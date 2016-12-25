"Возникла насущная необходимость пообщаться", - Грицак о визите Порошенко в СБУ

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Они , вполне профессионально защищают власть от народа . Это единственное , что они умеют .
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та общаися...
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"Он отметил, что сам заранее не знал о визите Порошенко."
Пороху надо было - заехал.
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есть пару кило.....
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Гыыыыы....
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шо... неютно гаранту... То кононенко засветился, то онищенко сдает. сча доляшка от бени всплывет
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Он с 2014 года участвовал в боях на стороне российско-террористических бандформирований, где был снайпером. На Светлодарской дуге ему перебило ноги. Сейчас лежит в Дебальцево. Никому не нужен. Врачам, как они ему говорят, проще ампутировать обе конечности, чем пытаться их дальше лечить. Пока еще не отрезали. Но у него есть шанс.
https://psb4ukr.org/?p=91997Зезека Юрий Павлович - Myrotvorets.centerФИО: Зезека Юрий Павлович; Зезека Юрій Павлович; Zezeka YUrij Pavlovich Страна: Украина Адрес: Донецкая обл., г. Славянск, ул. Куйбышева, 40 Телефон: Описание: Изменник Родины. Боевик НВФ. Состоял на службе в…MYROTVORETS.CENTER
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Сюжет , по ТСН , сегодня показывали ...
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Грицак сидел, как обычно, в воскресенье на работе...
Мимо совершенно случайно проходил Пеца...
Дай, думает, зайду к Грицаку в гости, у него кофе вкусный... заодно караулы там проверю, давно собирался...
Так всё и было.
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после нее обычно возникает насущная необходимость пообщаться у депутатов...
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Смачного всем пономарио!
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