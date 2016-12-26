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Теги: дипломатия (916) запрет (985) Израиль (769) Нетаньяху (23)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нетаньяху запретил контакты со странами, голосовавшими за антиизраильскую резолюцию в Совбезе ООН

Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу запретил министрам посещать страны, проголосовавшие за антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН, а также запретил встречаться с коллегами из этих стран.

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дебила прокатсапского назначили Ельченка рассорит падла со всем миром
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посол Украины в России Владимир Ельченко заявил: "Если кризис в Европейском союзе продолжится, то Украина может присоединиться к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана". По словам посла, в настоящее время украинские эксперты внимательно изучают процессы формирования коллегиальных органов ТС, а также экономических процессов Украины и стран Таможенного союза. В частности, впервые за последние пять лет наблюдается преобладание объемов торговли Украины со странами ТС над объемами торговли со странами Европейского союза. "Нам хотелось бы видеть Украину в Европейском союзе - в таком, котором он был позавчера. То, что происходит в еврозоне сейчас, заставляет задуматься", - констатировал Ельченко.
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ТЫ чего? - последную упаковку Бояышника дерябнул? Какой к херам ТайожныйСоюз? Какой кризис в Европе? Совсем ебнулись, дэбилы бля.
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прочитав комменты наших обитателей удивляешься... когда глава малюсенького государства так жёстко реагирует на антигосударственную политику со стороны других мощных стран и не бояться это делать,отстаивает свои государственные интересы так как это надо делать то это зрада и он просто старый дурак в глазах наших граждан потому что это касается и Украины,но сами каждый день ходят и ноют что Порошенко зрадник и ничего не делает и в глубине души мечтают о таком отношении и защите своих интересов и страны... но у нас близоруких лицемерных дураков с двойными стандартами предостаточно увы...
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а то что в верховной раде больше половины депутатов жжж и пллужжжж то это как?
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В ближайшем времени влияние Израиля будет ослабевать. Это обусловлено утратой нефти, как незаменимым ресурсом. Израиль специально, все время принуждали к конфликту с арабским миром. Что бы иметь возможность вмешательства в арабский мир. Типа повод есть. А заберем нефтересурс. Теперь это не интересно. В принципе, в скором времени возможно, что Израиль и арабский мир помирят. В Израиле даже вспомнят об этнической близости. Типа предки ведь бедуинами были. Укротят, как и Рашку.
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а как насчёт того что совсем недавно у них разведали огромный океан газа...который они несобираются добывать чтобы не превратить страну в газпром?
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Я не знаю на этот счет ничего. И не хочу. Мне интересно только теория. Я теоретик. Вот например, хоть и не во всем удачный, это Тоффлер. Его вывод о том что власть от денег перешла к знаниям, больше ударит по Израилю. Чем твой газ.
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И твой текст в мою пользу. Если арабская нефть не критична, то с какого израильский газ критичен.
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месторождение триллионов кубов газа в средиземном море разведал израиль а не циля...
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тебе сосунок в школу завтра не надо...каникулы видать..
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основные статьи экспорта Израиля:

http://globaledge.msu.edu/countries/israel/tradestats

http://ru.wikipedia.org/wiki/Промышленность_Израиля
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Все правильно наши проголосовали. Израиль для палестинцев, что россия для нас.
Хотя евреев уважают больше, чем арабов, но так явно сдвуличничать Украина не могла. Мы сейчас в положении палестинцев. А вот россия сдвуличничала, как всегда.
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Мы в положении Израиля. Арабы предъявляют Израилю те же претензии, что и нам предъявляет Москва. Им говорят, что они оккупировали Палестину и угнетают палестинский народ. А нам говорят, что мы оккупируем исконно русские земли донбаса и Новороссии (юг Украины) и угнетаем народ донбаса.

Им говорят, иерусалим - исконно арабский город, а нам - что Киев - исконно русский.
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вот только проблема в том, что арабы - это арабы, евреи - это евреи. А сктотокацапы ну ваще нихуя не русские. А Русь, таки да, починалась у Київі і знають про ето усі
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Израиль так себя вел еще с самого начала своего существования. Поэтому он устоял перед своими многочисленными смертными врагами. Никогда сопли не жквал, всех сразу слал нахер, в том числе и США. если кто не знает, США были врагом Израиля вплоть до 1967 года. Если бы Израиль поступал так. как мы сейчас - про него бы давно уде забыли - он бы просто исчез еще много лет назад. Но ему было пофиг на высокомерные и снисходительные насмешки типа ваших - поэтому он успено существует на зависть насмешникам-лузерам.
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Він не "устоял". Він утворення-потворення - паразит. "Бєсчіслєнниє врагі" - це палестинські діти, жінки і старі, яких у тому числі Нахуняга вирізав особисто.
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А наши бесчисленные враеи - "нарот данбаса" - дети, женщины, старики. которых мы уничтожаем. И вообще, читай мой пост выше. Может дойдет.
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Арабы там были ВСЕГДА - а вот Израиль не очень - к стати вы не задавались вопросом ПОЧЕМУ на протяжении 2000 лет только евреев отовсюду гоняли и холокостили? Вот никого другого так не гоняли только бемолей - может заслужили или карма такая?
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- ПОЧЕМУ на протяжении 2000 лет только евреев отовсюду гоняли и холокостили
- Зависть! За какую работу евреи ни берутся у них всё ладится. Они же трудяги, с мозгами порядок, чтили семью, не злоупотребляли вредными привычками...итд. Ну и, конечно, религиозная составляющая - как это так, они не верят, что Иисус - сын божий и Мессия.
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- Арабы там были ВСЕГДА - а вот Израиль не очень
- Вот только чушь молоть не надо. Арабы туда массово набежали, когда там Османы правили. Евреи же там были всегда, с того момента как из-за реки Ефрат пришли. Древний Ханаан был заселён различными народами, такими как хананеи, хетты, иевусеи, аморреи, и представлял собой чересполосицу враждовавших между собой царств и городов-государств. (ru.wikipedia.org/wiki/История_еврейского_народа)
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- США были врагом Израиля вплоть до 1967 года
- Неправда: ru.wikipedia.org/wiki/Американо-израильские_отношения
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Да нам плевать поедет Гпосьман в Израиль или нет, главное что в Украине творит эта мразь.
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а климкин ведь тоже из их народа...как и гройман и паращенко...да югик юсцик...
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они украинские патриоты,крещенные ,слуги Народа
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Плевать на Израиль,это его проблемы,а не наши😊
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Когда будет очередное голосование по Крыму и Запад скажет: плевать на Украину - их проблемы. Вам понравится?
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Ну рашку пока еще не укротили и нефть ее главный ресурс . Так что до замирения Израиля с арабами пока далеко.
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Кстати, интересно бы вспомнить - а Израиль поддержал санкции против России за Крым и Донбасс ? Одно дело проголосовать за резолюцию и совсем другое поддержать реальную финансово-экономическую блокаду.
Кажется нет.
Так что крики на тему "караул, мы потеряли дружбу с Израилем" - а она была, эта дружба, когда нам реально хреново ? Или передача русским технологии производства беспилотников Израилем - это дружба ? Или отказ в передаче нам такой технологии по просьбе русских - это дружба ? А ведь русские беспилотники, сделанные по израильской лицензии, летают над Донецкой и Луганской областями . . . Сколько наших из-за этого погибло - кто-то считал ?
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Поддержал уже давно. Но наших доблестных кремлеботов убедить нельзя. Им по сто раз предоставляешь доказательства, а они, как ни в чем ни бывало поют старую песню. да и по количеству с ними не сравнишься. На фоне их непрекращающегося шума и вони правду просто не удается разглядеть.
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Израиль НЕ ПОДДЕРЖАЛ санкции против кацапии...единственное ,что смогли США выдавить с Израиля так это не заключать НОВЫХ контрактов на поставку беспилотников в кацапию...старый контракт выполнен на 100 % и уже во время войны...напомню французы послали нах рашку с ее контрактом по Мистралям...ну и кто тут лжет?
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Да причём здесь всё это?! Если бы Украина воздержалась, это ничего не изменило бы по сути голосования; но осложнений отношений с Израилем Украина избежала бы. Теперь ответьте мне на простой вопрос: зачем Украине нужны эти осложнения, какая от них выгода? Сразу оговариваю: никто бы не осудил Украину за воздержание - у Украины полно своих проблем и она не хочет наживать себе дополнительные.
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Че кивать на Израиль, мы то сами сильно санкциями ударили?
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Израиль не торгует сейчас с Мордором по военным сделкам,а выполняла до этого старые договоры
во первых не передовыми технологиями а беспелотниками (что и до сих пор делает Украина,то поставляет грузы военного назначения в Мордор)
беспелотники что летают это те которые ну очень легкие,они не могут переносить ракеты и бомбы
во вторых в Украину было с Израиля много чего послано и много чего сделано
да и Израиль на международной арене поддерживал Украину
да и еще очень многие кто помогал волонтерам в Израиле для сбора средств и остального в Украину ,были местные которые разговаривали только на иврите,но поддерживали Украину только потому что Мордор поставляет ракеты которые им на голову падают
так что иногда головой нужно думать,а то что было сделано многие видят в этом саботаж против Украиныотказ продажи танков Миркава,подписал Либерман(молдавский еврей и дружбан Путина,надеюсь как снимут то в Украину пойдет еще больше вооружения)
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блин вот поцаватые с голосованием в 2014 году,в 2014 году дипмисии Израиля уже были 2 недели как на забастовке,поэтому Израиль тупо не голосовал,потому что там не кого небыло
ЗАБАСТОВКА была в то время
и как раз Израиль голосовал за целостность Украины и признало Россию страной агресором
заработай свои рублики бот
Израильтяне не продали не одной лицензии на выпуск их беспилотников,они продали устаревшие беспилотники и совмесно разрабатывали с Мордором в 12 году легкий беспилотник
заработай еще денюшку бот
ты уже за 2 моих ответа заработал на бутылку Боярышника
иди выпей тебе поможет
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И вообще - Джордж Майкл помер, только что сообщили . . . RIP
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил глубокие соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154, передает РИА «Новости».
«Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154 в Сочи», - говорится в сообщении.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования.

премєр міністр ізраїля біньямін нетаньяху - молодець проти овець...
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мда...и чЁ теперь....даже в Умань ездить не будут??? когда Израиль нам козлит, это нормально, ну а когда Украина высказалась то уже и губы надули и горшки позабирали.....
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Украина им виновата.Ихний МИД плохо поработал, спрашивайте со своих
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За сегодняшний день пейсатые уже кумарят, идите лесом, с пуйлом взасос целуйтесь дальше.
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Слушай ты, срань Господня, твоя страна вопит на весь мир, что Россия ахрессор и оххупант еще тот, имея с ней ПОЛНЫЕ ДИП.ОТНОШЕНИЯ?! Вы с Пуйлом уже не целуетесь, а очко ему лижете, а гонору, как у гонореи. Я в истории и прецедента такого не знаю. Не так, что ли? Все так. Мразь тупая...
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Не совсем понятно. Проголосовало вроде 14 стран)))
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усе це спектакль влаштований для арабів... щоб ті повірили в ООН, в доброту сільних міра сєго...
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у украины с израилем не такие тесные связи чтоб под них прогибаться...все правильно проголосали за непризнание голодомора и обвинения в холокосте надо платить
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свои интересы нужно отстаивать и Украине и Израилю.
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Это Могучее Достиженьище украинского МИДа и всей власти!!!! Мы долго стремились к этому и наконец свершили! Оторвали голову гидре сионизьма во всём мире. Правда о последствиях не подумали. Не беда что Японии и Франции с Германией скоро отменят санкции а вот нам нет. И не беда что аукаться будет ещё много лет. Особенно когда Трамп отменит предыдущие шаги США но раздаст *плюшки* всем кто решил поплясать на арабо-израильском конфликте. Особенно тем кто сам на политической арене ничего из себя не представляет.Я уже слышу из всех украинских утюгов оправдания украинских политиканов о том как мы были последовательны... особенно в том как нагадить самим себе. Сперва всякие там аваковы из ментовских галифе выпрыгивали,(и таки выпрыгнули) куражась над Трампом, теперь пошёл второй эшелон маразма!!! Держим планку повыше и дерзаем к следующим вершинам!!!
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Трамп пойдет нахер. Через 4 года или через 8 - это несущественно. А интересы Украины останутся. И пока баланс Израиля полегче Саудовского будет.
ЯО уже отдали "за красивые глаза" - и де они теперь?
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Это про президентский срок 4 или 8? Ну а отмена санкций россии может произойти через месяца три- пять. Нам будет лучше?. Саудиты в нас видят дешевую возможность иметь собственное производство самолётов а так для них мы ноль. про яо вообще не в тему.
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и у правительств таких стран отберите израильские паспорта ))))
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израиль нарушил международные договора о запрещении поселений на окупированных территориях и голосовав против этой резолюции значит нарушит международные нормы значит наш представитель в оон правильно голосовал в соответствии с международными нормами
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ХА-ха-ха... А где договор о территориальной неделимости Украины, под гарантии Рашки, Англии и США? Ну, Рашка, они понятно, а где остальные? Помогли тебе твои ляхи? Дебилы, б..., ума не хватило хотя бы воздержаться... У Алиева бы учились. С Израилем вась-вась, они ему и новейшие дроны, и Железный Купол. Дроны, кстати, 3.14здулей ввалили хачикам в апреле; если бы опять не Говняшке - выкинули бы гавенных сепаров нах. Как Украина - своих...
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Читаю коментарии и поражаюсь как же вы мало знаете об Израиле, да и о политике вцелом. Вы хоть бы по вики пробежались перед тем как постить здесь с претензией на знание материала. Ну поехали по порядку...

1. Не паникуйте, ответ Израиля довольно-таки стандартный - нельзя не ответить. Понятно, что это - временные меры и всё скоро утрясётся. Израиль переговорит со всеми дружескими странами, которые голосовали за, и те скажут что-то типа ну вы же понимаете... И Израиль поймёт. Единственный, наверное, кто будет наказан - ООН. Израиль прекратит финансирование каких-то организаций и программ. Кстати, вполне возможно, что и Штаты с приходом Трампа сделают тоже самое за то, что сделал выпадающий на свалку истории импотент Обама.

2. Воздержавшись Украина не испортила бы НИ С КЕМ отношения. В политике это называется "win-win situation". Нет, Крым и Палестина - две огромные разницы. Тут нет никакого сравнения. Заселение тех земель - ответ на агрессию со стороны палестинцев, у которых нет государства, которое им было предложено в 1947, но они отказались и захотели скинуть евреев в море. Во все времена проигравших агрессоров наказывали аннексиями и контрибуциями.

3. Для тех, кто думает, что Израиль так сильно зависит от военной помощи США:
75% от 3млрд Израиль ОБЯЗАН тратить на американское вооружение. Американская помощь составляет 4,4 % бюджета и 1,2 % ВНП Израиля. Общий военный бюджет Израиля - почти 19 млрд, что составляет порядка 6% бюджета. Надо будет добавить 3млрд - добавят, учитывая то, что был он от 10% до 18% в первой половине 90-х (http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=IL)

4. Для тех, кто не знает основные статьи экспорта Израиля:

http://globaledge.msu.edu/countries/israel/tradestats Какая нефть?! О чём вы?

Ну и в качестве добивки: Промышленность Израиля - Википедия

Промышленность Израиля - Википедия
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Мойша образився. А дарма, на ображених воду возять, а на дутих - цеглу...
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Я так понял, что к нам в Умань они больше не приедут?
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Пусть забирают манатки и чешут к себе искать земли .
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Печально,что наши придурки во власти не то что новых друзей заводить не способны,но и с старыми разосрались.В угоду липецкому Рошену и ХуЂлу.
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отстаивают свои интересы - кто скажет, что это не правильно?
люди десятилетиями отбиваются от нападающих, у них поколения выросли на войне, разве для них приемлемо это "мирное решение вопроса"?
к такому ужасу и у нас идет, если не выгоним педофила и не построим серьезную границу, хотя Израиль и из-за высокой стены умудряются обстреливать и своих убийц засылать.
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на чужой Каравай ротяку не раззевай...,все давно придумано и не нами...
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Евреи думают что они особеные а они такие как все. Тема холокоста 70 летней давности уже их не спасает
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Почему Омерика не подбирает себе Мексику или Канаду?
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По отношениям с Израилем есть много "но"...
- первое - все помнят как в этом году, президент Израиля,
оскорбил с трибуны Рады украинцев... это однозначно минус....
- с другой стороны - население Израиля относится
к Украине в целом положительно, поэтому
можно было бы и воздержаться - чтоб не обижать народ...
- но с третьей стороны - есть факты, что Израиль втихаря
приторговывает с Московией военными технологиями,
но для Украины это под запретом... Тогда правильно проголосовали...
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Ясира Арафата обижать нельзя,он большой братан мацкалюгов...
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