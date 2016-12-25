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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция Бои под Светлодарском
Теги: Днепропетровщина (1140) похороны (553) смерть (4252) военнослужащие (3015) Антитеррористическая операция (15392) потери (690)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С бойцом 54-й мехбригады Андреем Широковым, погибшим на Светлодарской дуге, простились на Днепропетровщине. ВИДЕО

С павшим на Светлодарской дуге Андреем Широковым попрощались на Днепропетровщине.

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рашист, не суди по своим безмозглым животных, которых закапывали в безымянных могилах как собак.... Это вы рашисты, считаете своих погибших рашистов собаками, поэтому и не хотите их знать и помнить.
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а етот полмета с кепкой поллитруха с прошенком гройсманом и турчиновым приехали на похорогероя привезли ключи от квартиры семье погибшего и 800 тыс гривней как они мусорам возят которые их охраняют или ети герои им ненадо им тока мусора их охраняющие им дороги
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Кажуть щоб я кацапів жалів. у мене душі не вистачає на всіх!
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Вічна пам"ять герою. Наш обов"язок, щоб ця важка чергова втрата не була марною. Дякую, що це не скупі слова загинули...Людей.
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Ну и кто там собрался нести траурные цветочки к посольству рашки, по поводу ликвидации русских плясунов по костях и террористов, которые не долетели до Сирии?
На заборе у посольства рашки должны быть развешаны фото солдат и граждан Украины, которых убили рашистские оккупанты.
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Ценит и скорбит народ Украины, по-прежнему помогают волонтеры и мелкие предприниматели, а чинуши в высоких кабинетах - брехня, безразличие и пиар.
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Sirenko Oleg з Яною Червоною та ще 46.
2 год. ·

Сегодня ночью от нас ушел ещё один побратим. Будучи активистом "Революции достоинства" прошел весь Майдан, оттуда сразу добровольцем вызвался на защиту родины, 2-я штурмовая "Афганская" рота, "Айдар".
А как иначе когда дом остался в отжатом Крыму? Ему давно положена пенсия, но категорически отказался её оформлять, ведь тогда уволят с армии, не будет возможности на передовой приближать столь желанную победу. Ещё несколько дней назад заходил в гости, из-за стеснения во времени отказался от предложения "Братишка, давай крепачка выпьем" (чифир), если бы знал...
Придя с поста среди ночи он присел, взялся за сердце и умчался в небо.
В свои 60+ находил в себе силы сражаться, и несмотря на причину погиб как ВОИН, на 3-ем году, в блиндаже на линии соприкосновения...
В то время когда дети и внуки по возрасту, с рельефными мышцами бьют себя в грудь, мол герои бесстрашные, потягивают пивасик у подьездов, носят взятки, отводят взгляд когда ближнему нужна помощь...
Мы сделаем всё, для ТВОЕЙ победы! Зямля пухом "Татарин"...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004964864345&hc_ref=NEWSFEED
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Вічна пам"ять
Герої завжди з нами. В наших серцях.
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Вічна та світла пам*ять тобі воїне... Поховали як справжнього героя, а не так як тих мерзенних псів, ворогів наших.
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Андрей Широков был сильным, мужественным воином, прекрасным заботливым отцом и супругом: Личность с характером, с патриотическими убеждениями и железной солдатской волей. Будем помнить. Была одна такая умная талантливая книга рано ушедшего из жизни автора "Те, кого мы помним, живы"...

Вечная память, тебе, воин долга и чести Андрей.
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Гарний хлопець. Такі ясні сині очі..
Спава тобі, земляк.
Вічна пам"ять.
Дякую за мирне небо в нашому Дніпрі.

То тільки дуже ціна завелика. Життя Героїв.
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