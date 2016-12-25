"Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и непродуманным", - Аваков

Николай М
, Turan1989
, kargo first
, SER BERBA
, Cеванет
, Сулла Фартовыйшописец
, alex lagun
, КузьмичUA
, Прощай немытая раССея
, Петр Добронравов
, Denisn
, Маугли
, Андрій Жагун
, Qazaq_Baur
, Yurii Sliusarchuk
, лао-цзы-дун
, молоттора
, Ali Hasan
, Sergey Kozlovets 5a28d851
, Змиевобандеровец
, Чубака
, IgorYakovlevich
, Аль Капучіно
, leshiy_com
, Jancis
, молодой рабочий
, Lvivskiy SIfilitik 0f36a0b9
, Путлер Капут
, metall-tiger
, Александр Пахомов 395cba96
, Eldar
, 133133
, По-барабану
, StanL
, Антиидиот
, Antony
, antic
, Вик Тодт
, няшка
, Олександр Багряний
, Harib Da
, dandelion wine
, UApatriotUA
, Сергей Бережной d6ca5416
, Yuriy Yurieff
, Aqua Forrest
, Володимир Горбатько
, Фантом Два
, Alexandr Slavich
, DEDALiu
, discovery
, Garsia UA
, Евгений Евгений 285a6254
, серджио def6ff91
, Yakiv Sirko
, я гражданин Украины
, SERG bca53c2e
, Tot Totovich
, CrossFirenko
, заглянул случайно
, Бандерівець
, Sergey Stolyarenko
, -Ботоксный Угар-
, Марта Шепель
, Агамемнон
, Pavlo Dudra
, vivv555777
, antonio moreno
, Игорь Д
, фашизд
, Глеб Егорович Жеглов
, Molli
, Elena Italenna
, Славик Шустрик
, сам прихожу
, Алексей Алексеев 7da96214
, les1982
, Gennadiy Golitsin
, pathfinder
, Constantine Malkovich
, бровар
, Nikcon
, Sasha An
, avengers
, ДШ
, Стрелок
, Роман Иванович 88d29025
, Сегга
, Олег Яковенко 1004ea2d
, Zoya Sakovich
, vasya vasun
, Александр Третьяков b707700d
, L'Еpervier
, Другая Планета
, ZhIP
, Владимир Батищев
, Громодянин
, Игорь Литвинюк
, Лара Ли b1dc2b9c
, Janis Schulz
, GayParade
, За справедливость
, Nickol Nickols
, Александр сорокин 6214aba7
, vas avas
, Вдадис Зворыкин
, Olexandr Chornogorodskij
, viktor schröder
, Lyusi UA
, Mganga Zambezi
, Alexander Bassin
, Виталий Луцюк 5362b612
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, Путлер Вовочка
, svd
, Anna Lukyanets
, Виталий Гетьман
, Андрей Андреев a9778f9c
, Власов Сергей b3083465
, Berko Berko
, Бздынечка
, scaciludium
, Алекс Фибер
, belge
, Иван Иванов 1f0e171f
, VOLVO XC 70
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Fvbl666 D
, external
, vad
, к 935
, татьяна булгакова
, Oleg Mamont
, Igor Lemke
, гайджин
, Евгений Баштан
, Артур Пирожков 0437828b
, Goldman Sachs
, Крокодил Гена
, Leo Uxmal
, Галичина
, Андрей Дар
, Serg1969
, Valeria Bartok 9edd6a5b
, Думатель
, Donald Trump 9e7a03ef
, ГЕТЬМАН UA
, Irada
, honest john
, MaDnEsS
, Robert Chenk
, Val UA
, Нестрашный Бандера
, Ґіта Голубенко
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, Виктор Тот
, Игорь Носенко 2626e1a1
, віктор федорович
, scoreze
, диор
, ТерраКот
, All Dn
, Володимир Науменко 40e31ee0
, Александр Громов
, Ksenia VB
, Георгий Нахимов
, AndyMariman
, рихард зомби
, жовтоблакитний
, ivant
, yuster
, Эдвардд
, jan pobokov
, Hanka Panyanka
, Эдуард Волошин
, alex1919
, sunuyiwipmailtempinfo
, Senator S 01a656ec
, Стас Черный eb65759f
, Ольга Тарасенко 65b5f279
, Alex Stone
, sit
, Світлана Пухка
, Бандерівець Самбірський
, сидней
, Іван5
, гонта коваль
, Ринат Амедов
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, RustIck
, Дмитрий Чечикаай
, Анатолий Лукин
, alexs
, Александр Скопенко bb634d3b
, Sintez Sintez
, Семен Семин
, John Observer
, Беняша Курильский Бобтейл
, Jamaika
, Саша Харьковский
, дядя max
, Dmitry Jerry Medvedev
, cat bassman
, Van Vanov
, stas volja
, Ивета
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Всего на сайте: 293 писателя
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Подаруйте ще одного безпілотника Мєдвєдєву...
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Холєрна мать!
ШАНОВНИЙ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ!
ДНІПРОВСЬКУ СИНАГОГУ ВИ ВЖЕ ПРИКРИЛИ, БЛАГАЄМО ВАС, ПРИКРИЙТЕ ЩЕ Й СИНАГОГУ ХАРКІВСЬКУ!
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Ну не может нормальная страна поддерживать территориальный беспредел, тем более если сама страдает от такого (Крым, Луганда).
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ну маладцы.
ето же жиды парнеи наших убивают - гашетку-курок нажимают они же.
не кацапы не.
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во вторых Голанские высоты были официально аннексированы Израилем после прострела с высот в 1973м году.
В Третьих -- Иудея и Самария являются спорными территориями так как
а. Межгосударственные границы никогда не были сделаны во время партиции Британского Мандата в 1948м году
б. Когда Израиль взял эти земли от Иордана в 67м году -- Палестины не существовало. То есть не возможно иметь оккупацию территорий от государства которого не было, или назвать территории оккупированными ретроактивное положив виртуальное государство там где его не было.
в. Четвертая Женевская Конвенция об оккупированных территориях не имеет легального прикосновения к Израилю так как потому-что Палестины не существовало.
г. Израиль взял эти территории во время защищающейся войны, как защитник а не агрессор. Если этот пункт отменить и перенести это на Украину то получится что почтя вся Западная Украина -- Львов, Ужгород, Черновцы -- оккупированная территория.
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Ви, або ваші батьки як мінімум, бачили старі радянські чорно-білі фільми. Є такий, "Юність Максима" називається. Там є момент, коли адвокат апелює до закону, який в умовах революції і громадянської війни не діє, а громада в суді апелює до здорового глузду: "Так крали вони чи не крали? Бандити вони чи не бандити?"
Всі ці інтелектуальні виверти відмінників хедеру нічого не варті перед життєвими реаліями.
З рештою, а хто такі євреї? Як відомо, після придушення повстання Бар Козеби (Кохби) римляни кастрували всіх чоловіків і випекли їм одне око. Всіх хто вижив після цієї процедури, разом з сім'ями розділили навпіл і половину вислали у Іберію (у кого гроші були, щоб за це заплатити) а решту зробили рабами (тому у євреїв національність по матері рахують, бо після римської екзекуції євреїв по батькові бути не могло). То хто там, в Іудеї з євреїв залишився? І яке право вони мають по 1800 роках по описаних подіях на цю землю?
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"Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским - диагноз опасного маргинала", - заявил Аваков.
"И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени. Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина быть гарантом демократических свобод в США и мире".
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