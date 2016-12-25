Боевик на Донбассе ушел в "самоволку" и ограбил магазин, - разведка

Николай М
, Turan1989
, kargo first
, SER BERBA
, Cеванет
, Сулла Фартовыйшописец
, alex lagun
, КузьмичUA
, Прощай немытая раССея
, Петр Добронравов
, Denisn
, Маугли
, Андрій Жагун
, Qazaq_Baur
, Yurii Sliusarchuk
, лао-цзы-дун
, молоттора
, Ali Hasan
, Sergey Kozlovets 5a28d851
, Змиевобандеровец
, Чубака
, IgorYakovlevich
, Аль Капучіно
, leshiy_com
, Jancis
, молодой рабочий
, Lvivskiy SIfilitik 0f36a0b9
, Путлер Капут
, metall-tiger
, Александр Пахомов 395cba96
, Eldar
, 133133
, По-барабану
, StanL
, Антиидиот
, Antony
, antic
, Вик Тодт
, няшка
, Олександр Багряний
, Harib Da
, dandelion wine
, UApatriotUA
, Сергей Бережной d6ca5416
, Yuriy Yurieff
, Aqua Forrest
, Володимир Горбатько
, Фантом Два
, Alexandr Slavich
, DEDALiu
, discovery
, Garsia UA
, Евгений Евгений 285a6254
, серджио def6ff91
, Yakiv Sirko
, я гражданин Украины
, SERG bca53c2e
, Tot Totovich
, CrossFirenko
, заглянул случайно
, Бандерівець
, Sergey Stolyarenko
, -Ботоксный Угар-
, Марта Шепель
, Агамемнон
, Pavlo Dudra
, vivv555777
, antonio moreno
, Игорь Д
, фашизд
, Глеб Егорович Жеглов
, Molli
, Elena Italenna
, Славик Шустрик
, сам прихожу
, Алексей Алексеев 7da96214
, les1982
, Gennadiy Golitsin
, pathfinder
, Constantine Malkovich
, бровар
, Nikcon
, Sasha An
, avengers
, ДШ
, Стрелок
, Роман Иванович 88d29025
, Сегга
, Олег Яковенко 1004ea2d
, Zoya Sakovich
, vasya vasun
, Александр Третьяков b707700d
, L'Еpervier
, Другая Планета
, ZhIP
, Владимир Батищев
, Громодянин
, Игорь Литвинюк
, Лара Ли b1dc2b9c
, Janis Schulz
, GayParade
, За справедливость
, Nickol Nickols
, Александр сорокин 6214aba7
, vas avas
, Вдадис Зворыкин
, Olexandr Chornogorodskij
, viktor schröder
, Lyusi UA
, Mganga Zambezi
, Alexander Bassin
, Виталий Луцюк 5362b612
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, Путлер Вовочка
, svd
, Anna Lukyanets
, Виталий Гетьман
, Андрей Андреев a9778f9c
, Власов Сергей b3083465
, Berko Berko
, Бздынечка
, scaciludium
, Алекс Фибер
, belge
, Иван Иванов 1f0e171f
, VOLVO XC 70
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Fvbl666 D
, external
, vad
, к 935
, татьяна булгакова
, Oleg Mamont
, Igor Lemke
, гайджин
, Евгений Баштан
, Артур Пирожков 0437828b
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, Крокодил Гена
, Leo Uxmal
, Галичина
, Андрей Дар
, Serg1969
, Valeria Bartok 9edd6a5b
, Думатель
, Donald Trump 9e7a03ef
, ГЕТЬМАН UA
, Irada
, honest john
, MaDnEsS
, Robert Chenk
, Val UA
, Нестрашный Бандера
, Ґіта Голубенко
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, Виктор Тот
, Игорь Носенко 2626e1a1
, віктор федорович
, scoreze
, диор
, ТерраКот
, All Dn
, Володимир Науменко 40e31ee0
, Александр Громов
, Ksenia VB
, Георгий Нахимов
, AndyMariman
, рихард зомби
, жовтоблакитний
, ivant
, yuster
, Эдвардд
, jan pobokov
, Hanka Panyanka
, Эдуард Волошин
, alex1919
, sunuyiwipmailtempinfo
, Senator S 01a656ec
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, Ольга Тарасенко 65b5f279
, Alex Stone
, sit
, Світлана Пухка
, Бандерівець Самбірський
, сидней
, Іван5
, гонта коваль
, Ринат Амедов
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, RustIck
, Дмитрий Чечикаай
, Анатолий Лукин
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, Sintez Sintez
, Семен Семин
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, Van Vanov
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Всего на сайте: 293 писателя
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тюрьмуруцкий мир, романтика (с)
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Самая крылатая фраза -" Так сукам и надо!"
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Юрий Бирюков посчитал, что таким образом стоит "отметить" трагедию с крушением самолёта Ту-154 МО РФ над Чёрным морем.
Советник президента Украины Юрий Бирюков разместил язвительный и провокационный пост на своей странице в соцсети относительно авиакатастрофы с Ту-154 Минобороны России. Он написал, что "они" радуются гибели российских военнослужащих и хотят принести к Посольству России на Украине бутылочку "Боярышника".
- Это самый парадоксальный парадокс: жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих армии орды. Грохнулся самолёт МО РФ... Появилось только одно желание: отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", - написал на своей странице в "Фейсбуке"советник украинского президента.
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На борту Ту-154, разбившегося возле Сочи в Черном море, был сотрудник российского пропагандистского телеканала "Звезда" Павел Обухов, сообщавший, как украинские "каратели" выставили живой щит из мобилизованных солдат в Дебальцево Донецкой области.
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А никто и не уточнял от какого именно имущества и товаров они будут освобождать лугандонов.
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отже, плідно провів відпустку
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