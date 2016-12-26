На оборону в 2017 году выделено рекордные 5,9% ВВП. Главное, чтобы все эти средства были реальными, - Турчинов

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, Олксандр
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, Александр Вит
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Ряд компаний, взявших в ПриватБанке крупные кредиты, начали процедуру банкротства.
Forbes проверил информацию по текущему состоянию некоторых из уже озвученных в СМИ крупных клиентов Привата, получавших кредиты от 1 млрд гривен и больше.
Оказалось, что такие компании, как ООО «Натель», ООО «Зебрина», ООО «Пальмира Трейдинг», получавшие кредиты от 1 млрд гривен и выше - начали процедуру банкротства.
На 1 декабря кредитный портфель Приватбанка превышал 200 млрд гривен, тогда как все кредиты банковской системы на эту дату - свыше 966 млрд гривен. У «Привата» сконцентрирована почти 1/5 всех кредитов, выданных в Украине.
Наиболее спорным и скандальным является корпоративный кредитный портфель - 175 млрд гривен на 1 декабря 2016 года (для сравнения - кредитный портфель всей системы превышал 810 млрд гривен).(с)
Во, как надо! Ловкость рук. Ну, сцуки!
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Висновки:
- влада Порошенка повністю провалила завдання виробництва та відновлення зброї та боєприпасів - заводи не відновлені, нових виробництв немає, ті виробництва які є працюють вкрай незадовільно і виробляють абсолютно неякісну техніку для ЗСУ!
- влада Порошенка прийняла неймовірну кількість ідіотських рішень у сфері оборони та оборонного виробництва, чим завдала Україні непоправної шкоди! Відправка танків в Тайланд це було ідіотське рішення, бо на той момент вже було зрозуміло що ми ще роки будемо виконувати контракт на 49 танків та БРЕМ, а Тайланд замовляв ці 49 танків тільки щоб перевірити чи зможемо ми швидко виконати велике замовлення на 200 танків!!!! Як наслідок замовлення на 200 танків пішло китайцям а ми лишились і без тнанків БМ Оплот і без замовлення на 200 танків!!!!
- влада Порошенка провалила міжнародне співробітництво з Польщеє та Словаччиною де можна було б замовляти бронетехніку та виробляти нашу бронетехніку для ЗСУ та іноземних замовників! Танкові заводи в Польщі та Словаччині, які можуть виробляти по кілька сотень танків БМ Оплот на рік, досі не працюють на Україну! Досі ми не купляємо в Румунії сучасну модернізацію БМП-1 яка провела Румінія разом з провідними світовими оборонними концернами за гроші ЄС!!!! Досі не купляємо польську модернізацію МТЛБ- LPG! Досі не купляємо польський варіант бронемашини Дозор - Онцілла.
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В Сумской области даже рва нет,российские танки на марше могут до Киева дойти.
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