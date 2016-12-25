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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: армия РФ (5880) боевик (17610) Минобороны (4478) наркотики (1195) разведка (1426) терроризм (19579) Донбасс (11555)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Боевик на Донбассе ушел в "самоволку" и ограбил магазин, - разведка

В российско-террористических войсках на Донбассе ухудшается уровень дисциплины.

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100500 миллионов. Иди отсюда, алканавт боярышниковый.
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Что значит средний уровень? Это московские "гаишники" или питерские силовики? Потому что приколы медведа про российских педагогов и медиков уже давно стали интернет мемами, так что нужно все таки сначала определить "средний уровень жизни России" - это представители каких слоев русской действительности ? А то оно если тюменских нефтяников и грузчиков с 7 км сравнивать, то ...
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Особенно видно разницу где-то в ста верстах от МКАД)))))) Ой кацапчег не смеши моего кота)))
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выше среднего, это которые вместо стекломоя уже настойку боярышника уже могут себе позволить, ну-ну, или средние это-бывший минобороны, которому все украденное вернули, а индексацию к пенсии рассеян заморозили
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разведка ведёт учёт сколько раз обсираются не добежав до сортира представители лугандонских бандотрядов?
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Сгоняй за бухлом, да и автомат не забудь захватить!

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Отбрехались, а ведь было очередное великодуховное боевое задание...
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Украинцы несут цветы к зданию российского посольства в КиевеКиевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в Черном море. Об этом говорится в Твиттере российского диппредставительства. «Россия, скорбим вместе с вами. Киев. Украина» - написано на одной из записок, прикрепленных к забору посольства.Ну и кто эти падлюки.
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Кацапы ,жрущие украинский хлеб и топчущие нашу святую землю.
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В категоріях дурнів розбиратися намірів не маю.
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Просто в твиттере росдиппредставилельсва не хотят знать сколько украинцев плюют в их сторону, и торжествуют по случаю возмездия, а таких очень много.
Самая крылатая фраза -" Так сукам и надо!"
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А чем занимается сбу и хваленые обновленные дорогие для бюджета мусора? Почему не выясняют происхождение этих соболезнователей? Да потому что власть преступников встречается в Вене с беглой бывшей властью преступников.
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праздник... все дорого в ДЫРЕ.... душа требует отметить скрепно - как не ограбить?!...
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Советник Порошенко предложил принести к Посольству РФ бутылочку "Боярышника"





Юрий Бирюков посчитал, что таким образом стоит "отметить" трагедию с крушением самолёта Ту-154 МО РФ над Чёрным морем.
Советник президента Украины Юрий Бирюков разместил язвительный и провокационный пост на своей странице в соцсети относительно авиакатастрофы с Ту-154 Минобороны России. Он написал, что "они" радуются гибели российских военнослужащих и хотят принести к Посольству России на Украине бутылочку "Боярышника".
- Это самый парадоксальный парадокс: жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих армии орды. Грохнулся самолёт МО РФ... Появилось только одно желание: отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", - написал на своей странице в "Фейсбуке"советник украинского президента.
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популяризация представителей шыкаладных воров?)))
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они не были они есть. ОПГ по интересам как было так и осталось. Сахарные заводы и пароходы не пэтро же заработал, а его батя махровая комуняка украл и даже успел отсидеть. Что не рожа в парламенте, так история успеха начинается с: закончил университет и стал руководителем и владельцем заводов газет пароходов. Как по фалимиям пробьёшь все как один из совковой партноменклатуры, которое уже одну страну накэрувало, а их выблядки не отличаясь от них самих уже тоже преуспели в кэруванни краъною.
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Возмездие неотвратимо.
На борту Ту-154, разбившегося возле Сочи в Черном море, был сотрудник российского пропагандистского телеканала "Звезда" Павел Обухов, сообщавший, как украинские "каратели" выставили живой щит из мобилизованных солдат в Дебальцево Донецкой области.
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Стратегического масштаба данные разведки! Разведка работает по образу и подобию начальника самого генерального штаба
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Не-не-не. Это же освободитель!

А никто и не уточнял от какого именно имущества и товаров они будут освобождать лугандонов.
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Не смотря на то, что ихтамнет был в "самоволке", он продолжал старательно выполнять возложенные на него обязанности - грабил.
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Ну чого пристали до того сєпара...А може він хотів просто випити чарку за перемогу України і погибель "рюзьскага мира"?...😙😙😙😙😙
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Разведке нечем больше заняться как высматривать кацапских алкашей в магазине...совсем по другому и приятно иметь новость что кацапа самовольщика упокоили возле магазина
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І що тут такого? Там в ДНР та ЛНР щодня таке. Розвідка б краще справою серйозною замалася, ане синяків якутів та мокшу вишукувала під магазинами
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Не будьте так строги к нему, ну не сдержался чуток человек.
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бойовик пішов у самоволку, грабонув газетний кіоск, віджав мобілу у п'ятикласника та поцупив коробку з дріб'язком у волоцюги-жебрака
отже, плідно провів відпустку
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выфсёврети!! ну опохмелиться человек захотел, ну взял немного и закуски .. а вы сразу - ограбил!! ))
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фигня какая, прямо сейчас в Дебальцево местные любители русского мира тотально грабят жилье и барахло своих собратьев, удравших подальше от линии разграничения на светлодарской дуге, им укропы уже видятся рядом
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Судя по ситуации под Мариуполем, наемники паРаши сильно хотят чтоб их присыпали артой. Ну очень сильно выпрашивают.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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