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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Папа_Римский (204) Рождество (211) Сирия (1979) Донбасс (11555) Франциск (17)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Папа Римский Франциск призвал остановить конфликт на Донбассе

Папа Римский Франциск в ходе рождественского послания Urbi et Orbi ("Городу и миру") упомянул Украину и Сирию.

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Нацистка, сдававшая детей Донбасса на органы официально все

https://news.rambler.ru/incidents/35685619-muzh-podtverdil-gibel-doktora-lizy/
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Доктор Лиза - не плохой человек ... Просто Кремлядь умеет использовать , таких людей , "полезными идиотами" для себя ...
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А что ты ожидал от мертвечуковского холуя рубана?

Для него русня и лугандоны - это его народ, а не украинцы.
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Аби наших міняти допомагав. Розбиратися потім будемо.
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Так -то оно так. Только последнее время что-то рубан сдулся, когда раскусили его сущность. Может не такие там безобидные и обмены происходили.
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Там все значно гірше. Він ворог, який ще потрібен живим і на свободі.
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Т.е - он враг , но его правая рука в этом деле (Рубан) не враг , а "коли як" ?
А ничё , что Рубан имеет наградной пистолет от Захарки..? За какие это заслуги , интересно ?
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За обмін полоненими він пістоль має. Тобі не подобається, що наших з полону хоч якось визволяють? То так і скажи.
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А чё - перекручивать , это твой фирменный стиль ?!
Вот только , твоего Рубана , сепары хвалят - Владимир Рубан: АТО началась на Майдане
П.С - для "нулёвки" ниже - Рубан никакой не генерал и никогда им не был , матчасть учи .
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Иди дальше Доктора Лизу обелять. Разговор окончен.
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#ДокторЛиза и малоизвестные факты её биографии и "благотворительной" деятельности12 листопад 2014 р. о 14:46Дмитрий Шушарин:"Гражданка США, внучатая племянница Александра Поскребышева и внучка командира полка правительственной авиации Ивана Поскребышева Елизавета Глинка, мать которой всю жизнь работала в Четвертом управлении., принадлежит к элите, из которой не увольняют с любым гражданством. но это ладно. а вот эту информацию надо бы распространить: никакого благотворительного фонда у нее нет. ест…ь международная общественная организация "Справедливая помощь", отчет за 2013. общих поступлений 8803 тысячи рублей. расходов на содержание фонда 5940 тысяч. то есть на собственное содержание уходит 67 процентов поступлений.если бы эта организация перерегистрировалась как благотворительная, то, согласно ст.17 п.3 ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", эти траты не могли бы превышать 20 процентов.фонд содержит сам себя, а самая большая статья расходов на благотворительность (829 тысяч) туманна: "адресная денежная помощь и оплата услуг организаций для оказания помощи". сообщения о текущей работе: в марте 2013 года покормили бомжей, в июле 2014-го занялись Юго-Востоком Украины. между этими сообщениями за год с лишним нет ничего. нее самой врачебной практики нет. была ли вообще, неизвестно".https://www.facebook.com/alexander.ivanov.501/posts/757779470961931
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папа римский? ну теперь конечно все надладиться.................... ВЕСЕЛИХ СВЯТ!!!!!! папе римскому
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Так может и не сбыться - он не поцеловал Гундяева в жопу!
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Дядя Неженский, Грицко третий, призвал увеличить надои молока.
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про кацапских орков не вспоминал?!
наверное єто правильно, ведь адских созданий, не принято вспоминать в такие дни!
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Вот когда.Папа перестанет держать и отмывать деньги шайки путлера в своих банках, тогда и расскажи про мир во всем мире.
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Папа молодец .
Сначала деньги у Хуйла отобрал , а теперь призывает .
А вот политики наоборот - всё призывают и призывают , а деньги отобрать всё никак ...
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СПАСИБО! КОНЭЧНА!!!! НО НЕМНОЖЕЧ-КО СМЕЧЬНО!!!!! КАНЭЧЬНА!!!!
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Возможно меня забанят но не сказать немог.
Пошел этот пантифик в АД,черт лысый НАХУЙ и пускай горит в АДУ жополиз хуйловский наградивший хуйла орденом миротворца во время агрессии в Украине.Это не Папа а раздолбаная жопа при том из маленькой буквы
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что ты гонишь!
Ведь конкретно написано:



так что, чучело, не бреши.
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Официально войны нет. Какие вопросы к Папе? Он по сану не может вписываться, да никто за нас не впишется. Есть Верховный Главнокомандующий и другого у нас нет.
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Надо Хуйло анафеме предать и во всех храмах об этом напоминать!
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Кому приказал???
Чем то напомнило бесполезные стоны и призывы, никчемного оон.
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Выработка закреплена современной аркойСкорее всего задавлена.Наверхнем хомуте нет планкиНаверное сстырили сейчас это дефицит.Неужели и коногоны теперь востребованы? так они давно уже поумирали
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Ничего ты не понимаешь в многохуйловочках !
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Ни одного слова о том что это русня убивает украинцев...так..кофликт какой то, возможно инопланетяне, а может они там сами с собой...пусть черти заберут такого "миротворца" ссыкливого.
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Кстате а куда подевались 6 млн евро,предоставленные Ватиканом?Сумма ни о чём,но таки куда?
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К сожалению это не в планах хуйла. И у них там свои папа - гундяй отродье шайтана.
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Проведите экзорцизм в москве и мир восстановиться автоматически.
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Не надо было Франциску медалию кремлевскому лукавому дарить-"Эта медаль, которая была произведена художником прошлого века, изображает ангела, который приносит и мир, и справедливость, и солидарность, и защищает. А также этот текст, в котором есть размышления о том, что Евангелие нам приносит свет в жизнь, и радость, и там есть геополитические размышления и о нас, и о нашей жизни", - цитирует слова папы Римского.- с такой медалью весь мир утопит в крови мироносец...
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Цензор.НЕТФорум Украины
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