rough cutt
, циля бадминтон
, Daniyar Nauryz 45b1e35e
, Толя Барклай
, Татьяна12
, Иван Федоров 4649dd60
, Алексей Носов d8330900
, Иван Афанасьев
, Santyagoo
, Viktor Fedorov c09e7f73
, viktor schröder
, майор швейк
, Андрей Андреев a9778f9c
, ПРАВДИВЫЙ
, Zlayya Zemfira
, Vladimir Anisimov
, metall-tiger
, Ivan Pidbujpata
, Андрей Веселовский
, Maxim Ak-Murza
, Олег Сербин 10d6f9ec
, Igor Budnik b2adf589
, Володимир Мик
, Artaxerx II
, Amber
, jhbc
, Михайло Сергієнко
, галина чеплак 7833df94
, Русскiй Бандеровецъ
, Andrey Sokolov d0d9f127
, serge drupov
, shokolad
, Sergey Stolyarenko
, Den Fil
, Прохожый
, циля
, Yuriy Vernikov
, Jana Nemo
, Rentner
, Gangster
, Index_Dias
, yakutua
, adam smit
, Petr Trubetskoy
, Женя-Женя
, Грга Питич
, Janis Schulz
, укропбандерівець
, Maxim Maximov 2f107a94
, Juli Schubs
, Ґіта Голубенко
, larisa890
, Володимир Логойда
, Vovix S.
, ___Щекастый изверг___
, ганстерито
, Virgelis KU
, Ортодром
, cat bassman
, olele
, Tania36
, З Україною в серці
, Игорь Мазур
, Япона Мать
, PostSkriptum
, Данко Сердечный
, SkVrostik
, andrew_sc
, olegu
, John Observer
, Беняша Курильский Бобтейл
, sergik
, svetozar
, Володя Остринський
, Garsia UA
, 1BetarD
, Алекс Алексов eee499df
, Кимберли Уайатт
, Саша Киев
, kelman muksat
, Leo Uxmal
, Александр Скопенко bb634d3b
, чтец
, Сергей Барабашов
, sea dog
, ararta
, Захаров Сергей
, war128
, East Clintwood
, Веселий сумчанин
, Myko
, MClyen Natalia
, monah 58f1317c
, Vedana
Толя Барклай, циля бадминтон, Ivan Pidbujpata, Viktor Fedorov c09e7f73, Maxim Ak-Murza, viktor schröder, галина чеплак 7833df94, shokolad, Amber, Artaxerx II, Иван Федоров 4649dd60, ПРАВДИВЫЙ, циля, Женя-Женя, adam smit, майор швейк, Прохожый, Janis Schulz, Андрей Веселовский, Володимир Логойда, Juli Schubs, Igor Budnik b2adf589, Володимир Мик, Грга Питич, Ґіта Голубенко, yakutua, Zlayya Zemfira, Den Fil, larisa890, olele, rough cutt, Данко Сердечный, ___Щекастый изверг___, PostSkriptum, З Україною в серці, Саша Киев, Rentner, Веселий сумчанин, Garsia UA, Беняша Курильский Бобтейл, sergik
Всего на сайте: 135 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Како-тако содержание? Вы же там с незапямятных времён от должности кормитесь..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или "слепые трасты" - это наше фсё ???
Ответить
Ответить
Вся Ваша так называемая работа, это обслуживание власть имущих.
Абсолютно бесполезная структура, которую нужно расформировать.
Ответить
Им не хватает только денег и власти .
Ответить
С пропагандой надо было вовремя боротся рашисткой - ублюдки...
Ответить
Ответить
Ответить
Вы просто Служба Бездельников Украины!
Ответить
Ответить
А хуйло на США напал, или, все таки, на Украину?
Ответить
Ответить
Но боюсь, если бы в американском ЦРУ, работали такие проФФесионалы и несгибаемые патриоты, как в нашем СБУ, то дела бы там обстояли весьма плохо.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а дєнєг не вистачає підводно-космічним силам рф
Ответить
і взагалі влада дегенеатів?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
То есть, ~ 800 лимонов. Мне тоже этих денег не хватает, но я не СБУшник, поэтому не жалуюсь.
Ответить
Ответить
Ответить
Альо народ, у нас в Украине или Парламенско-Президентская республика с 4-х годичным гражданами Украины нанятым народом менеджера -президента ? Или мы являемся холопами президентско-парламенской республики с 5-ти летним сроком президента во власти ?
Хлопци и дивчата, во время следующих выборов президента Украины МЫ УКРАИНЦИ ОБЯЗАНЫ скостить срок президенства Украины до 4 лет и возвратить парламенско-президентское правление нашей страной.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
то хватало ? Если не нравится проваливай на завод работать
Мало мусорской зарплаты и пенсии - иди работай
хенерал продажный
Ответить
Ответить
Ответить
Или зарплаты в 50 тыс гнр в месяц маловато?
Ответить
И жёны их привыкли жить широко, ни в чём себе не отказывая.
И детки їхніє хочут учицца и отдыхаты за рубежом, там, где нет коррупции (как у нас) и нормальные страны.
Это не ваша служба провтыкала Крым и Донбасс?
Как жэ, бэзпэка Україны.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить