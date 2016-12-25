Содержание группировки в Сирии в 2016 году обойдется России в 130 млрд рублей, - "Коммерсант"

rough cutt
, циля бадминтон
, Daniyar Nauryz 45b1e35e
, Толя Барклай
, Татьяна12
, Иван Федоров 4649dd60
, Алексей Носов d8330900
, Иван Афанасьев
, Santyagoo
, Viktor Fedorov c09e7f73
, viktor schröder
, майор швейк
, Андрей Андреев a9778f9c
, ПРАВДИВЫЙ
, Zlayya Zemfira
, Vladimir Anisimov
, metall-tiger
, Ivan Pidbujpata
, Андрей Веселовский
, Maxim Ak-Murza
, Олег Сербин 10d6f9ec
, Igor Budnik b2adf589
, Володимир Мик
, Artaxerx II
, Amber
, jhbc
, Михайло Сергієнко
, галина чеплак 7833df94
, Русскiй Бандеровецъ
, Andrey Sokolov d0d9f127
, serge drupov
, shokolad
, Sergey Stolyarenko
, Den Fil
, Прохожый
, циля
, Yuriy Vernikov
, Jana Nemo
, Rentner
, Gangster
, Index_Dias
, yakutua
, adam smit
, Petr Trubetskoy
, Женя-Женя
, Грга Питич
, Janis Schulz
, укропбандерівець
, Maxim Maximov 2f107a94
, Juli Schubs
, Ґіта Голубенко
, larisa890
, Володимир Логойда
, Vovix S.
, ___Щекастый изверг___
, ганстерито
, Virgelis KU
, Ортодром
, cat bassman
, olele
, Tania36
, З Україною в серці
, Игорь Мазур
, Япона Мать
, PostSkriptum
, Данко Сердечный
, SkVrostik
, andrew_sc
, olegu
, John Observer
, Беняша Курильский Бобтейл
, sergik
, svetozar
, Володя Остринський
, Garsia UA
, 1BetarD
, Алекс Алексов eee499df
, Кимберли Уайатт
, Саша Киев
, kelman muksat
, Leo Uxmal
, Александр Скопенко bb634d3b
, чтец
, Сергей Барабашов
, sea dog
, ararta
, Захаров Сергей
, war128
, East Clintwood
, Веселий сумчанин
, Myko
, MClyen Natalia
, monah 58f1317c
, Vedana
Толя Барклай, циля бадминтон, Ivan Pidbujpata, Viktor Fedorov c09e7f73, Maxim Ak-Murza, viktor schröder, галина чеплак 7833df94, shokolad, Amber, Artaxerx II, Иван Федоров 4649dd60, ПРАВДИВЫЙ, циля, Женя-Женя, adam smit, майор швейк, Прохожый, Janis Schulz, Андрей Веселовский, Володимир Логойда, Juli Schubs, Igor Budnik b2adf589, Володимир Мик, Грга Питич, Ґіта Голубенко, yakutua, Zlayya Zemfira, Den Fil, larisa890, olele, rough cutt, Данко Сердечный, ___Щекастый изверг___, PostSkriptum, З Україною в серці, Саша Киев, Rentner, Веселий сумчанин, Garsia UA, Беняша Курильский Бобтейл, sergik
Всего на сайте: 135 писателей
3 год. ·
На всякий случай уточняю, что в самолетах минобороны РФ не бывает журналистов, музыкантов и мирных жителей.
В самолетах минобороны РФ бывают лишь различные подвиды инструментов агрессии российского фашизма.
Ответить
Ответить
Без комментариев. Это будни русской быдло-армии рабов и палачей
27 ноября в 22:01
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
@Buggy__Bugler 4h4 hours ago
Теперь Путина в аду будут встречать с оркестром! А встречу будут комментировать журналисты Первого канал, НТВ и телеканала "Звезда".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
розия гашиш яхши
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
только под воду бомбить иги отправили 2 борта по 30 лямов долларов США ждём дальше бомбление сусликов калибрами в масштабе бюджета Смоленской области за год не один раз
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
🇺🇦
@Ale4kko 53 хв.53 хвилини тому
Приказ: с 25.12.2016 приписать к ВМФ и считать СУ30, ИЛ18 и ТУ154 подводными лодками.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
12 ноября 2014 г. в 4:46
Дмитрий Шушарин:
"Гражданка США, внучатая племянница Александра Поскребышева и внучка командира полка правительственной авиации Ивана Поскребышева Елизавета Глинка, мать которой всю жизнь работала в Четвертом управлении., принадлежит к элите, из которой не увольняют с любым гражданством. но это ладно. а вот эту информацию надо бы распространить: никакого благотворительного фонда у нее нет. ест…ь международная общественная организация "Справедливая помощь", отчет за 2013. общих поступлений 8803 тысячи рублей. расходов на содержание фонда 5940 тысяч. то есть на собственное содержание уходит 67 процентов поступлений.
если бы эта организация перерегистрировалась как благотворительная, то, согласно ст.17 п.3 ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", эти траты не могли бы превышать 20 процентов.
фонд содержит сам себя, а самая большая статья расходов на благотворительность (829 тысяч) туманна: "адресная денежная помощь и оплата услуг организаций для оказания помощи". сообщения о текущей работе: в марте 2013 года покормили бомжей, в июле 2014-го занялись Юго-Востоком Украины. между этими сообщениями за год с лишним нет ничего. нее самой врачебной практики нет. была ли вообще, неизвестно". https://www.facebook.com/alexander.ivanov.501/posts/757779470961931
Irina Worthey: ""Доктор Лиза" меня заблокировала. "ибонех*й", вероятно подумала "Доктор Лиза". но несколько вопросов осталось. Глеб Глебович Глинка, американский адвокат по налогам из штата Вермонт, успешно практикующий в в свободной и прекрасной России. с какого хера, спросит меня читатель? на ум приходят Дженифер Гаспар и ее муж Иван Павлов, адвокаты, пытающиеся защитить росийские НКО. 2 недели на сборы и ФСБшный говнопинок, задающий начальное ускорение до Праги. давай. до свиданья. вернемся к Глебу Глебовичу. я могу только гадать, в чем заключается деятельность товарища Глинки в России, я убеждена, нет, ПРЕДПОЛАГАЮ - Глеб Глебович работает в России с позволения и под крышей ФСБ. я предполагаю, что Глеб Глебович отмывает грязные российские деньги и выводит их на Запад. как, каким образом, спросите вы меня, в изумлении выпучив глаза. я ПРЕДПОЛАГАЮ, что именно для этого и существует благотворительный фонд "Справедливая Помощь". исключительно для этого. остальное - видимость".
Александр Иванов: "Могла ли Елизавета Глинка за бесчисленные свои поездки в Донбасс не заметить российские войска? Конечно, могла. Человеческое восприятие - очень гуттаперчевая субстанция, у нас полстраны распятых беременных младенцев и киевскую хунту видит, а погибших псковских десантников яростно отрицает.
Но ведь есть и другой вариант.
Не была ли "доктор Лиза" быть изначально конторским проектом, призванным смирить общество с мыслью, что помощь утопающим - обязанность самих утопающих, а государство ничего никому не должно? Зачем вам, россияне, качественная и доступная государственная медицина, социальные службы, если можно шапку по кругу пустить? Русский мир, возрождение традиций взаимопомощи.
То же с Хаматовой".
7 вопросов к "доктору Лизе"
"В разы больше, чем стрельба, устроенная Михаилом Пореченковым на Донбассе, меня возмущает история с Елизаветой Глинкой также известной как "ДокторЛиза", которая с самого начала конфликта на востоке Украины занимается там очень невнятными и вызывающими вопросы вещами. А именно переправляет детей из зоны боевых действий в Россию. И этот человек, "ДокторЛиза", на мой взгляд, гораздо опаснее и подлее, чем недалекий актер, решивший показать всему миру, что он мачо. В конце концов, деятельность Пореченкова началась с этого единственного эпизода стрельбы, им же, я уверена, и закончится. Тем более, что Арсен Аваков уже сказал, что по факту стрельбы будет заведено уголовное дело, а сам Пореченков будет подан в розыск в Интерпол. И все. Будет Миша курить бамбук, сидя в Москве, а отдыхать станет в Сочи.
Совсем другое дело - "ДокторЛиза". Эта "меценатка" и "благотворительница" с самого начала конфликта на Востоке Украины вывозит украинских детей в Россию. При этом совершенно не считаясь с тем, что помощь эти дети могут получить на своей родине, в Украине. Каким-то непостижимым образом она умудряется получать помощь и поддержку от террористов, которые открывают для нее коридоры для вывоза детей. Почему-то именно в Россию. Эта женщина пиарится на каждом вывезенном ребенке, раздает интервью, дискредитирующие украинскую власть и украинскую армию. При этом она отрицает очевидное - присутствие российских военных в зоне конфликта. Она заняла очень опасную позицию. "Вся в белом" и "над схваткой". Правозащитница, "спасающая детей". А буквально на днях она стала одним из заявителей марша пропутинских сил (организаторы ОНФ и "Единая Россия"). Одним из лозунгов этого марша будет "Россия от Крыма до Камчатки". То есть, по сути она поддерживает силы, развязавшие войну с Украиной, и одновременно пиарится на "спасении детей", которых, конечно, надо спасать, но от Путина и его обслуги. От тех, кто в первую очередь виновен в этой войне. Тем не менее, я не слышала, чтобы у властей Украины были вопросы к этому "доктору".
Но вопросы задать надо. И вот какие. Каким образом Елизавета Глинка попадает на территорию Украины? Легально или нет? Есть ли у нее разрешение на вывоз детей из Украины от законных опекунов этих детей? Почему она не настаивает на том, чтобы дети оставались в Украине? Почему, переправив детей в Россию, она не пытается вернуть их на родину? Предположим, что отправить их сразу в Харьков или Одессу она не может, но что мешает сделать это, когда дети уже в безопасности? Планирует ли она вообще возвращать детей в Украину и в какие сроки это будет сделано? Это необходимо, поскольку "ДокторЛиза" достаточно известна в том числе и на Западе, чтобы своими интервью навредить Украине.
Украинцы, вы напишите по этому поводу вашим новым депутатам, кто там поприличнее, пусть надавят на исполнительную власть. Эти вопросы должны быть заданы на ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ. Посмотрим, сможет ли она ответить.
А этот абзац специально для защитников "доктора". В случае с Елизаветой Глинкой мы наблюдаем на самом деле классическую дилемму, когда надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Нельзя войти в оппозиционную структуру типа Лиги Избирателей, почуяв ветер перемен в 2011-м году, и одновременно с этим сидеть в СПЧ. Нельзя притворяться либералом и при этом просить Путина дать награду Володину, который только и занят укреплением фашистского режима в России. Нельзя спасать детей от войны (пусть даже десятки детей) и одновременно поддерживать тех, кто эту войну развязал, на чьей совести сотни и тысячи жертв. Либо крестик, либо трусы. По другому, к счастью, не бывает.
В качестве постскриптума хочу процитировать неплохой текст о вреде малых дел. За ссылку спасибо Irina Worthey
"Когда Чулпан Хаматова призывала голосовать за Путина в 2012 году, войны на Украине ещё не было. Ещё были живы сотни детей и не погибли пассажиры малайзийского Боинга. Один бог знает, сколько ещё детей умрёт потому, что Доктор Лиза вошла в оргкомитет митинга за войну. Но это зло в тысячу раз перевесит всё хорошее, что она когда-либо сделала.
Нет благотворительности и нет правозащитников. Есть только мы и они. Всё остальное сладкое лицемерие, где за одного спасённого на виду ребёнка поощряют тысячу сломанных жизней за спиной. Если вам кажется, якобы ваша хата с краю"
Источник: http://vishka.livejournal.com/218709.html "
https://www.facebook.com/julia.kazakova.583/posts/741418629274804?fref=nf&pnref=story
Ответить
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По моим сведениям, сейчас российские пенсионеры срочно скидываются на ордена, в следующий раз возможно будут скидываться на георгиевские ленточки для украшения могил...
Ответить
статью сию Вова чЛенин написал на берегу тихого Женевского озера в Швейцарии в 1916 году и назвал её "Военная программа ПРОЛЕТАЙрятской революции.. "
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
у посольства рашки)
RusEmbassy Ukraine @RusembUkraine 5 ч.5 часов назад
Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в Черном море
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а кули, великая нация ! :D
Ответить
Ответить