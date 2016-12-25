@@ "Гройсман призывает не драматизировать ситуацию, связанную с переносом его визита в Израиль", - пресс-секретарь Столярчук/

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, leshiy_com
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, молодой рабочий
, Lvivskiy SIfilitik 0f36a0b9
, Путлер Капут
, metall-tiger
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, 133133
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, Сергей Бережной d6ca5416
, Yuriy Yurieff
, Aqua Forrest
, Володимир Горбатько
, Фантом Два
, Alexandr Slavich
, DEDALiu
, discovery
, Garsia UA
, Евгений Евгений 285a6254
, серджио def6ff91
, Лара Ли b1dc2b9c
, Yakiv Sirko
, я гражданин Украины
, SERG bca53c2e
, Tot Totovich
, CrossFirenko
, заглянул случайно
, Бандерівець
, Sergey Stolyarenko
, -Ботоксный Угар-
, Qazaq_Baur
, Марта Шепель
, Агамемнон
, Pavlo Dudra
, vivv555777
, antonio moreno
, Игорь Д
, фашизд
, Глеб Егорович Жеглов
, Molli
, Elena Italenna
, Славик Шустрик
, сам прихожу
, Алексей Алексеев 7da96214
, les1982
, Gennadiy Golitsin
, pathfinder
, Constantine Malkovich
, бровар
, Nikcon
, Sasha An
, avengers
, ДШ
, Стрелок
, Роман Иванович 88d29025
, Сегга
, Олег Яковенко 1004ea2d
, Zoya Sakovich
, vasya vasun
, Александр Третьяков b707700d
, L'Еpervier
, Другая Планета
, ZhIP
, Владимир Батищев
, Громодянин
, Игорь Литвинюк
, Janis Schulz
, GayParade
, За справедливость
, Nickol Nickols
, Александр сорокин 6214aba7
, vas avas
, Вдадис Зворыкин
, Olexandr Chornogorodskij
, viktor schröder
, Lyusi UA
, Mganga Zambezi
, Alexander Bassin
, Виталий Луцюк 5362b612
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, Путлер Вовочка
, svd
, Anna Lukyanets
, Виталий Гетьман
, Андрей Андреев a9778f9c
, Власов Сергей b3083465
, Berko Berko
, Бздынечка
, Андрій Жагун
, scaciludium
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, VOLVO XC 70
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, Oleg Mamont
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, Leo Uxmal
, Галичина
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, Serg1969
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, Думатель
, Маугли
, Donald Trump 9e7a03ef
, ГЕТЬМАН UA
, Irada
, honest john
, MaDnEsS
, Robert Chenk
, Val UA
, Нестрашный Бандера
, Ґіта Голубенко
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
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, Игорь Носенко 2626e1a1
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, All Dn
, Володимир Науменко 40e31ee0
, Александр Громов
, Ksenia VB
, Георгий Нахимов
, AndyMariman
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, jan pobokov
, Hanka Panyanka
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, alex1919
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, Іван5
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, Семен Семин
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, cat bassman
, Van Vanov
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, BOGDAN SERDUKE
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, gassab
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Всего на сайте: 293 писателя
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Пропагандони ще нічого путнього придумати не встигли, методички відстають від подій і тому маємо подібні висери, над якими навіть сміятися неможливо, це щось поза межами!
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Тут справа не у якомусь так голосуванні в ООН, а в тому, що Порошенко реально дніпровську синагогу щемить!
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Израиль играет свою игру в мировой политике, и по большому счёту, ему плевать на интересы Украины.
Израилю важны его интересы.
Пусть так и будет.
Но у Украины тоже есть свои интересы.
И Украина будет играть свою игру, так как это делают все.
Так что...
Визитом больше, визитом меньше - пофиг.
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ну теперь, слава богу, могу уснуть спокойно
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А шо драматизировать? Мелкие еврейские тёрки..
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А вот Гнойсман в Израиль уже не побежит , это ясно .
А собираться уже пора .
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Національність по матері у євреїв рахують, тому єврейське прізвище (від батька) не гарантує ізраїльського пачпорту! матір у нього українка, а отже, він там - гой!
А от мій однокласник, чістакровний рускій, Кузнєцов, отримав там громадянство на раз, завдяки мамі.
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говорить - одно, делать совершенно другое
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"
- Абрам, можно я воспользуюсь твоей газонокосилкой?
- Да, Мойша, но только в пределах моего участка…"
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Во вторых, это второй случай когда Израиль отказался пустить высокопоставленного еврея на свою территорию, унизив при этом их.
Первым был депутат госдуры - Кобзон, сейчас - Гройсман.
В третьих, за Израилем стоит новая администрация Трампа. Трамп, после голосования по Израилю в ООН, заявил, что после 20 января (когда он вступит в должность президента США), в ООн всё будет по другому, то есть штаты будут поддерживать Израиль. Ибо сейчас просто тёрки между Обамой и Натаньху.
Вывод, Порошенко решил посраться со всем цивилизованным миром и унизить Украину, поставив на должность премьера откровенного вора и подонка, которого даже свои евреи в Израиле считают нечеловеком.
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проходимцы, которые хорошо могут "только в свой карман".
Подобное голосование, которое оправдывается очень сомнительными
аналогиями, безусловная ошибка, а точнее дурость и предательство, которое
дорого обойдется Украине...
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Ципи Ливни: беспомощная политика Нетаниягу вредит Израилю
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А "не заангажированые" журализды не смогут пригласить лохов,гоев - "послухати,а що такого,нового скаже брехун - мордер Гройсман,перебуваючі на землі обітованній?
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А что, собственно, объединяет Украину и Израиль?
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