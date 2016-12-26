"Нам нужно поддерживать контакты между людьми с неподконтрольных и подконтрольных территорий", - министр Черныш

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Раз нужно так нужно поддерживать... Черныш пусть покажет пример и поедет на передовую.
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Как любой олигарх, президент Украины Порошенко воспринимает высшую власть, не как инструмент для решения общенациональных задач, не как историческую миссию, а как свою собственность.
При этом он успешно предал и верхи, и низы. И олигархов, с которым сговорился, и своих избирателей, которые ему поверили.
Порошенко воспринимает свою президентскую власть как приз, с которым он не собирается расставаться. Вот почему за годы своего правления он сделал все, чтобы "заморозить" все революционные процессы, которые начались на Майдане - реформы, борьбу с коррупцией, рост национального и гражданского достоинства и экономического благосостояния для всех людей. Он все делает наоборот.
Все, что мешает укреплению его власти или обогащению, тут же уничтожалось или извращалось. Вот почему он делает все, чтобы затормозить позитивные экономические и политические процессы в стране. Но это удалось ему лишь ценой резкого усиления кризиса в Украине.
Но международная жизнь не стоит на месте. Вокруг Украины играют все, кому не лень - американцы, россияне, европейцы. Каждый из них решает свои внешнеполитические задачи.
Для этого они используют любых политиков в Украине. Тоже самое пытались делать украинские политики во главе с Порошенко.
Будучи олигархом, а не политическим лидером, и не имея времени и сил сопротивляться, Порошенко выкручивается и мечется между Россией и США.
Два года подряд он удачно использовал "политику сдерживания" влияния России и Запада в Украине. Вспомните его успешный двухгодичный саботаж реформ и евроинтеграции в Украине. В тоже время он активно "сотрудничал" с Путиным в деле легализации оккупированных Россией территорий в через принятие антиукраинских Минских соглашений.
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Теперь, когда Кремль и Вашингтон поняли, что Порошенко не является национальным лидером Украины и играет в двойную игру, они стали бесцеремонно давить на него с обоих сторон, решая в нашей стране свои задачи.
Соответственно, президент Порошенко, не имея возможности опереться ни на олигархов, ни на избирателей, которые теперь ему не доверяют, выбрал до конца своего президентства другую "стратегию выживания".
Это стратегия "Колобка: я от бабашки ушел, я от дедушки ушел". Именно этим объясняются многочисленные "выкрутасы" и фокусы, которые сейчас совершает Порошенко во внутренней и внешней политике.
Но теперь Кремль и Вашингтон не боятся, что потеряют в лице Порошенко своего "сукиного сына". Это новая геополитическая ситуация вокруг Украины.
До сих пор та или другая сторона делала ставку на своего политика в Украине ( например, Ющенко или Янукович). Теперь этого нет.
"Черную метку" со стороны Путина и Трампа получил в Украине один человек - президент Порошенко. Запад и Россия ищут новые инструменты реализации своей политики в Украине.
Президент Порошенко не устраивает обе стороны. Поэтому, первое, о чем действительно могут договориться Трамп и Путин - это о судьбе Порошенко, но не о судьбе Украины.
Для США Украина является важным международным инструментом своего влияния как на Европу, так и на Россию. В свою очередь, "живой Путин" никогда не отступится от своих захватнических планов. Но "проблему Порошенко" они оба могут решить довольно легко и быстро.
Для решения своих задач путинской России и США нужен новый менеджмент управления в Украине. Отсюда беспрецедентное давление, которое начнется с начала 2017 года на президента Порошенко и его окружение с той и другой стороны.
А народ Украины будет по-прежнему терпеть, громко роптать и ждать своей участи. Поэтому задача Порошенко - любой ценой удержаться еще один год.
Именно этим будут объяснятся все его метания и попытки вырваться из воронки, в которую он затягивает Украину.
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ПС
"А Тузик Жучку пялит раком.
Чего стесняться им, собакам?!!"
Это же не у вас, Черныши с Петями-Юлями-Бойками-Гадями-Гросями-Сенями-Авакянами война. Не у вас гибнут и калечатся родные и близкие на фронте и в тылу. Не вы собираете по копейке на тепловизоры/машины/маскхалаты/жратву/солярку. У вас всё хорошо. Катя Осадчая расскаже, как купить гламурный галсту и не продешевить? Давайте и дальше любить террористов.
Бляди вы. Как из госпиталя выходишь, где лежат наши раненные пацаны, так будто на другую планету попал, где всё пучком. Как и при Яныке, вы жрете, срёте и совокупляетесь.
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