вынимайте там им самое место
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Нужно об этом говорить вслух что бы все знали что каждый день нарушается, а не жаловаться по телефону Меркель
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Когда уже будет сказано, что в ответ на провокации боевиков был нанесен ответный удар с использованием гаубиц и РСЗО, позиции боевиков сровняли с землей, более провокаций в этом районе на зафиксировано?
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Когда всё будет подготовлено к этому. Информаторов-корректировщиков ещё не всех подчистили на контролируемой Украиной территории....
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когда командовать будет воин

а не барыга


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Сдали зачет террористы ? ВСУ пора уже официально оформляться мишенями для тренировки рашин зольдат унд официрен .
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Когда в Широкино прилетает 120 и 122мм- я отлично слышу. Даже днем. 80-мм- не слышу. А моя родня на Восточном- слышит всё. . Я сегодня не слышал ничего! Тока шо- отзвонился, спросил. ответ- ни единого выстрела не слышали.
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по светлодарску ты ту же пургу нес что ничего нету и быть не может
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А ниче и нету. То есть- вовсе. И воин оттуда- подтвердил. Смотрел, как лейтенант разложил всю эту операцию? А ты посмотри. Я об Операции "Очко".
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не понимаю почему бутусов трубил что там была большая победа
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А шо сказали- то и пришлось трубить. А нам- слушать. А шо ещё остается?!
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Та відповідають наші, орки аж пищать. Я час від часу заходжу на ютуб, щоб подивитись відео прдій, так там наші бомблять, правда тільки мінометами. Там на одному відео англійсбкий пропогандон ( забув прізвище) ледь не усрався. Правда і наших теж бомблять.
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Надо быть терпимыми и великодушными .
захарченко и плотницкий - "добрые и уставшие" от войны люди.
Неужели эти злобные командиры ВСУ не могут под Новый Год сделать
"доблестным воинам " лднр маленький подарок в виде большого праздничного
Фейерверка. Для организации фейерверка вполне подошла бы как ствольная, так и
реактивная артиллерия.
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а шоколадный ублюдкуватый тип приветствовал какое то перемирие .падло где оно?
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липецкий барыга катсапам тир устроил на данбасе предновогодний , это у него типа перемирие в одностороннем парядке
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Ветераны АТО начали блокаду бандитских "республик" Донбасса

26 декабря 2016

Новости Донецка, Луганска

Ветераны антитеррористической операции на востоке Украины и волонтеры запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса, сообщил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виноградский.
"Был ультиматум об освобождении наших военнопленных, руководство террористических организаций его не выполнило, в связи с этим мы начали организацию и проведение блокады восточных оккупированных областей", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
А.Виноградский отметил, что акция по блокаде уже началась. По его словам, к инициативе уже примкнули как ветераны АТО, так и волонтеры, а ее организаторы продолжают сбор сведений о каналах торговли.
Он напомнил, что в СБУ заявляли о том, что торговля с неподконтрольными территориями прекращена, отметив, что каналы по-прежнему работают.
"Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки… с углем", - рассказал командир.
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"Мы будем ставить мобильные блокпосты, как это делалось при блокаде Крыма", - добавил он.
В свою очередь начальник штаба блокады Сергей Акимович сообщил, что в Киеве на Майдане Независимости в понедельник установят мобилизационный пункт по блокаде оккупированных территорий.
"Мы будем добиваться блокады торговли с "ДНР-ЛНР". На государственном уровне нужно добиваться, чтобы туда не поставляли электроэнергию и воду", - сказал С.Акимович.
Он уточнил, что акция будет бессрочная, "пока не отпустят наших ребят".
Источник: Интерфакс-Украина
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Перемир'я з орками це, як секс по телефону... Розмов багато,а толку ніякого...😕
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211 украинских военнослужащих погибли в боях, 256 - по небоевым причинам в 2016 году
Моліться,люди України,

За тих,хто на передовій!
Моліться за чужого сина,
Щоб вас колись потішив свій!
Ті хлопці нам не є чужими,
Бо нашу волю бережуть.
Вони не знають,чи колись ще
До матерів живі прийдуть...
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