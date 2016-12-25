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Теги: газопровод (531) Россия (64357) строительство (1626) Турция (1709) Турецкий поток (10)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Правительство Турции утвердило соглашение по проекту "Турецкий поток"

Кабинет министров Турции принял решение об утверждении российско-турецкого межправительственного соглашения по проекту газопровода "Турецкий поток", текст решения опубликован в официальном правительственном издании Resmi Gazete.

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"Дарынок" спалила киевская власть", - Балашов

Киевская власть в лице мера Кличко, с подельниками Белоцерковцевым, Клипой и др. бандитами зачищают бизнес-поле для от любых конкурентов для "любих друзів" из ФПГ, которые хотят установить на этом рынке свою собственную монополию...

Timofey Ivanov

Застройщики теперь не сносят а поджигают рынки. Дарынок спалила киевская власть.

Геннадий Балашов
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Причиною такої масштабної пожежі на "Даринку" міг бути тільки підпал

Активісти підприємницьких кіл говорять, що причиною такої масштабної пожежі міг бути тільки підпал. Згоріли склади секонд-хенду, збитки підраховуються, на мільйони доларів ...

І це є низкою системного наступу на середній і малий бізнес, повсюдні нападу за допомогою проплачених бойовиків і спецтехніки (бульдозерів).

Нагадаємо, що був фактично знищений ринок в районі станції метро Оболонь. Масові протистояння на КПІ і Харківському масиві. просимо перепост, спасибі...

Oleksiy Vorontsov
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У меня проскакивала мысль, что кацапы сами могли своего посла козлом отпущения сделать, чтобы поле для маневра расчистить. Мутно все там, как в болоте.
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а Европа будет пользовать этот поток? Эрдоган то конечно поимеет с росии все
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Та щаззз.

Германия откажется от своей роли в пользу Турции?
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Эрдоган просто хочет Меркель насолить-вот и весь расклад этих "потоков".
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Пусть ватаны тянут эту трубу от керченских свай моста до пролива Босфор а мы понаблюдаем
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Труба даёт Украине в год $1 млрд.
Порошенко, Гонтарева, Гнойсман и прочие украли через Приватбанк у нас $5 млрд.
Мне наср@ть на турецкий поток.
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Ну, теперь турки могут еще пару-тройку рашинских послов забить, и русня сглотнет. Лишь бы поток не сорвался.
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Кто там наши партнеры,напомните?Турция,Ираиль,США ... Литву,Латвию не предлагать...
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Очень прекрасная новость.
Не поняли? Обьяснить?!
Обьясняю.
Когда произойдет обвал цен,а он произойдет,России,только для поддержания трубы,придется качать газ,фактически бесплатно.
Кстати,строительство трубы,полностью за счет России.
Не забыли? Денег,хорошего вам настроения,вы держитесь тут,всего вам доброго.
Пущай вкладывают. Меньше останется.
Вернее,не останется не хрена!!!
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теперь они будут кричать на весь мир о трагедии,четко спланировали
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Турции выгодно, Европе выгодно, России выгодно....

А наши интересы у всех вызывают только озабоченность.
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А-а-а, "Турецкий потток".. Так это туркам индульгенция от Вовы за прошлые и будущие грехи. Теперь они могут хоть каждый день кацапских послов и самолёты херачить - это не нарушит дружбу двух братских народов..
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Нож в спину Путина: Порошенко сделал выгодное предложение Эрдогану Петр Порошенко провел встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого турецкие компании пригласили принять участие в приватизации украинских предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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как бы через Эрдогана-кента путлеровского эти самые предприятия не сами же путлесосы и приватизировали...
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Какой дурень при этих зайдет,та они никого и не пустят,руки загребущие,все вокруг мое
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Нож в спину Путина: Порошенко сделал выгодное предложение Эрдогану предложил ему купить "Рошен" ! И пригласил турецкие компании пригласили принять участие в приватизации украинских предприятий.
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не буде ніякого потоку
Резервный фонд закончится в 2017 году, ФНБ продержится несколько дольше - до 2019

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/06/648123-rezervnii-fond-zakonchitsya-2017-godu-fnb-proderzhitsya-neskolko-dolshe
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И решили в следующем году увеличить вместимость тюрем в полтора раза-правильной дорогой идёт товариСЧ Эрдоган...
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Стихотворение Матвийчук опубликовал на своей странице в Facebook.

Анатолий написал текст в иронической манере, отмечая, что россияне поплатились за агрессию, которую их страна осуществляет против жителей других стран.

Полный текст стихотворения:

"Горе...

Конечно же, горе.

Как? Отчего? Почему?!

"Туполев" рухнул в море -

Прямо в "российском" Крыму.

Краснознаменный ансамбль,

Звонкий, как русская сталь.

Как они пели-плясали!

Больше не смогут...

Жаль.

Впрочем,

Не так уж нелепа

Эта жестокая смерть -

Мертвым детишкам Алеппо

Смогут служивые спеть

Русские песни о мире,

Мужестве и добре.

Спойте,

России кумиры,

Взорванной той детворе.

Пусть ваши звонкие песни

Рвутся в небесный чертог.

Только что делать, если

Их не услышит Бог?

Песни о славе и чести,

Злобной жестокой страны...

Эти фальшивые песни

Господу не слышны!"
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ПОЛІТИКА

Стали відомі подробиці зустрічі Кононенка у Відні

Сьогодні о 18:09•Znaj.ua
На зустрічі народного депутата від БПП Ігоря Кононенка з колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським був присутній нардеп Олександр Онищенко. Раніше ЗМІ повідомляли, що зустріч відбувалася в недорогому ресторані Plachutta в самому центрі австрійської столиці. Однак, не було відомо хто ще був присутній на цій зустрічі. Нагадаємо, нардепа Олександра Онищенка підозрюють в незаконному привласненні коштів шляхом створення "газової схеми". 22 червня Національне антикорупційне бюро і САП викрили організаторів схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. Крім того, депутат підозрюється в зраді і підготовці дестабілізації ситуації в Україні.
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Поток хуйла и подхуйловника (эрдогана). Наверное туркам нравится быть подкацапниками, либо подхуйловник уже превратил турцию в тиранию. Новая ось зла уже начинает просматриваться, как при гитлере рим-берлин.
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А что там слышно о "Сливе Сибири"

Китайцы уже качают себе газ или он имнахрен не нужен?
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После убийства посла РФ Турция готова подписать все что не подсунет Раша,теперь стоит задуматься кому в первую очередь выгодна смерть (убийство)посла.
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Турки такие-же тупые, как и рашисты. Пройдёт немного времени они поймут с кем имеют дело.
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"Строительство второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом", - а вот этой заинтересованности Европы и не будет.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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