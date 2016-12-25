Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" подвергаются унижениям в СИЗО и ФСБ, - крымские правозащитники

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Козломордые уронили очередной Ту-154, набитый
под завязей сотней ведущих кремлевских пропагандонов...
Которые летели... Наберите побольше воздуха:
В Сирию на концерт - в честь разрушения Алепп...(
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После убийства посла Карлова, в Москве был застелен 21 декабря сотрудник министерства иностранных дел, которого тут же обозначили как бывшего. Вчера вечером 24 декабря в Бельгии был застрелен россииский представитель в Нато. Спасибо Николай чудотворец!!!!
25.12.2016 00:15
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21 декабря -застрелен Польшиков. 24 декабря в Бельгии -
25.12.2016 00:17
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Yves Chandelon.
25.12.2016 00:17
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про обоих про польшикова и про представителя в нато раша пишет что это самоубийство, пытаясь скрыть любую инфу , польшикова даже жену в убийстве пытаются обвинить, ну второго в машине грохнули, родные не согласны с тем что это самоубийство. А и йух с ними , чем больше тем лучше.. .
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Мы тоже читать умеем!
В Германии деятельность организации также запрещена за непризнание Государства Израиль. Государственные органы США относят Хизб ут-Тахрир к числу групп, способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман, потенциально способных оказывать идеологическую поддержку терроризма. В большинстве мусульманских государств деятельность организации официально запрещена и преследуется. Так, в Казахстане деятельность «Хизб-ут-Тахрир» запрещена судом в 2005 году за экстремизм. Организация запрещена также в Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и ряде других восточноевропейских и азиатских государств, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена.
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Кроме призывов к войне, свержению конституционного строя государств, в которых ведет свою деятельность Хизб ут-тахрир, а также искоренения нравственности и морали, данная партия, открыто призывает к военному Джихаду, в том числе и против Украины. Следует уточнить, что понятие Джихада не означает только лишь ведение боевых действий... Однако, Хизб ут-тахрир, согласно своему субъективному пониманию призывает мусульман именно к военному противостоянию.
Один из лидеров Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что любая "партия или религиозная организация, в программе которой есть экстремистские идеи, должна быть запрещена".
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не нужно из етого делать новость.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Хізб_ут-Тахрір
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Прячутся за ним?
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Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона. Сейчас организованы его поиски.
По словам собеседника агентства, на борту находятся примерно 100 человек. Точное количество уточняется. Пропавший самолет не является гражданским, подтвердили РИА Новости в Росавиации Предварительно, самолет должен был лететь в сирийскую Латакаию, сообщает иисточник РИА Новости.
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)))
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А якщо над населенним пунктом, що аж дахи попробивають - це взагалі бонус.
А що поробиш? Католицьке різдво теж свято.
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Смерть ворогам!
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Слава Україні! Смерть ворогам!
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sasha_kreschatyk 25 декабря 2016 | 08:26
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І хай тепер хтось скаже, що покарання нема.
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Де там цей придурок кисель ? І такі, як він, посібники кремлівських міжнародних терористів ?
Бійтеся ! Трясіться за свою погану шкіру щохвилини !
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Тільки на іншій гілці.
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Дрожу от нетерпения. )))
------------
Самолет Министерства обороны Ту-154 пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из Сочи
Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона. Сейчас организованы его поиски.
По словам собеседника агентства, на борту находятся примерно 100 человек. Точное количество уточняется. Пропавший самолет не является гражданским, подтвердили РИА Новости в Росавиации Предварительно, самолет должен был лететь в сирийскую Латакаию, сообщает иисточник РИА Новости.
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Невже відключать коменти ?
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1. Военная прокуратура Николаевского гарнизона завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших военных ВСУ, которые изменили присяге и перешли на сторону оккупанта.
Это те предатели, которые якобы хотели купить украинские дипломы, но были схвачены 20 ноября на административной границе с Крымом. Помните эту ФСБшную подставу?http://ru.krymr.com/a/news/28194009.html
2. Оккупанты продолжают держать в СИЗО Владимира Балуха, не обращая внимания на ухудшение его здоровья http://crimeahrg.org/nahozhdenie-ukraintsa-vladimira-baluha-pod-strazhey-ugrozhaet-ego-zdorovyu/
3. Оккупанты вновь устраивают провокации на временной "границе" с Крымом, активизировав свою авиацию. Помимо авиации, вблизи админграницы наблюдались перемещения российской военной техники и движение катеров на воздушных подушкахhttp://www.sobytiya.info/news/16/69115
4. путин снова соврал крымоватникам, когда заявил, что в ближайшие дни начнутся поставки российского газа на полуостров, что В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ якобы решит проблему энергонезависимости. Стоит напомнить, что в мае 2016 года в ходе запуска последней ветки энергомоста путин заверил, что проблемы Крыма решены, и энергии теперь больше, чем требуется.
А вчера выяснилось, что крымчане в очередной раз должны немного потерпеть, пока не возведут дополнительные ТЭЦ. Все кремлевские проекты по обеспечению Крыма выглядят эффективными только в телевизоре http://ru.krymr.com/a/28194021.html
5. Инструкция по эксплуатации "энергомоста" для крымчан от оккупантов: хотите, чтобы мы свет не отключали? Не включайте его и электроприборыhttps://twitter.com/kazantip_region/status/812575134695522304 .
И посмотрите, как мрачно выглядит предновогодняя Феодосияhttps://twitter.com/KrimRt/status/812581154482192384 (фото).
6. Украинские продукты в Крыму купить можно: иногда они попадаются в магазинах, а иногда перекупщики продают на улице из сумок, например, колбасуhttps://twitter.com/AlexDobrinin/status/812590544195121152 (фото).
В то же время севастопольские пропагандисты пишут, что с приближением новогодних праздников в полтора раза участились попытки провезти в Крым продукты с территории материковой Украины. Все хотят кушать вкусно, а не питаться российским кормомhttp://sevastopolnews.info/2016/12/lenta/sobytiya/069259535/
7. Украинские активисты вывели компанию сети супермаркетов АТБ на чистую воду. АТБ продолжает работать на оккупированных территориях (Крым и Донбасс) под новыми брендами, платя в казну оккупантов многомиллионные налогиhttp://qha.com.ua/ru/ekonomika/dividendi-i-santimenti-atb-torguet-v-krimu-s-novim-brendom-pud/169257/
8. Хана частному животноводству: в Крыму якобы обнаружены новые очаги африканской чумы свинейhttps://novocrimea.ru/crimea/589739.html
9. Крымские ученые жалуются, что практически не имеют возможности посещать европейские симпозиумы, т.к. живут в серой зонеhttp://ru.krymr.com/a/news/28194828.html
10. Ватники считают, что один из ПЛЮСОВ жизни в Крыму в том, что мы разучились хранить деньги в банке и почти разучились пользоваться банковскими картами. 21-ый век на дворе!
11. Крым таки стал витриной. Просто не все помнят, как выглядели витрины советского магазина.
12. Расцвет бизнеса в Крыму - это когда порванный вандалами рекламный плакат заботливо заштопываютhttps://twitter.com/wasily_crimea/status/812444075068715008 (фото).
13. Атмосферное: "Что за народ живет в Ялте? Какая-то агрессия непонятная! Город курортный живет этим! Так нет же - че прете сюда и т.д. Я бы вернулась с радостью, но зарплаты просто ни о чем! Куда ни приди, хают, оскорбляют!
В троллейбусе - это вообще нечто! Орут: понарожали тут уродов! Один дебил начал оскорблять за то, что я вперед него деньги передала, а я была с двумя детьми! Люди, вы что!!???? Так и отдыхающих всех разгоните!
Мало того, что цены я манала, так и говном закидают! Люблю Ялту, но что с ней стало!???"https://twitter.com/KrimRt/status/812578602990571520 (скрин).
14. Цирк. Ватана-алкаша гоняет жена с криками: "Едь, сука, в Сирию или на Донбасс! Убьют, хоть закопают бесплатно!".
15. "Медведев согласился приостановить продажу спиртосодержащей продукции". Это похоже на лоббирование интересов производителей стекломоя, который не запретилиhttp://ru.krymr.com/a/news/28194577.html
16. Знающие люди утверждают, что под Боярышник пресс-конференция путина идет значительно лучше. В следующий раз доработайте.
17. Кашпировский заряжал воду, а хйловский заряжает вату.
18. Я вот все думаю, как у ваты в бошках сочетается?: 1) Либералы - враги россиюшки; 2) путин - спаситель россиюшки; 3) путин - абсолютный либерал, как сказал Песков https://tvrain.ru/news/peskov-423893/
19. Севастополь. Сегодня возле памятника Тарасу Шевченко лежат живые цветы.
20. Багато їздив по Севастополю i автоматично дивився на номери машин. Так от, машин з незнайомими номерами регіонів раши вже набагато більше, нiж місцевих, чи вже "звичних" москвичів та краснодарців.
Хто вони? Чому вони сюди їдуть? В місті стає гидко виходити на вулицю, ходити по магазинам, слухати їхню маячню біля каси. Поводяться, як свині! Падлюки, чого ви сюди понаїхали?
Роботи тут немає, все дорого! Що ви тут всі шукаєте? Пийте більше бояришніка! Може, тоді повітря в українському Севастополі стане чистіше! Коли стає зовсім гидко, вмикаю в машині українську музику і трохи відпускає. Роблю гучніше і відкриваю вікна, нехай знають, падлюки, чия це земля!
P.S. Переходный период в нищету продолжается.
КРЫМский бандеровец
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По данным Минобороны, лайнер пропал с радаров в 05:40 вскоре после вылета.
На борту самолета находятся музыканты ансамбля имени Александрова, а также журналисты и военнослужащие.
«На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ», - отметили в ведомстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено об исчезновении самолета. «Он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы», - сказал Песков.
Дополняется
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https://ria.ru/incidents/20161225/1484531115.html
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Сегодня у нас еще есть выбор.
Завтра его может уже не быть.
Нас всех загнали на край пропасти, но мы еще можем остановиться и спасти тех, кто уже висит над ней.
Если будем едины!
Если каждый из нас крепко будет держать за руку того, кто оказался рядом!
Если перед лицом всеобщей беды все забудут вчерашние разногласия и обиды, ведь даже собаки, завидев волка, забывают о вражде друг с другом!
Если же мы расступимся и дадим упасть кому-то - в надежде, что нам останется больше места, то погибнут все! Один за другим мы будем лететь в эту пропасть безправия и рабства, оставляя врагам свои дома, освобождая для них свои земли и стыдливо опуская глаза перед своими потомками!!!
И сейчас совершенно не важно, откуда ты - с востока или запада, не важно, на каком языке говоришь, не важно, много или же мало ты зарабатываешь. Важно только одно - власть грабит и уничтожает твой народ! И у народа будет шанс отстоять свое право на счастливую жизнь только в том случае, если люди перестанут видеть врагов друг в друге.
Сейчас нам нужно только одно - стоять плечом к плечу и быть готовым дать отпор реальному врагу - тому, который выгоняет людей из их домов, тому, который забирает единственную возможность прокормить семью, тому, который украл у нас наше настоящее и пытается украсть будущее!!!
Вставайте рядом, все вместе мы обязательно победим!
Нас много, и наша сила - в единстве!
Спасибо огромное всем небезразличным людям, которые помогли отстоять рынок на Харьковском. Вы лучшие и я безумно вами всеми горжусь. За то что вы не сломались и за то что вы готовы отстаивать не только свое будущее, но и будущее незнакомых вам людей. Вы просто сегодня вернули мне веру в будущее нашей страны.
Юлия Сало
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Минобороны РФ сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154, вылетевшего с аэродрома в Адлере. На борту - 91 человек. Самолет направлялся в сирийскую Латакию
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/25/12/2016/585f51949a794735d064e217
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А другу можна вже про москальський літачок.
Від душі напишемо все, що думаємо.
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летели делать сенсацыю на сирийскои горе....
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http://echo.msk.ru/news/1898314-echo.html
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В начале следующего урока Путин опять спрашивает: У кого-нибудь еще есть ко мне вопросы? Вовочка: У меня к вам пять вопросов: 1) кто убил Литвиненко? 2) почему люди в стране такие нищие? 3) почему в стране постоянно нарушаются права человека? 4) почему звонок прозвенел на 20 минут раньше? 5) где Петя Иванов?
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