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Теги: Иран (418) ЗСТ (460) ЕАЭС (1)
Тему создал: biz.censor.net.ua

Иран не исключает временного соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Иран и Евразийский экономический союз могут заключить временное соглашение, которое приведет к созданию зоны свободной торговли.

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