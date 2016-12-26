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Теги: Злочевский (85) Кононенко (294)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Подельник Януковича Злочевский снят с розыска в Украине с ведома Порошенко и может вернуться в страну, - источник

Народный депутат БПП Игорь Кононенко встречался с экс-министром экологии Николаем Злочевским на законных основаниях.

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Треба вже оголошувати в розшук Пєтю та всю пєтіну банду, бо потім вони теж втечуть і ми не встигнемо нічого зробити! Скільки це відновлення мафії Януковича буде продовжуватись? Народне терпіння довге, але не безкінечне!
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Этого не будет, это точно. А вот если так будешь часто писать, то поедешь вслед за Януковичем, только в другие места. Матом только не кройте, это наши реалии и больше ни чего.
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К сожалению Вы во многом правы. Но к радости, Шапкотыр и его режим рыговским прихвостням тоже когда-то казались незыблемыми и несдвигаемыми. Сейчас они сховалы голубые флаги и надели вышиванки. Но ведь на объективную реальность это ж не влияет
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Если кононенко не окажется на нарах , то Пороху прийдется скоро линять покруче хряка януковича.100%
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Так Парашенко и сам поддельник Януковича....И что нам теперь????Нэ вэрить прээденту 0_0 ?
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Поддельник? Старина Фрейд был бы Вами доволен
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БРАВО РОШЕН - а где же ети кумбаты в вр обещавшие нам что недопустят реванша они и есть етот реванш помоему которые щас у корыта страны где принципиальные журналисты депутаты где якобы елита мйдана клячко трупчинов сабаков парабей почему дают порошенку глумится над идеалами майдана или всех уже все устраивает дерибан корыто непойму зачем тогда война если при власти те же воры что и при зеке
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я же уже писал ранее... ОСОБО ВАЖНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ- ДЛЯ КОНОНЕНКО...
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совпадение? не думаю.. видимо,новость про чюмаданчик была-таки правдой.
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Якщо кожного разу тебе щіпати, то живого місця на тобі не буде.
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ну вот. осталось только януковоща реабилитировать.
но я верю в соевого кренделя. он справиться.
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Многие, вероятно, не в курсе - процесс уже запущен:
Октябрь, 2015
Президент Украины - обратился в КСУ с ходатайством признать Закон Украины "О лишении Януковича звание президента Украины" от 4 февраля 2015 № 144-VIII (далее - Закон) таким, что не соответствует части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, статьи 85, части третьей статьи 105 Конституции Украины (неконституционным).


Президент Украины считает, что этот Закон не соответствует части третьей статьи 105 Конституции Украины, согласно которой звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент Украины не был смещен с поста в порядке импичмента.
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ага. информация о том, где заныкана пара миллиардов в обмен на торт "рошен" и полную свободу тратить остальные миллиарды.
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другие персонажи - это соевый крендель со товарищи. зачем им показания на них самих? они и так в курсе дела
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ага, просто так сняли с розыска и разрешили въехать . Должен был произойти обмен, это же очевидно.
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Следующий Овощ, Петя, давай возвращай "легитимного" взад, паскуда.
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Нет, Овощ - первый в очереди:
http://newsnetwork.tv/news/ksu-po-prosbe-poroshenko-nachal-razbiratsya-s-zakonnostyu-lisheniya-yanukovicha-zvaniya-prezident.html
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Конечно, Кононенко полетел в Вену на встречу со Злочевским исключительно из-за заботы об украинском народе. Точно так же, как денно и нощно думает о благах украинцев шеф Кононенко - президент Порошенко…

Если же говорить серьезно, то, безусловно, Кононенко встречался в Вене со Злочевским для организации каких-либо очередных подлых дел.

Кстати, вполне возможно, что они на этой встрече обсуждали, как спрятать улики махинаций, которые клан Порошенко-Кононенко чинил вокруг Центроэнерго, а Злочевский мог иметь к этому отношение. Поскольку, как стало вчера известно, НАБУ совместно с Европейским офисом по борьбе с мошенничеством занялись расследованием дела о хищении нескольких десятков миллионов евро, которые выделялись Европой для Центрэнерго.
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Вернется он или нет это не важно для одесситов,которых он и находясь за бугром грабит через ифоксводоканал !!! Его кантора чистые рэкитиры по отьему у населения последних денег по самым высоким в стране ценам ! И делает это он точно с разрешения потрошенки !!!
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ну так,скорее всего, у овощей не забрали власть, а они ее передали своим подельникам из технической опозиции,чтоб окончательно не потерять власть олигархов над страной. и рошен справляется работой. и тут появляется вопрос - как на самом деле и зачем была начата война?!!
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"порох" будет пилить гешефт по-новому. Гарант таки сумел, придя на крови к корыту в роковом 2014, сохранить схемы и потоки от "непосвященных в кулуарные подковерные делишки", молодых реформаторов.
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У нас выборы скоро, переизберем. А как там в тагилии, кто претендент на царство в пятый раз?
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Не зная что там у кацапов, я с Украины и этим горжусь. А толку от новых выборов, кого переизберем? тимошенко?
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Ну тогда тебя не понять, зачем воду мутиш? Думаю за два года появятся лучшие кандидаты чем Тимошенко и Рабинович. И пиши правильно, ...из Украины...
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Вот здесь ты прав, я не могу понять как после того что сделала пр, после гибели людей на Майдане, 54+% дол.... выбрало основателя пр в президенты. Может ты ГРАМОТНЫЙ мне объяснишь?
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Появится они может и появятся, но только однотуровые, выберут опять какое то дерьмо.
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Альтырнативы гибридному офшору - нэт! Свой бызнэс построил и Украину построит!
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Построил??? По моему его действия по другому называется.
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...свой бизнес он "построил" благодаря разграблению Украины.
а вот то,что пЭця гибридный...то да.
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Все ясней начинает просматриваться преступная цепочка.И мысли о том,что президент-то,не настоящий !
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Глорят на других темах военный бюджет и бюджет МВД
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В Запорожье,добавились рашисткие каналы.Ау Сюмар,Стець,шо за нах?
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Не мешай бюджет делить!!! Сюмар патриотка денег Пашинского,Клоакова...на тебя и твоё апорожье им начхать,расслабсься,слушай радио)
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Я за батю переживаю.Он только по украинському забалакав,а тут опять це рашистьке мариво
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К сатане обращаться за благим делом очень глупо...
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забашлял и делов то .шоколадный за деньги -зделает все и всем
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эта скотина чоколадный со своей неученой картавой шавкой посадит хоть одного из своих рыговских подельников
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Так Нельку Штепу посадили. На развекалово для лохтората - достаточно.
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+ Алку Александровскую подкинули. Мало будет - ещё каких-нибудь чепушил безденежных накидают в камеру.
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Люба Полежай! Вот где кадр невостребованный!
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А как Вам это ? на встрече народного депутата от БПП Игоря Кононенко с бывшим министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским присутствовал нардеп Александр Онищенко.Ранее СМИ сообщали, что встреча происходила в недорогом ресторане Plachutta в самом центре австрийской столицы. Однако, не было известно кто еще присутствовал на этой встрече.
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Короче Рафик,неучём не виноуват!Остогидло це вже.Як то кажуть,все чиновники,ткнуть пальцем,есть за шо садить.
Я омыл покойника,но не мне решать,куда он отправится,в ад или в рай.Все ваши делишки на ладони,помните об этом,суки в судный день
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Не удивляет почему-то совершенно. Майдан потерпел поражение ещё 25 мая 2014. Уже тогда хотелось орать: люди, что вы делаете?!! Астанавитесь(с) неразумные!! Но никто и слышть не хотел. Петядипломат... Юлькаваровка... Вадинтур... Кушайте! Вместо фундаментальных реформ, косметические преобразования, только чтоб не потерять кредиты. Вместо глубинного обновления системы власти, клановый передел сфер влияния и бабло... бабло... бабло...
Выберите ещё петра на воорой срок и увидите возвращение в Украинв Азирова, Пшонки и прочих легитимных.
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и все таки в этом волшебном чемоданчике злочевского что-то было-)))))),чем пЭця был удовлетворен.
Сначало просрали оражнжевую,а теперь и этот Майдан.
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последнее доказательство того, что шакаладный сдал все что мог...
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было:
-юля-я-я, юля...
станет:
-витя-я-я-я, витя...
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Цензор.НЕТФорум Украины
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