До 70% указов Обамы будут отменены, - доверенное лицо Трампа Гингрич

13261 126Материалы по теме: Президент ТрампТеги: Обама (1571) США (11498) Трамп (364) Тему создал: Цензор.НЕТ26.12.16 01:07 До 70% указов Обамы будут отменены, - доверенное лицо Трампа ГингричНовоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации отменит до 60%-70% указов, подписанных Бараком Обамой. читать источник x Мне нравится
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Важно другое.Если при нынешней владе международное сообщество,МВФ и все западные банки,вздумают выдавать помощь Украине наличными деньгами,бросая с вертолёта на Банковую мешки с долларами,то на землю они будут падать уже пустыми.
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Я потому и голосовал за Трампа, чтобы он отменил указы Обамы. Политика США должна быть более жесткой, а не такой сопливой как у демократа Обамы....
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Оно и понятно, мы то в Америку редко выезжаем....
Только не рассказывайте, что в Америке нет ваты, ее тут столько, что замучиваешься скомкывать в комочки....
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http://www.cnbc.com/2016/12/25/rncs-new-king-christmas-message-ignites-social-media-furor.html
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Об этом в интервью ЕвроПравде сообщил экс-спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич.
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НА САЙТЕ ОРУДУЕТ ОПАСНЫЙ ПЕДОФИЛ ПОД НИКОМ
rough cutt
НА НЕГО ДАВНО ВЫДАНА ЛИКВИДАЦИОННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
НЕ УПУСТИТЕ, НАГРАДА СУЩЕСТВЕННАЯ
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