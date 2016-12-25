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Теги: Transparency International (69) Prozorro (37)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Благодаря системе ProZorro удалось сэкономить 8 млрд грн, - Transparency International

В 2016 году был переходной этап системы ProZorro. Обойти ее невозможно - нарушения будут выявлены рано или поздно.

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ого! а я говорил, - надо сажать и было бы в десять раз больше. вот то ого так ого.
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нужно єту организацию на наших толстопузов натравить...еще больше сєкономим!)
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Это еще с прошлой ветки ты за водочную тему обижаешься?)
Так ,на ночь не печалься ...утром все купишь,все что пожелаеться...)
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обижаюсь? а с чего ты решил? но ты с темы пытаешься спрыгнуть - ты не стесняйся, натравливай организацию на толстопузов, натравливай...
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не попустило таки?!

ті тут по принципу" купи слона" тусиш..)
потом тебя цензоряне плохими словами назівают...большей частью за дело...
я в такой праздник гадостей говорить не буду...
сегодня тебя собітие само догонит..хорошее или плохое, уж не я решаю.
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ггг... по-моему, это тебя, с прошлой, канибисной темы, не попустило. хорошо пыхнул?
и да, ты все еще пытаешься с текущей темы спрыгнуть...
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Опытные жулики, научившись обманывать «ProZorro», заработают на армии более 2 млрд грн
Нечистые на руку коммерсанты разыграли «многоходовку» с миллиардами Министерства обороны.Министерство обороны Украины 25 марта заключило соглашения на услуги по питанию для военных до конца года на сумму 2,2 млрд грн. Как пишут «Наші гроші», об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».
Міноборони роздало на харчі 2,2 мільярди: лідирують «єнакіївські», а всі дешевші фірми «злилися»
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на почту зайди. наверное, тебе платежку нерадивый почтальон не донес...
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А благодаря системе Приват-наебанк удалось довести убытки до 150 млрд. грн.
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А благодаря системе Приват

жаба-шакал-фаффик-наебанк

удалось довести убытки налогоплательщиков до 150 млрд.грн
.
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Хорошая система, а учет спиж..им ресурсам она ведет?
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Prozzoro єто саиая ужасная система которая нанесла огромний ущерб економике Украини. А нефедовщина ето пример наглого и циничного обмана.
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А скока спиздили? Где экономия там и кражи ведь размера экономии никто не знает
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Ігезо вали на лєнта сру лижи кацапським толстосумам чого ватний виродок до украінців чіпляєшся?? Умора з цих тупих лишнєхромосомів
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"Попробуйте жизнь на вкус. Ваша жизнь определенно со вкусом г*вна", - журналист

Один из длиннопостов, после которых у меня редеет френд-лист из-за нежелания людьми признавать очевидного. Начнем с вводной:
Последние несколько дней, говнопомойка соцсетей ведет себя аки человек с биполярным расстройством. Люди становятся то дикими моралфагами, и льют реки слез по невинноубиенным в Алеппо, то потешается от того, что в России несколько десятков человек погибли от боярышника, а еще десятки - потеряли от этого зрение.

Ах да, еще у нас есть национальный герой - террорист, который в очередной раз доказал, что никто ни на каком уровне не защищен от радикальных подонков. (Свят свят, теперь это наш национальный герой, и его ругать нельзя. Посла из Рашки убил ведь. Чего уж. Надо петицию сделать, пусть Порох даст ему Героя Украины. Посмертно естесственно)

А теперь длиннопост:

Моя жизнь разделена на 2 относительно больших куска. 22 года я прожил в Луганске, а последние 3 года - в Киеве.

На Малой Родине у меня были друзья, которые спивались, скалывались, снюхивались у меня на глазах. Я наблюдал, как они опускаются, падают на социальное дно, как меняется их характер и быт. И самое страшное, я наблюдал их трансформацию из друзей в приятели, и из приятелей в знакомых. Я не хочу это смаковать. Но!

В Киеве я никогда не бывал на Новопечерских липках. Зато я вдоволь истоптал Троещину, Татарку и Дорогожичи. Спальники в Киеве не сильно отличаются от спальников в Луганске. На Троещине в доме, где я снимал квартиру, жили наркоманы. Точнее, они там "бывали". Приходили, ширялись, а местные бабки пытались их выгнать. Один раз я помогал старушке прогнать утырка с сиськой пива и химическим перегаром. Он настойчиво ломился в подъезд, а у бабули не хватало сил держать дверь.

На правом берегу ситуация была не лучше. В почтовом ящике стабильно лежали шприцы с черными кровавыми запекушками. В подъезде жил алкаш, который спрашивал какое сейчас время суток, когда шел к своим друзьям на детскую площадку пить (Внимание) боярышник. А может, они пили этиловый спирт. Я просто наблюдал, как они сидят в беседке, а на столе у них стояли аптечные фуфырики. Потому, что это дешево. Потому, что когда их родители получили квартиры в Киеве из-за работы на оборонке, то не предполагали, что через десятки лет их дети станут обоссаными бичами, которые могут позволить себе только самое дешевое бырло из-за общей безысходности.

На Дорогожичах я был свидетелем веселых диалогов от прохожих о том, как "курица снова вмазалась, а сука обещала не ширяться". В подъезд я заходил при полной боевой готовности. Я был уверен, что один из цыган, который периодически дышал на меня перегаром в лифте, рано или поздно меня ебнет по голове разводным ключом. На улице перманентно бухали мужики. Под фон их матюкни гуляли с колясочками молодые мамы.

Все там же, на Щусева, однажды я увидел как толпа молодых алкашей в АТБ помогали охраннику крутить девушку с ребенком. За ними, тупым коровьим взглядом наблюдали посетители. (Но когда я ругался с одним из отморозков, наверное в их глазах загорелся-таки интерес. Я надеюсь)

Я ездил недавно на Дорогожичи. Возле АТБ, как и год назад сидит алкашня и жрет из пластиковых стаканов нечто прозрачное. На мой вопрос "можно ли где-то купить выпить сейчас", один из алкашей признался, что он охранник в АТБ, и уже закрыл алкогольную кассу. Но! Он попытался "намутить мне самогона", который "варят местные бабули для своих", на что получил вежливый отказ. Самогон, Карл!

Это лучше, чем боярышник?

Ну а когда вы в очередной раз решите посмеяться над мертвым послом чужой страны, который умер от рук террориста, вспоминайте, что такие же террористы устраивали терракты в Бостоне/Брюсселе/Париже/Берлине, и вы искренне рыдали тогда.

Более того, я уверен, что террористу плевать, чью голову резать, русскую, итальянскую, французскую или украинскую. Только представьте, чему вы радуетесь!

А когда в очередной раз решите посмеяться над тем, что люди погибли и ослепли от смеси чьей-то жадности, собственной нищеты и общего упадка, вспомните, в каком говне варитесь вы сами.

Посмотрите вокруг. Покатайтесь в метро с нищими больными попрошайками, сходите в государственную больницу, полную отчаянных, брошенных обществом старух и нищих озлобленных жизнью врачей, вдохните полной грудью запах собачьей ссанины в родном лифте, которая регулярно появляется по утрам, ведь ваш сосед-отморозок просто мучает животное.

Попробуйте жизнь на вкус. Ваша жизнь определенно со вкусом говна. Или вы живете в другом мире. Тогда извините, что потревожил.

П.С. Да, я не лил слез по Алеппо. Это трагедия. И эта трагедия продолжается уже 5 лет, если вы не в курсе.

Игорь Рец
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Ігорьку і тому хто його перепощує час на родіну.
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Хотя про терориста убившего говнопосла не соглашусь - человек просто был неравнодушен к убиению невинных кацапами в Алеппо
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Я думаю не сэкономили ,а слямзили и прозроло это их прикрытие.
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Брешут.
Говорю предметно.
Даже этой электронной системой проведения тендеров информацию о наименьшем ценовом предложении сливают своим левым "поставщикам", которые в последнюю секунду дают цену, меньшую на 2-5 долларов (!) не шучу - и получают откатный заказик.

Сволочам хоть ПРОЗОРРО дай, хоть SAP - в умелых ручках скоты останутся скотами, а страна будет продолжать занимать первые места в рейтингах коррупции, утирая носы замбиям и нигериям...

Брешут, не верьте.
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кто именно сливает ?
организаторы прозорро или заказчики тендера?
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Ну да только потом договоры почему то переписываются под другие цены.
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Вместо того, что бы покупать качественный товар, покупают фуфло, что дешевле - оттого, что боятся системы. Есть люди, что наладили производство под Прозорро и просто впаривают вплоть до контрафакта.
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НАЗЫВАЙТЕ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ----НЕ РАЗОКРАСТЬ
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Цензор.НЕТФорум Украины
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