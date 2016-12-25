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Теги: дипломатия (916) Израиль (769) Нетаньяху (23) ООН (1832)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Израиль намерен пересмотреть отношения с ООН, - Нетаньяху

Израиль пересмотрит отношения с Организацией Объединенных Наций после принятия Советом безопасности резолюции о незаконности израильских поселений в Палестине.

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Как лига наций не получится , заветируют ))
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Нафіг потрібне те ООн, кому? Хто має силу, той і правий. Так була знищена Лівія, Ірак, Югославія, так буде продовжуватися і дальші. Всі ці ОБСЄ,ООНи-обуза для економік малих країн. Що вони вирішили за останні 50-70 років? Які війни вони зупинили, чого лізуть до інших держав, народів. Комусь там хочеться світового господства?
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Наверное и ООН может пересмотреть с Израилем свои взаимоотношения.Особенно в части резолюци создания государства Израиль в 1947 году? )
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Альо граждане Государства Израиль, при этом ваших израильтян 30% бывших граждан Украины.
Хлопци из Израиля, зачем вы продаёте кацапам "дроны" последнего поколения для убийства Украинцев ? Неужели вы, наши украинские евреи думаете, что вам, израильтянам еврейско-украинской национальности эти "дроны" миллионного заказа из кацапии принесут счастье и злагоду ? Не тешьте себя надеждой, евреи. Мы украинци веками жили свами евреями в одной стране так зачем вы, израильские евреи нас украинцев так ненавидете если продаете одно из самых страшных оружий путинскому дерьму что-бы это дерьмо вашими израильскими "дронами" убивали украинцев ?
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Уже ничего ни кто не продает ,а продавали модели ну очень устаревшие ,и до ведения санкций.
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Ну да, надо участвовать в ООН гокда выговно, а когда не выговно - не участвовать, по еврейски, но шоб другие не могли так делать.
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Хуйло, хуйлодруган та нетаньяхуй - три дебіла з гіпертрофованим почуттям особистої значущісті
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Має намір чи перегляне? Може вийде з ООН? Ізраїльська влада звикла до дипломатичної "халяви" - американці прикриють своїм "вето", а цього разу не пройшло і зірвало "кришу" з голів керівників Ізраїлю.
А Українська влада молодець! За добро - добром, а за зло - по закону. Ізраїль з початку 20.02.2014р. російсько-української війни дотримується "дружнього" до Нацьської росії нейтралітету, забезпечує армію РФ засобами розвідки і не лише. Підтримує антиукраїнську роспропаганду на найвищому державному рівні. Як кажуть - отримайте і розпишіться!
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В ООН 160 стран включая Науру, Буркина Фасо .И другую перхоть потзалупную, и у этой перхоти есть право голоса ,такой же как и вменяемых уважаемых и развитых странах типа Канады, Германии или Японии, которых ну от силы наберется около 40. А резолюции штампуют 120 недостран, где или людоедство процветает, или суперкоррупция или супернищета или же диктатура или вобще обсолютная монархия .
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санек, а вы решили что вам все на этом свете можно??? но это же не так, ты сам знаешь... мир может же и залупится....и куда вы тогда?
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А ви шукаєте нацизм - ось він - сраєльський. У них всі - "нєдострани, нєдонароди, нєлюді". Гітлер був націоналістом. А сіонізм - це і є нацизм, шовінізм, тотальна андрофобія.
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Фур фур фур - сказали гроші.
ООН молодці теж, позицію сили поставили на місце.
А в загальному геопо гостює анархія.
Не до добра це все.
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Думаєте, ще підросте? Якраз Новий рік. Пора.
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сльози! від таких відповідей! ця моя відповідь є (зрозуміло і реакцією) на голосування України по резолюції.
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1. Візовий режим зі Сраєлем. Дозволити в'їзд лише 3 штуки на рік. По візам. Вартість візи - помолитися Алаху.

2. Україні вийти з усіх договорів з Сраєлем. Відмінити односторонні пенсії, які ми платимо сраєльтянам.
3. Конфіскувати увесь бізнес етнічних жидів в Україні.
4. Всі жиди в Україні мають бути позбавлені горомадянських прав.
5. Юдаїзм має бути оголошений таким, як є - сатанинською релігією. Чи психопрограмою. Синагоги всі закрити до однієї. Рабинів викинути нахрінь з України.

6. Менора у Дніпрі має бути підірвана, на її місці - громадський туалет. Велиииикий.

7. Палестинська держава Україною має бути визнана негайно!
і т.д.
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