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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Донбасс (11583) Черныш (35)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Нам нужно поддерживать контакты между людьми с неподконтрольных и подконтрольных территорий", - министр Черныш

Украинские власти должны способствовать контактам между жителями оккупированного Донбасса и жителями подконтрольных территорий.

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Черныш - ЙУХ моржовый, сепар конченный, мразь!
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Де знаходять таких ідіотів в міністри? Як можна повернути території якщо ти створюєш для окуповантів та колаборціоністів комфортні умови? Сталін спалював найух села та міста які лишались на окупованій території, посилав Зою Космодем'янську і інших патріотів, а фактично підлітків і ті спалювали села і міста в тилу ворога. Про яку, млять, торгівлю говорить цей міністр? Яка може бути торгівля з окупантами? Ці заяви міністра дуже важливі, вони показують ту моральні прірву між українцями та баригами у владі, які не бачать нічого поганого в тім щоб поторгувати трошки з ворогом! Не дивно що цих бариг вішали та різали у всі часи!
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Согласен. Это упростит обмен разведданными, удешевит их себестоимость
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Под соусом заботы о тамженашихлюдях бырыжная власть свиней оправдывает снабжение террористов деньгами.
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і шо саме ФІГОВО . дик не за свій кошт а ЗА КОШТ злидених ПЕНСІОНЕРІВ...
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Кастраллето , шел бы ты в СПАМ, дружище! Будет он линки, епта, на Соловьева постить...
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что б поддерживать контакты нам нужен контроль границы с рашистами и украинскую власть.а не украинскую колбасу и водку от барыг за расейские рубли...
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Тебе нужно, поддерживай, только спиной не поворачивайся, пристрелят...
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люди на блотном жаргоне ето правильные зеки воры живущие по законам фени все для людей етих у черныша торговля контробаса бизнес -пенсионеры не люди ето граждне и с той и другой стороны на жаргоне зеков терпилы живущие по зкону государства -вот оно че мыхалыч для каких людей стараются
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Зачем,?они нас за людей не считают,кишки выпуская,требую черныша к ответу....
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Черныш...где то слышал. А! Это кличка у собаки.
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нет. это шыкаладная гнида которая оправдывала поставки угля из дамбаса кормящего всю галактику. Собачка здесь не при чем.
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як це чмо стало міністром? Може черговий пєцін жополиз? Йому на фронт або у тюрму треба, для закріплення вивченого.
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Этих подонков - Ченыша, всё правительство, Порошенко и его администрацию в окопы на фронт и пусть там поддерживают контакты с людьми с неподконтрольной территории...
Раз нужно так нужно поддерживать... Черныш пусть покажет пример и поедет на передовую.
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Задача Порошенко - любой ценой удержаться еще один год, - Виктор Небоженко
Как любой олигарх, президент Украины Порошенко воспринимает высшую власть, не как инструмент для решения общенациональных задач, не как историческую миссию, а как свою собственность.
При этом он успешно предал и верхи, и низы. И олигархов, с которым сговорился, и своих избирателей, которые ему поверили.
Порошенко воспринимает свою президентскую власть как приз, с которым он не собирается расставаться. Вот почему за годы своего правления он сделал все, чтобы "заморозить" все революционные процессы, которые начались на Майдане - реформы, борьбу с коррупцией, рост национального и гражданского достоинства и экономического благосостояния для всех людей. Он все делает наоборот.
Все, что мешает укреплению его власти или обогащению, тут же уничтожалось или извращалось. Вот почему он делает все, чтобы затормозить позитивные экономические и политические процессы в стране. Но это удалось ему лишь ценой резкого усиления кризиса в Украине.
Но международная жизнь не стоит на месте. Вокруг Украины играют все, кому не лень - американцы, россияне, европейцы. Каждый из них решает свои внешнеполитические задачи.

Для этого они используют любых политиков в Украине. Тоже самое пытались делать украинские политики во главе с Порошенко.
Будучи олигархом, а не политическим лидером, и не имея времени и сил сопротивляться, Порошенко выкручивается и мечется между Россией и США.
Два года подряд он удачно использовал "политику сдерживания" влияния России и Запада в Украине. Вспомните его успешный двухгодичный саботаж реформ и евроинтеграции в Украине. В тоже время он активно "сотрудничал" с Путиным в деле легализации оккупированных Россией территорий в через принятие антиукраинских Минских соглашений.
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Два года подряд он удачно использовал "политику сдерживания" влияния России и Запада в Украине. Вспомните его успешный двухгодичный саботаж реформ и евроинтеграции в Украине. В тоже время он активно "сотрудничал" с Путиным в деле легализации оккупированных Россией территорий в через принятие антиукраинских Минских соглашений.
Теперь, когда Кремль и Вашингтон поняли, что Порошенко не является национальным лидером Украины и играет в двойную игру, они стали бесцеремонно давить на него с обоих сторон, решая в нашей стране свои задачи.
Соответственно, президент Порошенко, не имея возможности опереться ни на олигархов, ни на избирателей, которые теперь ему не доверяют, выбрал до конца своего президентства другую "стратегию выживания".
Это стратегия "Колобка: я от бабашки ушел, я от дедушки ушел". Именно этим объясняются многочисленные "выкрутасы" и фокусы, которые сейчас совершает Порошенко во внутренней и внешней политике.
Но теперь Кремль и Вашингтон не боятся, что потеряют в лице Порошенко своего "сукиного сына". Это новая геополитическая ситуация вокруг Украины.
До сих пор та или другая сторона делала ставку на своего политика в Украине ( например, Ющенко или Янукович). Теперь этого нет.
"Черную метку" со стороны Путина и Трампа получил в Украине один человек - президент Порошенко. Запад и Россия ищут новые инструменты реализации своей политики в Украине.
Президент Порошенко не устраивает обе стороны. Поэтому, первое, о чем действительно могут договориться Трамп и Путин - это о судьбе Порошенко, но не о судьбе Украины.
Для США Украина является важным международным инструментом своего влияния как на Европу, так и на Россию. В свою очередь, "живой Путин" никогда не отступится от своих захватнических планов. Но "проблему Порошенко" они оба могут решить довольно легко и быстро.
Для решения своих задач путинской России и США нужен новый менеджмент управления в Украине. Отсюда беспрецедентное давление, которое начнется с начала 2017 года на президента Порошенко и его окружение с той и другой стороны.
А народ Украины будет по-прежнему терпеть, громко роптать и ждать своей участи. Поэтому задача Порошенко - любой ценой удержаться еще один год.

Именно этим будут объяснятся все его метания и попытки вырваться из воронки, в которую он затягивает Украину.
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Черниш іди нах підар кончений. Хоча чому тільки він? Якщо це чмо дозволяє собі таке звиздіти, будучи міністром значить у нас весь кабмін такий кончений, разом з прем"єром, а кабмін призначає і звільняє верховна рада. Виходить, що і більшість у ВР така ж кончена -- тамженашілюді, нєтудругоговаріанта толькомінськійдоговор, нікакогооб"явлєніявойни, ніззявізовийрєжим, нужноторговать і інша хрєнь.
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Может министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Черныша переместить на временно оккупированные территории и пусть он там контактирует сколько его душе угодно?
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Я же говорил, что начнутся "гуманные" сопли. И 75-100 кг. товара - охренеть партия для себя. Зажраться просто. 1 колбаска в неделю + 2 кг. на руки пусть приезжают через гос. границу по украинским паспортам и пускают слюни на жидовско-бандеро-фашистскую жизнь.
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Черныш, ты уж не стесняйся. Хватай в охапку Гадю Савченко (Христопродавченко) и бегом лизаться с вашими любимыми "Сашей" и "Игорем".

ПС
"А Тузик Жучку пялит раком.
Чего стесняться им, собакам?!!"

Это же не у вас, Черныши с Петями-Юлями-Бойками-Гадями-Гросями-Сенями-Авакянами война. Не у вас гибнут и калечатся родные и близкие на фронте и в тылу. Не вы собираете по копейке на тепловизоры/машины/маскхалаты/жратву/солярку. У вас всё хорошо. Катя Осадчая расскаже, как купить гламурный галсту и не продешевить? Давайте и дальше любить террористов.
Бляди вы. Как из госпиталя выходишь, где лежат наши раненные пацаны, так будто на другую планету попал, где всё пучком. Как и при Яныке, вы жрете, срёте и совокупляетесь.
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"украинские власти" и "жители подконтрольных территорий" - что связывает эти два понятия? )))))
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да ты прав Черныш, но только на расстоянии выстрела. Шо у тебя за погремуха?,,Черныш,, у меня дворняга была ,,Черныш,, преданный и не кусал кормящую руку... как ты.
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Наша власть просто притягивает долбоёбов Оно хоть читало то что оно несло
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К чему он клонит? Хочет сказать, что тот бардак, что сложился, полезен и гуманен?
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Цензор.НЕТФорум Украины
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