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Теги: Израиль (762) Гройсман (1893)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Премьер Гройсман перенес ранее запланированный на 27-28 декабря визит в Израиль, - источник "Интерфакса"

Премьер-министр Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря

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Зря Вы тут подняли антиукраинскую истерию.
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Вот и выходит, что Anatoli Lit обычный провокатор, который хочет показать Украину как поступающейся нормальной логике и политической позиции в обмен на помощь третьих стран.
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Дурашка, Израиль только пару недель тому осудил Россию при голосовании в ООН относительно Крыма ...
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Резолю́ция Генера́льной Ассамбле́и ООН A/RES/68/262 о территориа́льной це́лостности Украи́ны - документ, принятый 27 марта 2014 года в результате открытого голосования на 80-м пленарном заседании 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно резолюции, ГА ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса Автономной Республики Крым и статуса города Севастополя, основывающегося на результатах общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года, поскольку этот референдум, согласно данной резолюции, не имеет законной силы.

Не участвовали в голосовании
24 страны - члены ООН в голосовании не участвовали: Белиз, Босния и Герцеговина, Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Гана, Гренада, Гвинея-Бисау, Иран, Израиль, Киргизия, Лаос, Ливан, Марокко, Оман, Сербия, Таджикистан, Восточный Тимор, Тонга, Туркмения, Тувалу, Объединённые Арабские Эмираты, Вануату, Йемен.Научитесь с уважением писать и не оскорблять собеседников.
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Не надо дурить, я имел ввиду Голосование в ООН в ноябре-декабре 2016 , где Израиль поддержал Украину ... на это обратили внимание в Раде, что несмотря на то, что на границе с Израилем находится военная база России, Израиль проголосовал против России ...
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Это было лишь по правам человека в Крыму, так что сами не дурите форумчан. Речь идет сейчас об целостности Украины и тут Израилю было на нас наплевать.
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Та да! Одной рукой осуждает, а другой - беспилотники продаёт. Которые потом на донбасе корректируют арту сепаров...
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нєдурашці.

в Ізраїлі досі не визнали Голодомор геноцидом українського народу
http://ua.112.ua/polityka/liashko-zvynuvatyv-poroshenka-prynyzhennia-ukraintsiv-cherez-holokost-281046.html

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко звинуватив президента Петра Порошенка у приниженні українського народу через його вибачень в Кнесеті за участь українців у Голокості. "Такого приниження українців ще не було у вітчизняній історії. Під час візиту до Ізраїлю Президент Порошенко вибачився за "участь українців у Голокості".Це те, що ми будемо зараз звинувачувати грузин і євреїв у Голодоморі, апелюючи до звірств Джугашвілі, Берії, Кагановича і т. д. Кнесет досі не визнав Голодомор геноцидом українського народу. Ось над цим повинна працювати українська влада, їдучи на Святу Землю. А не принижувати українською, розвиваючи на міжнародному рівні неповноцінність свого народу", - написав Ляшко у своєму Facebook

натяк зрозуміло?
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погромів не буде,але пора зрозуміти-
народи і країни не мають друзів,а лише інтереси.
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Неделю назад в Бельгию не поехал, теперь в обетованную Иудею. Совпадение? Посмотрим. Если и в Бердичев не пустят, тогда тенденция-с
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Зачем им Израиль? Они будут строить Израиль в Украине. Землю обитованную №2.
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он упал .... и снова даёт о себе знать больная спина тупина...

Минобороны РФ сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154, вылетевшего с аэродрома в Адлере. На борту - 91 человек. Самолет направлялся в сирийскую Латакию

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/25/12/2016/585f51949a794735d064e217
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А порохоботы шоколадные даже здесь умудряются не признавать,шо их пэця с его Мидом и Климкиным в очередной раз обо...лись на международной арене и как путиноиды перекладывают свой провал с больной головы на здоровую,если б брали пример с Израиля,который ни под кого не ложится и постоянно в войне и поэтому до сих пор существует,Украину б как и их уважали,брали б лучше пример с них!
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. По предварительным данным, причиной падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в силовых структурах.

"В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.
Отмечается, что на борту были 83 пассажира и 8 членов экипажа.
В пресс-службе рассказали, что на пропавшем Ту-154 находились военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.

К поискам лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.
Владимиру Путину доложили об исчезновении самолета с радаров, президент получает всю информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы.
Министр обороны Сергей Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных сил по организации поисково-спасательных мероприятий.
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ну вы поняли
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такой "мелочью"... утина рано утром тревожить не станут..! :D
ну упал... так упал! не первый не последний!
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Израиль сделал много для Украины после нападения России ....
Израильские Военные инстуктора в первые месяцы войны учили украинских военных воевать, прекратили поставки беспилотников, врачи спасали украинских тяжело раненных военных, которых в Германии считали безнадежными .... десятки волонтеров помогали семьям раненных военных находить жилье и помогали в переводе .... сотни людей протестовали возле российского посольства ...

Все видели военный парад в Киеве с израильскими автоматами .... Израиль единственная страна Запада, давшая безвизовый режим Украине .... месяц тому назад Израиль согласился принять тысячи украинских граждан на работу с оговоренной зарплатой и страховкой ...
Сегодня 10 тыс. граждан Украины стоят в очереди в Израиле , стремясь получить статус беженцов

Израиль надеялся, что Украина последует примеру США и воздержится ...... кстати, пару месяцев тому в Юнеско проходило голование по Израилю: США, Германия, страны Прибалтики поддержали Израиль, а Украина поддержала Россию и проголосовала против ... У Украины , видимо, много дружеских стран, что Израиль не нужен ..
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"прекратили поставки беспилотников", - кое что делали, но россия убивала во многих странах, а сотрудничество Израиля и россии продолжалось после Карабаха, Грузии, Приднестровья...
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Эй,админы шоколадные,спам-это вы,шо правда глаза колет,ещё напишите,шо я "агент кремля".
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Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль из-за голосования Украины в Совбезе ООН, - израильские СМИ кто -кого- куда перенес ?
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на родину едет, приедет,а кругом одни родичи-ортодоксы, ну красота, глаз пейс радует
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Да ладно,послал бы в знак примирения этому Ненатьяху полтора центнера сала.
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Не можна захоплювати чужі землі та сподіватись на підтримку, бо це - нечесно.
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Якщо нам визнавати захоплення і будівнитство на чужій території будь якої країни законним, то тоді, по аналогії, це пряма дорога до визнання законними окупацію Криму і Лугандонії, а цього робити ніяк не можна.
Тому Израїльтятам не слід дуже ображатися. Але, думаю, що нам було б краще просто утриматися.
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Что то не то какую-то пакость нам готовят наши гройсмани .проголосовать против Израиля в ООН это жесть для Украйны и почему-то сразу осквернили памятник в Умани ,кто-то создаёт анти украйнскую картинку для сми ,за голосования в ООН полностью отвечает президент с такими руководителями ворогов не надо
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Повний Кабмін євреїв, а відносини з Ізраїлем все одно примудрились просрати. Тільки в Україні таке можливе
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Нетаньяху принял решение отменить визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе.

Решение было принято в свете голосования Украины в пользу резолюции СБ ООН.

Напомним, 19 декабря Израиль поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым - временно оккупированной территорией!
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Расскажите об юридической ответственности (обязательности выполнения) россии в следствии этого решения.
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Дык вроде не он перенес а ему перенесли. За то что нагадили Израилю в ООН, который нас поддерживал на всех голосованиях.
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Явно не на всех, а принципиальных даже игнорировали Украину.
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Я абсолютно не удивлён, если учесть события которые имели место быть недавно:

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Цензор.НЕТФорум Украины
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