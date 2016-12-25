Правительство Турции утвердило соглашение по проекту "Турецкий поток"

Николай М
, Turan1989
, kargo first
, SER BERBA
, Cеванет
, Сулла Фартовыйшописец
, alex lagun
, КузьмичUA
, Прощай немытая раССея
, Петр Добронравов
, Denisn
, Маугли
, Андрій Жагун
, Qazaq_Baur
, Yurii Sliusarchuk
, лао-цзы-дун
, молоттора
, Ali Hasan
, Sergey Kozlovets 5a28d851
, Змиевобандеровец
, Чубака
, IgorYakovlevich
, Аль Капучіно
, leshiy_com
, Jancis
, молодой рабочий
, Lvivskiy SIfilitik 0f36a0b9
, Путлер Капут
, metall-tiger
, Александр Пахомов 395cba96
, Eldar
, 133133
, По-барабану
, StanL
, Антиидиот
, Antony
, antic
, Вик Тодт
, няшка
, Олександр Багряний
, Harib Da
, dandelion wine
, UApatriotUA
, Сергей Бережной d6ca5416
, Yuriy Yurieff
, Aqua Forrest
, Володимир Горбатько
, Фантом Два
, Alexandr Slavich
, DEDALiu
, discovery
, Garsia UA
, Евгений Евгений 285a6254
, серджио def6ff91
, Yakiv Sirko
, я гражданин Украины
, SERG bca53c2e
, Tot Totovich
, CrossFirenko
, заглянул случайно
, Бандерівець
, Sergey Stolyarenko
, -Ботоксный Угар-
, Марта Шепель
, Агамемнон
, Pavlo Dudra
, vivv555777
, antonio moreno
, Игорь Д
, фашизд
, Глеб Егорович Жеглов
, Molli
, Elena Italenna
, Славик Шустрик
, сам прихожу
, Алексей Алексеев 7da96214
, les1982
, Gennadiy Golitsin
, pathfinder
, Constantine Malkovich
, бровар
, Nikcon
, Sasha An
, avengers
, ДШ
, Стрелок
, Роман Иванович 88d29025
, Сегга
, Олег Яковенко 1004ea2d
, Zoya Sakovich
, vasya vasun
, Александр Третьяков b707700d
, L'Еpervier
, Другая Планета
, ZhIP
, Владимир Батищев
, Громодянин
, Игорь Литвинюк
, Лара Ли b1dc2b9c
, Janis Schulz
, GayParade
, За справедливость
, Nickol Nickols
, Александр сорокин 6214aba7
, vas avas
, Вдадис Зворыкин
, Olexandr Chornogorodskij
, viktor schröder
, Lyusi UA
, Mganga Zambezi
, Alexander Bassin
, Виталий Луцюк 5362b612
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, Путлер Вовочка
, svd
, Anna Lukyanets
, Виталий Гетьман
, Андрей Андреев a9778f9c
, Власов Сергей b3083465
, Berko Berko
, Бздынечка
, scaciludium
, Алекс Фибер
, belge
, Иван Иванов 1f0e171f
, VOLVO XC 70
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Fvbl666 D
, external
, vad
, к 935
, татьяна булгакова
, Oleg Mamont
, Igor Lemke
, гайджин
, Евгений Баштан
, Артур Пирожков 0437828b
, Goldman Sachs
, Крокодил Гена
, Leo Uxmal
, Галичина
, Андрей Дар
, Serg1969
, Valeria Bartok 9edd6a5b
, Думатель
, Donald Trump 9e7a03ef
, ГЕТЬМАН UA
, Irada
, honest john
, MaDnEsS
, Robert Chenk
, Val UA
, Нестрашный Бандера
, Ґіта Голубенко
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, Виктор Тот
, Игорь Носенко 2626e1a1
, віктор федорович
, scoreze
, диор
, ТерраКот
, All Dn
, Володимир Науменко 40e31ee0
, Александр Громов
, Ksenia VB
, Георгий Нахимов
, AndyMariman
, рихард зомби
, жовтоблакитний
, ivant
, yuster
, Эдвардд
, jan pobokov
, Hanka Panyanka
, Эдуард Волошин
, alex1919
, sunuyiwipmailtempinfo
, Senator S 01a656ec
, Стас Черный eb65759f
, Ольга Тарасенко 65b5f279
, Alex Stone
, sit
, Світлана Пухка
, Бандерівець Самбірський
, сидней
, Іван5
, гонта коваль
, Ринат Амедов
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, RustIck
, Дмитрий Чечикаай
, Анатолий Лукин
, alexs
, Александр Скопенко bb634d3b
, Sintez Sintez
, Семен Семин
, John Observer
, Беняша Курильский Бобтейл
, Jamaika
, Саша Харьковский
, дядя max
, Dmitry Jerry Medvedev
, cat bassman
, Van Vanov
, stas volja
, Ивета
молодой рабочий, IgorYakovlevich, Змиевобандеровец, Аль Капучіно, По-барабану, StanL, Путлер Капут, Sergey Kozlovets 5a28d851, серджио def6ff91, Александр Пахомов 395cba96, Alexandr Slavich, discovery, Qazaq_Baur, Ali Hasan, Garsia UA, CrossFirenko, Евгений Евгений 285a6254, Harib Da, vivv555777, Tot Totovich, UApatriotUA, antonio moreno, Фантом Два, Yuriy Yurieff, DEDALiu, SERG bca53c2e, Чубака, Олександр Багряний, я гражданин Украины, Вик Тодт, les1982, pathfinder, Игорь Д, GayParade, Славик Шустрик, Sasha An, Сегга, няшка, Lyusi UA, L'Еpervier, dandelion wine, Марта Шепель, Андрій Жагун, Constantine Malkovich, Janis Schulz, За справедливость, Глеб Егорович Жеглов, Владимир Батищев, Прощай немытая раССея, Nikcon, Путлер Вовочка, Антиидиот, -Ботоксный Угар-, VOLVO XC 70, Бздынечка, Алекс Фибер, татьяна булгакова, Маугли, vad, Valeria Bartok 9edd6a5b, Anna Lukyanets, Андрей Андреев a9778f9c, antic, Aqua Forrest, сам прихожу, Ґіта Голубенко, scaciludium, Игорь Литвинюк, honest john, Андрей Дар, ДШ, Роман Иванович 88d29025, Алексей Алексеев 7da96214, Думатель, Александр сорокин 6214aba7, Alexander Bassin, жовтоблакитний, Игорь Носенко 2626e1a1, Сулла Фартовыйшописец, sunuyiwipmailtempinfo, Ольга Тарасенко 65b5f279, Mganga Zambezi, Бандерівець, Бандерівець Самбірський, Senator S 01a656ec, Hanka Panyanka, Галичина
Всего на сайте: 293 писателя
Киевская власть в лице мера Кличко, с подельниками Белоцерковцевым, Клипой и др. бандитами зачищают бизнес-поле для от любых конкурентов для "любих друзів" из ФПГ, которые хотят установить на этом рынке свою собственную монополию...
Timofey Ivanov
Застройщики теперь не сносят а поджигают рынки. Дарынок спалила киевская власть.
Геннадий Балашов
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Активісти підприємницьких кіл говорять, що причиною такої масштабної пожежі міг бути тільки підпал. Згоріли склади секонд-хенду, збитки підраховуються, на мільйони доларів ...
І це є низкою системного наступу на середній і малий бізнес, повсюдні нападу за допомогою проплачених бойовиків і спецтехніки (бульдозерів).
Нагадаємо, що був фактично знищений ринок в районі станції метро Оболонь. Масові протистояння на КПІ і Харківському масиві. просимо перепост, спасибі...
Oleksiy Vorontsov
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Германия откажется от своей роли в пользу Турции?
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Порошенко, Гонтарева, Гнойсман и прочие украли через Приватбанк у нас $5 млрд.
Мне наср@ть на турецкий поток.
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Турция,Ираиль,США... Литву,Латвию не предлагать...
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Не поняли? Обьяснить?!
Обьясняю.
Когда произойдет обвал цен,а он произойдет,России,только для поддержания трубы,придется качать газ,фактически бесплатно.
Кстати,строительство трубы,полностью за счет России.
Не забыли? Денег,хорошего вам настроения,вы держитесь тут,всего вам доброго.
Пущай вкладывают. Меньше останется.
Вернее,не останется не хрена!!!
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А наши интересы у всех вызывают только озабоченность.
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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Резервный фонд закончится в 2017 году, ФНБ продержится несколько дольше - до 2019
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/06/648123-rezervnii-fond-zakonchitsya-2017-godu-fnb-proderzhitsya-neskolko-dolshe
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Анатолий написал текст в иронической манере, отмечая, что россияне поплатились за агрессию, которую их страна осуществляет против жителей других стран.
Полный текст стихотворения:
"Горе...
Конечно же, горе.
Как? Отчего? Почему?!
"Туполев" рухнул в море -
Прямо в "российском" Крыму.
Краснознаменный ансамбль,
Звонкий, как русская сталь.
Как они пели-плясали!
Больше не смогут...
Жаль.
Впрочем,
Не так уж нелепа
Эта жестокая смерть -
Мертвым детишкам Алеппо
Смогут служивые спеть
Русские песни о мире,
Мужестве и добре.
Спойте,
России кумиры,
Взорванной той детворе.
Пусть ваши звонкие песни
Рвутся в небесный чертог.
Только что делать, если
Их не услышит Бог?
Песни о славе и чести,
Злобной жестокой страны...
Эти фальшивые песни
Господу не слышны!"
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Стали відомі подробиці зустрічі Кононенка у Відні
Сьогодні о 18:09•Znaj.ua
На зустрічі народного депутата від БПП Ігоря Кононенка з колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським був присутній нардеп Олександр Онищенко. Раніше ЗМІ повідомляли, що зустріч відбувалася в недорогому ресторані Plachutta в самому центрі австрійської столиці. Однак, не було відомо хто ще був присутній на цій зустрічі. Нагадаємо, нардепа Олександра Онищенка підозрюють в незаконному привласненні коштів шляхом створення "газової схеми". 22 червня Національне антикорупційне бюро і САП викрили організаторів схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. Крім того, депутат підозрюється в зраді і підготовці дестабілізації ситуації в Україні.
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Китайцы уже качают себе газ или он имнахрен не нужен?
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«Все позволено: драки, алкоголь, убийства, изнасилования, курение, ничего не запрещено», - таков лозунг нового реалити-шоу, которое должно стартовать на российском ТВ в июле будущего года.»
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