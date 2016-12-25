Как Виктор Ющенко вбил осиновый кол в свой политический гроб

Часто политики говорят, а также комментируют различные события, не задумываясь, как они будут восприняты через какое-то время. Вот и Виктор Ющенко сделал определенное высказывание, которым, с моей точки зрения, он забил осиновый кол в свой политический гроб. Я бы и не...
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