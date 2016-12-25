Крушение самолета Минобороны РФ: Кобзон утверждает, что его тоже приглашали полететь в Сирию

Николай М
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, alex lagun
, КузьмичUA
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, Denisn
, Маугли
, Андрій Жагун
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, Sergey Kozlovets 5a28d851
, Змиевобандеровец
, Чубака
, IgorYakovlevich
, Аль Капучіно
, leshiy_com
, Jancis
, молодой рабочий
, Lvivskiy SIfilitik 0f36a0b9
, Путлер Капут
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, Eldar
, 133133
, По-барабану
, StanL
, Антиидиот
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, Вик Тодт
, няшка
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, Harib Da
, dandelion wine
, UApatriotUA
, Сергей Бережной d6ca5416
, Yuriy Yurieff
, Aqua Forrest
, Володимир Горбатько
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, Alexandr Slavich
, DEDALiu
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, Евгений Евгений 285a6254
, серджио def6ff91
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, CrossFirenko
, заглянул случайно
, Бандерівець
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, Марта Шепель
, Агамемнон
, Pavlo Dudra
, vivv555777
, antonio moreno
, Игорь Д
, фашизд
, Глеб Егорович Жеглов
, Molli
, Elena Italenna
, Славик Шустрик
, сам прихожу
, Алексей Алексеев 7da96214
, les1982
, Gennadiy Golitsin
, pathfinder
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, Nikcon
, Sasha An
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, Zoya Sakovich
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, viktor schröder
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, Виталий Луцюк 5362b612
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, Путлер Вовочка
, svd
, Anna Lukyanets
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, Андрей Андреев a9778f9c
, Власов Сергей b3083465
, Berko Berko
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, Алекс Фибер
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, Иван Иванов 1f0e171f
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, Fvbl666 D
, external
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, гайджин
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, Крокодил Гена
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Всего на сайте: 293 писателя
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Лысину себе под париком протри!
Ты нас задолбал своей бездарной дрянью
Еще в СС*.Теперь в РАшизо ИДИ И СМОТРИ(С)!
------------------------------------------------------------------------
*Советском Союзе(прим.авт.)
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Кобзон в Алеппо не летал
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Как верёвочке не виться, а твой самолёт от тебя не уйдёт!!!
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Сиди, жди, падлюка, своего часа.
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Комусь ліфти, комусь літаки...
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Жертвы никогда не скорбят по потерям агрессора
25 декабря 2016
Жертвы никогда не скорбят по потерям в войсках агрессора. У жертв, если они не тронулись умом, не может вызвать искреннего сочувствия падение военно-транспортного самолета министерства обороны врага. Упавший самолёт с артистами и пропагандистами, летящими повеселить на Новый год солдат вермахта, СС и люфтваффе, не мог вызвать сострадания у граждан СССР.
ЧИТАЙТЕ:
Нет у меня сочувствия, мне плевать
Россияне, удивляющиеся реакции украинцев, наверное, забыли Крым и Донбасс. В Украине 10 тысяч погибших от вашей армии. Десять тысяч. И миллионы беженцев. Миллионы. С родными, друзьями, знакомыми и т.д. С искренним - и заслуженным - презрением к россиянам, которые оказались каиновыми братьями. А ещё эти высокогуманные россияне, наверное, забыли, что они сами как-то не особенно скорбят по жертвам войск РФ в Украине. И в Сирии...
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"Они летели на боевое задание", - подчеркнул Кобзон.
И поэтому мы рады и будем радоваться их смерти
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Дорогие наши соседи по карте. Я никогда этого не делал. Я никогда не позволял себе таких обращений. Но ведь это немыслимо, это никуда не годится: культура любого народа, этические представления любой общности не разрешают глумления над погибшими.
Это же так очевидно, что в день гибели совершенно мирных людей принято либо скорбеть, либо молчать.
Прошу вас, выберите второй вариант: он не потребует от вас никаких нравственных усилий. Я знаю, что многие из вас верующие люди. Мне трудно принять такое комментирование как часть обряда.
Пожалуйста, заткнитесь…
Увы, ответить Фиме на Эхе нельзя - комменты закрыты.
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Мы вместе с российским народом скорбели по невинным жертвам авиакатастроф. Так было всегда. В этом блоге неоднократно выражались соболезнования братскому (на тот момент) российскому народу. Но это было до войны. А сейчас - хер вам. Был бы гражданский борт - другой вопрос. Но самолет военный, в нем - военные, а еще хуже - пропагандоны. Ничего личного, Фима, ничего личного...
Что-то не помню, что Фима требовал от своих собратьев-ватников "заткнуться", когда они писали собакам собачья смерть" об украинских самолетах или радовались "сбитой птичке" (с) - малазийскому Боингу. Тогда он рукоплескал вместе с остальным быдлом.
В своей мерзости Шифрин почему-то обращается не к своему правительству, не к своему президенту, а к столь нелюбимым ему хохлам. А мы-то тут при чем? Давайте жалеть ублюдка Пореченкова, который лично расстреливал "укропов". Давайте жалеть ублюдка-попа Охлобыстина, который не скрывает своей фашистской идеологии (я публиковал когда-то) и требует стереть с лица земли всех хохлов. Жаль, что этих блядей в самолете не было. Ну, Йосю трогать не будем - пущай поживет еще. Это для него бОльшее наказание.
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Учитывая, что все эти годы происходило, - это совершенно не удивительно. Россияне и украинцы находятся по разные стороны фронта. И это фронт открыли не они. И мораль мирного времени в войну не работает. Сложно это понять?
Россия ведёт войну, россияне. Россия ведёт войну. И ещё раз, медленно. Россия. Ведёт. Войну. Эта война жестока и несправедлива по отношению к ее жертвам. И ее жертвы не будут сострадать вам и сострадать вместе с вами. Это невозможно. Никак. (с)
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Горите в аду, русские! Буль.
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Об этом в своем Facebook заявил экс-начальник Службы безопасности "президента ПМР", полковник ВДВ РФ Валерий Гратов.
Ребята ясно дали понять, что версия теракта была отметена официальными спикерами МО России не случайно, что бы не привлекать внимание журналистов.
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К чему я это - при плохом топливе у него проблемы начались бы сразу а не через 7 минут после выхода на старт. скорость в 900 км/час позволила ему улететь довольно далеко и высоко.
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Но он об этом пожалеет.
Его кончина будет тяжелей
И дольше будет.
Это чмо болеет.
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Зачем им больной старый Кабздон на праздничный стол?
Человечнее надо быть, люди, крабы и медузы же ни в чем не виноваты, чтобы кабздоном на праздник давиться.
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Авиационные эксперты не исключают, что Ту-154, разбившийся на Черном море, могли атаковать из ПЗРК. Некоторым специалистам эта трагедия напомнила крушение «Боинга» над Синайским полуостровом.
Видео с веб камеры пляж Огонек(Адлер),вспышка в Ту 154
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http://www.bostonglobe.com/news/bigpicture/2016/12/13/battle-for-aleppo/hwmw3azP6N47eqtKtBD5XO/story.html?p1=BP_Headline
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Не может быть ни капли сочувствия по поводу гибели 80 штатных сотрудников так называемого Минобороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней стране (Украине) Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтоб им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды - причем самых передовых из них, «Первого канала» и «Звезды» - клепавших сюжеты про фашизм, хунту, распятие детей, тысячами вербовавших людей на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию, оправдывающих посадки моих друзей, врущих про то, что моего товарища не пытают в Сегежской колонии, призывавших к расправам со мной и моими друзьями, выливших тонны дерьма на близким мне людей и не раз поставивших их жизнь под угрозу, раскрутивших антимигрантские, антигрузинские, антиукраинские, антилиберальные, педофильские и прочие кампании, приведшие к убийствам инакомыслящих и инакородных уже в мирных российских городах - сотнями, если не тысячами - и в первых рядах строивших новую оруэловщину, диктатуру и ГУЛАГ.
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Жертвы никогда не скорбят по потерям в войсках агрессора.
У жертв, если они не тронулись умом, не может вызвать искреннего сочувствия падение военно-транспортного самолета министерства обороны врага. Упавший самолёт с артистами и пропагандистами, летящими повеселить на Новый год солдат вермахта, СС и люфтваффе, не мог вызвать сострадания у граждан СССР.
Россияне, удивляющиеся реакции украинцев, наверное, забыли Крым и Донбасс. В Украине 10 тысяч погибших от вашей армии. Десять тысяч. И миллионы беженцев. Миллионы. С родными, друзьями, знакомыми и т.д. С искренним - и заслуженным - презрением к россиянам, которые оказались каиновыми братьями.
А ещё эти высокогуманные россияне, наверное, забыли, что они сами как-то не особенно скорбят по жертвам войск РФ в Украине. И в Сирии. Или же эти россияне просто не хотят логически мыслить. Или же хотят показаться какими-то глобальными гуманистами, но чтобы ими быть, нужно, как минимум, не быть жертвами конкретной войны, жертвами от рук конкретной страны. Украинцы такими стали. От рук вашей страны. Прямо или опосредованно - от ваших рук.
Реакция россиян, у которых сейчас погибли знакомые, так же по-человечески естественна, как и реакция украинцев, для которых эти их знакомые - безликие презираемые враги.
Учитывая, что все эти годы происходило, - это совершенно не удивительно. Россияне и украинцы находятся по разные стороны фронта. И это фронт открыли не украинцы.
И мораль мирного времени в войну не работает. Сложно это понять? Россия ведёт войну, россияне.
Россия ведёт войну. И ещё раз, медленно. Россия. Ведёт. Войну.
Эта война жестока и несправедлива по отношению к ее жертвам.
И ее жертвы не будут сострадать вам и сострадать вместе с вами. Это невозможно. Никак.
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