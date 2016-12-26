Скончались двое полицейских, обстрелянных дагестанскими ополченцами

12003 166Теги: Дагестан (107) стрельба (2044) Чечня (505) Тему создал: Цензор.НЕТ25.12.16 23:47 Скончались двое полицейских, обстрелянных дагестанскими ополченцамиВ Дагестане двое полицейских, получивших ранения при обстреле на трассе Махачкала - Каспийск, скончались. читать источник x Мне нравится 50
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КАВКАЗСКИЕ СОЛДАТЫ И АРМИИ БУДУТ СМЕТАТЬ РАСЯЯНСКУЮ ОККУПАЦИОННО-ФАШИСТСУЮ НЕЧИСТЬ!
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