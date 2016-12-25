После пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных погибших на Светлодарской дуге. ФОТО

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, Агамемнон
, Pavlo Dudra
, vivv555777
, antonio moreno
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, фашизд
, Глеб Егорович Жеглов
, Molli
, Elena Italenna
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, les1982
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Всего на сайте: 286 писателей
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Смерть ворогам!
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А Порошенко - велик, если смог вас, дебилов, направить к тому, чего вы заслужили - в пекло.
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сука
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Иди , сучара хоть свечу за дохлых кацапов выстави , нонче 91 человек ответит перед дьяволом и за Донбасс и за Сирию, и ты скоро тоже своих выносить будешь вперед ногами , Бог все видит , червяк.
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А так же позор нашим властям которые умолчали о пропавших безвести воинах.А если бы их не нашли то остались бы семьи без кормильцев и льгот,а правительсво отчиталось об минимальных потерях,как при выводе солдат из Дебальцево.
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Дай бог и тебе такое в дом и семью..
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умножай на 2...)
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Волонтер показал российский пулемет, захваченный у боевиков на Светлодарской дуге
Фото: Юрий Мысягин, facebook
InfoResist
Украинские военные захватили новый трофей у пророссийских боевиков. Речь идет о пулемете «Утес», фото которого опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мисягин.
По его информации, пулемет попал к украинцам во время боев на Светлодарской дуге, когда украинские войска заняли стратегически важный лес. Именно из него боевики постоянно обстреливали позиции украинских бойцов.
«Это боевой трофей и еще одно доказательство того, что оружие «орки» получают от соседей, так как дата изготовления на нем стоит 1993 год. Вот так, наши простые пацаны с пулеметами «Максим» 20-30-х годов, ружьями «Мосинка» 10-30-х годов и «СВД» 70-х годов, автоматами и пулеметами Калашникова 60-80-х годов, бьют «орков», успешно решают боевые задачи и потихоньку двигаются вперед», - подытожил Юрий Мисягин.
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Боевики требовали вызывать Красный Крест, шоб осмотрел трупы и подтвердил, шо это очередная брехня. Это на пару недель канители - сборы, согласования и т.д.
Лысенко пришлось официально опровергать пытки, шоб отдали.
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https://pbs.twimg.com/media/C0htHaxXAAAM9b_.jpg
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Юрий Бирюков посчитал, что таким образом стоит "отметить" трагедию с крушением самолёта Ту-154 МО РФ над Чёрным морем.
Советник президента Украины Юрий Бирюков разместил язвительный и провокационный пост на своей странице в соцсети относительно авиакатастрофы с Ту-154 Минобороны России. Он написал, что "они" радуются гибели российских военнослужащих и хотят принести к Посольству России на Украине бутылочку "Боярышника".
- Это самый парадоксальный парадокс: жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих армии орды. Грохнулся самолёт МО РФ... Появилось только одно желание: отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", - написал на своей странице в "Фейсбуке"советник украинского президента.
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Ray @Ray_net_ua 2 ч.2 часа назад
Памятка, о том как отреагировал Русский Мир на сбитый Малазийский боинг #MH17
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