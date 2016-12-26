СБУ допросила Савченко после ее встречи с главарями боевиков, - Грицак

4872 142Материалы по теме: Переговоры Савченко с боевикамиТеги: допрос (1007) Савченко (2339) СБУ (12865) Грицак Василий (205) Тему создал: Цензор.НЕТ26.12.16 00:15 СБУ допросила Савченко после ее встречи с главарями боевиков, - ГрицакПосле встречи с главарями боевиков "ЛНР" и "ДНР" Плотницким и Захарченко нардеп Надежда Савченко была допрошена СБУ. читать источник x Мне нравится 3
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Если Сталина пережили, то уж Трампа точно переживем.
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Об этом в интервью ЕвроПравде сообщил экс-спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич.
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Ну, и что порешили?
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Про Приват забыли? Онищенко затираем. С Израилем проблемы.
ОТ ЧЕГО ОТВЛЕКАЕМ?
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роползти до уровня международной ёпломатии и высказать глубокую озабоченность
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24 грудня о 20:46 ·
- Мы как раз писали этот материал для #медиагигиена. Но коллеги опередили. Вкратце: пришел транш денег из Москвы. Заходят и предлагают предприятиям от 300 человек написать обращение к президенту "верните нам дружбу с Москвой". Затем идут к продажным купюроприемникам от журналистики и ставят джинсу под видом "новости". Под эти же деньги в игру включились несколько депутатов Верховной Рады, местных советов, бывшие регионалы и чиновники. Это уже не доска позора. Это называется военная пропаганда, когда за деньги РФ "украинские СМИ" ведут войну против страны. СБУ, контрразведка, НАБУ - начинайте работать. Или работать начнет улица, как это обычно бывает. Не пропустите этот материал goo.gl/I4WLzR и покажите его друзьям.
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http://www.bbcccnn.com.ua/news/zayava-savchenko-yide-v-bezpechnu-rosiyu-cherez-politichne-peresliduvannya-v-ukrayini/
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сначала эта
https://bdzhola.com/news/zajava-savchenko-jide-v-bezpechnu-rosiju-cherez-politichne-peresliduvannja-v-ukrajini
с неё на эту:
"Эта страница не найдена"
http://podvodka.info/savchenko-zayavila-chto-uezzhaet-v-rossiyu-iz-za-politicheskogo-presledovaniya-video/
Пока не услышу лично - не поверю, разум отказывается принять - это же бред сумасшедшего...
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Грязная прокладка - затычка фашиста )(уйла и бандитов сепаратистов оккупированной кремлёвскими фашистами " лугандонии" Гадя - Сявка.... анонсировала название своего нового политического проекта: "РУНА" . А Руно́ это шерстяной покров овец и баранов. Видно то что она уже полностью стала продажной кацапской шкурой и собирает в свою прокремлёвскую банду всех пропутлинских бандитов -сепаратистов, кровавых -террористов... Но этого почему то не замечает такое непонятное СБУ . Наверно для этого и сняли ВА. Наливайченко, чтобы ничего не знать и не замечать.
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