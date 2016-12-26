Ремни оптом

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Кожаный Ремень – главный и важный аксессуар как для мужчин так и для женщин. Ремни служат для поддержки брюк на своём месте, а так же выступают в качестве декора, прекрасно украшая и дополняя стиль. У каждого мужчины должно быть несколько вариантов ремней на все случаи жизни: пару классических брючных ремней, и Джинсовых (casual).В женском гардеробе их должно быть куда больше. А именно под: вечерние платья, Смокинг, брюки.
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