На горящем рынке секонд-хенда в столице обнаружено тело человека. ФОТОрепортаж

Николай М
, Turan1989
, kargo first
, SER BERBA
, Cеванет
, Сулла Фартовыйшописец
, alex lagun
, КузьмичUA
, Прощай немытая раССея
, Петр Добронравов
, Denisn
, Маугли
, Андрій Жагун
, Qazaq_Baur
, Yurii Sliusarchuk
, лао-цзы-дун
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, Sergey Kozlovets 5a28d851
, Змиевобандеровец
, Чубака
, IgorYakovlevich
, Аль Капучіно
, leshiy_com
, Jancis
, молодой рабочий
, Lvivskiy SIfilitik 0f36a0b9
, Путлер Капут
, metall-tiger
, Александр Пахомов 395cba96
, Eldar
, 133133
, По-барабану
, StanL
, Антиидиот
, Antony
, antic
, Вик Тодт
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, Олександр Багряний
, Harib Da
, dandelion wine
, UApatriotUA
, Сергей Бережной d6ca5416
, Yuriy Yurieff
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, Володимир Горбатько
, Фантом Два
, Alexandr Slavich
, DEDALiu
, discovery
, Garsia UA
, Евгений Евгений 285a6254
, серджио def6ff91
, Yakiv Sirko
, я гражданин Украины
, SERG bca53c2e
, Tot Totovich
, CrossFirenko
, заглянул случайно
, Бандерівець
, Sergey Stolyarenko
, -Ботоксный Угар-
, Марта Шепель
, Агамемнон
, Pavlo Dudra
, vivv555777
, antonio moreno
, Игорь Д
, фашизд
, Глеб Егорович Жеглов
, Molli
, Elena Italenna
, Славик Шустрик
, сам прихожу
, Алексей Алексеев 7da96214
, les1982
, Gennadiy Golitsin
, pathfinder
, Constantine Malkovich
, бровар
, Nikcon
, Sasha An
, avengers
, ДШ
, Стрелок
, Роман Иванович 88d29025
, Сегга
, Олег Яковенко 1004ea2d
, Zoya Sakovich
, vasya vasun
, Александр Третьяков b707700d
, L'Еpervier
, Другая Планета
, ZhIP
, Владимир Батищев
, Громодянин
, Игорь Литвинюк
, Лара Ли b1dc2b9c
, Janis Schulz
, GayParade
, За справедливость
, Nickol Nickols
, Александр сорокин 6214aba7
, vas avas
, Вдадис Зворыкин
, Olexandr Chornogorodskij
, viktor schröder
, Lyusi UA
, Mganga Zambezi
, Alexander Bassin
, Виталий Луцюк 5362b612
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, Путлер Вовочка
, svd
, Anna Lukyanets
, Виталий Гетьман
, Андрей Андреев a9778f9c
, Власов Сергей b3083465
, Berko Berko
, Бздынечка
, scaciludium
, Алекс Фибер
, belge
, Иван Иванов 1f0e171f
, VOLVO XC 70
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, Fvbl666 D
, external
, vad
, к 935
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, Oleg Mamont
, Igor Lemke
, гайджин
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, Артур Пирожков 0437828b
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, Крокодил Гена
, Leo Uxmal
, Галичина
, Андрей Дар
, Serg1969
, Valeria Bartok 9edd6a5b
, Думатель
, Donald Trump 9e7a03ef
, ГЕТЬМАН UA
, Irada
, honest john
, MaDnEsS
, Robert Chenk
, Val UA
, Нестрашный Бандера
, Ґіта Голубенко
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, Виктор Тот
, Игорь Носенко 2626e1a1
, віктор федорович
, scoreze
, диор
, ТерраКот
, All Dn
, Володимир Науменко 40e31ee0
, Александр Громов
, Ksenia VB
, Георгий Нахимов
, AndyMariman
, рихард зомби
, жовтоблакитний
, ivant
, yuster
, Эдвардд
, jan pobokov
, Hanka Panyanka
, Эдуард Волошин
, alex1919
, sunuyiwipmailtempinfo
, Senator S 01a656ec
, Стас Черный eb65759f
, Ольга Тарасенко 65b5f279
, Alex Stone
, sit
, Світлана Пухка
, Бандерівець Самбірський
, сидней
, Іван5
, гонта коваль
, Ринат Амедов
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, RustIck
, Дмитрий Чечикаай
, Анатолий Лукин
, alexs
, Александр Скопенко bb634d3b
, Sintez Sintez
, Семен Семин
, John Observer
, Беняша Курильский Бобтейл
, Jamaika
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, дядя max
, Dmitry Jerry Medvedev
, cat bassman
, Van Vanov
, stas volja
, Ивета
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Всего на сайте: 293 писателя
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Я манав такий "малий бізнес". Нехай він там, у них, у Афігані, Іраку та Сирії так "розвивається"!
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Смотрите фотки, цены, контакты девушек в анкетах!!!
http://malashkil.blogspot.com
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там вонь на два километра от негритянских пользованых трусов!
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Внезапно, совершенно случайно рынки сами загораются, сами разваливаются, неизвестные люди вдруг "из чистой ненависти" валят мафы и павильоны. Эдакий разгул законности
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ну че так, нормально
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так там в начале пожара женщина обращается к пожарнику:спасите женщину,она в туалете.
пожарник-спасатель пытается отмазаться,типа не знаю другого подхода к туалету,а здесь огонь--и в доказательство показывает свою задымленную каску со словами:вот посмотрите,а то будете говорить,что ничего не делаем
как итог: только обьявили по 112каналу:обнаружен труп женщины в туалете.
чет не очень данные спасатели похожи на героев-спасителей
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если бы они не торговали там наркотой, то вообще б не стояли!
кому они нужны?
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В бочку с бензином случайно попал.
Стал задыхаться, высунул нос,
Добрый прохожий спичку поднес.
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