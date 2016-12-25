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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: боевик (17610) дисциплина (39) пьянство (619) разведка (1426)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С объявлением "режима тишины" в рядах боевиков участилось пьянство и саботаж приказов, - разведка

С объявлением режима прекращения огня в рядах российско-террористических войск наблюдается резкое снижение уровня воинской дисциплины.

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Валенок больше подойдет, балалайка, матрешка и...
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а це - один шматок на всіх, шоб занюхували.
ми ж не варвари.
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Рукавом сопливым пусть занюхивают, а не святым хлебом.
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другой нужен боярышник, этот питьевой, нужен новосибирский...
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В Европе массово запрещают дизельные автомобили

Три европейских и одна латиноамериканская столицы договорились ввести запретнадизельные двигатели. Напомним, в Париже и пригородах установлен запрет навъезддля всех легковых автомобилей и мотоциклов, поставленных на учёт до 30сентября1997 года, а в центральную часть города запрещено въезжать автобусам игрузовикам, зарегистрированным до октября 2001 года.

И вот - новая волна запретов. Мэры Парижа, а также Афин, Мадрида иМехикодоговорились полностью запретить легковые и грузовые автомобили, оснащённыедизельными двигателями внутреннего сгорания, независимо от годавыпуска. Датавведения запрета - 2025, сообщает BBC по итогам встречи глав четырёхстолиц.

Зато электромобили, гибриды и водородные транспортные средстваполучатопределённые преференции и льготы. Кроме того, в городах стартуютпрограммымасштабного озеленения и создания сетей велосипедных дорожек.

К столь радикальному шагу мэров городов подтолкнул высокий уровеньвредныхвыбросов: как считают медики и экологи, выхлоп дизелей является крайневреднымдля дыхательной и сердечно-сосудистой систем человека.
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Блин, и че эти расейские придурки будут говорить? О земле с пухом, о царствие небесном, али о ДНЕ морском? Скоты.
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РБ головного мозга ‏@belamova 35 хв.35 хвилин томуВидео с трупами, плавающими в воде, выложил Lifenews, но виноваты конечно хохлы
Ну и если кто-то хочет глянуть.
Life | НовостиПідтверджений профіль‏@lifenews_ru
Публикуем новое видео с места крушения ТУ-154

На видеоролике видны фрагменты самолета и тела погибших пассажиров (18+)https://twitter.com/lifenews_ru/status/812950514619076608
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Понеслась ЧитатьЮлия Латынина‏@julia_latyninАтаковать Ту-154 могли из #ПЗРК украинские националисты #Теракт
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Че совсем ипанутая? Пусть башкой об стенку убьется.
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Прям в Адлере засели? Или боевые пловцы шмальнули из-под воды?
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Юлия Латынина‏ @julia_latynin
Не ведитесь на провокации, сегодня мой аккаунт был взломан кремлевскими ботами по приказу Путина. Будьте сдержанными в эти праздничные дни.
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Любопытно, что "правонарушения по отношению к местному населению" поставили в списке проступков на последнее место.
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Путя подставляет сепаров, они пришли на войну а он их Минсками и перемириями кормит. Здавайте Донбасс и не мучайте людей, это я Путе
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Третий год они бухают, сдаются и бегут, но почти каждое утро "за минулу добу загинуло....".
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Когда читаешь сообщения как с нашей стороны, так и с той. То, если убрать фамилии , ВСУ, ДНР и ЛНР, такое ощущение, что все написано одним автором, Даже потери противника идентичны. Поэтому к таким сообщениям отношусь спокойно, просто надоела пропаганда. а ложь никогда и никого не спасала.
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Хочу сказать, что вместо правды и информации идет пропаганда, которая имеет мало общего с действительностью.
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Осталось уточнить: что есть действительность в вашем понимании? Что такое "пропаганда", что такое "информация"?
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Информация это когда есть факты, пропаганда это когда и мы и русские заявили о количестве убитых на дуге. Их почему то по 40 у каждого.
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поверьте и выпито поровну.знаю о чем говорю.живу рядом с дугой
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Насколько я общался с атошниками, пьянки на передке ни у нас, ни у них нет. Всех идиотов с обоих сторон уже отствеляли.
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если казламордые, то пусть этот серджио так и говорит прямо.
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После того, как я понял, что практически все проблемы Украины в Киеве, а не Москве, то к русским стал относится спокойнее.
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Правильно делаете. Тем более, что нет на масковии никаких "русских", там жили мокша, меря и пр. унрофины. Русь была одна - КИЕВСКАЯ. И то что петька- сифилитик, спи*дил название Русь, дабы не называли их московитами, то проблема этого уеби*ного недонарода.
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И наши СМИ и русские назвали одну цифру потерь противника- по 40 чел.
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ГНИЮЩАЯ РОССИЯ. Сразу два населенных пункта в России затопило фекалиями
В центре оккупированного русскими города Выборг обрушился 76-летний канализационный коллектор, построенный еще финнами незадолго до оккупации
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ПодписатьсяМаленький ополченец13 янв 2016 в 10:58Один маленький ополченец был очень непослушный: плохо ел, пил много водки и вообще ругался матом, и тогда укропы выстрелили в него из гаубицы и разорвали на тысячу мелких кусочков.
А другой маленький ополченец был очень хороший: всегда слушался командира, ел, что дают и всегда носил шапку, чтобы не простудиться и не заболеть. И похоронили его в красивом сосновом гробу, и командир даже немного заплакал.
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Коло - круг, ворот - крутить, вертеть. На этом остановлюсь.
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Я-то знаю, что такое коловорот, но в понятии славянских дохристианских верований.

Но не могу представить как этим символом возрождения природы можно кого-то отбить.

Но вникать в логику лугандонов - это занятие для психиатров.
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Так глубоко не вникал ( славянских дохристианских верований). Исходил только из житейских обыденных дел.
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Просто музыка, которую в том числе слушаю, помогает расширять кругозор и на дохристианскую жизнь славян.


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Это такая штука у колодца что крутит колонку с цепью .
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А также некое приспособление при помощи которого можно высверлить отверстие.
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И это может быть , но оно небольшое кажется .
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Вот эта ручная дрель тоже, говорят, коловорот.


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та то кацапа просто не допонял .коло ворот-это у забора
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Которым лёд на речке продырявливают зимой, чтоб рыбу ловить.
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Коловорот - предшественник электродрели,конструкцию использовал в работе еще один еврей из Назарета по имени Иосиф.На фото-сравнительно современный образец.
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А где фото конструкции ,которой пользовался еврей из Назарета?
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Не знаю...У знакомого там родственники,хотят что-бы путен стал их царём,назад в совок,квартиры безплатные от государсва,рупь и т .д. Как бы так умно поступить,что-бы и территории не потерять и от данбаскага быдла избавиться?
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Просто живем, чистим возле себя, растим детей, любим своих женщин. Та зараза сама отвалится.
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Ну-да , ну-да!А ВСУ уже решили свои проблемы с алкоголизмом?
http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3760685/
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Так "тишину" токо вчера объявили, когда успели "разложится"?!
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А як передати сепарам спирту (метилового), непожлоблюсь на літрів 100! Нехай празднуют!
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Пьянство.это сила,один чувачек из добробата,по пьяне, ростяжек, мин наставил,но,не там где положено,в сторонке,Всебы нечего,но сепары не знали что мины установлены не там где положено.Вот и пошли ночью и прям на .....ну вообщем куда положено,царство небесное,Так что зря ВЫ о вреде алкоголизьма.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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