Израиль намерен пересмотреть отношения с ООН, - Нетаньяху

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Хлопци из Израиля, зачем вы продаёте кацапам "дроны" последнего поколения для убийства Украинцев ? Неужели вы, наши украинские евреи думаете, что вам, израильтянам еврейско-украинской национальности эти "дроны" миллионного заказа из кацапии принесут счастье и злагоду ? Не тешьте себя надеждой, евреи. Мы украинци веками жили свами евреями в одной стране так зачем вы, израильские евреи нас украинцев так ненавидете если продаете одно из самых страшных оружий путинскому дерьму что-бы это дерьмо вашими израильскими "дронами" убивали украинцев ?
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А Українська влада молодець! За добро - добром, а за зло - по закону. Ізраїль з початку 20.02.2014р. російсько-української війни дотримується "дружнього" до Нацьської росії нейтралітету, забезпечує армію РФ засобами розвідки і не лише. Підтримує антиукраїнську роспропаганду на найвищому державному рівні. Як кажуть - отримайте і розпишіться!
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ООН молодці теж, позицію сили поставили на місце.
А в загальному геопо гостює анархія.
Не до добра це все.
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2. Україні вийти з усіх договорів з Сраєлем. Відмінити односторонні пенсії, які ми платимо сраєльтянам.
3. Конфіскувати увесь бізнес етнічних жидів в Україні.
4. Всі жиди в Україні мають бути позбавлені горомадянських прав.
5. Юдаїзм має бути оголошений таким, як є - сатанинською релігією. Чи психопрограмою. Синагоги всі закрити до однієї. Рабинів викинути нахрінь з України.
6. Менора у Дніпрі має бути підірвана, на її місці - громадський туалет. Велиииикий.
7. Палестинська держава Україною має бути визнана негайно!
і т.д.
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