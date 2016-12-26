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Ремни оптом

Кожаный Ремень – главный и важный аксессуар как для мужчин так и для женщин. Ремни служат для поддержки брюк на своём месте, а так же выступают в качестве декора, прекрасно украшая и дополняя стиль. У каждого мужчины должно быть несколько вариантов ремней на все случаи жизни: пару классических брючных ремней, и Джинсовых (casual).В женском гардеробе их должно быть куда больше. А именно под: вечерние платья, Смокинг, брюки.
Ремни оптом
Компания Sergio torri осуществляет продажу ремней только из натуральной высококачественной кожи. Большой ассортимент насчитывая более 1000 разный моделей, позволит подобрать, наиболее подходящие модели ремней под вашего клиента.
Кожаные Мужские ремни Оптом

У нас можно купить оптом: Классический Мужские ремни под брюки. Классические ремни нужный аксессуар для любого мужчины. Мужские ремни под джинсы. Ремни под Джинсы это повседневные ремни, нужны как и мужчинам так и женщинам, отлично сочетаться не только с джинсами, но и Джинсовыми юбками, придавая женщине яркую внешность и дополненный образ.
Кожаные Женские ремни оптом

Современные Модницы сегодня имеют довольно широкий выбор аксессуаров. Женщинам нужно носить пояса для того что б подчеркнуть прекрасную фигуру, и скрыть недостатки. Да и потом это модно и красиво. Компания Sergio torri предлагает большой выбор женских ремней на все случаи жизни: Пояса Под Джинсы, брюки, юбки и платья, Широкие ремни Корсеты и многое другое. На сайте sergiotorri.com.ua вы можете ознакомиться с коллекцией ремней, но стоит заменить, что на сайте представлено не весь ассортимент товаров который есть в наличии на складе(showroom).Ремень может превратить один и тот же предмет одежды из повседневного в вечерний. Более того ремни могут прекрасно скрывать недостатки фигуры и подчеркивать достоинства.
Купить Ремни от производителя оптом в Киеве и Украине

Sergio torri Приглашаем к сотрудничеству владельцев магазинов, бутиков.Перспективные направления: Киев, Одесса, Полтава, Львов, Кривой Рог, Харьков, Днепр, Ивано-Франковск, Николаев, Винница, Черновцы, Черкассы, Сумы, Хмельницкий, Ровно, Тернополь и другие. Так же приглашаем к сотрудничеству региональных представителей.

 
 
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