"Бюджет системы МВД на 2017 год - это бюджет развития и прогресса", - Аваков. ВИДЕО

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Во кацахолу понДравиться...
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Верю. Наверное и на текущий год бюджет был не хилый. У Авакова морда уже, как жопа - в монитор не влезает..
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В связи с этим призываю наших бойцов-в плен не брать!
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Этот сколько напилить можно будет!
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И сразу: "За ЧТО им зарплату поднимать? "
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Германия - численность полиции 250 000 (насселение 82 млн.)
Франция - численность полиции 220 000 (насселение 66 млн.)
Украина - численность сотрудников "системы мвд" 360 000 (насселение 45 млн.)
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Такую реакцию российского оппозиционера вызвал призыв Бирюкова нести «Боярышник» под посольство РФ в Киеве в связи с крушением самолета Ту-154:
«К нашим таким я привык и не обращаю внимания - прислуга авторитарных режимов вынуждена обходиться не только без чести, но и без ума», - отметил Ходорковский.
Однако, продолжил он, «предпочитаю верить, что здесь мы имеем дело с платным кремлевским провокатором».
Также Ходорковский добавил, что начал блокировать некоторых украинских подписчиков: «Не хочу общаться с такими людьми».(с)
Это я к тому, что щас кое-что начнется, как я, несколькими страничками ниже- и предположил.
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Теперь ещё больше полицейских настреляют и рынков подожгут, разрушат, отожмут.
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А вот кто пробовал вызвать это быдло на кражу или при нападении бандюков тот знает сколько от них толку...
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Троян представил Лютого личному составу в субботу.
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