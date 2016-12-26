EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(569220)
  12003  166
Теги: Дагестан (107) стрельба (2044) Чечня (505)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Скончались двое полицейских, обстрелянных дагестанскими ополченцами

В Дагестане двое полицейских, получивших ранения при обстреле на трассе Махачкала - Каспийск, скончались.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
коми с тобой все понятно, ты после приема на бутылек с боярышника присаживаешся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это у него влажные мечты под своей тряпкой барин не велит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та в пору нести цветы на ВФП 27. И ТОПАЛЬСКУЮ ПРИХВАТИТЬ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что за "дагестанская оппозиция"? А кто их лидер? Чушь какая-то. Бандюганы двух милиционеров ранили, надеюсь этих выродков (бандитов) прикончили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот действительно бандюганам делать нехер больше как обстреливать проезжающих ментов
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Согласен нефиг, не работают, живут разбоем, оружие таскают, в право охранителей стреляют, ну говно одним словом. Работайте, братья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
В данном случае не русню, а россиян, даги -россияне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В сортах экстрементов разбираться не желаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты дринкнул изрядно?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Насчет экскриментов... В Филадельфии начали сносить ваши вшивники? Трамп должен порядок навести, а то срам, супердержава)))))
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Но сейчас то я Анатолий. Максим, я же тебя не зову "сахалинский_татарин", которым ты на Эхо был.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Догадаюсь, ты четвертьживотное?)))) Угадал?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Да вижу банят)))) Пойду пописаю, но сам знаешь, 50 метров сортир на улице, снега по колено. Вевнусь, то в новый акк влезать лениво)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
да работают, работают уже 20 лет, еще **** лет работать. На Кавказе только еще хуже для кремля становится, кол-во бородатых выросло в разы, это я сам вижу на улицах. Так что работа нихрена не меняет твоя ватан, как мочили полицаев так и мочат. Насчет бандитов смешно, а на донбасе тоже бандиты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сколько тебе платят за твой бред?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Совершенно очевидно, что козабские каратели и кремлевская хунта не прислушивается к мнению коренного народа, который борется за независимый Дагестанский Валаят в составе народов Кавказа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дагестан из РФ хрен выпрешь. Сама по себе, республика недееспособна. Раша их держит на подсосе, только потому, что если уйдет, там моментально ИГИЛ вылезет, и будут головами в футбол играть. Надо будет для зверей забор строить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так для зверей и строят-и со стороны Европы,и Китай скоро по Уралу начнет.Будут звери в пределах Мацковского кольца сидеть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЭТО У НАС ОПОЛЧЕНЦЫ С РОССИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ, А У НИХ НАРОД ДАГЕСТАНА !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дагестан, Ингушетия, Чечня... Отрезанные ломти. Лишь вопрос не столь далёкого будущего, когда на карте мира официально появятся три новых государства на Северном Кавказе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это де факто уже отдельные территории, только получающие деньги от кремля, например процветает многоженство там.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дагестанцы боритесь за свою свободу от фашистско-российских оккупантов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слава борцам с поработителями и извращенцами !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СКОРО НА КАВКАЗЕ НАЧНЕТСЯ БОЛЬШАЯ ВОЙНА - 100%
КАВКАЗСКИЕ СОЛДАТЫ И АРМИИ БУДУТ СМЕТАТЬ РАСЯЯНСКУЮ ОККУПАЦИОННО-ФАШИСТСУЮ НЕЧИСТЬ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
двумя мудаками стало меньше... в Украину уже не поедут... молодцы кавказцы! мочите козлорылых!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще пара козломордых дегенератов сдохло,что не может не радовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошая новость с утра....два винторогих карателя подохло.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Hazan Eldoran, Акинар Дортуар 544ccd43, Senator S 01a656ec, Чубака, AmIsBFF, ПРАВДИВЫЙ, Olga Lebedeva, Андрей 8ea0c43a, leshiy_com, ГЕТЬМАН UA, RustIck, Kedr, Murlin Murloff, Великая Исландия, сепаратизму смерть, Art Severin
 Всего на сайте: 69 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти