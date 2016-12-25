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Теги: авиакатастрофа (1004) Минобороны РФ (369)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Минобороны РФ: Место падения Ту-154 в Черном море определено

Водолазы военно-морского флота и МЧС РФ начали погружения, чтобы обнаружить фюзеляж и крупные обломки самолета.

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Москали!!! Ну что у вас за мода такая хреновая пошла: засирать Черное море. А вы его копали???
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Жалко,що російский літак,не телепнув на ДНР! вони б собі сувенірів назбирали.
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Pavel Senko ‏@senko
Погибли военные и пропагандисты, часть машины, которая перемалывает украинцев и сирийцев. Остановите эту машину, выкиньте шофера нахрен.
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Хреново, шо Кабздон Йося не полетел. Место падения воздушного корабля МО Мордора можно было бы определить с точностью в 1 см. - по медленно качающемуся на волнах Чёрного моря, чёрному парику уебана.
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Неделя
☑️ Отравление "Боярышником"
☑️ Убийство посла Карлова
☑️ Теракт в Берлине
☑️ Взрыв в Мексике
☑️ Угон ливийского самолета
☑️ Крушение Ту-154
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Тут исчо наклюнулось... и тоже с краденным...

Помянутый Орель-4, бывший украинский теплоход аск «Укрречфлот» , проданный россии, росийскими рейдерами, которые захватили Укрречфлот в 2007 году.


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Почему-то ищут металлолом, а не тела погибших...

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- Ало, це штаб повытряної оборони.
- Шо? Москальський літак з пропогпадонапи? нє то не ми...
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Самая правдивая версия крушеня ту154 - это операция ФСБ что б все забыли за боярышников
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у змаганні глоду і аерофлоту ,з рахунком 62-92 переміг останній,з нетерпінням чекаєм реваншу!!!
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Кстати гебня которая читает сайт прочитайте все посты по этому поводу и вы прикрасно поймёте шо о вас думают все украинцы чего вам желают ну и у вас отпадет вопрос простим ли мы вас когда нибудь или нет
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они это и так знвют но включают дурака и держат за спиной нож что бы нас воткнуть в спину
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Фауна Чорного моря понесла великі втрати - йося кобзон не сів у ТУ
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Кацапи , що насправді розраховували на співчуття Українців? Мокшанці , запитайте в дідів , якщо хтось ще живим залишився , а вони співчували фашистським окупантам? Яке може бути співчуття ЕрЕфійській мерзоті , яка летіла в розбомбований нимиж Алєпо співати і танцювати на горі і вбивствах сірійських дітей. Не буде миру з москалями.
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За наш Ил-76 ответка прилетела ,вона ано как бывыет ,Merry Christmas расеяне
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предварительное заключение причин падений самолетов объявленно на рассее:
https://www.youtube.com/watch?v=JMvpgbXO3uw
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Камера сняла вспышку в небе в момент крушения самолета
https://charter97.org/ru/news/2016/12/25/235537/ . Видно это сунниты все же постарались, тем более что они и в России составляют большинство мусульман.
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чем больше козломордых фашистов окажется на дне
или в земле тем лучше пюдям на земле дышать
станет легче тем меньше будет смраду и вони
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Монокле:
25.12.2016 в 19:39

...Ту-154 никогда не отличался сверхнадежностью (в отличие от Ан-ов).
Всего было произведено 914 самолетов этого типа.Потеряно в авриях и
катастрофах - 73 машины.
Итого: 8% парка этих самолетов потеряно в авариях и катастрофах.
Самолет считался сложным в пилотировании. Поэтому, катастрофы часто списывались на ошибки экипажа. Это давняя свинская традиция списывать все на мертвых, которые ничего не могут возразить..
Этот борт был произведен в 1983 г. Крайний ремонт прошел в декабре 2014 г.
Сертификат летной годности (СЛГ) действителен до конца декабря 2016г.
После возвращения из рейса он шел под решение: списание/ремонт/продление СЛГ.
Но, таких катастроф (после 2-й минуты взлета) один-в один еще не было. Взлетный режим является самым напряженным для систем самолета. Формально, с этим бортом все норм.
Техническая причина - очень вероятно.
- ошибка экипажа.
Чаще всего употребляется эта версия. Признать отказ техники - признать криворукость эксплуатанта (МО РФ). Признать теракт - полностью обделаться в вопросах организации САБ подмосковного военного аэродрома.
По воинским званиям членов экипажа этого борта: подполковник, два майора, капитан,
три старлея. Очень даже достойно.
Штурман вообще легендарный человек. В 2011 он был членом экипажа, который посадил Ту-154 со «взбешившейся» системой управления механизацией крыла. Есть видео в сети. А командир того Ту, после второй такой посадки уволился, увидев знак. Говорят, жив-здоров.
В ошибку экипажа не верю.
- теракт.
Маловероятно. Про ПЗРК с рыбацкой лодки - полный бред. Если что-то и было заложено, то в суперохраняемом подмосковном аэропорту.
Надо ждать официальной информации, но она будет переврана в пользу
официальной версии. Есть надежда на профессионалов авиационных форумов..
Обещаю отслеживать и информировать.
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ДАВАЙТЕ В ТО МЕСТО КОБЗОНА БЕЗ ПАРАШУТА СКИДЫВАЙТЕ И ВСЁ !!!
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