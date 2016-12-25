"Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", - Грицак об убийстве посла РФ в Турции и авиакатастрофе ТУ-154

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"И если это не теракт… А здесь, знаете, теракт это или нет, в общем, легче от этого ведь не станет, понимаете. Людей от этого не вернешь. Потому что, если это некая, скажем, техническая катастрофа, то в чем-то это, может быть, еще страшнее, потому что это напоминает некое вызывающее суеверие, нежелание «парня наверху», чтобы Россия продолжала всю эту историю с Сирией. То есть это такой весьма суровый указующий знак. Это те знамения, которых в древности все, от египтян до римлян, сильно пугались и соображали, что же говорят боги, как это надо понимать, и если они не хотят, их повелениям лучше следовать."
http://echo.msk.ru/programs/just_think/1898142-echo/
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https://www.youtube.com/watch?v=VE2BRieTgr8
https://www.youtube.com/watch?v=k-K52HANHZE
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Оно еще открывает свой поганый рот говорить и какой-то трагедии для хуйлостана????
Блин...когда мы уже всех наших дебилов и ворье при власти поубиваем?????
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убивая патриотов и служа ворам
пока быдло годосовавшее в один тур
будет карлить за копейки на воров
у которых он прислуживает
Вы скоро нажрётесь любители шарового шеколада ?
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Кацапской московии
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