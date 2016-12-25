"Украина отдаст боевикам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными, - Грицак"

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10 груд. 2015 р. - В Красногоровке прошла масштабная спецоперация по предупреждению терактов, задержаны 85 человек (видео).
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Пусть прозревают и прекращают петь свое "мышебратья" и "адиннарот".
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Слабые, алчные,абсолютно без яиц, воровитывые существа. Тьфу...
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Так шо наслаждайтесь тем, шо есть в наличии...
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Грицак, ти їх ловив, шо роздаєш?
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По этой логике и наши войска нужно отвести на сто километров, чтобы разблокировать минский цирк..
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