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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
Теги: боевик (17610) обстрел (4988) Антитеррористическая операция (15388)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ: Широкино и Водяное обстреляли из минометов, - штаб

Российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают нарушать Минские соглашения. В воскресенье, 25 декабря, боевики 16 раз обстреливали позиции украинских воинов.

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Брехня говоришь? Сейчас в Широкино замес. Сходи-проверь.
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так сейчас тишина,мирный план в действии
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так вроде шыкаладно - мыролюбное перемирие. Не?
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перремырріє пля! а харант нікого не хоче привітати з ним?
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У шоколадного с будуна перемирие или белка, с двух одно.
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На зустрічі народного депутата від БПП Ігоря Кононенка з колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським був присутній нардеп Олександр Онищенко.
Раніше ЗМІ повідомляли, що зустріч відбувалася в недорогому ресторані Plachutta в самому центрі австрійської столиці. Однак, не було відомо хто ще був присутній на цій зустрічі.
Нагадаємо, нардепа Олександра Онищенка підозрюють в незаконному привласненні коштів шляхом створення "газової схеми". 22 червня Національне антикорупційне бюро і САП викрили організаторів схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. Крім того, депутат підозрюється в зраді і підготовці дестабілізації ситуації в Україні.
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Шоколад стримує краіну від реформ а армію від перемоги! Ви дійсно думаєте що олігархи на чолі з баригою і шавками-силовиками здатні створити сильну процвітаючу краіну?? Я одного не розумію - де всі ті що були на майдані?? Невже вся основа дійсно була проплачена...
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"Если бы весной-летом 2014 Кремль взял Одессу, Днепр, Херсон, Харьков - весь этот пропагандистский цирк приехал бы делать концерты к нам, на "освобожденные от бандеро-фашистов территории", танцевать "Катюшу", петь песни про "Вежливых людей" и передавать сюжеты про "единение земли русской".

"И за то, чтобы не приехали - тысячи людей положили свои жизни. Поэтому слез, господа из-за поребрика - не дождетесь. Таким этот "братский хохляцкий народ" вы сделали сами. Все сами"
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хуило сказало - у рассии нет границ.
я бы ето воспринял как прямое указательство к украинскому ядеру.
нужен он очень.
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Зачем, ипануть по расейским атомным станциям. С головой хватит. Слава богу, есть уже чем.
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Очень жаль погибших артистов из ансамбля им.Александова. ОДНАКО, есть причинно-следственные связи, которые не мешало бы учитывать. -1. Какого этот коллектив "рванул" на Сирию? Ответ: недомерок пукин развязал там войну, Алеппо сравняли с землей расейские педерасты, а этих отправили поразвлекать расейских бандитов. -2. Войну развязали, потому как на расее 86% идиотов, которые готовы пукина уже царем сделать. Суетитесь, лишнехромосомные, со своим "руцьким миром". ИПАЛИ, ИПЕМ И ИПАТЬ будем. Слава УКРАИНЕ, кацапам ПИПЕЦ. "Искандеры" и Протоны" смеются, вместо того чтобы ЛЕТАТЬ,
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Очень жаль погибших артистов из ансамбля им.Александова


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Если бы на этом ТУ наипнулись сотня расейского спецназа, станцевал бы ГОПАКА.. Артисты... Жаль... Хотя... Добрый я мальчик.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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