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Теги: Израиль (769) МИД (3724) ООН (1832) резолюция (123) Совбез ООН (449)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Текст резолюции является сбалансированным": МИД прокомментировал голосование по Израилю в Совбезе ООН

Министерство иностранных дел Украины выступает за мирное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной.

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че там оправдыватся перед теми евреями они нам в борщ насрали когда голодомор непризнали пусть гуляют до ирана и назад если успеют
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Та нехер извиняться!
Или уже забыли, как президент Израиля
оскорблял в Раде Украину?
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Конечно правда глаза колет) А теперь, ебанашки налетайте))
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однако, 19 декабря израиль в оон голосовал в поддержку Украины и против рф... одно это должно было климкина остановить голосовать против израиля. а тепепрь - оборвали отношения- гройсман хотел ехать в израиль- просить денег- а ельченко ему- нож в спину- теперь ни поездки не будет ни денег от израиля..
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Скорблю со всем расиским народом , долго искал но нашел и купил две бутылочки боярышника,отнес под забор представительства, пусть помянут .
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Да они плевать хотели на своих погибших , им важнее , чтоб ты скорбел.
Все внимание россми не на упавший самолет с орками , а то, как Украина на это отреагирует , в отчаянии они уже сфотошопили стену из цветов под посольством.
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Хренотень, а не ответ. Пустопорожняя демагогия.
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Мы за всё хорошее против всего плохого.... При этом мы подчеркиваем необходимость проведения прямых израильско-палестинских переговоров. Вот точно также звучит Мы за проведение прямых переговоров между Лугандоном и Украиной. Стратегическая тупость!!!
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Украина-Израиль. Для тех, кто апеллирует к а/симметрии25 грудня 2016, 22:36

Поскольку тема голосования Украины за резолюцию СБ ООН по вопросу ближневосточного урегулирования стала одной из наиболее обсуждаемых, разъяснение возможной мотивации позиции Украины представляется чрезвычайно важным. Я не претендую на истину и с интересом читаю тексты с другой позицией, но, все же, хотела бы изложить некоторые аргументы.

Следует отметить, что большая часть комментариев политиков и экспертов, которые прозвучали в эти дни, можно охарактеризовать на уровне политической позиции (мол, "зачем Украина сознательно испортила отношения с Израилем?"). Фактически, навязывается мнение, что голосование Украины по резолюции - это якобы ошибка Украины, а не решение, принятое с учетом существующего бэкграунда и ряда факторов, которые повлияли и объясняют позицию Украины.

Для начала несколько слов о самой резолюции и как она принималась. Как мы знаем, 23 декабря СБ ООН принял резолюцию 2334 по ближневосточному процессу мирного урегулирования (14 голосов "за" и 1 "воздержание" США). Текст резолюции, в частности: 1. осуждает незаконную поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях; 2. определяет политику расширения поселений как одно из ключевых препятствий для ближневосточного мирного урегулирования; 3. требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность для достижения мира с Палестиной на основе существования двух государств; 4. призывает к принятию немедленных шагов для предотвращения актов терроризма и поддержания эффективного сотрудничества в сфере безопасности; 5. поощряет стороны, причастные к конфликту, консолидировать усилия для возобновления переговорного процесса по ближневосточному мирному урегулированию.

Определяющей для принятия резолюции стала позиция не Украины, а США, имею ввиду позицию "воздержания" американской делегации. Думаю, решение США не применять вето объясняется следующими соображениями: сосредоточенность резолюции на вопросе поселений (а США неоднократно публично осуждали политику поселений Израиля), а также - сбалансирование текста ссылками на обязательства палестинской стороны в сфере безопасности.

Теперь о самой позиции Украины по резолюции, которая, предполагаю, мотивирована, прежде всего, муждународно-правовыми аспектами, имеющими важнейшее значение для Украины в условиях войны. В международном праве существует ряд документов, регулирующих вопросы защиты гражданского населения во время войны, в частности поведение государств в случае оккупации. Основными среди них являются Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 года и Римский статут Международного уголовного суда. Так, статья 49 Женевской конвенции четко предусматривает обязательство государства не совершать перемещения части своего гражданского населения на территорию, которую оно оккупирует. В свою очередь, один из пунктов статьи 8 Римского статута предусматривает, что действия по прямому или косвенному перемещению собственного гражданского населения на оккупированную территорию признаются военным преступлением. Также следует вспомнить о Консультативном заключении Международного суда ООН от 2004 года о правовых последствиях строительства стены на оккупированной палестинской территории.

Учитывая агрессию РФ против Украины, мы просто обязаны последовательно придерживаться указанных норм и принципов международного права - ведь мы намерены защищать нарушенные права Украины в международных судебных инстанциях. В этом смысле отказ Украины от поддержки резолюции имел бы негативные юридические и политические последствия для дальнейших международных судебных процессов против России как оккупанта и агресора, а также как страны, которая инициирует строительство инфраструктурных проектов (тот же Керченский мост), на суверенной территории Украины.

Второй важный аспект, он же фактор - это realpolitik, условно говоря. Если бы Украина не голосовала, это бы не повлияло на решение. Не поддержка Украиной проекта резолюции имела бы негативные репутационные последствия и потенциально могла бы усложнить двусторонний диалог, в том числе по вопросам торгово-экономического и военно-технического сотрудничества с рядом стран. Не следует забывать, что большинство стран ЕС, как и ряд арабских государств, традиционно поддерживают Украину на уровне тех или иных международных структур в целом и в вопросе "украинских резолюций" в ООН в частности.

Следует отметить, что Украина выбрала следующую линию поведения в резолюции по Израилю - голосование в пользу проекта с одновременным воздержанием от выступления по мотивам голосования. Кстати, тот факт, что делегация Украины не выступала по мотивам голосования, был положительно воспринят израильской стороной, которая, насколько мне известно, во время своего выступления подвергла жесткой критике многих членов СБ. Более того, украинская делегация выступала с инициативой отложить голосование, но эта идея не нашла поддержки у большинства членов СБ ООН.

Что касается возмущений части политиков и экспертов относительно того "как Украина могла проголосовать за резолюцию, когда Израиль поддержал Украину?", то в этой связи хотела бы напомнить, как традиционно Украина и Израиль голосуют по проблемным вопросам друг друга.

Позиция Украины. Генассамблея ООН ежегодно одобряет ряд резолюций по различным аспектам ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, по палестинскому вопросу. Начиная с 59-й сессии Генассамблеи ООН (2004-2005 годы), результаты голосований Украины и ЕС (плюс страны-кандидаты на вступление) из пакета "ближневосточных" резолюций полностью совпадают.

Позиция Израиля. Израиль не поддержал ключевой для Украины документ - резолюцию Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины, которая была принята в марте 2014-го. Делегация Израиля воздержалась от присоединения к соавторам инициированной Украиной резолюции 26-й сессии Совета ООН по правам человека "Сотрудничество и помощь Украине в области прав человека" (июнь 2014). В марте 2015 Израиль не поддержал совместное заявление от имени 41 страны (в том числе всех стран ЕС) по ситуации с правами человека в Крыму с акцентом на правах меньшинств, прежде всего крымских татар, которая была озвучена в марте 2016-го. Делегация Израиля отказалась стать соавтором резолюции Генассамблеи ООН по "Ситуации с правами человека в Крыму".

В свою очередь, делегация Украины воздерживается от участия в обсуждении одного из пунктов Совета по правам человека ООН (пункта о "Ситуации в области прав человека в Палестине и на других оккупированных арабских территориях"), в рамках которого Израиль традиционно подвергается жесткой критике, прежде всего, со стороны мусульманских стран. Также во время членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2006-2011 годах "воздерживалась" во время голосований за резолюции, касающиеся израильско-палестинского конфликта.

Это все я привела здесь не для того, чтобы показать, что кто-то "хороший", а кто-то "плохой". А для того, чтобы, анализируя те или иные решения/события, мы исходили все-таки из существующего бэкграунда и определенного масштаба.

И, наконец, главное. Отдельно следует сказать о том, как как голосование Украины по резолюции по Израилю интерпретируется у нас внутри страны. Понятно, что между Украиной и Израилем есть проблемные вопросы. Скажем, Украина признала трагедию Холокоста актом геноцида еврейского народа. Однако, несмотря на обращение украинской стороны, Израиль до сих пор не признал Голодомор актом геноцида украинского народа. Причем, по поручению главы израильского правительства Беньямина Нетаньяху, это вопрос был снят в ноябре с повестки дня работы Кнессета. Также Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбой рассмотреть вопрос о поставках нам израильских беспилотников. Но этот вопрос был заблокирован израильским правительством. Кроме того, в феврале Крым посетил депутат Кнессета Яаков Марги (депутат партии ШАС, входящей в правящую коалицию) с нарушением требований действующего законодательства Украины. И, тем не менее, в текущей ситуации отношений Украины и Израиля, на мой взгляд, мы, в первую очередь, должны исходить из: 1. украинских интересов; 2. позиции не драматизировать ситуацию
http://blogs.pravda.com.ua/authors/yakhno/58602dd10e72d/
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много словей в предыдущем комментарии с основной целью- оправдать собственную глупость. Мы так трепетно блюдём нормы международного права по части аннексий и при этом спокойно торгуем со своим стратегическим врагом, не введя ни виз ни других ограничений. Мы вообще уже третий год пытаемся сидеть на всех доступных президентскому заду стульях и в результате лишь проигрываем.
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Вы уже достали своим Израилем,кто такой Израиль,у Украины свои интересы,у Израиля свои.
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Что этим шнобелям не нравится, пусть сидят и дышут в тряпочку.
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Уроды , можно было просто воздержаться Кто не жил в Израиле , просто не понимает
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Совершенно ВЕРНО! 100%
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Кто не пережил голодомор в Украине 1932-33 годов, тот просто не понимает.
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по крыму если бы все страны воздержались тебе было бы по приколу. Есть мать вашу международное право, которое сцыкливые вечно нейтральные политики превратили в пустую бумажку
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Яков1
Ты в какой стране живешь?В Украине или Израиле?Есть международное право,которое Израиль нарушил и если Украина воздержится,то как можно требовать восстановление этого права в Крыму и на Донбассе?
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международное право там вообще не ночевало, особенно после трёх войн против Израиля и действия этого государства были лишь ответом на агрессию.
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і після анексії Ізраілем палестинських територій.
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це коли відбулося? У 46-7му роках після першого вторгнення арабськіх країн?
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після того багато чого було, в т.ч. вторгнення ізраїльської армії на території сусідніх країн та анексія іхньої території.
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тобто ти Олександр за вторгення? Так? Тобі подобається те що війська сусідніх країн лізуть на землю де ти живеш?
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Позвольте узнать, а что дало Украине, как госудаству, ее народу наконец последовательное и строгое соблюдение международного права? Физически? Кроме глубокой и продажной озабоченности якобы партнеров - ноль. А вот Хидранту обломился отнюдь не ноль, а жирный навар на вялотекущей войне и возможности дуть толстые щеки на всевозможных т.н. международных встречах.
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Классный стёб! "Министерство иностранных дел Украины выступает за мирное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной." (с)
ЛИЧНО ПОМНЮ, КАК ИЗРАИЛЬ ВНАЧАЛЕ РАСЕЙСКО-УКРАИНСКОЙ ВОЙНЫ ДЕЛАЛ ТОЧНО ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ!!! Как под копирку! Только вместо "Министерство иностранных дел Украины"- "Министерство иностранных дел Израиля", а вместо "Израиля и Палестины"- "УКРАИНА И РОССИЯ"!!! Не нравится вам? "Обидно"? Ничего. Нам тоже было больно и обидно! Побудете в нашей шкуре!
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Якур ты благодатный огонь от куда тащишь, где ценр трех религий , Правильно.......Но так уж сложилось исторически шо это Еврейская земля , а арабы там появились примерно 1000 -чу лет назад до этого их там не было
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ну да ,самі придумали релігію,самі нарекли себе богоізбранними.Здається ,адік щось подібне лепетав про арійців
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Але й потомки Сима й Хама туди перекочували з Месопотамії, а "вогонь благодатний" розвод, а три релігії - людиноненависницькі.
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Ну, заява написана верно. Тока это по хрену. Я ответственно заявляю: это реальное попадалово! На огромные деньги. Я предполагаю- где-то на 5 миллиардов в год, не менее. Германия им платила 10 лярдов. Ну, вот а мы будем - пятерочку. И никак не иначе.
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Соболезнования также выразили Джонсон(мид Британии), президент Болгарии Плевнелиев, Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, президенты Узбекистана, Таджикистана и многих других...
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Израиль получил ответку за его голосование против Украины в 2014
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какое голосование против Украины в 2014 году?
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Яков1
Я разочарую,но благодатный огонь это фокус ,а три религии истребили людей не Земле миллионы.
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да успокоитесь вы уже этим вопросом - то что вы не поддержали Израильского националиста и его замашки правильно, так и должно быть и не надо тут оправдываться - вы были вместе с остальным Миром и психозу обезумевшего еврея в лице Нетаньяху, не надо обращать больше внимания, как психозу жириновского и ему подобных соловьева.
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Израиль сейчас предостовляет украинцам работу , с достойной зарплатой , токо недавно дополнительно выделил 20000 -ч рабочих виз не говоря уже о колличестве людей прожвающих в Израиле из Украины можно было просто воздержаться
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Это было не можно! Это было необходимо!!! Но... кто-то решил иначе. Ню-ню... Это- подстава!
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Нет. Довоздерживались уже почти до утраты суверенитета, сидя 22 года одной задницей на двух стульях. Отныне Украина-субъект политики. Пусть все это зарубят себе на носах любой формы!
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президенту ізраїля в Раді теж можно было просто воздержаться
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не стоит оправдывться...Украина не агрессивная страна
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молодцы мидовцы, что бы там мичпуха не визжала. Особенно 1+1 в итоговых новостях разошёлся .В последнее время успехи явные у мидовцев. И голосования по срашке в оон тому пример. Проголосуй Украина по другому, то косвенно признавала бы право на строительство кацапами объектов в крыму
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вот дам я вам парачку сылок на руском, наидите скулюжь об этом вопросе - информация есть, но ну скажем 25 важности и не более

http://rus.delfi.lv/news/novosti/

http://rus.delfi.ee/

http://ru.delfi.lt/

http://rus.tvnet.lv/

кстати - если удалос наити, то посмотрите - сколько вестеи важнее считаетса, вот естонцы вообше зажгли - им (рускоязычным) важнее - Читатель: Хочу перевезти пожилого отца из России в Эстонию. С чего начать?
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Текст резолюции является сбалансированным???



Писал полный идиот, потому что в следующий раз Израиль проголосует за свою последовательную и сбалансированную позицию в отношении российского Крыма!
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он и так воздержался по крыму, так что плевать. Украина соблюдает международное право пусть и другие соблюдают, а то голодомор геноцидом не признали, по крыму что-то промямлели, а как обратка так сразу визжать. Не надо быть хитрожопыми и всё будет нормально
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і в нашій Раді їхній маразматичний президент теж шось до фіга розкіздився.
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да воти вопрос- 19 декабря этого года израиль ПОДДЕРЖАЛ ГОЛОСОВАНИЕМ НАШУ РЕЗОЛЮЦИЮ по крыму и донбасу- призание рф - агресором.. израиль- голосовал - за.. а мы есегодня ему подножку..
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К чему бесполезные споры ... Трамп перед голосованием сделал заявление, что он после 20 января разберется с ООН и странами, проголосовавших против Израиля - за разжигание войны на Ближнем Востоке ...

России это выгодно - войны на Ближнем Востоке повышают цены на нефть, .... у Франции и Великобритании 20% избирателей - арабы , Обама (США) мстит Трампу и критику своей провальной международной политике - Премьеру Израиля ...... зачем Украине противопостовлять себя Трампу и Израилю - ????

На досуге надо было задуматься, как территория под международным названием ,,ИУДЕЯ,, может принадлежать арабам , а не иудеям ...
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Просто Украина не может сдержать своей ненависти к еврейскому государству.
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Та шо ты говоришь, Рабинович? Долго думал? Украинцы в целом хорошо относятся у Израилю и массово его посещают. Я сам был в Израиле много раз.
Но вот проверки на границе-это форменное издевательство! Я возмущён!
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Элементарно ИУДЕЯ может принадлежать арабам, а не иудеям. Филистимляне испокон веков жили на этой территории. А евреи её массово покинули после разрушения императором Титом Второго Иерусалимского Храма по-моему в 70-м году н.э.
В 1905 году евреев в Палестине практически не было. И там жили арабы под протекторатом Англии. Потом уже начались алии и наплыв евреев.

Изучай историю сионизма и установления государства Израиль в 1948 году.
А ИУДЕЯ-это еврейское название. У арабов, наверняка, есть своё название этой территории.
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Некоторые авторы утверждают, что палестинцы являются потомками коренных жителей Палестины, проживавших здесь ещё до заселения земли евреями, произошедшем в XIII веке до нашей эры. Такого мнения придерживается и левый израильский политик и журналист Ури Авнери. Согласно этим авторам, палестинцы - это потомки ханаанцев и филистимлян, смешанные с потомками других народов, вторгавшихся в Ханаан в течение истории - вавилонян, хеттов, египтян, евреев, персов, греков, римлян, арабов и турок. По этой версии в 7 веке после вторжения арабов, местное население приняло ислам и постепенно перешло на арабский язык.
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Я согласен с Ури. У живущих на территории современного Израиля арабов больше прав на эти земли, чем у евреев. Потому что они жили там до прихода евреев из родины евреев-Египта.

Читайте Тору-книга Исход.
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И вообще согласно Торе евреи и арабы-один народ. У них был общий прародитель Авраам.

Читайте Тору, книга Бытия.
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Juli Schubs
Глупости не пишите,если не соблюдать международное право,то нарушится вся система безопасности в мире ,хотите Алеппо у себя дома или у других?
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Ненеавижу две категории на этой планете - жидов и кацапов! По подлости друг -друга стоят!!!!
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Как Трамп разберется с разжигавшими войнумна Б. востоке так видно будет. Пусть разбирается.
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жидва есть жидва. редкостные мрази, что бы там кто не говорил. наебут и глазом не могнут. ))))
а мидовцы молодцы. все по закону и нех ту трындеть. бля жидва дает работу украинским гражданам. нахуй работа на жидву за копейки. вы думаете там будут платить? я вас умоляю)))))))))))))
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Там не будут платить, там уже платят нормальные деньги украинцам. Намного больше, чем в Украине.
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Европейские леваки всегда голосовавшие против Израиля и под диктовку москвы насочиняли Пете и его команде про то что проголосуют за безвиз, лишь бы Украина поддержала антиизраильское решение. Это ещё одна разводка Украины на которую так легко купились наши политики. На самом деле никто ничего не будет выполнять. Особенно когда часть мест в европейских правительствах скоро займут ультраправые, никогда не поддерживавшие Украину. Ну и конечно арабские страны наобещали взамен Липецка понаоткрывать у себя новые кондитерские фабрики под очень известным украинским брендом. Восторг и аплодисменты!!! Обычно когда на ходу хлопают в ладоши то не смотрят под ноги. И иногда под ногами дерьмо. О последствиях думать будем позже... Когда произраильский Трамп что нибудь учудит против Украины.
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Как вы уже надоели со своим иудея может принадлежать арабам. Невменяемые. Есть резолюция ООН о создании двух государств ДВУХ. Еврейского и арабского. Там названия нет. Хоть иудея называйте,хоть палестина,хоть новороссия.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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