"Украина ориентировалась на международную позицию при голосовании резолюции по Израилю в ООН, - посол Олефиров"

я-это я
, Виктор Ли a3db1a1b
, Голота
, Андрій Гладишевський
, Змиевобандеровец
, Шимус
, Саша Волт
, Ksenia VB
, Den Fil
, Wevelsburg
, Олег Тихонов 055f40a1
, Чубака
, кацахол
, DPI Ukrainovich
, вуйко цімбор
, Faina L
, Sergej Brider
, Vlad1606
, Cлободян С 4b2f3782
, Крысолов
, dorateja1 .
, Alexandr Slavich
, Domkrat
, Антип61
, gregori
, Андрей Шевченко 73396fdd
, kira129
, паникр
, допкин_гепа
, jan pobokov
, EXW
, Олександр Терек
, V-roma
, Новий Перець
, вася п
, Владимир Мажура
, Vlad Orlov
, Кыргыз Бишкек
, Зося Синицкая
, сидней
, Одессит и Горжусь Этим
, Igop
, scoreze
, Baden
, Who is Who
, Andrey Bolcman
, перець
, Dead Katsap
, muidugi
, Saw Ewas 1a26b1e6
, L.O. Ign
, belge
, Bobic Sdox
, Fobos
, Мария Орловская
, Envoy
, буков
, Герхард Шрёдер
, Дин Рид 4cb3d1a3
, курвиметр
, НацЕг
, Богдан Подзізей
, mrSmith
, Вова Индюков
, armik
, sunuyiwipmailtempinfo
, фОшЫзд Галичанский
, Джемми
, Tatota Ke
, Alexandr1983
, Lvbnhj
, Брест
, Alik Krass
, Андрей Деко 30a231c3
, scaciludium
, Володимир Науменко a6a66e08
, vera Rom
, Иван Афанасьев
, ИВАН ИВАНОВ 837599ff
, Mora Zfayfer
, Гельдрих
, Путлер Капут
, Михаил Кротов
, frosch
, Мичиганец
, ZhIP
, Виктор Гончарук
, жовтоблакитний
, Волелюб Степовий
, Sergii Ustim
, Wadim Rottenberg
, Яков Свердловенков
, Владимир Ваctxrby
, Леонид Богданов
, Сергей Канев
, Vyacheslav Sensor
, Хавронников Степан
, AbOriginal_UA
, Александр Лекс
, vad
, Лёва Паливода
, Александр Пахомов 395cba96
, borodas
, Даунбасс хочет глонасс и курас
, сам прихожу
, Mikola Ivanov
, Юрий Булкин
, Андрей Веселовский
, Elvis519
, (unknown) 0c9b5c93
, Никита Харламов
, Валентин78
, sergik
, Злюка Кор
, Саня Лозовий
, дератизатор
, Nikcon
, хтось собі такий
, Gennadiy Golitsin
, Аль Капучіно
, Serg Koshserg
, Pyga BESTia
, Андрей Кафельников
, igor f
, V_V_V
, Cocos. ua
, TaT'ana
, Тихон Хреников
, Хап Незабвенный
, Baks13
, Олег Хардин
, maikl113
, Бислан 2004
, Harib Da
, Tor TorTor
, Серая Лиса
, valeriy levitskiy
, Попокатепетль
, Антон РАКИТИН
, Николай М
, violator
, З нами Бог та Україна
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Привет
, Батя Махно
, Vadim Loparev
, оля овчаренко
, Владік
, счастливый даунбасенок
, Sherbyna Genadij
, igezo
, Дмитрий Явтушенко
, Fox 1 b13bec2b
, Бздынечка
, Vadim_v
, Григорий Кошолян
, а ес c5e83b5a
, ipd dip
, Грут
, Виктор Степаненко
, Роман Бакс
, Felis Leopard
, Алекс Алексов eee499df
, DubBuk
, Вилен Ватанович
, VVCH
, малыш Бакинский
, Пушной Зверь
, Gulfiliz Zorlu
, Василий Чапаев cdfe43f0
, Дрон Морз
, Владимир Будник
, Eispickel
, реквием по кацапизму
, Stephan Bil
, Moskovit
, Yaroslav Buk
, Ali Hasan
, путин999
, Антипа Боголюбов bc4c690e
, Ласковый зверь
, Serg1969
, Алла Новосад 5b57f84f
, Pedagog
, хахахаха
, Стрелок
, Плюю на Путю
, Александр Харьковский
, Леня Фишер
, Владислав Владисдав
, Анастасия Гаврилова daba72fa
, Владислав Василенко
, Fes Rad
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Tritey
, Yurii Sliusarchuk
, Вик Тодт
, Глеб Шмелев
, Береза005
, Влад Листвич
, МыслиВслух
Чубака, Саша Волт, кацахол, Виктор Ли a3db1a1b, я-это я, dorateja1 ., Голота, Alexandr Slavich, Ksenia VB, Baden, Den Fil, Andrey Bolcman, Змиевобандеровец, буков, scoreze, Вова Индюков, Saw Ewas 1a26b1e6, Антип61, V-roma, Alexandr1983, jan pobokov, паникр, Envoy, Bobic Sdox, Андрей Деко 30a231c3, фОшЫзд Галичанский, Sergej Brider, Иван Афанасьев, перець, Володимир Науменко a6a66e08, Гельдрих, Vlad1606, курвиметр, Волелюб Степовий, Хавронников Степан, Леонид Богданов, Lvbnhj, sunuyiwipmailtempinfo, borodas, жовтоблакитний, Сергей Канев, EXW, Михаил Кротов, Sergii Ustim, Аль Капучіно, Валентин78, хтось собі такий, Serg Koshserg, Олег Тихонов 055f40a1, Elvis519, НацЕг, Baks13, Бислан 2004, ИВАН ИВАНОВ 837599ff, Хап Незабвенный, Mikola Ivanov, Юрий Булкин, Tor TorTor, сам прихожу, дератизатор, Богдан Подзізей, sergik, AbOriginal_UA, Олександр Терек, igezo, Wevelsburg, Fobos, Батя Махно, Sergey Sergey dfbf1da5, Harib Da, ZhIP, Николай М, Eispickel, Грут, Виктор Степаненко, vera Rom, Олег Хардин, Пушной Зверь, Привет, Андрей Веселовский, Бздынечка, Cocos. ua, Стрелок, VVCH, сидней, Moskovit, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
Всего на сайте: 288 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Уважают за соблюдение норм международного права даже в ущерб своим сиюминутным интересам. Что Украина и показала.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ото ж бо!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну, если Вы так считаете, то ... )))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
паРАШЭН в своем вшивом стиле действует
Ответить
А то я заявляю, что они голосовали в унисон с Британией, Францией и Китаем.
Ответить
Ответить
А вы, мля, мозги иногда включайте и ориентируйтесь не только туда, куда Москва указывает, но и туда, откуда Украину (и прицепом вас, долбодятлов) кормят!
Ответить
"Украина ориентировалась на международную позицию при голосовании резолюции по Израилю в ООН, - посол Олефиров"
А вы, мля, мозги иногда включайте и ориентируйтесь не только туда, куда Москва указывает, но и туда, откуда Украину (и прицепом вас, долбодятлов) кормят!"-------
Зачем же спамите, неужели аргументов для спора не хватает?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Кто там!
- Пасол!
- Какой посол?
- Пасол на***!
Эххх, Олефиров, про тебя анекдот... Учись у маланцев иметь СОБСТВЕННУЮ позицию и не позорить державу!
Ответить
Батька (Лукашенко) - типа послал РАШУ, вата в шоке, ЭТО ДАЖЕ НЕ НОЖ В СПИНУ и НЕ ЯТАГАН с КАТАНАЙ в сраце - ЭТО ПОХЛЕЩЕ БУДЕТ!
http://www.rbc.ru/politics/26/12/2016/586137379a7947838c12d9d4?from=newsfeed
Ответить
Ответить
Ответить
Интеграционные саммиты постсоветских стран 26 декабря прошли без президента Белоруссии. Решение Лукашенко не участвовать - жесткая мера давления на Кремль, которая вряд ли оправдает себя, говорят эксперты
Отсутствие Лукашенко
Неформальные саммиты Евразийского экономического союзы (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) традиционно проходят в конце года в России, обычно в Москве, но в этот раз местом проведения была выбрана библиотека имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В ОДКБ помимо пятерки входит еще Таджикистан.
В предыдущие годы участники собирались, как правило, в полном составе. Однако в этом году на встречи не приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. До этого он крайне редко упускал возможность встретиться с коллегами, пропустив всего два саммита (в 2009 и 2013 году).
Официального объяснения отсутствия президента из Минска не последовало. Представитель пресс-службы президента Белоруссии на вопрос корреспондента РБК в понедельник не ответил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не назвал причин, сообщив лишь, что белорусская сторона уведомила российскую. По традиции, если глава государства не может принять участие в саммите, вместо него приезжает премьер или другое уполномоченное лицо. Однако в этот раз белорусская сторона не прислала никого.
Как пояснил собеседник РБК, знакомый с ходом организации саммита, причина отсутствия Лукашенко связана с проблемами в двусторонних отношениях с Россией.
На протяжении года Москва и Минск не смогли договориться об условиях поставки российского газа в Белоруссию. Белоруссия должна «Газпрому» (по данным газеты «Коммерсантъ») около $425 млн. Также белорусская сторона требует снизить цену с $132 до $73 за 1 тыс. куб. м. Вопрос не раз обсуждался премьерами двух стран и президентами. Последний раз Путин и Лукашенко встречались в ноябре в Москве, однако к достижению договоренностей эти встречи не привели.
К концу года обострилась и дискуссия по поставкам из Белоруссии в Россию продукции, которая Москва относит к санкционной. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК обвинил Беларусь в том, что та активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно. «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно», - отреагировал президент Лукашенко.
Отсутствие Лукашенко связано с отсутствием у него аргументов для переговоров с Путиным, предполагает Андрей Суздальцев, замдекана мировой экономики НИУ ВШЭ. Лукашенко привык думать, что без Минска Москва не обойдется, ей нужна внешнеполитическая и военная поддержка, однако в Москве так не считают, говорит Суздальцев
Без кодекса и генсека
В отсутствие Лукашенко президенты России, Армении, Казахстана и Киргизии подписали единый таможенный кодекс ЕАЭС. Судя по трансляции из зала заседания, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сначала отказался подписывать кодекс, о чем заявил председатель коллегии Евразийской экономической коллегии Тигран Саркисян. Однако спустя полчаса Саркисян сказал журналистам, что кодекс был подписан всеми четырьмя президентами. Они также поручили передать документы белорусской стороны. Без подписи Лукашенко кодекс не может вступить в силу.
На саммите ОДКБ президенты из-за отсутствия кворума (без Лукашенко) не смогли обсудить вопрос о генеральном секретаре, сообщил генсек организации Николай Бордюжа, который занимает этот пост уже 13 лет. Год назад президенты договорились, что пост на три года будет занят по принципу ротации по алфавиту, то есть его займет представитель Армении. Однако на саммите в октябре вопрос по кандидатуре не был решен, его перенесли на декабрьскую встречу. Из-за отсутствия «одной из делегаций», присутствовавшие президенты решили вернуться к вопросу о генсеке на саммите в апреле, сказал Бордюжа.
Бойкот саммитов - это способ давления на Кремль, чтобы добиться уступок, в 2009 году Лукашенко не приезжал на саммит ОДКБ из-за «молочной войны» (запрета на поставки молочной продукции в Россию), в 2014 году он грозил не подписать соглашение о ЕАЭС пока Россия не пошла на уступки по нефтегазовым пошлинам, напоминает белорусский политолог Валерий Карбалевич. Он указывает, что в предыдущих случаях Лукашенко добивался уступок от Кремля, но сейчас ситуация другая - он не может как раньше апеллировать к российскому обществу, так как рейтинг поддержки политики Путина крайне высок, поэтому пока сложно прогнозировать сейчас, добьется ли белорусский лидер желаемого.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так что да, мерзкие евреи посягнули на святое - на исконно рьюзскую землю.
Ответить
завелись два чувака, палестинец и еврей, кто хозяин на израильской земле...
Еврей: Палестинцы - воровитый народец... Когда Иисус однажды купался, у него пропало полотенце (по летописям)
Палестинец: Что вы несете, нас вообще тогда там не было!
Еврей: Вот именно!!!
Ответить
Получается, что евреи, мля.
Какой жизненный анекдот.
Прям из новейшей истории Украины. Хе-хе.
Ответить
Ответить
Получается, что евреи, мля.
Какой жизненный анекдот.
Прям из новейшей истории Украины. Хе-хе.
Ответить
Ответить
Ответить
Евреи, ну, вы это, там держитесь...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хотя если бы я жил на украине то покрайне мере владел бы бытовой украинской мовой
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Согласно норм международного права
Как европейцы, а не продажные дикари синайской пустыни
Ураинцы гордятся своими дипломатами.
Ответить
Ответить
Украина проголосовала вместе со Сраной Рашкой
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вопрос в другом: зачем голосовать за просьбу Чма Обамы, если Президент фактический (!) имеет прямо противоположное мнение. Это может сделать только Барыга в состоянии алкоголной комы и в обмоченых штанах.
Ответить
Ответить
Вот скажи мне пачему ваше насиления всегда думает о русских о израиле но не не как не хочет думать о украине
Ответить
Ответить
Если бы ООН под нажимом России и США разделил Киев на 2 части, сделав половину Киева столицей ДНР ...... Украина бы стала выполнять решение ООН ????
Именно в таком положении оказался Израиль ..... если Израиль будет выполнять преступные решения ООН, страну уничтожат соседи, которые сейчас завоевывают Европу : изнасилования, теракты, убийства ....
Увы, раньше США блокировала все поползновения арабских стран уничтожить Израиль через СБ ООН ... сегодня Обама, просрав Ближний Восток и Украину., пытается усложнить жизнь Трампу и организовать ,напоследок, новую войну Израиля со своими соседями .....
Трамп это прекрасно понимает и предупредил, страны поддержащие антиизраильскую резолюцию (войну на Ближнем Востоке ) будут после 20 января лишены финансовой поддержки .....
Да, России нужна война на Ближнем Востоке для высокой цены на нефть ..... Франция, Англия заинтересованы в голосах арабских своих жителей - их 20% населения.... Китай заинтересован в нефти из Ближнего Востока ....
США воздержались, но Какие интересы у Украины уничтожить Израиль .... единственная страна Запада давшая безвизовый режим Украине и заключившая договор с Украиной о разрешении работать в Израиле 20 тыс рабочих с оговоренной зарплатой и страховкой .... ??
Ответить
Но они упертые, что дальше некуда
Ответить
Ответить
БЛять, я уже начинаю думать не агентура ли Москвы фактически пригрозила использовала против них компромат, чтобы принудить ИХ к совершенно алгичному голосования и вбить таким образом клин между Израилем и Украиной.
Ответить
Ответить