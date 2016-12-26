"Нужно ставить точку на любых разговорах о возможности заключения какого-либо перемирия", - Шкиряк о Донбассе

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December 24 at 8:46pm ·
- Мы как раз писали этот материал для #медиагигиена. Но коллеги опередили.
Вкратце: пришел транш денег из Москвы. Заходят и предлагают предприятиям от 300 человек написать обращение к президенту "верните нам дружбу с Москвой".
Затем идут к продажным купюроприемникам от журналистики и ставят джинсу под видом "новости".
Под эти же деньги в игру включились несколько депутатов Верховной Рады, местных советов, бывшие регионалы и чиновники.
Это уже не доска позора. Это называется военная пропаганда, когда за деньги РФ "украинские СМИ" ведут войну против страны.
СБУ, контрразведка, НАБУ - начинайте работать.
Или работать начнет улица, как это обычно бывает. Не пропустите этот материал goo.gl/I4WLzR и покажите его друзьям.
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Яценюк - в свому образі , камікадзе в грімі , во лбу куля .
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Предателей не вычищают до сих пор из ВСУ и СБУ?
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дошло, или дали вказівку???
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Точку поставить просто, арестуйте Кучму и Медведчука, там давно есть за что арестовывать.
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- возбужденно усераются на ветке...
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Денис Казанский: Отъебитесь от нас. Убирайтесь с нашей территории. Подарите нам возможность отдохнуть от ненависти к вам.
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2 ч ·
Чи знали ви, що Єлизавета Глінка ("доктор Ліза") - доводилася внучатою племінницею Олександру Поскрьобишеву, багаторічному керівнику канцелярії Сталіна та автору тексту "сталінської" Конституції СРСР?
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1 год. ·
Россияне забрасывают украинцев полными непониманию и укора сообщениями вроде "как вы можете?! Там же люди в самолете погибли!"
А знаете почему мы радуемся, мои глупые русские?
Сейчас расскажу!
Только пленку надо отмотать назад, где-то на конец 2013 года.
Мы стартовали с осознания россиян, если и не братом, то по крайней мере - другом. Сейчас эти слова звучат комично, но тогда - это было реалиями.
И тут вы, мои непонятливые русские, начали нам тыкать ножами в спину, загонять иголки под ногти, срезать шкуру по живому.
Мы плакали над покалеченными на Майдане, а вы смеялись над кастрюлеголовыми.
Мы кричали "Слава Украине!", а вы орали нам в спину "Героям Сала!"
Мы шли вам на встречу с гимном, а вы тыкали автоматами нам в лицо.
Мы защищали свою Родину от террористов, а Вы стреляли в наших солдат через границу. Вы расстреливали их в "зеленом коридоре". Вы пытали их и отрезали руки с туировкой в виде нашего герба.
Мы, сцепив зубы и затянув пояса, кормили и одевали армию, а Вы -ждали когда мы замерзнем без газа и загнемся без ваших рынков сбыта.
Мы ждали поддержки от Вас, а Вы - разрывали наши культурные связи. Ваши артисты стреляли в наших военных, называли их оккупантами и фашистами, пели песни о "возвращении Крыма".
И постепенно, с каждым таким предательским ударом, мы огрубели, мои удивленные русские.
Как говорил Маугли: "Вы так долго называли меня Человеком, что и сам поверил в это!"
Мы стали тем, кем вы нас называли - укропами, карателями, бандеровцами, хунтой. Мы стали тем, кем Вы нам были изначально - врагом.
И поэтому - не надо хныкать, заливать соцсети слезами, размазывать сопли по клавиатуре и кричать "да что ж вы, не братья, что ли?".
Не братья. Враги. Хунта. Каратели.
И мы будем смеяться и радоваться вашим потерям, как бы они не произошшли: от птицы в двигателе, от стекломоя, от пули, ставшего на путь Джихада, или от снарядов наших воинов.
Вы посеяли ветер, мои ошеломленные русские. Так пожните же бурю!
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Пусть сильнее грянет буря!!!
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Россия засекретила военных с #Ту154. Но источник #ZopaNews узнали военную тайну! Генералов генштаба России стало значительно меньше.
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а може хуйло прибирає по одному?
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http://www.moscow-post.com/econo…/uvz_vagon_kachaetsja23340/
Запасной линк с копией из кэша Гугл
http://nasha-canada.livejournal.com/1769893.html
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24 хв ·
«Новости из-за поребрика». Ч.2. Социально-экономический блок.
В обзоре:
Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в России;
отток капитала из России в 2016 году составит $16-17 млрд;
иностранные фонды надули рекордный пузырь на российском валютном рынке:
долг регионов превысил 2 трлн рублей;
Дефолт регионов после выборов 2018 года;
доплаты получит один из 100 пенсионеров;
«недружественных чувств» в адрес России придерживаются 77% японцев;
читатели «Росбалта» считают главной причиной отравлений суррогатным алкоголем бедность россиян
и многое другое
1. Fitch решило отозвать все рейтинги по национальной шкале в России.
Международное рейтинговое агентство Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в России. Решение коснется около полутора сотен публичных рейтингов российских компаний.
2. Отток капитала из России в 2016 году составит $16-17 млрд, заявил президент РФ на пресс-конференции.
В 2014 году отток был свыше $500 млрд, в 2015 - $57 млрд.
3. Банк на Красных Воротах отключен от БЭСП.
4. На Алтае экс-руководителей филиала «Россельхозбанка» судят за хищение 1,5 млрд рублей.
В Алтайском крае перед судом предстанет группа банкиров и бизнесменов, обвиняемая в миллиардных хищениях.
5. Иностранные фонды надули рекордный пузырь на российском валютном рынке.
Российский валютный рынок бьет многолетние рекорды в традиционно неблагополучном декабре, несмотря на пик погашений внешнего долга и проблемы с валютной ликвидностью у крупных банков.
Поток "горячих денег" из-за рубежа позволяет наслаждаться стабильным курсом, но в перспективе это бомба замедленного действия - по сути на российском валютном рынке надувается "пузырь", говорит заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.
Проблема в том, что при первых признаках каких-либо рисков капитал стремительно побежит обратно. "Это стандартный механизм подготовки будущего валютного/финансового кризиса в России (и не только), который уже сработал три раза, и может сработать четвертый", - говорит Миркин.
6. Инфляция в России за 10 месяцев более чем в 8 раз превысила европейскую.
7. Путин: долг регионов превысил 2 трлн рублей.
Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что общий долг регионов превышает 2 трлн руб.
Ранее сообщалось, что правительство собирается постепенно снижать объемы бюджетных кредитов регионам.
8. Эксперт: «Дефолт» регионов возможен после выборов 2018 года.
Проблема дефицита бюджетов российских регионов в ближайшие годы сохранится и даже может стать еще острее, считает директор Института стратегического анализа ФБК, профессор ВШЭ Игорь Николаев. Как рассказал доктор экономических наук, обострение проблемы возможно в 2018 году.
«2018 год - это год, когда должны быть выполнены, достигнуты целевые показатели "майских", 2012 года, указов президента. В значительной степени из-за того, что регионы всеми правдами и неправдами хотели и хотят выполнить эти указы, проблема дефицита и усугубилась. А чем ближе к 2018 году, тем спрос с регионов будет больше, и они станут еще больше стараться изыскивать средства, чтобы выполнить эти целевые показатели», - сообщил Игорь Николаев.
Эксперт уверен, что Федеральный центр не допустит резкого обострения ситуации по одной простой причине: выборы президента в 2018 году. Тратить будут, в том числе и на поддержку регионов, чтобы "дефолта" не случилось до 2018 года включительно», - полагает Игорь Николаев.
Отметим, что бюджеты четырех десятков субъектов РФ по итогам девяти месяцев 2016 года были исполнены с дефицитом в сумме 104,4 млрд рублей.
9. СМИ сообщили о задолженности МВД по выплатам адвокатам в 700 млн руб.
10. Искусство дзюдо. От игры - к мастерству
В. Путин, А. Ротенберг, А. Левицкий и др.
6 999,00 руб.
Ожидается, что около 7 миллионов экземпляров книги поступят в российские школы для учеников начальных классов, передает ТАСС.
11. В 17 районах Москвы впервые появится платная парковка
12. Доплаты получит один из 100 пенсионеров.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Размер доплат - 2-8,5 тыс. руб.
Право на такую доплату, как пояснили в правительстве, имеют приблизительно 410 тыс. граждан страны. При этом в РФ более 41 млн пенсионеров.
13. Читатели «Росбалта» считают главной причиной отравлений суррогатным алкоголем бедность россиян.
Больше половины читателей «Росбалта» на вопрос о том, что является главной причиной отравления алкогольными суррогатами в России, назвали низкий уровень жизни населения. В этом уверены 4 тыс. 688 чел. - 51,8% из 9 тыс. ответивших на опрос.
14. Количество жертв метанола в «Боярышнике» достигло 75 человек.
15. В столичных аптеках пенсионеры ажиотажно скупают валокордин.
Сообщения о том, что настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам вызвал ажиотажный спрос в столичных аптеках.
16. Путин просит чиновников быть скромнее, ибо «нужно понимать, в какой стране мы живем и не раздражать людей».
17. Японцы разочарованы в России и в восторге от США.
Примерно восемь из десяти японцев настроены недружелюбно в отношении России, сообщает Japan Times со ссылкой на данные правительственного соцопроса. Как следует из исследования, «недружественных чувств» в адрес России придерживаются 76,9% опрошенных.
18. Шесть российских лыжников отстранены от международных соревнований.
19. Министр спорта Украины: РФ должна понести жесткое наказание за преступную деятельность с допингом.
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Уралвагонзавод разгоняют к чертовой матери. Не помогли ни танки на гужевой тяге, ни самые низкорослые рабочие.
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Нашему карательному батальону выдали новые ботинки. Сказали, чтобы после штурма Севастополя весной 17-го на каждой ватной харе оставили след
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Ну, что за брехливый народец!!!
Helgi Sharp
РИА пишет, что украинцы массово несут цветы к российскому посольству. Их "журналисты" не могут удержаться от лжи и пропаганды даже на костях своих соотечественников - вот вечернее фото здания диппредставительства на Воздухофлотском. Где-то в полдень из него вышли 2 охранника и прикрепили к оградительной решётке несколько одинаковых букетиков гвоздик, потом было ещё от силы пару человек. Больше туда никто ничего не нёс - украинцы празднуют Рождество, а внутренние проблемы оккупантов волнуют их меньше всего.
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