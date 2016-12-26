Нетаньяху запретил контакты со странами, голосовавшими за антиизраильскую резолюцию в Совбезе ООН

Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу запретил министрам посещать страны, проголосовавшие за антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН, а также запретил встречаться с коллегами из этих стран.
Hazan Eldoran, Акинар Дортуар 544ccd43, Senator S 01a656ec, Чубака, AmIsBFF, ПРАВДИВЫЙ, Olga Lebedeva, Андрей 8ea0c43a, leshiy_com, ГЕТЬМАН UA, RustIck, Kedr, Murlin Murloff, Великая Исландия, сепаратизму смерть, Art Severin
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http://globaledge.msu.edu/countries/israel/tradestats
http://ru.wikipedia.org/wiki/Промышленность_Израиля
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Хотя евреев уважают больше, чем арабов, но так явно сдвуличничать Украина не могла. Мы сейчас в положении палестинцев. А вот россия сдвуличничала, как всегда.
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Им говорят, иерусалим - исконно арабский город, а нам - что Киев - исконно русский.
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- Зависть! За какую работу евреи ни берутся у них всё ладится. Они же трудяги, с мозгами порядок, чтили семью, не злоупотребляли вредными привычками...итд. Ну и, конечно, религиозная составляющая - как это так, они не верят, что Иисус - сын божий и Мессия.
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- Вот только чушь молоть не надо. Арабы туда массово набежали, когда там Османы правили. Евреи же там были всегда, с того момента как из-за реки Ефрат пришли. Древний Ханаан был заселён различными народами, такими как хананеи, хетты, иевусеи, аморреи, и представлял собой чересполосицу враждовавших между собой царств и городов-государств. (ru.wikipedia.org/wiki/История_еврейского_народа)
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- Неправда: ru.wikipedia.org/wiki/Американо-израильские_отношения
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Кажется нет.
Так что крики на тему "караул, мы потеряли дружбу с Израилем" - а она была, эта дружба, когда нам реально хреново ? Или передача русским технологии производства беспилотников Израилем - это дружба ? Или отказ в передаче нам такой технологии по просьбе русских - это дружба ? А ведь русские беспилотники, сделанные по израильской лицензии, летают над Донецкой и Луганской областями . . . Сколько наших из-за этого погибло - кто-то считал ?
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во первых не передовыми технологиями а беспелотниками (что и до сих пор делает Украина,то поставляет грузы военного назначения в Мордор)
беспелотники что летают это те которые ну очень легкие,они не могут переносить ракеты и бомбы
во вторых в Украину было с Израиля много чего послано и много чего сделано
да и Израиль на международной арене поддерживал Украину
да и еще очень многие кто помогал волонтерам в Израиле для сбора средств и остального в Украину ,были местные которые разговаривали только на иврите,но поддерживали Украину только потому что Мордор поставляет ракеты которые им на голову падают
так что иногда головой нужно думать,а то что было сделано многие видят в этом саботаж против Украиныотказ продажи танков Миркава,подписал Либерман(молдавский еврей и дружбан Путина,надеюсь как снимут то в Украину пойдет еще больше вооружения)
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ЗАБАСТОВКА была в то время
и как раз Израиль голосовал за целостность Украины и признало Россию страной агресором
заработай свои рублики бот
Израильтяне не продали не одной лицензии на выпуск их беспилотников,они продали устаревшие беспилотники и совмесно разрабатывали с Мордором в 12 году легкий беспилотник
заработай еще денюшку бот
ты уже за 2 моих ответа заработал на бутылку Боярышника
иди выпей тебе поможет
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«Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154 в Сочи», - говорится в сообщении.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования.
премєр міністр ізраїля біньямін нетаньяху - молодець проти овець...
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ЯО уже отдали "за красивые глаза" - и де они теперь?
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1. Не паникуйте, ответ Израиля довольно-таки стандартный - нельзя не ответить. Понятно, что это - временные меры и всё скоро утрясётся. Израиль переговорит со всеми дружескими странами, которые голосовали за, и те скажут что-то типа ну вы же понимаете... И Израиль поймёт. Единственный, наверное, кто будет наказан - ООН. Израиль прекратит финансирование каких-то организаций и программ. Кстати, вполне возможно, что и Штаты с приходом Трампа сделают тоже самое за то, что сделал выпадающий на свалку истории импотент Обама.
2. Воздержавшись Украина не испортила бы НИ С КЕМ отношения. В политике это называется "win-win situation". Нет, Крым и Палестина - две огромные разницы. Тут нет никакого сравнения. Заселение тех земель - ответ на агрессию со стороны палестинцев, у которых нет государства, которое им было предложено в 1947, но они отказались и захотели скинуть евреев в море. Во все времена проигравших агрессоров наказывали аннексиями и контрибуциями.
3. Для тех, кто думает, что Израиль так сильно зависит от военной помощи США:
75% от 3млрд Израиль ОБЯЗАН тратить на американское вооружение. Американская помощь составляет 4,4 % бюджета и 1,2 % ВНП Израиля. Общий военный бюджет Израиля - почти 19 млрд, что составляет порядка 6% бюджета. Надо будет добавить 3млрд - добавят, учитывая то, что был он от 10% до 18% в первой половине 90-х (http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=IL)
4. Для тех, кто не знает основные статьи экспорта Израиля:
http://globaledge.msu.edu/countries/israel/tradestats Какая нефть?! О чём вы?
Ну и в качестве добивки: Промышленность Израиля - Википедия
Промышленность Израиля - Википедия
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люди десятилетиями отбиваются от нападающих, у них поколения выросли на войне, разве для них приемлемо это "мирное решение вопроса"?
к такому ужасу и у нас идет, если не выгоним педофила и не построим серьезную границу, хотя Израиль и из-за высокой стены умудряются обстреливать и своих убийц засылать.
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- первое - все помнят как в этом году, президент Израиля,
оскорбил с трибуны Рады украинцев... это однозначно минус....
- с другой стороны - население Израиля относится
к Украине в целом положительно, поэтому
можно было бы и воздержаться - чтоб не обижать народ...
- но с третьей стороны - есть факты, что Израиль втихаря
приторговывает с Московией военными технологиями,
но для Украины это под запретом... Тогда правильно проголосовали...
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