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Материалы по теме:  Переговоры Савченко с боевиками
Теги: допрос (1007) Савченко (2339) СБУ (12865) Грицак Василий (205)
Тему создал: Цензор.НЕТ

СБУ допросила Савченко после ее встречи с главарями боевиков, - Грицак

После встречи с главарями боевиков "ЛНР" и "ДНР" Плотницким и Захарченко нардеп Надежда Савченко была допрошена СБУ.

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Ой! Да не п&здел бы ты. Ну что лохам лапшу на уши вешать. Ишь какой шустрый - взял и отменил. С каким скрипом это всё принималось, с еще большим и будет отменяться. Так что срока каденции Трампу не хватит чтобы дождаться отмены чего либо.
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Herr Rentner, а у Трампа времени на раскачку нет. Или отменит или нет и тогда импичмент. Я голосую за первое.
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Herr Schubs, в принципе импичмент ему уже обеспечен - уж слишком длинный хвост в последнее время за ним потянулся. Так что мало вероятно, что он до инаугурации дотянет.
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Я думаю что за это время вы успеете схватить пару инфарктов (не понимаййте буквально).
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Инфаркты мне уже не страшны, поздно пугать ими. И не такое пережили.
Если Сталина пережили, то уж Трампа точно переживем.
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Я совершенно искренне рад за вас. Долголетия и счастья!
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В случае избрания Дональда Трампа президентом США вопрос предоставления летального оружия Украине может быть разблокирован и, вероятно, будет предложен вариант продажи оружия с отсрочкой платежей.
Об этом в интервью ЕвроПравде сообщил экс-спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич.
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ЭТА ПУЛЯ, СЛЕПЛЕННАЯ ИЗ ДЕРЬМА, ИЛИ ПО ЧЬЕЙ-ТО УКАЗКЕ, В ЧЕМ ЛИЧНО Я УВЕРЕН, ИБО ЭТО ЧМО САМО БЫ НЕ ДОДУМАЛОСЬ, НО ОНО РВЕТСЯв ОБСЕ, Т.Е. ПОСЛЕ СТРЕЛКИ С БОЕВИКАМИ НА ОККУПИРОВАННІХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПОТОМ В мИНСКЕ, УВЕРЕН, ОНИ УЖЕ ДОГОВРИЛИСЬ, ЧТО эТА ГАДЯ ЗАЙМЕТ КАКОЙ-ТО ПОСТ НА тех ТЕРРИТРОИЯХ СПЕРВА ПОД ПРЕДЛОГОМ ПЕРЕГОВОРОВ ОБ ОСвобождении заложников, потом плотницкий уже заявлял. что именно эта курва будет представлять их интересы в Раде., где их поддержат недобитые рыги и орава олигархов, которые не хотят отползать от государственной кормушки... ...ну, а там и до верхушки управления недалеко. Люди поняли, что она из себя представляет, но поддержка вышеперечисленных гадов, ей обеспечена будет. И эта опухоль вползет снова в институты управления страной.амнистируют этих россофашистов, анонирующих по бывшему союзу и "рузькому миру", которых вполне возможно и возглавит эта гермафродитная особь.
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Похоже, на это и рассчитывают. Но не факт, что получится!
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От і побачимо, хто просуватиме цю гадюку в ОБСЄ і як.
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Люси-курфа шож так мало гермафродка нашкребала-нам бы тонну дерьмеца из вафляво фуфлеца и дадим тебе звезду на зазтраную пузду и всплывёшь б"я далеко-не найдет гофно никто! Не. Пушкин.
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Один агент хуйла допросил другого агента хуйла.
Ну, и что порешили?
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Что других новостей нет? Нахрена по новой запускаете тему Гади?
Про Приват забыли? Онищенко затираем. С Израилем проблемы.

ОТ ЧЕГО ОТВЛЕКАЕМ?
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Грицюку пора бы уже дороползти до уровня международной ёпломатии и высказать глубокую озабоченность
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Peter Shuklinov
24 грудня о 20:46 ·
- Мы как раз писали этот материал для #медиагигиена. Но коллеги опередили. Вкратце: пришел транш денег из Москвы. Заходят и предлагают предприятиям от 300 человек написать обращение к президенту "верните нам дружбу с Москвой". Затем идут к продажным купюроприемникам от журналистики и ставят джинсу под видом "новости". Под эти же деньги в игру включились несколько депутатов Верховной Рады, местных советов, бывшие регионалы и чиновники. Это уже не доска позора. Это называется военная пропаганда, когда за деньги РФ "украинские СМИ" ведут войну против страны. СБУ, контрразведка, НАБУ - начинайте работать. Или работать начнет улица, как это обычно бывает. Не пропустите этот материал goo.gl/I4WLzR и покажите его друзьям.
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Нужно было гадю как великую переговорщицу на ТУ-154 отправить в Сирию вести переговоры про "все понять и простить", как говорится знать бы прикуп...
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через цю прошмандовку в торецке загинули наші хлопці.просто подивіться - https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE …
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Тоже перепостил эту новость. Донецкие это, где угодно донецкие, хоть уехав в Германию...
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Завтра в Україні Надія Савченко презентуватиме РУНА(Рух українського народу.)На питання"Що рухає нинішньою владою?"-відповідає:"Власні інтереси-ось що рухає керівництвом моєї держави і це злочинно... "Для початку не погано-інші точно підтягнуться! В Европі і Америці вже знають.Але мізки загребущі чомусь думають,що хитріші за інших і "бульк у воду" не для них.Ай-яй-яй-аж контора фашні запалала-хіба тільки одна?
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ЗАЯВА САВЧЕНКО: ЇДЕ В «БЕЗПЕЧНУ» РОСІЮ ЧЕРЕЗ ПОЛІТИЧНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Яку країну я виберу? Я вивезу всіх в Росію - там безпечно, зрозуміла мова і є робота. Причини очевидні. Росія - не Європа, де є одна підлість і содомія. Я - повернуся, але вже невразливою.

http://www.bbcccnn.com.ua/news/zayava-savchenko-yide-v-bezpechnu-rosiyu-cherez-politichne-peresliduvannya-v-ukrayini/
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Поиск первоисточника заканчивается так:
сначала эта
https://bdzhola.com/news/zajava-savchenko-jide-v-bezpechnu-rosiju-cherez-politichne-peresliduvannja-v-ukrajini
с неё на эту:
"Эта страница не найдена"
http://podvodka.info/savchenko-zayavila-chto-uezzhaet-v-rossiyu-iz-za-politicheskogo-presledovaniya-video/

Пока не услышу лично - не поверю, разум отказывается принять - это же бред сумасшедшего...
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И все? Если бы я публично такого наговорил, я бы уже сидел. а с этой стервой чай попили и отпустили?
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так она жи ш, в отличии от тебя и меня, депутат цельный. С ней только что чайку и попить. Избранница народная, йобжиш...
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Її шефа мертветчука допитати не пробували? Гівно ви собаче
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повесить бы эту суку на фонарном столбе не мешало бы......
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Хороший столб нужен. А то голодовками такую жопу отрастила, что не каждый столб выдержит.
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канешна ниточно, гадя ж первый номер не в списке блядюлищины Бгггг
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Нищие времена миновали-ее конвенция ветерана Ирака защищает-миллиардер-барыга не осилит пожизненно!
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СБУ лучше бы поспрашивали у Гади как она завела в засаду украинских Воинов, которых расстреляли наёмники из парашостана, об этом почему то не спрашиваете или вам должен кто то указани давать. СБУ вы в чьих интересах работаете?
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а также спросили бы у Парубия, на кого она работала на Майдане, находясь среди беркутовцев и в штабе парубия, и как он послал ее на фронт, кто-то верит, что будут расследовать убийства на Майдане, если след ведет к ним самимПарубий рассказал о неизвестных ранее фактах относительно ...Он вспомнил, что Надежда Савченко по кличке Пуля прошла всю Революцию достоинства в составе 18 сотни "Самообороны Майдана
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Грязная прокладка - затычка фашиста )(уйла и бандитов сепаратистов оккупированной кремлёвскими фашистами " лугандонии" Гадя - Сявка.... анонсировала название своего нового политического проекта: "РУНА" . А Руно́ это шерстяной покров овец и баранов. Видно то что она уже полностью стала продажной кацапской шкурой и собирает в свою прокремлёвскую банду всех пропутлинских бандитов -сепаратистов, кровавых -террористов... Но этого почему то не замечает такое непонятное СБУ . Наверно для этого и сняли ВА. Наливайченко, чтобы ничего не знать и не замечать.
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Допросите лучше ЛУЦЕНКУ и кучу богатых ДАРМОЕДОВ (богатые жены без работы, бабушка подарила, друг занял), Почему Захар и Платва и Янукович и Азаров НЕ ПРИЗНАНЫ ВИНОВНЫМИ ?. (юридически они НЕВИНОВНЫ и являются Обычными гражданами Украины)
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САЖАЙТЕ ВОРОВ при власти. ВОТ кто сегодня РЕАЛЬНО Уничтожает Украину. (путину на радость)
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