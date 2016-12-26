Подельник Януковича Злочевский снят с розыска в Украине с ведома Порошенко и может вернуться в страну, - источник

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, Taes Afinskay
, литвинус
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, Вадим Тищук
, violator
, Саша777
, Ivan Savelev
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, Vv Nik
, alexkdpu
, Sergiy Nimuy
, Chernec Orchik
, Господин Профессор
, дядя Сэм f4c0ca00
, путин-EQKJ
, shokolad
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но я верю в соевого кренделя. он справиться.
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Октябрь, 2015
Президент Украины - обратился в КСУ с ходатайством признать Закон Украины "О лишении Януковича звание президента Украины" от 4 февраля 2015 № 144-VIII (далее - Закон) таким, что не соответствует части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, статьи 85, части третьей статьи 105 Конституции Украины (неконституционным).
Президент Украины считает, что этот Закон не соответствует части третьей статьи 105 Конституции Украины, согласно которой звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент Украины не был смещен с поста в порядке импичмента.
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http://newsnetwork.tv/news/ksu-po-prosbe-poroshenko-nachal-razbiratsya-s-zakonnostyu-lisheniya-yanukovicha-zvaniya-prezident.html
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Если же говорить серьезно, то, безусловно, Кононенко встречался в Вене со Злочевским для организации каких-либо очередных подлых дел.
Кстати, вполне возможно, что они на этой встрече обсуждали, как спрятать улики махинаций, которые клан Порошенко-Кононенко чинил вокруг Центроэнерго, а Злочевский мог иметь к этому отношение. Поскольку, как стало вчера известно, НАБУ совместно с Европейским офисом по борьбе с мошенничеством занялись расследованием дела о хищении нескольких десятков миллионов евро, которые выделялись Европой для Центрэнерго.
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а вот то,что пЭця гибридный...то да.
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Я омыл покойника,но не мне решать,куда он отправится,в ад или в рай.Все ваши делишки на ладони,помните об этом,суки в судный день
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Выберите ещё петра на воорой срок и увидите возвращение в Украинв Азирова, Пшонки и прочих легитимных.
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Сначало просрали оражнжевую,а теперь и этот Майдан.
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-юля-я-я, юля...
станет:
-витя-я-я-я, витя...
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