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Теги: Новый год (598) поздравление (530) Рождество (212) Чехия (737) Земан (9)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Президент Чехии Земан пожелал согражданам "опасной жизни" в новом году

Президент Чехии Милош Земан пожелал согражданам новой, полной опасностей и рисков жизни в наступающем году.

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Да, избрали чехи на свою голову президента,не только Украина "умеет" выбирать.Весело им будет жить с этим шизофреником и опасно.
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Поселите его в Аллепо и пусть наслаждается опасностями, клоун.
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Ну , а как по другому ?)) Тут все сходится , любовь к куйлу может быть только у душевнобольного с странными пожеланиями .
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у него срок президентства оканчивается?!
шо так сказанул?
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Главное, чтобы согражданам не пришла в голову мысль сделать опасной жизнь президента.
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Та этот ВАТНЫЙ ЧЕПУШИЛО и ДРУЖАНАЯ ХУ*ЛА уже давно на измене)))
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ану ша...він Президент...кожен народ має Президента якого вартий ...от у нас який ?
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малацца какой...видно "вежливых людей" в Праге захотел. Идиот.
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Президент Чехии Земан пожелал согражданам "опасной жизни" в новом году.
Видно что-то знает, оговорился по Фрейду !
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Всё в мире изменяется, к сожалению, не к лучшему... Был у французов когда-то президентом Де Голль, был у чехов Вацлав Гавел, а теперь... О нас и вовсе промолчу...
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Помнится, в 68 -м кацапы чехам со словаками принесли массу приключений и острых ощущений. Хочется повторения? Зажрались от безделья - тогда вы будете бегать как сраные мыши и молить бога хоть об минуте покоя. Дебилы блин.
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Не бывает все хорошо и тихо. Но пусть трудности будут преодолимы, болезни побеждены , предательства не смертельны и радость побед не поддельная!
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Старечий маразм,ускладнений хронічним алкоголізмом..😕😕😕
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Перепил "Боярышника" в новогодней упаковке, подарок Кремля.
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Шото заскучали чехи...
Пусть украинская диаспора им Майдан проведет в Праге и сменит власть.
Там лет на 10-15 веселья гарантировано.
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мине-таки здаёцца, что сам газпромоподсосный Зёман, подтянув красные подштанники , при малейшем шухере от своих ордынских спонсоров - свалит поближе к бездуховному Miami и своим счетам.Не станет ни в каких сражениях тусоваться. Он всерьёз считает, что чехи соскучились по братскому кирзовому сапогу по морде?
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Чехи бля а кого вы выбрали шо не было нормального кандидата шоб выбрать такого идиота
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чувак перед интерву явно принял боярышника
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Оригинально поздравил.
Видно, совсем скучно ему там в тихой Чехии живется.
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Не понимаю чехов, как они выбрали себе этого долбо-ба?!
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земана можно было бы предостеречь: осторожнее, иногда ваши пожелания могут сбываться...
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Цензор.НЕТФорум Украины
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