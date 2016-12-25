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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: армия РФ (5880) война (2700) Россия (64360) Сирия (1980) финансирование (1053)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Содержание группировки в Сирии в 2016 году обойдется России в 130 млрд рублей, - "Коммерсант"

Содержание группировки в Сирии в 2016 году обойдется России в 120-130 млрд рублей.

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Руслан Джабб
3 год. ·

На всякий случай уточняю, что в самолетах минобороны РФ не бывает журналистов, музыкантов и мирных жителей.
В самолетах минобороны РФ бывают лишь различные подвиды инструментов агрессии российского фашизма.
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РУССКИЙ МИР. Русская быдло-армия ВИДЕО
Без комментариев. Это будни русской быдло-армии рабов и палачей
27 ноября в 22:01
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А что случилось с Боярышником. Уже второй день нет продолжения. Наверно в Рашке закрыли информацию.
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Почему нет. На цифре 75 жмуриков пока остановились, Главная новость упавший в море Ту.
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Это еще за пятницу или даже за четверг. Потому что в пятницу только давали сводку.
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Там Оренбург перенял эстафету , первые уже пошли .
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Чокнутый горнист ‏@Buggy__Bugler 4h4 hours ago

Теперь Путина в аду будут встречать с оркестром! А встречу будут комментировать журналисты Первого канал, НТВ и телеканала "Звезда".
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ВСЕМ РОССИЯНАМ БОЯРЫШНИК БЕСПЛАТНО ОТ ПОЦЕНА,ГУЛЯЙ СО СКРЕПОЙ В ПОПКЕ !
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Не,не,не!!! Ботоксного педика будет встречать в Аду только египетский оркестр!
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хехехе, представляю облом крысьчан. молочные реки и кисельные берега оказались соплями денег нет, но выдержитесь... алени :D


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Беднейшая вообще-то Молдова, насчет Беларуси тоже есть вопросы, так что засунь себе взад ватан, свои дерьмосми и иди оплакивай унтерменшей и упивайся Боярышником
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толянчикъ,ты не слыхалъ,что тамъ с "новароссссией"?
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Путлерский кооператив ОЗЕРО собрал за 15 лет 5 триллионов долларов с быдла кацаПсинскага...,богатый Бураит\тин ПЛЕШИВЫЙ..
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в 1968 году один майор дохлой советской армии,по фамилии Сергей Тихонов 2 часа мне сержанту войск ПВО доказывал необходимость ввода войск в Чехословакию...,так хотелось ему в рыло съездить,но сдержался....
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он вряд ли жив..мне тогда было 22 года,ему за 40
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А я входил с радиолокационной техникой, в Братиславе сдал и обратно в Киев.
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:D
только под воду бомбить иги отправили 2 борта по 30 лямов долларов США ждём дальше бомбление сусликов калибрами в масштабе бюджета Смоленской области за год не один раз
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Не правда.это только видимая часть. Плюс всегда бывают форс-мажорные обстоятельства плюс содержание террористических лагерей.
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...а я вообще склоняюсь к мнению,что русские- это помесь мокши с чукчами.
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ну есть и такие переводняки у них. Вообще то это помесь мери и эрзи.
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ну наверно,не спорю я в их сортах говна,из которого русские слеплены, не очень разбираюсь
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военнослужащему вермахта с автоматическим оружием штык нож не полагался, да и саперную лопатку они носили на спине. Сплошные нарушения.
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ПРИ ЧЁМ тут Вермахт? ЭТО ЖИДАБИНДЕРАВЕЦ!!! Ты шо, тиликанал звизда не смотришь?
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Дураша в заручниках імперської політики, яка приведе її до загибелі.
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Юго Восток
🇺🇦 ‏@Ale4kko 53 хв.53 хвилини тому

Приказ: с 25.12.2016 приписать к ВМФ и считать СУ30, ИЛ18 и ТУ154 подводными лодками.
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в общем какая разница сколько и каких русских чертей на Рождество уничтожено ! Слава Богу ! Смерть русским оккупантам !
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Виктор Астафьев."Прокляты и убиты" ,книгу можно слушать онлайн режиме
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Вы только вдумайтесь УЧЕНИЯ они затеяли. А обстреливая нас со своей территории - зачеты сдают.
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#ДокторЛиза и малоизвестные факты её биографии и "благотворительной" деятельности
12 ноября 2014 г. в 4:46
Дмитрий Шушарин:
"Гражданка США, внучатая племянница Александра Поскребышева и внучка командира полка правительственной авиации Ивана Поскребышева Елизавета Глинка, мать которой всю жизнь работала в Четвертом управлении., принадлежит к элите, из которой не увольняют с любым гражданством. но это ладно. а вот эту информацию надо бы распространить: никакого благотворительного фонда у нее нет. ест…ь международная общественная организация "Справедливая помощь", отчет за 2013. общих поступлений 8803 тысячи рублей. расходов на содержание фонда 5940 тысяч. то есть на собственное содержание уходит 67 процентов поступлений.
если бы эта организация перерегистрировалась как благотворительная, то, согласно ст.17 п.3 ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", эти траты не могли бы превышать 20 процентов.
фонд содержит сам себя, а самая большая статья расходов на благотворительность (829 тысяч) туманна: "адресная денежная помощь и оплата услуг организаций для оказания помощи". сообщения о текущей работе: в марте 2013 года покормили бомжей, в июле 2014-го занялись Юго-Востоком Украины. между этими сообщениями за год с лишним нет ничего. нее самой врачебной практики нет. была ли вообще, неизвестно". https://www.facebook.com/alexander.ivanov.501/posts/757779470961931
Irina Worthey: ""Доктор Лиза" меня заблокировала. "ибонех*й", вероятно подумала "Доктор Лиза". но несколько вопросов осталось. Глеб Глебович Глинка, американский адвокат по налогам из штата Вермонт, успешно практикующий в в свободной и прекрасной России. с какого хера, спросит меня читатель? на ум приходят Дженифер Гаспар и ее муж Иван Павлов, адвокаты, пытающиеся защитить росийские НКО. 2 недели на сборы и ФСБшный говнопинок, задающий начальное ускорение до Праги. давай. до свиданья. вернемся к Глебу Глебовичу. я могу только гадать, в чем заключается деятельность товарища Глинки в России, я убеждена, нет, ПРЕДПОЛАГАЮ - Глеб Глебович работает в России с позволения и под крышей ФСБ. я предполагаю, что Глеб Глебович отмывает грязные российские деньги и выводит их на Запад. как, каким образом, спросите вы меня, в изумлении выпучив глаза. я ПРЕДПОЛАГАЮ, что именно для этого и существует благотворительный фонд "Справедливая Помощь". исключительно для этого. остальное - видимость".
Александр Иванов: "Могла ли Елизавета Глинка за бесчисленные свои поездки в Донбасс не заметить российские войска? Конечно, могла. Человеческое восприятие - очень гуттаперчевая субстанция, у нас полстраны распятых беременных младенцев и киевскую хунту видит, а погибших псковских десантников яростно отрицает.
Но ведь есть и другой вариант.
Не была ли "доктор Лиза" быть изначально конторским проектом, призванным смирить общество с мыслью, что помощь утопающим - обязанность самих утопающих, а государство ничего никому не должно? Зачем вам, россияне, качественная и доступная государственная медицина, социальные службы, если можно шапку по кругу пустить? Русский мир, возрождение традиций взаимопомощи.
То же с Хаматовой".
7 вопросов к "доктору Лизе"
"В разы больше, чем стрельба, устроенная Михаилом Пореченковым на Донбассе, меня возмущает история с Елизаветой Глинкой также известной как "ДокторЛиза", которая с самого начала конфликта на востоке Украины занимается там очень невнятными и вызывающими вопросы вещами. А именно переправляет детей из зоны боевых действий в Россию. И этот человек, "ДокторЛиза", на мой взгляд, гораздо опаснее и подлее, чем недалекий актер, решивший показать всему миру, что он мачо. В конце концов, деятельность Пореченкова началась с этого единственного эпизода стрельбы, им же, я уверена, и закончится. Тем более, что Арсен Аваков уже сказал, что по факту стрельбы будет заведено уголовное дело, а сам Пореченков будет подан в розыск в Интерпол. И все. Будет Миша курить бамбук, сидя в Москве, а отдыхать станет в Сочи.
Совсем другое дело - "ДокторЛиза". Эта "меценатка" и "благотворительница" с самого начала конфликта на Востоке Украины вывозит украинских детей в Россию. При этом совершенно не считаясь с тем, что помощь эти дети могут получить на своей родине, в Украине. Каким-то непостижимым образом она умудряется получать помощь и поддержку от террористов, которые открывают для нее коридоры для вывоза детей. Почему-то именно в Россию. Эта женщина пиарится на каждом вывезенном ребенке, раздает интервью, дискредитирующие украинскую власть и украинскую армию. При этом она отрицает очевидное - присутствие российских военных в зоне конфликта. Она заняла очень опасную позицию. "Вся в белом" и "над схваткой". Правозащитница, "спасающая детей". А буквально на днях она стала одним из заявителей марша пропутинских сил (организаторы ОНФ и "Единая Россия"). Одним из лозунгов этого марша будет "Россия от Крыма до Камчатки". То есть, по сути она поддерживает силы, развязавшие войну с Украиной, и одновременно пиарится на "спасении детей", которых, конечно, надо спасать, но от Путина и его обслуги. От тех, кто в первую очередь виновен в этой войне. Тем не менее, я не слышала, чтобы у властей Украины были вопросы к этому "доктору".
Но вопросы задать надо. И вот какие. Каким образом Елизавета Глинка попадает на территорию Украины? Легально или нет? Есть ли у нее разрешение на вывоз детей из Украины от законных опекунов этих детей? Почему она не настаивает на том, чтобы дети оставались в Украине? Почему, переправив детей в Россию, она не пытается вернуть их на родину? Предположим, что отправить их сразу в Харьков или Одессу она не может, но что мешает сделать это, когда дети уже в безопасности? Планирует ли она вообще возвращать детей в Украину и в какие сроки это будет сделано? Это необходимо, поскольку "ДокторЛиза" достаточно известна в том числе и на Западе, чтобы своими интервью навредить Украине.
Украинцы, вы напишите по этому поводу вашим новым депутатам, кто там поприличнее, пусть надавят на исполнительную власть. Эти вопросы должны быть заданы на ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ. Посмотрим, сможет ли она ответить.
А этот абзац специально для защитников "доктора". В случае с Елизаветой Глинкой мы наблюдаем на самом деле классическую дилемму, когда надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Нельзя войти в оппозиционную структуру типа Лиги Избирателей, почуяв ветер перемен в 2011-м году, и одновременно с этим сидеть в СПЧ. Нельзя притворяться либералом и при этом просить Путина дать награду Володину, который только и занят укреплением фашистского режима в России. Нельзя спасать детей от войны (пусть даже десятки детей) и одновременно поддерживать тех, кто эту войну развязал, на чьей совести сотни и тысячи жертв. Либо крестик, либо трусы. По другому, к счастью, не бывает.
В качестве постскриптума хочу процитировать неплохой текст о вреде малых дел. За ссылку спасибо Irina Worthey
"Когда Чулпан Хаматова призывала голосовать за Путина в 2012 году, войны на Украине ещё не было. Ещё были живы сотни детей и не погибли пассажиры малайзийского Боинга. Один бог знает, сколько ещё детей умрёт потому, что Доктор Лиза вошла в оргкомитет митинга за войну. Но это зло в тысячу раз перевесит всё хорошее, что она когда-либо сделала.
Нет благотворительности и нет правозащитников. Есть только мы и они. Всё остальное сладкое лицемерие, где за одного спасённого на виду ребёнка поощряют тысячу сломанных жизней за спиной. Если вам кажется, якобы ваша хата с краю"
Источник: http://vishka.livejournal.com/218709.html "
https://www.facebook.com/julia.kazakova.583/posts/741418629274804?fref=nf&pnref=story
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Какая накуй сверхдержава? Турки самолёты сбивают, послов убивают, а вы как обосраные стоите, боярышником позор запиваете.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
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Опять шлакообразное не понимает разницы между суррогатом и жидкостью для ванн .
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Если перед таким дэбилом как ты поставить две бутылки на одной из которых написано ..Водка.., на другой ..Cредство для ванн.. , ты какую выберешь для употребления внутрь?
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ты коровий зад,разницу хоть видишь??? в УКРАИНЕ НАРОД ЛЕВОЙ ВОДКОЙ ТРАВИТСЯ.ключевое слово "ВОДКА".А ТВОИ козломордые сородичи пьют помои в прямом смысле слова причем осознанно.
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у них ещё в старину водичку с лужи под боярышником пили и козлами становились...может от этого и кацапы пошли
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Коммерсант врет! Лидер нации ведь сказал - это бесплатные учения и тренироваться подобным образом россия может сколько угодно, в крайнем случае российские пенсионеры и трудящиеся скинутся и будут терпеть до полной победы над Америкой.
По моим сведениям, сейчас российские пенсионеры срочно скидываются на ордена, в следующий раз возможно будут скидываться на георгиевские ленточки для украшения могил...
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рюсскае тупое быдло обязано дохгуть за идею Мировой революци Маркса - Энгельса - чЛенина.
статью сию Вова чЛенин написал на берегу тихого Женевского озера в Швейцарии в 1916 году и назвал её "Военная программа ПРОЛЕТАЙрятской революции.. "
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Радостей мало. Бог жертвует зачастую невинными людьми для наказания виновных. Виноват Кабаев и те, что боятся ему сказать "нет".
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До фени эти "расчеты" большая часть расходов просто засекречена.
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Пенсионерка из Краснодара : получила пенсию 7 114 рублей,6 127 надо отдать за услуги ЖКХ,вы чё там, ох.....ели..ЮТЮБ...
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Про корм или хорошо или плохо,но этот хорош 100%

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Зато теперь на ансамбле песни и пляски на костях сэкономят.

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Паша Астахов приехав в Карелию спросил : Ну что покатались?..Перепуганный выживший ребёнок не знал что ответить БАРАНУ
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Рашистская брехливая падаль, вот что пишет в своём твиттере. (три букета сами рашистские сотрудники посольства в Киеве повесили на забор, и кричат о массовом поклонении киевлян

у посольства рашки)

RusEmbassy Ukraine ‏@RusembUkraine 5 ч.5 часов назад
Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в Черном море
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ніхто тут не скорбить за оркестром, якась вата тупорила із самого ж посольства х..ню написала і фотку зробила.
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Рождественский подарок - крушение ТУ-154 - понимаешь, что таки - ДА, ДОБРО, таки побеждает зло
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Рано ль поздно всё равно скажут : самолёт был взорван над морем.ставлю гривню против миллиона..
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да вы задрали- мы море выкопали с чего бы его нам засерать то а
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Как то маловато. Учитывая снабжение "союзников" все это дело обходится раза в 3 дороже. И это если не считать подарки для ИГ
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Украина выкопала глубокое и красивое Черное море,кацаПсины ковыряли Балтийское море 500 лет,и до 100 метров не добрали в глубину..Лодарюги..
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Это сумма без учета компенсации по певчим из хора шойгу.
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мордорцам хоть один овёс давай хавать,да немного браги и они согласны на всё что скажет царь,чтобы где то с кем то пособачиться .подраться и получить по рылу.....
а кули, великая нация ! :D

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Это только зарплата , расходы на питание и снабжение группировки. А боеприпасы ? А компенсации недолетевшим ихтамнетам и разным агентам жополизных СМИ, сдохших по пути ? А компенсации убитых в Сирии на что списывают ? Это войнушка намного дороже, чем это кажется . Вспомним , как война в Афгане подкосила мощнейший СССР. А тут вонючка нищебродная мацковия.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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