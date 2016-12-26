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Теги: дипломатия (917) Израиль (776) ООН (1838) посол (1004) резолюция (129) США (11500) Совбез ООН (453) Олефиров (4)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина ориентировалась на международную позицию при голосовании резолюции по Израилю в ООН, - посол Олефиров

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров убежден, что Украина ориентировалась не на Соединенные Штаты или другую страну, а как раз на международную позицию по вопросу сосуществования двух независимых государств Израиля и Палестины, которая существует уже очень много лет.

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Израиль не такая важная страна,что бы об этом так долго говорить.
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ну хотя бы учиться у неё стоит...Израиль отстаивает свои интересы,чего не скажешь об украинской власти
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И в связи с этим Израиль может попасть в изоляцию. Как рашка попадает.
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а по другому не бывает ,если ты хочешь ,чтобы твою страну уважали
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Бывает. Вот именно сейчас Украину начинают уважать.
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уважают за реформы и коррупцию ?Не ведись на Пецину враньё ,там одна ложь и стремление набить свою мошну
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Ну даже я зауважал немного из-за этого голосования. Всё правильно сделали и нечего оправдываться.
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Треба було Порошенку орієнтуватись на національні інтереси а не на міжнародну спільноту та її позицію! Треба робити як Ізраїль - бити ворога превентивними ударами та відбирати його території! Саме так має робити Україна - бити Росію та відбирати Таганрог, Білгород, Воронєж, Ростов, Краснодар та інші міста де мешкають етнічні українці.
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Та треба було, треба. От тільки требалки не було і ще довго не буде при бюджеті на оборону 250 міл. баксів.
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Я не ведусь ни на какое враньё ни от каких политиков-своя голова на плечах имеется.
Уважают за соблюдение норм международного права даже в ущерб своим сиюминутным интересам. Что Украина и показала.
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маю вам сказати, що на рівні державних відносин поваги однієї держави до іншої не існує. натомість є тільки повага чинного міжнародного права.
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"поваги не існує". А що існує-саме тільки міжнародне право? Впевнені?
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мені здається ви мене не чуєте. тому, вибачте, пишить комусь іншому. будьте зорові.
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Я і так здоровий і вам нічого не писав. Йдіть куди йшли.
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"Израиль может попасть в изоляцию"... Это анекдот? Или ты специалист по Ближнему Востоку?
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это шпециалист по дабыче шакалада из дупы липецкага барыги
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А с ним кто-то из соседних государств в дружественных отношениях?
Ото ж бо!
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Особенно недружественна ООП! Израиль и сша зарылись по норам и дрожат.
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Не мешайте, видите, политологи статью обсуждают!
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Они просто объясняют гражданам Украины. И очень правильно, что объясняют.
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Вот вот а нужно опираться на международную правовую систему но результат был бы тот же но мотивировать нужно именно так и ни как иначе
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дегенераты да еще голосовали в унисон с катсапами стыд и пазорище
паРАШЭН в своем вшивом стиле действует
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А точно в унисон с кацапами?

А то я заявляю, что они голосовали в унисон с Британией, Францией и Китаем.
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"Украина ориентировалась на международную позицию при голосовании резолюции по Израилю в ООН, - посол Олефиров"
А вы, мля, мозги иногда включайте и ориентируйтесь не только туда, куда Москва указывает, но и туда, откуда Украину (и прицепом вас, долбодятлов) кормят!
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"Анатолий Николаевич

"Украина ориентировалась на международную позицию при голосовании резолюции по Израилю в ООН, - посол Олефиров"
А вы, мля, мозги иногда включайте и ориентируйтесь не только туда, куда Москва указывает, но и туда, откуда Украину (и прицепом вас, долбодятлов) кормят!"-------
Зачем же спамите, неужели аргументов для спора не хватает?
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Есть МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО,которое Россия нарушила в Крыму и Донбассе,а Израиль в Палестине,Украина правильно проголосовала.
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Крым и Донбасс- это понятно. А про Израиль пожалуйста раскройте мысль.
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Независимая внешняя политика-дорогое удовольствие. Но оно того стоит.
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Ну, если платить столько сколько народ Северной Кореи, то ну нах.
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"Платон мне друг, но истина дороже!" Не так ли? Да иногда наши умеют ляпнуть не к месту и не в тему, часто оглядываются на "дядь и теть." Это не правильно. "дяди и тети" - не боги и так же попадают впросак. Для нас главное, что бы за этим не стояли "меркантильные и тупые интересы". Что, мало настроены негативно против Украины в подобных ситуациях? Моя хата с краю, не украинское выражение, а многих. В споре - рождается истина. Виноваты - извинится. Нет? Зачем эта шебуршня?
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Может быть имеет смысл ориентироваться на свое мнение? Резолюцией не решить конфликта, их там было столько за 70 лет, что уже нет смысла их принимать. Сдается мне, что это Обама попросил так сделать в обмен на 350 млн зеленых, при этом воздержавшись при голосовании. Вот и всех делов. В Украине будет то же самое: рассчитывать на резолюции ООН в вопросах Крыма и Донбасса и на этом строить свое поведение абсолютно бессмысленно и глупо изначально.
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- Тук-тук!
- Кто там!
- Пасол!
- Какой посол?
- Пасол на***!
Эххх, Олефиров, про тебя анекдот... Учись у маланцев иметь СОБСТВЕННУЮ позицию и не позорить державу!
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ОФФТОП!
Батька (Лукашенко) - типа послал РАШУ, вата в шоке, ЭТО ДАЖЕ НЕ НОЖ В СПИНУ и НЕ ЯТАГАН с КАТАНАЙ в сраце - ЭТО ПОХЛЕЩЕ БУДЕТ!
http://www.rbc.ru/politics/26/12/2016/586137379a7947838c12d9d4?from=newsfeed

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Лукашенко никогда не пошлет. Не смешите. Он может только троллить.
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Как отсутствие Лукашенко на саммите ЕАЭС задержало евразийскую интеграцию

Интеграционные саммиты постсоветских стран 26 декабря прошли без президента Белоруссии. Решение Лукашенко не участвовать - жесткая мера давления на Кремль, которая вряд ли оправдает себя, говорят эксперты
Отсутствие Лукашенко

Неформальные саммиты Евразийского экономического союзы (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) традиционно проходят в конце года в России, обычно в Москве, но в этот раз местом проведения была выбрана библиотека имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В ОДКБ помимо пятерки входит еще Таджикистан.

В предыдущие годы участники собирались, как правило, в полном составе. Однако в этом году на встречи не приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. До этого он крайне редко упускал возможность встретиться с коллегами, пропустив всего два саммита (в 2009 и 2013 году).

Официального объяснения отсутствия президента из Минска не последовало. Представитель пресс-службы президента Белоруссии на вопрос корреспондента РБК в понедельник не ответил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не назвал причин, сообщив лишь, что белорусская сторона уведомила российскую. По традиции, если глава государства не может принять участие в саммите, вместо него приезжает премьер или другое уполномоченное лицо. Однако в этот раз белорусская сторона не прислала никого.

Как пояснил собеседник РБК, знакомый с ходом организации саммита, причина отсутствия Лукашенко связана с проблемами в двусторонних отношениях с Россией.

На протяжении года Москва и Минск не смогли договориться об условиях поставки российского газа в Белоруссию. Белоруссия должна «Газпрому» (по данным газеты «Коммерсантъ») около $425 млн. Также белорусская сторона требует снизить цену с $132 до $73 за 1 тыс. куб. м. ​Вопрос не раз обсуждался премьерами двух стран и президентами. Последний раз Путин и Лукашенко встречались в ноябре в Москве, однако к достижению договоренностей эти встречи не привели.

К концу года обострилась и дискуссия по поставкам из Белоруссии в Россию продукции, которая Москва относит к санкционной. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК обвинил Беларусь в том, что та активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно. «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно», - отреагировал президент Лукашенко.

Отсутствие Лукашенко связано с отсутствием у него аргументов для переговоров с Путиным, предполагает Андрей Суздальцев, замдекана мировой экономики НИУ ВШЭ. Лукашенко привык думать, что без Минска Москва не обойдется, ей нужна внешнеполитическая и военная поддержка, однако в Москве так не считают, говорит Суздальцев

Без кодекса и генсека

В отсутствие Лукашенко президенты России, Армении, Казахстана и Киргизии подписали единый таможенный кодекс ЕАЭС. Судя по трансляции из зала заседания, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сначала отказался подписывать кодекс, о чем заявил председатель коллегии Евразийской экономической коллегии Тигран Саркисян. Однако спустя полчаса Саркисян сказал журналистам, что кодекс был подписан всеми четырьмя президентами. Они также поручили передать документы белорусской стороны. Без подписи Лукашенко кодекс не может вступить в силу.

На саммите ОДКБ президенты из-за отсутствия кворума (без Лукашенко) не смогли обсудить вопрос о генеральном секретаре, сообщил генсек организации Николай Бордюжа, который занимает этот пост уже 13 лет. Год назад президенты договорились, что пост на три года будет занят по принципу ротации по алфавиту, то есть его займет представитель Армении. Однако на саммите в октябре вопрос по кандидатуре не был решен, его перенесли на декабрьскую встречу. Из-за отсутствия «одной из делегаций», присутствовавшие президенты решили вернуться к вопросу о генсеке на саммите в апреле, сказал Бордюжа.

Бойкот саммитов - это способ давления на Кремль, чтобы добиться уступок, в 2009 году Лукашенко не приезжал на саммит ОДКБ из-за «молочной войны» (запрета на поставки молочной продукции в Россию), в 2014 году он грозил не подписать соглашение о ЕАЭС пока Россия не пошла на уступки по нефтегазовым пошлинам, напоминает белорусский политолог Валерий Карбалевич. Он указывает, что в предыдущих случаях Лукашенко добивался уступок от Кремля, но сейчас ситуация другая - он не может как раньше апеллировать к российскому обществу, так как рейтинг поддержки политики Путина крайне высок, поэтому пока сложно прогнозировать сейчас, добьется ли белорусский лидер желаемого.
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Он что хочет? Добра Украине или отмазать глупцов?
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С какой стати евреи хотят строить свои поселения на палестинской земле ? палестинцы 2 000 лет на ней живут .
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Не смешите. Такого народа 2000 лет не было. Если не больше. Самоназвались арабы, захватившие земли - и все дела.
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Ольга, если не было такого народа - так почему евреи 2000 лет назад пришли и ЗАВОЕВАЛИ (заметьте!) Палестину? Ах ну да, Палестина ведь совсем рядом с Сирией и там же исконно рузския земли - простите совсем запамятовал - в одной рузьской программе даже был сюжет как рюзьскте пирамиды строили.
Так что да, мерзкие евреи посягнули на святое - на исконно рьюзскую землю.
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Анекдот есть на эту тему:

завелись два чувака, палестинец и еврей, кто хозяин на израильской земле...

Еврей: Палестинцы - воровитый народец... Когда Иисус однажды купался, у него пропало полотенце (по летописям)
Палестинец: Что вы несете, нас вообще тогда там не было!
Еврей: Вот именно!!!
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Тогда кто спёр полотенце?
Получается, что евреи, мля.

Какой жизненный анекдот.
Прям из новейшей истории Украины. Хе-хе.
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А кроме евреев и палестницев 2000 лет назад никого не существовало? Спор касался присутствия палестинцев, остальное второстепенно.
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Тогда кто спёр полотенце?
Получается, что евреи, мля.

Какой жизненный анекдот.
Прям из новейшей истории Украины. Хе-хе.
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международная позиция это трусливая "обеспокоенность"
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не знаю навіть що сказати щодо міжнародного права. чомусь мені здається, що ним нехтували завжи.
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Ну, то что поселения незаконны это уже понятно всем кроме евреев, пора бы их уже снести, но это уже тема другой резолюции.
Евреи, ну, вы это, там держитесь...
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Евреев если послушать то у них везде их земли. А на самом деле у них не было своей земли.
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Они были там рабами , а Моисей их выводил оттуда 40 дней водил по пустыне ,что бы прозрели
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Ну они всегда были ганими за сваю черезмерную любовь к власти и к деньгам.
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Ну пачему вы счетаете себя правым требовать сменя изучения сваих языков?
Хотя если бы я жил на украине то покрайне мере владел бы бытовой украинской мовой
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Ну если армян спрасить то это они прорадители всего человечиства.
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Аналогии не проводите - Я ЕЩЕ ОДНУ СКРЕПНО ИЗБРАННУЮ НАЦИЮ ЗНАЮ - у которой где насрал ВСЕ МОЕ.
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Очень правильно проголосовали
Согласно норм международного права
Как европейцы, а не продажные дикари синайской пустыни
Ураинцы гордятся своими дипломатами.
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США воздержались

Украина проголосовала вместе со Сраной Рашкой


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Не путай, это сраная рашка голосовала с Украиной. Кстати, в нашу пользу. Оно ещё кацапам аукнется.
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обама гнида подставил рашэн любителя клиндон
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Конченый негодяй. Не исключаю, что именно эта агентура убедила "Опухшего" голосовать за резолюция. Нам правильнее было бы насрать на позицию "большинства стран", включая Европу и США. положивших, к примеру, хрен на международные обязатекльства по будапештскому Меморадуму. Ничего кроме "глубокой озабоченности" в связи с анексией Крыма и оккупации часит территории Украины, мы от них не имеем.. В то же времмя, мы начисто проигнорировали позицию по этому вопросу Как самого Израиля, так и фактического Президента США, каковым по сути является Трамп. У него позиция крайне отрицательная по этому голосованию. Поэтом выгребем и от Израиля (свертыванием сотрудничества) и у США ацасем.
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Ну если вас это удовлитворит и успакоит то я уверен на все 1000% працентов что украина выполняла прозбу сша
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Это мы знали и без тебя, Бидлан.
Вопрос в другом: зачем голосовать за просьбу Чма Обамы, если Президент фактический (!) имеет прямо противоположное мнение. Это может сделать только Барыга в состоянии алкоголной комы и в обмоченых штанах.
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Дебил патому что это чмо абама вас садержит и застовляет чтобы европа таких (умных) не здали
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Так что бедлам больше о украине думает чем ты.
Вот скажи мне пачему ваше насиления всегда думает о русских о израиле но не не как не хочет думать о украине
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Понимаешь, когда я вижу совершенно безграмотного чурку, не владеющим русским письмом на самом элементарном уровне, то с такими добо*бами я просто не общаюсь. Я их СПАМлю.
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Господа, вы не понимаете о чем идет речь ..... почитайте что пишут Украинские политологи : МИД Украины попал в ловушку ....

Если бы ООН под нажимом России и США разделил Киев на 2 части, сделав половину Киева столицей ДНР ...... Украина бы стала выполнять решение ООН ????

Именно в таком положении оказался Израиль ..... если Израиль будет выполнять преступные решения ООН, страну уничтожат соседи, которые сейчас завоевывают Европу : изнасилования, теракты, убийства ....

Увы, раньше США блокировала все поползновения арабских стран уничтожить Израиль через СБ ООН ... сегодня Обама, просрав Ближний Восток и Украину., пытается усложнить жизнь Трампу и организовать ,напоследок, новую войну Израиля со своими соседями .....

Трамп это прекрасно понимает и предупредил, страны поддержащие антиизраильскую резолюцию (войну на Ближнем Востоке ) будут после 20 января лишены финансовой поддержки .....

Да, России нужна война на Ближнем Востоке для высокой цены на нефть ..... Франция, Англия заинтересованы в голосах арабских своих жителей - их 20% населения.... Китай заинтересован в нефти из Ближнего Востока ....

США воздержались, но Какие интересы у Украины уничтожить Израиль .... единственная страна Запада давшая безвизовый режим Украине и заключившая договор с Украиной о разрешении работать в Израиле 20 тыс рабочих с оговоренной зарплатой и страховкой .... ??
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Я им это уже вдалбливаю целый день. Палестина для Израиля- та же лугандония для Украины!!!
Но они упертые, что дальше некуда
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Вреш и нестесняешся
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"Опухшего" и Клима (Чугункина) надо пустить на чучела после этого голосования.
БЛять, я уже начинаю думать не агентура ли Москвы фактически пригрозила использовала против них компромат, чтобы принудить ИХ к совершенно алгичному голосования и вбить таким образом клин между Израилем и Украиной.
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Там не Климкин представляет нашу страну. Владимир Ельченко.

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Цензор.НЕТФорум Украины
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