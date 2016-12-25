Вследствие крушения самолета Минобороны РФ погиб автор текста песни "Вежливые люди" Губанков

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Всего на сайте: 286 писателей
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А.С.Пушкин..
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Как? Отчего? Почему?!
«Туполев» рухнул в море -
Прямо в «российском» Крыму.
Краснознаменный ансамбль,
Звонкий, как русская сталь.
Как они пели-плясали!
Больше не смогут... Жаль.
Впрочем, Не так уж нелепа
Эта жестокая смерть -
Мертвым детишкам Алеппо
Смогут служивые спеть
Русские песни о мире,
Мужестве и добре.
Спойте, России кумиры,
Взорванной той детворе.
Пусть ваши звонкие песни
Рвутся в небесный чертог.
Только что делать, если
Их не услышит Бог?
Песни о славе и чести,
Злобной жестокой страны...
Эти фальшивые песни
Господу не слышны!
(С) А. Матвийчук
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звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния
восклицает:
- Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
- Хорошо.
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается
по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она
неожиданно выигрывает путевку в морской круиз.
Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном
лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она
опять в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Да я вас, б...ей, на этот корабль три года собирал.
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Авиационные эксперты не исключают, что Ту-154, разбившийся на Черном море, могли атаковать из ПЗРК. Некоторым специалистам эта трагедия напомнила крушение «Боинга» над Синайским полуостровом.
https://youtu.be/VE2BRieTgr8
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Если я не ошибаюсь, это из Библии.
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Но фотки составлены похоже для пропоганды ватников, что все подделка и используют девочку-актрису?
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Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации
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дафай пробзди нам про воэно комические вайска.
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https://twitter.com/dim_stoff/status/813042077881827328
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Оце прикольно Обамка прікалується!
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доперекрывались... теперь поют карасям...
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А путлеру эта песня никогда не нравилась. И вот результат.
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На вопрос "Что Вас больше всего порадовало в 2016 -ом" каждый нормальный укрокаратель-фашист должен отвечать:"Боярышник" и ТУ-154"
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3 год ·
В то время как население ордынестана видит трагедию в том, что несколько десятков пропагандистов, несущих тысячам людей горе и смерть, закончили свой позорный жизненный путь в компании рыбок, в то время как население ордынестана пытается рефлекторно обвинить украинцев, в том, что они "неправильно реагируют" на эту "трагедию", я вынужден всех их огорчить.
Ваша истинная трагедия не только в том, что украинцы радуются этому событию, ваша трагедия в том, что этому событию теперь радуется целый мир.
Мои одноязычные хомячки, откройте гугл-переводчик и почитайте комментарии под новостями иностранных СМИ. Вы, конечно же, найдете там слова сочувствия, но в основном люди называют это кармой, в основном в людей это событие не вызывает сочувствия.
В целых народов....
И вовсе не потому, что там плохие люди, а потому что вы, в своем людоедстве все больше приближаетесь к "злокачественной опухоли человечества", разрушение/исчезновение/гибель которой дает человечеству шанс на жизнь.
И еще одно: в отличие от украинцев, которые называют сегодняшние событие кармой за конкретные преступления конкретных людей (доктора лизы, например), для жителей других стран это просто "обычные россияне", такие как каждый из вас.
А это значит, что конкретные люди и целые народы возлагают ответственность на каждого из вас и видят в подобных случаях "карму" для каждого из вас.
Вот это и есть настоящая трагедия для вас.
После того, как ордынестан, подобно ту, в скором времени отправится к рыбкам, вы получите такую реакцию человечества. И эта реакция не пройдет за день, как насморк, эта реакция уже в генах целых народов.
И тогда, переосмысливая суть слова "трагедия", вы может быть поймете, что настоящая трагедия с вами случилась тогда, когда население ордынестана превратилось в двуногих скотов.
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Кек, снова аккаунты, обычно постящие тела украинских солдат, шутящие про котлы, скулят о глумящихся хохлах. По истине унтерменши.
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Теперь Алеппо останется без праздничного новогоднего концерта. А ведь ещё Пальмира намекала, что не стоит их проводить
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Россияне забыли, что жертвы никогда не скорбят по потерям агрессора , а лучше бы уважали сами себя , а не царя- убийцу путина..
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