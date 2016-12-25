С объявлением "режима тишины" в рядах боевиков участилось пьянство и саботаж приказов, - разведка

Толя Барклай, циля бадминтон, Ivan Pidbujpata, Viktor Fedorov c09e7f73, Maxim Ak-Murza, viktor schröder, галина чеплак 7833df94, shokolad, Amber, Artaxerx II, Иван Федоров 4649dd60, ПРАВДИВЫЙ, циля, Женя-Женя, adam smit, майор швейк, Прохожый, Janis Schulz, Андрей Веселовский, Володимир Логойда, Juli Schubs, Igor Budnik b2adf589, Володимир Мик, Грга Питич, Ґіта Голубенко, yakutua, Zlayya Zemfira, Tania36, Den Fil, larisa890, olele, rough cutt, Данко Сердечный, ___Щекастый изверг___, PostSkriptum, З Україною в серці, Саша Киев, Rentner, Веселий сумчанин, Garsia UA
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ми ж не варвари.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Три европейских и одна латиноамериканская столицы договорились ввести запретнадизельные двигатели. Напомним, в Париже и пригородах установлен запрет навъезддля всех легковых автомобилей и мотоциклов, поставленных на учёт до 30сентября1997 года, а в центральную часть города запрещено въезжать автобусам игрузовикам, зарегистрированным до октября 2001 года.
И вот - новая волна запретов. Мэры Парижа, а также Афин, Мадрида иМехикодоговорились полностью запретить легковые и грузовые автомобили, оснащённыедизельными двигателями внутреннего сгорания, независимо от годавыпуска. Датавведения запрета - 2025, сообщает BBC по итогам встречи глав четырёхстолиц.
Зато электромобили, гибриды и водородные транспортные средстваполучатопределённые преференции и льготы. Кроме того, в городах стартуютпрограммымасштабного озеленения и создания сетей велосипедных дорожек.
К столь радикальному шагу мэров городов подтолкнул высокий уровеньвредныхвыбросов: как считают медики и экологи, выхлоп дизелей является крайневреднымдля дыхательной и сердечно-сосудистой систем человека.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну и если кто-то хочет глянуть.
Life | НовостиПідтверджений профіль@lifenews_ru
Публикуем новое видео с места крушения ТУ-154
На видеоролике видны фрагменты самолета и тела погибших пассажиров (18+)https://twitter.com/lifenews_ru/status/812950514619076608
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не ведитесь на провокации, сегодня мой аккаунт был взломан кремлевскими ботами по приказу Путина. Будьте сдержанными в эти праздничные дни.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В центре оккупированного русскими города Выборг обрушился 76-летний канализационный коллектор, построенный еще финнами незадолго до оккупации
Ответить
А другой маленький ополченец был очень хороший: всегда слушался командира, ел, что дают и всегда носил шапку, чтобы не простудиться и не заболеть. И похоронили его в красивом сосновом гробу, и командир даже немного заплакал.
Ответить
Ответить
После трех пузырьков "Боярышника" и не такое привидится…
Ответить
Ответить
Ответить
Но не могу представить как этим символом возрождения природы можно кого-то отбить.
Но вникать в логику лугандонов - это занятие для психиатров.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3760685/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить