Израильский премьер Нетаньяху вызвал посла Украины из-за голосования в Совбезе ООН

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, les1982
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, бровар
, Nikcon
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, Александр Третьяков b707700d
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, Виталий Луцюк 5362b612
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Всего на сайте: 293 писателя
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Шоломиты....идите вы нах
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Среди тех, кто несет ответственность за холокост на Украине, особенно выделялись бойцы ОУН, отметил израильский президент.
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Во вторых, это второй случай когда Израиль отказался пустить высокопоставленного еврея на свою территорию, унизив при этом его.
Первым был депутат госдуры - Кобзон, сейчас - Гройсман.
В третьих, за Израилем стоит новая администрация Трампа. Трамп, после голосования по Израилю в ООН, заявил, что после 20 января (когда он вступит в должность президента США), в ООн всё будет по другому, то есть штаты будут поддерживать Израиль. Ибо сейчас просто тёрки между Обамой и Натаньху.
Вывод, Порошенко решил посраться со всем цивилизованным миром и унизить Украину, поставив на должность премьера откровенного вора и грязного базарного подонка, которого даже свои евреи в Израиле считают нечеловеком.
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не на того коня...
песнь внешнеполитическая,заунивная..
исполняют
Климкин,Порошенко и хор мальчиков и девочек Министерства.
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А еще - Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.
Какие соратники по борьбе с израильскими поселениями!
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У Нетаниягу появилась навязчивая идея
У премьер-министра навязчивая идея подмять под себя средства массовой информации и панический страх перед свободой слова, - еще со времен его первой каденции.
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Україна ніколи не вибачить вАМ сторічного геноциду над українцями при вашій владі з 1917 року ...... вбивству 35 млн.українців ...............................
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