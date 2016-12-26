EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(569281)
  1652  41
Теги: ГПУ (7920) Киев (15685) Луценко (6281) прокуратура (2482) МАФы (120) титушки (479)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Луценко поручил прокуратуре Киева оценить действия правоохранителей и коммунальщиков при сносе МАФов: "Ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями - недопустимы"

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева оценить действия правоохранителей и сотрудников коммунальных служб при сносе МАФов.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЮРОК!!!!! Все-таки юриспруденцию на "нарах" не доучил- слабо."Судебный процес применяется к капитальным сооружениям" :D -откуда такой "опус"??? Кодекс, статью в студию. Судебный процес тов. ген. прокурор "применяется" К ЛЮБОМУ НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА! То ,что без решения суда уничтожена ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (товар это тоже частная собственность,как и сам МАФ)- уже предмет для судебного разбирательства.Стаття 41 Конституції України ...Право приватної власності є непорушним... та ж стаття Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. ЮРОК, вчи матчасть ,хоч заочно стартуй, бо "нар" -МАЛУВАТО
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Судебный процес тов. ген. прокурор "применяется" К ЛЮБОМУ НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА!" - гарно сказано, але чому це не стосується того, що Ви захищаєте, власність стає приватною і захищається законом, коли на це є законні підстави! Може Ви не знаєте - всі ті споруди знесені по рішенню суду як НЕ законні і власники були попереджені заздалегіть, і не треба казок про "чесних" підприємців
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прокуратура приходит после совершения действия, т.к. её почти никто не сообщает, что будет совершено...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это был не первый снос , но первая реакция прокуратуры . "Первая . Карл."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
думали по тихой воде сойдет все.По факту белоцерковца надо садить вместе с кличко НА НАРЫ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рынок в Киеве громили титушки из кременчугского военного лицея
14:54 25 грудня 2016
http://ukrreal.info/ua/suspilstvo/129824-rynok-v-kieve-gromili-titushki-iz-kremenchugskogo-voennogo-litseya
Стало известно, кто нападал 23 декабря на предпринимателей во время разгрома рынка на Харьковском массиве в Киеве.
Об этом на своей странице в Facebook написал активист Игорь Громов, сообщают "Украинские реалии" со ссылкой на 30seconds.com.ua.
«Спортсмены-титушки, которых позавчера на территории строительного рынка по ул. Ревуцкого в количестве 20 человек задержали представители добровольческих батальонов, входят в клуб рукопашного боя «Хазард» (г. Кременчуг)», - сообщил он.
По информации Громова, вся информация о деятельности клуба является открытой.
«Вот открытая информация по этому рассаднику титушни, которая функционирует на базе Кременчугского военного лицея (Кременчугский лицей с усиленной военно-физической подготовкой Полтавского облсовета - ред.)», - написал он.
Активист привел также данные по руководству и работе клуба.
«Кременчугский клуб хортинга - Зиборов Максим Геннадийович, 11.02.1982 г.р., руководитель кружка хортингапри лицее», - сообщил Громов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и хо все вернут назад?! у них есть машина времени???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо и он тоже?!, а говаривали)) - вискарь
уже закончился?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто у нас ходит в спортивных костюмах на такие мероприятия, силовики или комунальщики?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё логично сказано. И по закону. Но мог бы гораздо раньше отреагировать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а аваков часом нехоче підти у відставку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Три года расследуют расстрел на майдане , и конца и края не видно .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Существуют какие-то списки убийц?
Это была подготовленная операция по убийству или кто-то убивал по собственному желанию и понаоставлял кучу следов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Списки существуют , в них целые подразделения МВД . Фамилии стрелков из помповых ружей известны все . Подразделение Омега , состав известен . Под вопросом только фамилии снайперов тихушников . Но и это не проблема , если действительно взятся за дело .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да у кого то новый год начался пораньше,если только решил типа отреагировать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага ага мы все верим!! точно точно как токо предприниматели взялись за кирпичи и шины так сразу кто то вспомнил про ЗАКОН!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І сказав це луценко після того як тітушки звіздюлєй отримали. Нічо скоро буде кримінальна справа про напад підприємців на групу туристів в яких була екскурсія по Києву на екскаваторі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И во сколько же они их оценят? Может быть нужно "Прозоро" задействовать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
даже януковичь не позволял себе такого в отношении простых людей .думаю ничего хорошего нас неждет.они уже потеряли ощущение реальности
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это он шо хочет войну авакаву или боксеру объявить.А может это претупный мир в Киеве так силен,шо плевал на власть и мвд.А ну разберись юра.Кто там и каким боком.И пусть убытки все людям заплатят с процентами через чесные суды шоб другим неповадно было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это он хочет себя отбелить когда уже сносить нечего. Из говна варенье сколько не вари запах остается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тобто, все відновити до попереднього стану і після цього попередити. Я так зрозумів?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дело в том ,что ВСЕ титушки сейчас состоят на службе у Авакова,именно оттуда и растут ноги !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне интересно, наш гениальный плокулоп таки прочитает Закон о прокуратуре, или так и будет віглядеть идиотом?????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Маска сорвана . Под маской оказалось руководство Киева ,во главе с долбо*бом Клычко, и руководство МВД , во главе с гомосексуалистом Аваковым.
В тихую , титушками и йовбаами уже не покатит . Потому что известно кто они - сотрудики МВД и шестьоры , которых всегда используют в злодейских схемах .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь, что те, кому разгромили ларьки, щиро поддерживали Революцию и носили борщ и чай.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Dmitry Blyumenfeld, Tot Totovich, Bogdan_, Blanc, Дмитрий Ч, La Figa56 ab2ed38e, Nevertrust, Stuart Pearce, I Am 644f2298, Аль Капучіно, Николай Масло, Шарик Корровский, Leo Uxmal, Змиевобандеровец, константен, Andrew Vilchynsky, Ali Hasan, счастливый даунбасенок, jan pobokov, 5 копійок, Сергей Иванофф, Gulfiliz Zorlu, Евгений Баштан, Влад Листвич, Кацахол-2, Александр Вит, Пирожок, Игорь Д, Михаил 72, John1234, литвинус, БендеровскийЗаяц, Myko, Акинар Дортуар 544ccd43, Radoslav Sikorsky, ИВАН ИВАНОВ 837599ff, ручка от чемодана, -Ботоксный Угар-, fedjka - fedjka, Mganga Zambezi, dimitri sheingart, VOLVO XC 70, Baks13, soren, Tierre, Владислав Владисдав, Олег Емелько, C. NRJ, Александр Пушкин 7b40c3f0, Игорь Хирскл, frosch, Злий Грицько, Jan Wojciuk, Андрей Лунёв f3aa6aac, Валентин78, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО, shokolad, Slava Stahov, Alina Sadovska, Толя Барклай, Berko Berko
 Всего на сайте: 217 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти