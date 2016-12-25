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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (4987) терроризм (19575) Донбасс (11548) Антитеррористическая операция (15384) перемирие (926)
Тему создал: редактор новостей

Боевики 39 раз за сутки обстреляли наши позиции: по Талаковке били из крупнокалиберных минометов

За прошедшие сутки оккупанты откровенно продолжили нарушать Минские договоренности.

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А скоро они озвереют от потери самолета Минобороны РФ....
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Минус 100 ватных пропагандонов которые были тяжелее воздуха,
и летели... наберите побольше воздуха: На праздничный концерт
в честь разрушения Алеппо у убийства тысяч его детей...

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Цензор а где новость об отмене новогоднего концерта рашистам ?
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Ждут, когда 100% подтвердится информация. На Цензоре предпочитают что-бы наверняка.
В общем ждем, скрестив пальцы.
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ну не все сразу!
растягивай удовольствие! день будет удачным!
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http://www.bbc.com/russian/news-38430198

Авиадиспетчеры не могут установить связь с самолетом Ту-154, вылетевшим из Сочи. Сообщается, что самолет, принадлежащий министерству обороны, выполнял рейс в сирийскую Латакию.
"При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в 5:40, после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154", - сообщили РИА Новости в министерстве обороны.
По уточненным данным, на борту находился 91 человек - 83 пассажира и восемь членов экипажа. Сообщается, что пассажиры самолета - военнослужащие, музыканты и представители прессы.
"На борту Ту-154 были военнослужащие, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе "Хмейним" (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ", - заявили в министерстве обороны России.
По словам источника Интерфакса в экстренных службах, отметка самолета на экране радара пропала, когда он выполнял маневр над российской акваторией Черного моря.
Пропавший самолет, скорее всего, упал в горах Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его информации, самолет прилетел в Сочи из подмосковного Чкаловска на дозаправку.
К поиску пропавшего Ту-154 привлечены все поисково-спасательные службы авиачастей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах, сообщили агентству в министерстве обороны.
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Все весёлый праздник ждут блистательный танец балетной группы и непревзойденная хореография - все это ждет гостей вечера.
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Бажання збуваються.
А вони не знали ?
Чого хотіли, те й отримали.
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Всевишній наказав їх, не можна влаштовувати танці на кістках людей.
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В акватории Черного моря возле Сочи обнаружено предполагаемое место падения Ту-154На борту находился 91 человек - это музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты и экипаж.Самолёт принадлежит Министерству обороны. Ночью он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и взял курс на Сирию. На борту находились, в основном, не военные, а те, кто, по замыслу оборонного ведомства, должен был скрасить российским солдатам и офицерам пребывание в зоне боевых действий - артисты. Это музыканты знаменитого ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме того, в Сирию летели журналисты - обычно федеральные телеканалы подробно освещают концерты, проходящие на военных базах, и в этот раз в Сирию тоже направлялись съёмочные бригады, по некоторым данным, Первого канала и Звезды - всего представителей СМИ было 9 человек.Как это не военные. Музыканты александрова это что не министерству обороны принадлежат. А про пропаГандонов я вооще молчу. И летели они для участия в боевых действиях. Так что это па(д)лам за ил украинский сбитый над луганском.
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Вот пусть чертям в аду и пляшут и споют, а журнашлюхи и пропагандоны тут-же осветят это событие.
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Юра Амурский - "...обнаружено предполагаемое место падения Ту-154На борту находился 91 человек - это музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты"
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URSS Gnd/Twr/App - Sochi, Russia -
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/85572.mp3
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Концерт состоится!В акватории Чёрного моря...Ну или в горах...
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Антон Иванов ‏@tepl22 23 дек.
Завдяки героям з ЗСУ ми зустрічатимемо Новий рік без війни у своєму домі. Дякуємо!!!
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Фронтове Різдво
Тут не Закарпаття, тут інші закони,
Замітає снігом змерзлі терикони.
Тут сто двадцять восьма вгризлась у піски -
Грудьми захищаєм Опитне й Піски.
Наступає знову новорічний час,
Я в окопі темнім думаю про вас.
Автомат під боком з сталевим стволом,
Як ви там без мене в хаті за столом ?
Зірочка різдвяна вирушає в путь .
Думи ,мої, думи, не дають заснуть.
Як моя родина, як там доця й син?
Поруч побратими - я тут не один.
Захистим країну в цей тривожний час ,
Щоби мирне свято наступило в нас .
І про вас, рідненькі, тут не забуваєм -
Посилаєм з фронту свого Миколая !
Він в бронежилеті і у маскхалаті,
В берцях і у касці, та ще й з автоматом.
Усмішка весела, подарунки в торбі-
Діток українських привітає добре!
Під подушку в свято покладе зараня
Діткам - подарунки, а мамі вітання!
Наших всіх обійде, і на фронт вертає
Бо ми Україну разом захищаєм.
Тут росте ялинка, на ялинці - сніг.
Причепім гранати замість куль скляних.
Кулеметну стрічку, гільз зо два кіло -
Кращої ялинки в нас ще не було!
В бліндажі підземнім є дванадцять страв -
Сухарі й консерви - все смакує нам !
Зате вдома Дідух став на покутті,
На столі аж тісно від ковбас й куті.
Ви святкуйте й знайте - в цей різдвяний час
Захистить вас тато, тато любить вас.
Хоч війна, й окопи снігом занесло,
Завжди буде тато з вами на Різдво!
І як зійде Радість в небі й на землі,
То поставте чарку на столі й мені.
Нас всіх привітайте щиро , без забави -
Слава Україні і Героям Слава!
Мила і кохана, я тебе люблю,
Повернусь додому - всіх вас обійму!
Будем святкувати ворогу назло
Це найкраще в світі фронтове Різдво !
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Цензор.НЕТФорум Украины
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