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Теги: Обама (1571) США (11498) Трамп (364)
Тему создал: Цензор.НЕТ

До 70% указов Обамы будут отменены, - доверенное лицо Трампа Гингрич

Новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации отменит до 60%-70% указов, подписанных Бараком Обамой.

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Этот Гингрич - ипанутый. Слышал, как он выражал свое мнение по некоторым международным вопросам, то подумал, что разговаривает психически больной человек.
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Бизнес и ничего личного- это девиз старого капиталиста Трампа. И россии не стоит обольщаться. И уж тем более Украине.
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Обама больший капиталист, чем Трамп. Обама почти пробил два торговых договора США с Азией и Европой, а Трамп их хочет похерить... Капиталист от олигарха отличается, как х.й от пальца.
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Неважно кто стал бы Президентом США-Клинтон или все таки победивший Трамп.
Важно другое.Если при нынешней владе международное сообщество,МВФ и все западные банки,вздумают выдавать помощь Украине наличными деньгами,бросая с вертолёта на Банковую мешки с долларами,то на землю они будут падать уже пустыми.
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Да, такая новость и правда есть.
Я потому и голосовал за Трампа, чтобы он отменил указы Обамы. Политика США должна быть более жесткой, а не такой сопливой как у демократа Обамы....
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У нас на Брайтоне признаться старики со старушками ностальгируют по крепкой руке и тюремному порядку....
Оно и понятно, мы то в Америку редко выезжаем....
Только не рассказывайте, что в Америке нет ваты, ее тут столько, что замучиваешься скомкывать в комочки....
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В случае избрания Дональда Трампа президентом США вопрос предоставления летального оружия Украине может быть разблокирован и, вероятно, будет предложен вариант продажи оружия с отсрочкой платежей.
Об этом в интервью ЕвроПравде сообщил экс-спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич.
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Хорошая компания. Около 60 солдат асада подорвались в алеппо, не смотря на совет россии и хезболлы не заходить в кварталы.


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Ну это не так просто..надо согласие Конгресса США
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РАБссия выплатит странам бывшей Югославии 125 млн.долл. внешнего долга
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был дурачек в штатах мл.Буш .а этот еще и небыл президентом но наверное его перещеголяет по всем статьям
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ВНИМАНИЕ!
НА САЙТЕ ОРУДУЕТ ОПАСНЫЙ ПЕДОФИЛ ПОД НИКОМ
rough cutt
НА НЕГО ДАВНО ВЫДАНА ЛИКВИДАЦИОННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
НЕ УПУСТИТЕ, НАГРАДА СУЩЕСТВЕННАЯ
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Пора американцам искать нового Ли Харви Освальда.
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Ну не знаю шо он там отменит а шо приймет но через месяц начнется веселуха и при том у всех
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