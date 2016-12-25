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Теги: Порошенко (10261) СБУ (12864) Грицак Василий (205)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Возникла насущная необходимость пообщаться", - Грицак о визите Порошенко в СБУ

Во внезапном визите президента Петра Порошенко в Службу безопасности Украины нет ничего крамольного.

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Уже что-то... Танки добавь.
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порошенко- балабол брехливый. а те кто ему зад лижут- опущеные неполноценные существа- выродки. таких в школе всегда чморили - опускали. а теперь они отыгрываются..типа "лизать зад власти- это делает меня круче!" добавляет ЧСН ? да, ботяра? ))
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СлабоВАТА. Вас, пидаров, всегда упоминание "зада" выдаёт.
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Единственное,что у СБУ получается профессионально-включать дурака.
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Ну , почему же ?
Они , вполне профессионально защищают власть от народа . Это единственное , что они умеют .
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зашел напомнить "я знаю что вы сделали в феврале 2014! будете мешать набивать карманы- солью нафиг !"
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Слишком громко, даже это криво у них получается.
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это так странно, что президент воюющей страны (уже 3 года) заезжает в управление, которое специализируется по безопасности... К чему это всё?
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Чмо пархатое жопой чувствует свой скорый конец ?!! Думает что сьушные уёбки его защитят и его бандитский строй ?
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Видать какой-то пиз*атый перец этот Грицак, если позволяет себе вызвать Пороха, когда "возникла насущная необходимость пообщаться"
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прочитай ещё раз новость.
"Он отметил, что сам заранее не знал о визите Порошенко."
Пороху надо было - заехал.
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А не хотел бы Грицак уточнить о чем разговаривал депутат кононенко с беглым министром злочевским в Венском ресторане? Или сбу у нас только бабушек гоняет которые торгуют семечками ?
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что то мне подсказывает, что он бы не хотел.
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Просто встретились попить венский кофе, он там вкусный. А ты зрадобот и агент Кремля.
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Я из таких сообразительных себе забор построил на своем участке в 2 гектара. Остальные стоят в очереди на остальные постройки. Требуются сообразительные стоячие.
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Хочешь помочь? Если стоячий становись в очередь буду расширяться.
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заборься - хречка нужна?
есть пару кило.....
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Лежачим очередь не занимать заносить не будем и в строительстве не понадобитесь .Гречка не поможет подкуп исключается.
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Подозреваю, что там не только кофе хороший, но и водка не паленая, а такая как надо. Чего б не заехать.
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Мы так и поняли,на другой день допрос онищенка как то чудно стал опросом и еще там днем спустя видим в Вене мы коня,и не с кем нибудь,а с агентом кремля и фесбешным онищенко та беглым злочевским,це зрада чи перемога
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У тебя видения? Так с этим не в СБУ - в другое заведение обращаться надо...
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Та канешна...ЯВКА с ПОВИННОЙ и честносердяк?
Гыыыыы....
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решил попросить типа "ну хватит мочить кацапов, астанавись..."
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Возникла необходимость....А потом кононенко в Вене с онищенко и злочевским откушивал..
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Мої тапки не те що регочуть, вже заікатись від сміху стали.
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КАКОЕ В ЗАДНИЦУ ОБЩЕНИЕ. НАРУЧНИКИ НА ЭТОГО ПРОДАЖНОГО КРАХОБОРА НАДО ОДЕВАТЬ И НА НАРЫ....

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Порошенко решил списать Грицака, в связи с ненадлежащим обеспечением секретности в администрации, когда Онищенко имел возможность собирать компромат на Порошенко?
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вероятно,у журналистки,снявшей на фото контакт Кононенко с Злочевским,теперь возникнут серьёзные проблемы по части госизмены или срыве спецоперации СБУ? ))
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Между прочим - завтра , в Мариуполе ,будет суд над украинскими партизанами из группы "Равликов" ...
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ба да неужели ..., а это не связано с биографией жизненного пути кондитера, о которых наши западные друзья возможно захотят рассказать жителям чоколадного королевства
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.

шо... неютно гаранту... То кононенко засветился, то онищенко сдает. сча доляшка от бени всплывет
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наши в туалет по "необходимости" в СБУ не ездят
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Защитник конституции прибыл с целью согласовать вопрос о сочувствии путлеру в связи взрывом самолета. Вопрос-то сложный !Если просочувсвоваться и подспустить немного соплей для внешнего эффекту то народ наш не поймет и про вторичный срок президентства не хрен и думать.А если не выразить сочувствия и не имеющую границ скорбь то блин могут отнять и липецкий маленький заводик .Вот тут и не хрена не поймешь а шо тут делать твою мать?! Конечно наши чекисты здеся и помогут .
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Миротворець1 год · У НЕГО БЫЛ ШАНС, НО ОН НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ПРОГРАММОЙ СБУ "ДОРОГА МИРУ" И НЕ СЛОЖИЛ ОРУЖИЕ
Он с 2014 года участвовал в боях на стороне российско-террористических бандформирований, где был снайпером. На Светлодарской дуге ему перебило ноги. Сейчас лежит в Дебальцево. Никому не нужен. Врачам, как они ему говорят, проще ампутировать обе конечности, чем пытаться их дальше лечить. Пока еще не отрезали. Но у него есть шанс.
https://psb4ukr.org/?p=91997Зезека Юрий Павлович - Myrotvorets.centerФИО: Зезека Юрий Павлович; Зезека Юрій Павлович; Zezeka YUrij Pavlovich Страна: Украина Адрес: Донецкая обл., г. Славянск, ул. Куйбышева, 40 Телефон: Описание: Изменник Родины. Боевик НВФ. Состоял на службе в…MYROTVORETS.CENTER
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И слава Богу, что не воспользовался. Сколько нечисти по этой программе мы себе в тыл пускаем.
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Ну , в тылу , с ненавистью , у нас все в порядке ... К сожалению .
Сюжет , по ТСН , сегодня показывали ...
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ВЫ это о себе , а за чем в об этом...
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Порошенко приехал уточнить какой компромат на него есть у Онищенко и как противостоять. К сожалению, работники СБУ не помнят, что в присяге есть слова - служу народу Украины, а не Порошенко.
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Детские фантазии на горшке..
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Если будете проходить мимо, проходите. Особенно СБУ, МВД и налоговая.
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Петр в законе зашел кофейку попить. Ну о-очень убедительно.
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Звучит правдоподобно.
Грицак сидел, как обычно, в воскресенье на работе...

Мимо совершенно случайно проходил Пеца...

Дай, думает, зайду к Грицаку в гости, у него кофе вкусный... заодно караулы там проверю, давно собирался...

Так всё и было.
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Самое "Лучьшее" место для общения УРОДОВ...-...Гаага!!!...
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грыцак та займись делом сегодня ватная агентура работает со всеми силовиками от майора и выше готовят подарок на весну
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зачем делать сенсацию из ничего. сходил, пообщался. они имеют возможность пять раз на день общаться, мы и знать не будем. тоже мне секрет Полишинеля.
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Обсуждали очередной "коварный план Ху..ла в Украине" - " шоколадная лодка "Шатун 2".
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Слышал от папы-Вальцмана о Берии и сам рассекает по ночному Киеву.
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Бандитское кубло посетил . Как говорится : сверили стрелки , курс не изменен : грабь награбленное ...
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Поганая тварюка,кофе у него вкусный,жалкое подобие разведчика, и такое же подобие президента.
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четвертая походу.. -
после нее обычно возникает насущная необходимость пообщаться у депутатов...
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Главная фишка, что с Порохом был Кононенко, который вскоре укатил в Европу на встречи по ресторанах...
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"Во-первых, у нас очень вкусный кофе.

Смачного всем пономарио!
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Ё..Когда эти суки оставят нас и нашу страну в покое или ждут пока им отрубят бошки!?
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Брехливый недоофицер на службе ворья и бандитов
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ну шо, если шеф бабла не подкинет, крышу конфетам рошен и прочему контрабасу в лугандоне никто не гарантирует.
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Так Куйло дало указ чоколадной мрази отпустить сепаров, вот оно и поехало туда. А то отберут липецкую хфабрику и Педрила инфаркт схватит.
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