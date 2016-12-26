Луценко поручил прокуратуре Киева оценить действия правоохранителей и коммунальщиков при сносе МАФов: "Ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями - недопустимы"

Bogdan_
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, octr9k
, Blanc
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, vova tsar
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, Vova Первый
, sergik
, La Figa56 ab2ed38e
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, Myko
, РоботБАндер2
, Олег Емелько
, C. NRJ
, Tot Totovich
, Dmitry Blyumenfeld
, Domkrat
, Игорь Хирскл
, вставай
, jan pobokov
, vpat
, Alex Kovalyov
, Fleuves sanglantes
, Дмитрий Ч
, Саша Харьковский
, les1982
, Андрей Лунёв f3aa6aac
, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
, Stuart Pearce
, Виктор Ли a3db1a1b
, soren
, Debor
, frosch
, Alex Rengen
, Степан Бандера 0fc90ede
, John1234
, Коваленко Егор
, ручка от чемодана
, alexandr shamov
, Alina Sadovska
, Пирожок
, Николай Масло
, Gulfiliz Zorlu
, Clyde
, Игорь Д
, -Ботоксный Угар-
, Виктор Сокил
, Nevertrust
, Leo Uxmal
, I Am 644f2298
, Злий Грицько
, Аль Капучіно
, Владислав Владисдав
, Влад Листвич
, Михаил 72
, Шарик Корровский
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, Ali Hasan
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, Змиевобандеровец
, Radoslav Sikorsky
, константен
, jhbc
, Вячеслав Гололоб
, Валентин78
, Батя Махно
, Baden
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, Short Term Rentals
, Jan Wojciuk
, Евгений Баштан
, Акинар Дортуар 544ccd43
, Сергей Иванофф
, Мастер Автополив
, (unknown) bec83d0f
, Толя Барклай
, Сергей Пашков 35c8f560
, Небайдужий
, Magdalena Zurbiene
, Taes Afinskay
, литвинус
, 11*
, sea dog
, Jamaika
, БендеровскийЗаяц
, Gennadiy Golitsin
, Олксандр
, Вячеслав Положенков
, botoks
, Александр Вит
, Mora Zfayfer
, Berko Berko
, Anatoli Lit
, саша петров 6427e423
, Александр Воронченко ad49942d
, fedjka - fedjka
, Bob Fayn
, Tierre
, VOLVO XC 70
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, Slava Stahov
, Роман Шушаков
, her_asim mazaevich susanin
, ИВАН ИВАНОВ 837599ff
, Anjelina Krulova
, Людмила Остапенко
, trawler_tug
, Viknik Viktor
, Donetsk Donetsk
, Яков Свердловенков
, Борминталь
, Вова Воваенович
, мака син ead4505e
, Mganga Zambezi
, Игорь Литвинюк
, Алеша- русский
, Бумеранг
, Бяка
, alex lagun
, Fler
, Agneshka
, Позор
, Гецлаф
, Кузьма
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Вадим Тищук
, violator
, Саша777
, Ivan Savelev
, заглянул случайно
, Vv Nik
, alexkdpu
, Sergiy Nimuy
, Chernec Orchik
, Господин Профессор
, дядя Сэм f4c0ca00
, путин-EQKJ
, shokolad
, рекорд надоев e5a08c8e
, Анатолий Гальчинский
, Гыг с Вами
, Senator S 01a656ec
, Иван Афанасьев
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14:54 25 грудня 2016
http://ukrreal.info/ua/suspilstvo/129824-rynok-v-kieve-gromili-titushki-iz-kremenchugskogo-voennogo-litseya
Стало известно, кто нападал 23 декабря на предпринимателей во время разгрома рынка на Харьковском массиве в Киеве.
Об этом на своей странице в Facebook написал активист Игорь Громов, сообщают "Украинские реалии" со ссылкой на 30seconds.com.ua.
«Спортсмены-титушки, которых позавчера на территории строительного рынка по ул. Ревуцкого в количестве 20 человек задержали представители добровольческих батальонов, входят в клуб рукопашного боя «Хазард» (г. Кременчуг)», - сообщил он.
По информации Громова, вся информация о деятельности клуба является открытой.
«Вот открытая информация по этому рассаднику титушни, которая функционирует на базе Кременчугского военного лицея (Кременчугский лицей с усиленной военно-физической подготовкой Полтавского облсовета - ред.)», - написал он.
Активист привел также данные по руководству и работе клуба.
«Кременчугский клуб хортинга - Зиборов Максим Геннадийович, 11.02.1982 г.р., руководитель кружка хортингапри лицее», - сообщил Громов.
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уже закончился?
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Это была подготовленная операция по убийству или кто-то убивал по собственному желанию и понаоставлял кучу следов?
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В тихую , титушками и йовбаами уже не покатит . Потому что известно кто они - сотрудики МВД и шестьоры , которых всегда используют в злодейских схемах .
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