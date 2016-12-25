Спасатели в Одесской области достали из колодца провалившуюся лошадь с телегой. ФОТОрепортаж

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Мерина... Коня... Блин, просмотрел фото, - уже и стыдно таких прекрасных животных лавровыми всякими обзывать.
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рабов балалаечников... или конячку?
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Спасатели в Техасе достали из колодца провалившуюся Tesla Model S
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Аааа блииин точно Лавров!)))
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