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Теги: авиакатастрофа (1000) музыка (628) самолет (2045) Сирия (1979) жертвы (761) Кобзон (244)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Крушение самолета Минобороны РФ: Кобзон утверждает, что его тоже приглашали полететь в Сирию

Российский певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что должен был лететь вместе с ансамблем имени Александрова на авиабазу Хмеймим в Сирии.

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Для кобзона это с лишком легкий уход со сцены. Он заслуживает гораздо большего и фееричного конца своего никчемного существования. Например поездку в лифте или вы бурят как я рад.
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да. е@нутся в оркестровую яму на глазах у изумленной публики и там подохнуть
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Лучше бы Йося полетел.....Тогда и виза на лечение ходячего трупа не понадобилась бы. Но возможности не исчерпаны - у Бога дней много.
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Я думаю, что для Кобздона это была бы очень легкая смерть, поэтому Господь его уберег. Мне кажется, у Бога на него другие планы, эта сволочь должна помучиться.
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Хоче виклянчити медальку - ,,ніпапавшім на самальот в Сірію,,
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Слышь,жидкий рашист-раССеянин!
Лысину себе под париком протри!
Ты нас задолбал своей бездарной дрянью
Еще в СС*.Теперь в РАшизо ИДИ И СМОТРИ(С)!
------------------------------------------------------------------------
*Советском Союзе(прим.авт.)
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Ну кабздон,так ЛЮДЕЙ подвел! Почему не полетел????А в дыныры почему на лифте не покатался????
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какая жаль, какая жаль,
Кобзон в Алеппо не летал
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Кобздону на заметку:
Как верёвочке не виться, а твой самолёт от тебя не уйдёт!!!
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кобздун взмок дважды, первый раз вспотел под шиньоном, а второй раз, когда уссался в памперс.
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Да,это уже клиника - на каждой свадьбе он хочет быть женихом ,а на похоронах покойником.Жажда внимания и славы погубят этого шлимазла.
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Святой Николай! Спасибо тебе большое за подарки к Рождеству. Теперь я знаю, что был послушным мальчиком. Только когда я просил, чтобы все кацапы сдохли, я имел ввиду, что пусть они сдохнут во всем лугандоне, а не во всем мире. Но и так неплохо . Мальчик Андрюша,42 годика
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Кобздон все пупок свой на даунбассе ищет и поэтому не полетел со всеми
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Кабздону лучше сгореть живьем - мучений больше!
Сиди, жди, падлюка, своего часа.
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Может таким образом избавились от очередных неугодных гениралишков......
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http://obozrevatel.com/blogs/65932-zhertvyi-nikogda-ne-skorbyat-po-poteryam-agressora.htm
Жертвы никогда не скорбят по потерям агрессора
25 декабря 2016
Жертвы никогда не скорбят по потерям в войсках агрессора. У жертв, если они не тронулись умом, не может вызвать искреннего сочувствия падение военно-транспортного самолета министерства обороны врага. Упавший самолёт с артистами и пропагандистами, летящими повеселить на Новый год солдат вермахта, СС и люфтваффе, не мог вызвать сострадания у граждан СССР.
ЧИТАЙТЕ:
Нет у меня сочувствия, мне плевать
Россияне, удивляющиеся реакции украинцев, наверное, забыли Крым и Донбасс. В Украине 10 тысяч погибших от вашей армии. Десять тысяч. И миллионы беженцев. Миллионы. С родными, друзьями, знакомыми и т.д. С искренним - и заслуженным - презрением к россиянам, которые оказались каиновыми братьями. А ещё эти высокогуманные россияне, наверное, забыли, что они сами как-то не особенно скорбят по жертвам войск РФ в Украине. И в Сирии...
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...Россия ведёт войну. И ещё раз, медленно. Рос-си-я. Ве-дёт. Вой-ну. Эта война жестока и несправедлива по отношению к ее жертвам. И ее жертвы не будут сострадать вам и сострадать вместе с вами. Это невозможно. Никак.
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Как жаль,что эта тварь не полетела или Боженька другой расклад ему приготовил?!
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... кому суждено быть повешенным, тот не утонет.....
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Наступний рейсом вилетить. Ту 154 в Росії ще багато. І клоунів російських, які мають померти також.
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Это говно изрекло одну важную правдивую мысль:
"Они летели на боевое задание", - подчеркнул Кобзон.

И поэтому мы рады и будем радоваться их смерти
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Тут хто то шо то мутит про каких то "детей"! Господа, а они, эти дети, ВАМ нужны??? Вам блин взрослые беженцы не нужны, а вы рот раскрываете за детей!
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в Италию на лечение - ай молодца !!!! а придурки в Сирию на боевое задание
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Ефим Шифрин на Эхе: Пожалуйста, заткнитесь…

Дорогие наши соседи по карте. Я никогда этого не делал. Я никогда не позволял себе таких обращений. Но ведь это немыслимо, это никуда не годится: культура любого народа, этические представления любой общности не разрешают глумления над погибшими.
Это же так очевидно, что в день гибели совершенно мирных людей принято либо скорбеть, либо молчать.

Прошу вас, выберите второй вариант: он не потребует от вас никаких нравственных усилий. Я знаю, что многие из вас верующие люди. Мне трудно принять такое комментирование как часть обряда.

Пожалуйста, заткнитесь…

Увы, ответить Фиме на Эхе нельзя - комменты закрыты.
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Да и отвечать украинофобу не хочется - несмотря на тонны дерьма, вылитые этим существом на Украину за эти два года.

Мы вместе с российским народом скорбели по невинным жертвам авиакатастроф. Так было всегда. В этом блоге неоднократно выражались соболезнования братскому (на тот момент) российскому народу. Но это было до войны. А сейчас - хер вам. Был бы гражданский борт - другой вопрос. Но самолет военный, в нем - военные, а еще хуже - пропагандоны. Ничего личного, Фима, ничего личного...

Что-то не помню, что Фима требовал от своих собратьев-ватников "заткнуться", когда они писали собакам собачья смерть" об украинских самолетах или радовались "сбитой птичке" (с) - малазийскому Боингу. Тогда он рукоплескал вместе с остальным быдлом.

В своей мерзости Шифрин почему-то обращается не к своему правительству, не к своему президенту, а к столь нелюбимым ему хохлам. А мы-то тут при чем? Давайте жалеть ублюдка Пореченкова, который лично расстреливал "укропов". Давайте жалеть ублюдка-попа Охлобыстина, который не скрывает своей фашистской идеологии (я публиковал когда-то) и требует стереть с лица земли всех хохлов. Жаль, что этих блядей в самолете не было. Ну, Йосю трогать не будем - пущай поживет еще. Это для него бОльшее наказание.
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Россияне, удивляющиеся реакции украинцев, наверное, забыли Крым и Донбасс. В Украине 10 тысяч погибших от вашей армии. Десять тысяч. И миллионы беженцев. Миллионы. С родными, друзьями, знакомыми и т.д. С искренним - и заслуженным - презрением к россиянам, которые оказались каиновыми братьями.
Учитывая, что все эти годы происходило, - это совершенно не удивительно. Россияне и украинцы находятся по разные стороны фронта. И это фронт открыли не они. И мораль мирного времени в войну не работает. Сложно это понять?

Россия ведёт войну, россияне. Россия ведёт войну. И ещё раз, медленно. Россия. Ведёт. Войну. Эта война жестока и несправедлива по отношению к ее жертвам. И ее жертвы не будут сострадать вам и сострадать вместе с вами. Это невозможно. Никак. (с)
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Ах ти ж гнида кобздонівська ,як шкода що ти не попав на цей літак. Без Кобзона явно склад літака був неукомплектований. Так що будемо надіятись (за Грузію,за Крим,за Донбас,за Алеппо) москалі будуть падати пачками. Ні дна їм ні покришки І не останній раз !!! За це браття-українці і вип*емо !!!
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А у него кишка тонка -видиш он лечится на отвратительном для его западе и еще мудак этот какую то визу медицинскую левую выкопал а по его харе и не скажеш что он больной и вобще он тяжелее ложки в руки по жизни нечего не брал то я спрашиваю откуда у него болезнь -от постоянной попойки чтоли.
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Выпьем! Я как раз налил себе коньячка по данному поводу.
Горите в аду, русские! Буль.
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А что этот мудак кабздон тоже хотел празднование Нового года устроить на костях сирийцев убитых рашовской военной бандой и этим хмырем который называет себя президентом ассадом -видать все таки есть Бог на свете -не дал устроить так называемый праздничный шабаш на могилах сирийцев-видиш ты хотели поздравить летчиков -убийц сирийского народа -это ж надо быть циничным извергом -в Сирии кровь,плач ,страдание ,могилы а рашовские стервятники хотели рядом Новый год праздновать как будто у этой падали дома нет своего.
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Одно не понятно. Что нельзя было самолет поновее найти? Тушки уже не летают даже для комерческих авиалиний. А тут собрали весь цвет нации и на такое старое корыто посадили, страно и жалко людей
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А где ты видиш там цвет рашовской нации -как на меня то одно шобло собралось и естественно им и такой самолет дали как они сами-так что ты что то здесь не усек -запомни раз и на всегда -что каждый заслуживает свой транспорт .Может этим уродам еще Боинг 747 подай-на него надо заработать.
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нагорода знайде свого героя обовязково. здохне як собака.
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Кабздона, скорее всего, никто никуда не приглашал. Эта мразь своим высером преследует две цели: во-первых - позлить украинцев и подпортить праздник чувством незавершенности события, а во-вторых - набить себе цену, типа, почти херой раиси, еще чуть-чуть - и тоже на корм рыбам во имя вяличия.
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Просто этот старый пердун цену себе набивает -ведь он уже не кому не интересен и не кто им не интересуется а так привлек к себе внимание и он к стати видать не смотрел фильм ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3 или 4 -так что пусть не очень обижается -то что суждено было ему то это будет и виза медицинская даже не поможет раз он так говорит.
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Этого военного преступника ждет пеньковых галстук, йосик ты главное раньше времени копыта не откинь, для тебя будет особое мероприятие - гаагское, вы с почеренковым и эрнстом на пару испытаете финал судьбы Юлиуса Штрайхера.
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Пусть кобздон не переживает, следующим рейсом всех догонит.
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В кругах ФСБ Сочи утверждают, что крушение Ту 154 Минобороны РФ наступлио в результате теракта, а заказ, вероятно, поступил из администрации президента.
Об этом в своем Facebook заявил экс-начальник Службы безопасности "президента ПМР", полковник ВДВ РФ Валерий Гратов.
Ребята ясно дали понять, что версия теракта была отметена официальными спикерами МО России не случайно, что бы не привлекать внимание журналистов.
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Представте самолет летел в Сирию еще и с такими людьми известными. Кому-то было очень выгодно чтоб он недолетел. Тут и арабесы могуть быть или даже русские купленые американцами если теракт
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а скорее всего руснявое раздолбайство. опять какой нибудь датчик кверх ногами прикрутили или мочой топливо разбавили. потому как если это теракт то это такая огромная плюха хуйлу, что я даже не знаю как с таким дальше жить. получается что в армии педерации, несмотря на все проверки, стукачество и бешенные оклады, охрану, оцепление и прочие меры, нашлись люди готовые заложить ВУ на военный борт... заложили и привели в действие...
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Странно Боярышник теперь это, очень серъезные удары по имиджу и людей жалко
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Может еще проще...качественную горючку продали налево...деньги еств.пропили.. А тут срочный внеплановый рейс.... Ну и заправили чем было,..лишь бы налить... Помнится Литвин летел из Японии и его самолет тоже русня хотела Боинг чем попало дозаправить, но сработали датчики.
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честно - я в это не верю. я не работал с авиадвигателями. я работал с корабельными дизелями. топливо обязательно проходит отстойник, сепаратор и фильтры прежде чем попасть в форсунки. Было у нас один раз - бункернулись "мочой" (дизель если его развести водой становится мутножелтого цвета). отстойники не помогли. сепарация тоже (старенький был агрегат). спасли фильтры. дизеля скинули обороты но не заглохли (на переходных режимах "холостой ход-полная нагрузка-холостой ход") хотя две дуры под три метра высотой которых на фундаментах качает с амплитудой в верхних точках в пол метра это зрелище не для слабонервных). заменили фильтры "на горячую" и пошли дальше. моторист получил трызды за невнимательность (отстойники надо каждые пол часа проверять на наличие воды в нижнем слое топлива).
К чему я это - при плохом топливе у него проблемы начались бы сразу а не через 7 минут после выхода на старт. скорость в 900 км/час позволила ему улететь довольно далеко и высоко.
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Кобздон забздел, не полетел,
Но он об этом пожалеет.
Его кончина будет тяжелей
И дольше будет.
Это чмо болеет.
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У крабов празднование Рождества в разгаре.
Зачем им больной старый Кабздон на праздничный стол?
Человечнее надо быть, люди, крабы и медузы же ни в чем не виноваты, чтобы кабздоном на праздник давиться.
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В видеоролике отчетливо видна яркая вспышка в небе. Ранее эксперты не исключили, что самолет мог взорваться в воздухе или его могли атаковать из ПЗРК. Об этом, по мнению специалистов, может свидетельствовать, в частности, большой радиус разлета обломков. Между тем, в силовых структурах заявляют, что версия теракта практически исключена, а обломки разлетелись на большое расстояние после мощного удара о поверхность воды.
Авиационные эксперты не исключают, что Ту-154, разбившийся на Черном море, могли атаковать из ПЗРК. Некоторым специалистам эта трагедия напомнила крушение «Боинга» над Синайским полуостровом.

Видео с веб камеры пляж Огонек(Адлер),вспышка в Ту 154
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В списке Героев России большое прибавление.
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Кабздончик, дорогой, ну что же ты миллионы людей подвёл?
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Куда летели эти "артисты"и вояки, на корпоратив к мирным труженикам или с концертом к "героям", накрывшими ковровым бомбардировками и убившими тысячи людей? Как раз они и собирались прыгать и плясать на неостывших еще трупах.Смерть врага доставляет радость ВСЕГДА и ВСЕМ. Так что не нужно свои (или указанные вышестоящими?) мысли выдавать за аксиому. Чем больше врагов погибнет, тем меньше их придет на нашу землю, тем меньше погибнет моих братьев. Есть тут повод для радости? ДА! Сдыхайте кацапские сволочи в куче и поодиночке! А, главное, как можно чаще.
Не может быть ни капли сочувствия по поводу гибели 80 штатных сотрудников так называемого Минобороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней стране (Украине) Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтоб им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды - причем самых передовых из них, «Первого канала» и «Звезды» - клепавших сюжеты про фашизм, хунту, распятие детей, тысячами вербовавших людей на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию, оправдывающих посадки моих друзей, врущих про то, что моего товарища не пытают в Сегежской колонии, призывавших к расправам со мной и моими друзьями, выливших тонны дерьма на близким мне людей и не раз поставивших их жизнь под угрозу, раскрутивших антимигрантские, антигрузинские, антиукраинские, антилиберальные, педофильские и прочие кампании, приведшие к убийствам инакомыслящих и инакородных уже в мирных российских городах - сотнями, если не тысячами - и в первых рядах строивших новую оруэловщину, диктатуру и ГУЛАГ.
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Не толпитесь! Приймут не всех сразу! Только по очередности согласно списка поступающего из Гиены Огненной.
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Кабдзону такая быстрая и легкая смерть не предусмотрена.
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Жертвы никогда не скорбят по потерям агрессора

Жертвы никогда не скорбят по потерям в войсках агрессора.

У жертв, если они не тронулись умом, не может вызвать искреннего сочувствия падение военно-транспортного самолета министерства обороны врага. Упавший самолёт с артистами и пропагандистами, летящими повеселить на Новый год солдат вермахта, СС и люфтваффе, не мог вызвать сострадания у граждан СССР.

Россияне, удивляющиеся реакции украинцев, наверное, забыли Крым и Донбасс. В Украине 10 тысяч погибших от вашей армии. Десять тысяч. И миллионы беженцев. Миллионы. С родными, друзьями, знакомыми и т.д. С искренним - и заслуженным - презрением к россиянам, которые оказались каиновыми братьями.

А ещё эти высокогуманные россияне, наверное, забыли, что они сами как-то не особенно скорбят по жертвам войск РФ в Украине. И в Сирии. Или же эти россияне просто не хотят логически мыслить. Или же хотят показаться какими-то глобальными гуманистами, но чтобы ими быть, нужно, как минимум, не быть жертвами конкретной войны, жертвами от рук конкретной страны. Украинцы такими стали. От рук вашей страны. Прямо или опосредованно - от ваших рук.

Реакция россиян, у которых сейчас погибли знакомые, так же по-человечески естественна, как и реакция украинцев, для которых эти их знакомые - безликие презираемые враги.

Учитывая, что все эти годы происходило, - это совершенно не удивительно. Россияне и украинцы находятся по разные стороны фронта. И это фронт открыли не украинцы.

И мораль мирного времени в войну не работает. Сложно это понять? Россия ведёт войну, россияне.

Россия ведёт войну. И ещё раз, медленно. Россия. Ведёт. Войну.

Эта война жестока и несправедлива по отношению к ее жертвам.

И ее жертвы не будут сострадать вам и сострадать вместе с вами. Это невозможно. Никак.
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ты хоть и не полетел, но ка-бздуном был, ка-бздуном и останешься до подходящего случая.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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