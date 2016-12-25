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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обмен (487) плен (1616) СБУ (12864) Донбасс (11560) Грицак Василий (205) пленные (19)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина отдаст боевикам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными, - Грицак

Украина отдаст в одностороннем порядке 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена военнопленными.

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патриот,умничка Грицак
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Що за маразм! Щоб розблокувати процес обміну полоненими треба взяти в полон ще 50 терористів, бо старі терористи які сидять в СІЗО путіну не потрібні! Треба свіжих терористів наловити і в цьому СБУ має зіграти ключову роль! Є купа терористів в тилу України і їх треба напакувати 300-500 щоб було на кого обмінювати! Але СБУ нічого не робить і тому обміни не відбуваються! Грицака треба знімати і взагалі розформовувати СБУ і створювати нову спецслужбу!
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их берут. потом судят и отдают или меняют. этот процесс и он идет не переставая. и что интересно - не берет власть в плен главных террористов - ахметов и ко. медведчук сука переговорщик!!! Ха ха ха, путин с путиным говорит. мы, что в детском садике?
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Тому що СБУ фальсифікує оборону України, тому СБУ треба розформувати і всіх звільнити! Набрати патріотів та добровольців які точно не будуть працювати на путіна і створити нову спецслужбу!
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Грицак хочет в одностороннем порядке отпустить пленных врагов? Ну тогда пусть идет на фронт и эти пленные боевики,может быть снайпера его пусть снимают ,а не наших бойцов.Предатель Грицак.
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Це старе лайно і фейк, нікого не арештували бо це була дебільна піар-акція СБУ.

10 груд. 2015 р. - В Красногоровке прошла масштабная спецоперация по предупреждению терактов, задержаны 85 человек (видео).
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Это лайно или фейк не знаю, а то что я с датой облажался - это факт!
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сделайте им перед тем татуировку на лбах "путин-хуйло" и отпускайте.
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"Украина отдаст боевикам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными" - Отдайте им уже скорей вальцмана с гнойсманом!
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не факт... узнай, почему у липецкого кличка "петя-бартер".
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Тем временем на Мокшкве уже есть Vault-Tek, у которой можно заказать себе вот это. Говорят, кто-то уже даже заказал
.
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Добрые?В гробах их передайте и за гробы - деньги.
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а ты их брал в плен морда мусорная что просто одаш кто тебе дал ето право с рошеном бросаться плеными сепарами и кацапами если они арестованы где решение суда снятие обвинения где амнистия как ето так отдадим преступников просто тебя и рошена прапорм мусорный на фонаре повесить можно
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надька просит, пиздит везде что мы своих не хотим вызволять, любыми способами
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Зачем так сложно, достаточно одного флакона "настойки боярышника" - говорят, "убойное средство"!
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Это Варламов такое редкостное "чмо", иногда читаю на "Эхе" и понимаю, что их "демократы- оппозиционеры" или наивные идиоты или такие же имперцы, как и основное тупорылое население паРаши.
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О да! И Шендерович, и Ходорковский недоумевают "а че это украинцы такие бессердечные?".
Пусть прозревают и прекращают петь свое "мышебратья" и "адиннарот".
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отдадим убийц и наводчиков огня, что бы пеця с дурындой геращенко немного могли попиариться
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грицак, кононенко, муженко, ляшко, вилкул, гройсман, коболев, гелетей, входят в списки?
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Их не возьмут. Они тут под прикрытием работают..
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гадя, гадя,гадя,гадя,гадя,гадя,гадя,гадя,гадя,гадя,гадя,гадя,гадя,гадя,гадя
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одна за всех? не, я считаю, шо всех пидаров на дамбас.
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Вода, електроенергія - ось шлях для визволення хлопців. Заіпали.
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Таких импотентов у власти Украина еще не видела!
Слабые, алчные,абсолютно без яиц, воровитывые существа. Тьфу...
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Зная новейшую историю Украины, можно с уверенностью сказать, шо следующие будут еще хуже...
Так шо наслаждайтесь тем, шо есть в наличии...
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только не называйте их НАРОДНЫМИ депутатами. придумайте им погоняла правильные!
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Петр Порошенко теряет электорат. По данным исследования социологической группы «Рейтинг», если в декабре прошлого года свой голос за главу государство отдало бы 23% избирателей, то сейчас - 13,5%. Таким образом, Порошенко проигрывает лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко: за этот же период ее рейтинг вырос с 13% до 17,7%. На третьем месте электоральных предпочтений - глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.
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Яке марнотратство рабів((

Грицак, ти їх ловив, шо роздаєш?
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"Украина отдаст боевикам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными, - Грицак"

По этой логике и наши войска нужно отвести на сто километров, чтобы разблокировать минский цирк..
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так вот зачем соевая молотилка на чашечку кохве к этому грицаку заскакивала? барин хуйло выразил недовольство барыгой, что холопов в неволе держат? капец, уроды...
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помнится поменяли двух кацапских ублюдков,которые убивали наших хлопцев,на какую-то курицу,теперь не знаем.что с ней делать.
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Сомневаюсь, что это поможет разблокировать. Но пробовать надо.
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А давайте ще віддамо "ключі від квартири, де гроші лежать"!!!
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какую власть выбрали - такой и "бред". Нужно на выборы ходить с головой.
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Не беспокойся они и без нас себя не плохо умеют выбирать...!
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к сожалению, так. но как известно: власти всегда делают то, что им народ позволяет...
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может им сразу Банковую здать , 15 уродов это как то, мало :D Вообщем все идет к победе поцанов в окопах только жалко смешная война
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Просто кто то ходит с головой , а кто то за гречкой
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Это абсурд полный. Руководство страны работает на страну агрессора. Они должны сидеть в тюрьме.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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