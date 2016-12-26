"Когда мы стали такими жалкими малодушными ушлепками", - гражданская жена Лещенко Топольская о реакции украинцев на крушение ТУ-154

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Теперь понятно все и про Лещенко.
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Что Кобзон с Пореченковым и Михалковым поздравлять не полетели!!!
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Нет, я с ней согласен. В этом нет ничего нормального.
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Це розводка для лохів від оточення г - на Потрошенко,такіх як Григоришин з цівільними дружинами,щоб підняти рейтинг у гомосєків Сєрі і Мусі.Ця настя організовує оргазм носом за гонорар від олігархів, нібито Сєря грозний йоборь і "гроза" корупціі...
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На самолете Ту-154 летел друг Стешина - оператор Александр Суранов, снимавший расчлененку на Донбассе. -1 пропагандонская мразь. Отлично.
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«Сколько веревочке не виться, а у ослика все равно - больше» Некоторое время на зад, пришлось читать отзывы на катастрофу самолета Ту-154 ВВС Польши, который разбился в окрестностях Смоленска. Тогда Россия еще не вела войн ни с соседями, ни с дальними странами, но градус ненависти уже тогда там зашкаливал до такой степени, что комментарии православных и духовных были вне любой конкуренции. Потом, россияне захлебывались восторгом после катастрофы нашего транспортного Ил-76, сбитого в Луганске, где погибли десятки наших военных. И вот сегодня случилось событие «два в одном» с одной стороны, разбился самолет ВТА РФ, а с другой стороны, это такой же самый Ту-154, который погубил президента Польши Леха Качинського и правительственную делегацию Польши. Удивительно, что те же самые россияне, по такому же самому поводу, теперь требуют соболезнований и траура, но его для россиян уже нет. Состав пассажиров самолета как будто специально подобран для того, чтобы показать - все засчитывается и все однажды отольется самым очевидным образом. Просто обратим внимание на то, что именно должны были делать люди, летевшие военным бортом. Самая многочисленная группа - ансамбль песни и пляски ВС РФ. Они ехали в Сирию развлекать мясников, которые несколько месяцев подряд уничтожали сирийский мегаполис, вместе с его гражданами, а на последнем этапе - прямо объявившими всех, кто не вышел - террористами. Они могут похвастаться десятками тысяч трупов мирняка и тысячами убитых детей. Причем, истинные масштабы катастрофы станут известны несколько позже и то - вряд ли. Очевидно, что множество трупов и сейчас погребены под тоннами бетона и будут обнаружены только при разборе завалов. Только тогда можно увидеть количественное выражение преступления российских военных. И вот эту публику ехали развлекать военные танцоры и певцы. Оно и понятно, для маленькой Пальмиры было достаточно Ролдугина и небольшого оркестра, а тут понадобился целый ансамбль, ибо трупов куда больше, а значит и праздник должен быть более внушительным. Именно поэтому были собраны аж две группы пропагандистов от Первого канала и Канала Звезда. На совести этих каналов та истеричная поддержка массовых убийств, которая захлестнула РФ. Без их «труда» вряд ли можно было достичь подобного результата. Так что они тоже оказались в нужно месте и в нужное время. Ну и плюс к этому, на борту самолета был начальник департамента военной полиции ВС РФ. А первый руководитель тут нужен для того, чтобы лично благословить мероприятия, которые однозначно квалифицируются как военные преступления. Он ехал сказать то, что однажды сказал Гитлер: делайте, всю вину я возьму на себя. И еще очень важный вопрос, который погнал его в Сирию под прикрытием балалаешников и задирательниц ног. ООН создала трибунал по расследованию преступлений асадавско-российско-иранских войск в Сирии, в первую очередь - в Алеппо. Это значит, что до прибытия следственных групп, город надо осмотреть и уничтожить любые доказательства, подтверждающие их преступления. Это - кропотливая и методичная работа должна осуществляться под руководством очень высокого руководства. Вот такая бригада летела в Хмеймим. У каждого были свои цели, и они разделены на две большие части, одни убивают, а другие - профессионально прикрывают убийства. И вот все это должно вызывать у нас сочувствие? Откровенно говоря, сожаление имеется, но несколько иного рода. Жаль, что в этом самолете не было Соловьева, Киселева, Шойгу, Путина, Глазьева, Кадырова, Дугина и прочей сволочи. Если бы они, все вместе нырнули в сочинскую воду, была бы полная завершенность картины, а так - есть недосказанность, с одной стороны и задел на будущее - с другой. Но понятно одно, это была просто метка, на которой россиянам показано: как, кому и за что. Процесс пошел. Жнец вышел в поле и теперь подобные и другие катастрофы будут идти новогодними гирляндами. И каждый будет знать за что. Пассажиры самолета показали прямую причинно-следственную связь, которую в других вариантах, будет не так легко различить. Посему, когда что-то ухнет на АЭС или волна смоет несколько городов, выжившие будут выть, глядя в небо и вопить: «за что?» Вот тогда - возвращаемся к упавшему сегодня самолету и получаем ответ: «за это!» Вот за все это: за Чечню, за Грузию, за Крым, за Лугандон, за Сирию, за все!
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Ну и пошла тогда на х., великий диджей. Для Укаины ты никто. Что ты есть, что тебя нет. Видите ли как изъясняется - "не принимаются". Да кто ты такая, что строишь из себя чучело, к которому все должны ползти за твоим "принимается".
Это у тебя в семье никого не убили на фронте, не покалечили и не замучили. А то что военный отряд летел подымать боевой дух убийц мирного населения, чтобы те еще с большим воодушевлением крыли бомбами жителей той страны, - это тебя еае то не ипет и по оторванным детским ручкам небось ни разу не заплакала. Мандавош - ка.
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Чи вони із лєщєнком відвідали хоча б 1 похорони військових у Києві?
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А пісня то пророча (потече у синє море кров ворожа). Як Шевченко заповів.
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Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
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НЕЛЬЗЯ РЕАГИРОВАТЬ НА СЛОВА НИЧТОЖЕСТВА!!!
И между людьми, как и между книгами, бывают экземпляры ниже критики, не дающие даже повода к укору.
(Гёте)
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У жертв, если они не тронулись умом, не может вызвать искреннего сочувствия падение военно-транспортного самолета министерства обороны врага. В Украине 10 тысяч погибших от вашей армии. Десять тысяч. И миллионы беженцев. Миллионы. И в Сирии. И мораль мирного времени в войну не работает. Сложно это понять? Россия ведёт войну. Россия ведёт войну. И ещё раз, медленно. Россия. Ведёт. Войну. Эта война жестока и несправедлива по отношению к ее жертвам. И ее жертвы не будут сострадать вам и сострадать вместе с вами. http://censoru.net/15451-zhertvy-nikogda-ne-skorbyat-po-poteryam-agressora.html
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Приятная и комфортная атмосыера в новой квартире у лещенко.. Дискуссии наверное о том, "за кого" быть, за ра-си-я или за Украину.. Или сирожа уже за Украину не дискутирует??
Бл*ять вонючая.
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Оно же ДиДжОй))
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--- а война у нас, между прочим, началась НЕ пол года назад.. А она только заметила что война у нас?? что росияне убивают наших детей, разрушают наши дома, разрушают нашу ЖИЗНЬ, и только полгода назад начала "наблюдать"??? Офигеть, какая душевная и патриотично настроенная хражданская жена у самого рьяного защитника Украины - сирожы лещенко..
ТЬФУ, пля.
Не о чем. Эта шмакодявка не стоит даже времени на прочтение её срача.
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