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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (17826) Нацсовет_ТРВ (275) радио (183) Херсонщина (546) вещание (85) телевидение (317)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вышка на Чонгаре для вещания на оккупированный Крым достигает уже 90 метров. ФОТО

Высота строящейся вышки на Чонгаре в Херсонской области уже достигла 90 метров.

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Вышлите лучше в Крым цистерну с боярышником - толку больше будет .
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ну все терь в очередь просенко гнойсман турчинов парубей минстець будут по очереди открывать ее целый 2017год да еще сабаков с яйценюхом
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а шо они им собираются крутить? стб или киевскую русь?
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вышка-дорого и неэффективно. проще поднять аэростат с передающей антенной метров на 200-300 и дальше дострелит и дешевле
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Это - всего-навсего радиовышка. Дальность приема - километров 30--60, смотря какой приемник и где он находится (экранирование домами, горами и тд). Если сделать приемную антенну на крыше, узконаправленную - до 100 км. Но кто будет делать такие антенны, легко выявляемые визуально - правильно, украинские шпионы.
Х-ня всё это...
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и если она стоит около самой границы - не долго она там простоит целой.
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Я сразу об єтом подумал: пару залпов из пушек не слишком большого калибра - и нет вышки. Но, видать, уверены в себе, а главное - в противнике.
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а там любое украинское тв, хоть даже интер или украина - это уже срыв мозга
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Надо через нее вешать немецкие песни времен войны мы же в конце концов фашызды
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Это не нацистская песня. Это народная песня южной Германии времен франкопрусской войны. В 1880 году была крайне популярной.

С нацизмом её связывает только сериал про Штирлица. где под неё маршировали фашисты. но это уже изврат режиссёра.
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Ну а настоящие марши времен Гитлера, рашисты воспримут как свои собственные, типа "Авиамарш", Мы рождены, чтоб сказку сделать былью... он же гитлеровский марш Herbei zum Kampf https://www.youtube.com/watch?v=DRvtwBscQIU
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угу, Хорста Весселя им транслировать круглые сутки.
вот эту -

https://www.youtube.com/watch?v=Qz4uwY_d9Mk
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1 мина и 2 года работы (ставится за 2 недели) или скока там её ставили, на смарку бугага
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Крыссянам пофиг ваши бИТндерские штучки - они уже подготовились.

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Угорать будешь ты, когда свой антрацит под Новый Год жрать придется.
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А нахрена ее строить?! При совке еще в 60-е годы ставили глушилки, чтобы с других стран ТВ и Радио не проходило
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И все ночами слушали РадиоСвобода, ГолосАмерики и НемецкуюВолну.

Глушилки так себе были.
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Глушилки были хорошие, но и приемники были неплохие. Я сам Голос Америки и Свободу в 1980-е ловил - тяжко было поймать, частота все время плавала (наверное, чтобы от глушилки уйти), но при желании ловили.
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Это не частота плавала, это глушилки частоту гетеродина затягивали. Это одно из рабочих эффектов глушилки. Лечилось кардинальной переделкой - гетеродин в экранированный корпус, отдельное стабилизированное питание, слабая связь с остальной схемой.
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А она хоть уже вещает? или проходит социалистическое соревнование по распилу денег...
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И шо вещать будем ,чем хвастаться,интересно бы узнать.Или только писни туда передавать.А про тарифы,цены,средние зарплаты молчок.А то хрен обратно вернуться.
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Про новости России которые засекречены хуйлом. Сколько на сирию отправляют, сколько из сирии доставили, какого очередного рашистского дипломата грохнули. Новостей куча, про то как часто самолеты в раше падают. А в Украине все только хорошее.
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а сепарскую вышку взоровать за 2 года никак?ахмедка не разрешает?
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Показывайте в Крыму рекламу боярышника 24 часа в сутки,через месяц обратно попросятся.
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У сепаров в лнр уже продают шампанское на разлив, появились фото: соцсети веселятся :D

По цене - дешевле настойки боярышника.

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На разлив? Шампанское? Апузырьки в него самим задувать?
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Та да. Вроде как самому можно сделать в простой ванне джакузи.

Кацапы, ловите рецепт: 1. Берем настойку бАярышника.
2. Садимся на бутылку "а-ля русский табурет".
3. Читаем украинские форумы - горит пердак "ваш блАгАродный".
И оп-па, на выходе 1 литр шампаньолы.
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Такую бодягу изобретать несложно:
Вода, спирт, сахар, лимонная кислота,
ароматизатор "Виноград", идентичный натуральному,краситель, бульки.
Будут бухать и добавку просить.
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Ага ,и пятки моют.Главное чтобы после такого "шампанского" остатки моска из задницы не вымыло.
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Не капризничайте, республики высокой культуры быта, я бы с удовольствием посетил даму прихватив 3-хлитровую банку шампани и банку ростовской тушенки с комбижиром и бычьими @уями. Ведь всё это уникальный афродизиак.
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Ой...посетить то "даму" можно с таким " джентельменским набором" , только , чтобы потом завтра наступило...
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будьте романтичнее, живите сегодняшним днем
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Та мне такое не грозит , звыняйте , я такой " продуктовый набор" спущу с лестницы вместе с "джентельменом"
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А как же букет? Надеетесь, что дама подарит?
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Обычно дамы, принимающие подобный набор деликатесов, награждают джентльмена "букетом". Но это не фатально, венеролог поможет.
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если в Украине работают два сепарских ,прокацапских канала, которые за два года войны не сняли ни одного роллика против рашистов, опущенцев и федерастов. То нахрен открывать вышку. В крыму и так пропагандонских тв хватает. Вы ещё два хотите добавить. Вот власти соплежуйные .Ни одного смелого решения принять не могут
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интересно, где-то в мире в наши дни еще строят вышки подобного типа.
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Лучше бы в Украине сепарские каналы запретили!
Но не запретят,ибо у власти сепары!"
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Пісню водовоза з Вєсєлих рєбят крутити кримським зрадникам: А бєз вади а ні туди ані сюди.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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