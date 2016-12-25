Премьер Гройсман перенес ранее запланированный на 27-28 декабря визит в Израиль, - источник "Интерфакса"

Berko Berko
, Lev Zawago
, La Figa56 ab2ed38e
, Эдвардд
, сидней
, Аль Капучіно
, Левко Чорний
, Путенбох
, Вова Индюков
, re4evil
, Андрей Дар
, время
, Bobic Sdox
, Ali Hasan
, Valery Greff
, Vyacheslav Sensor
, Radoslav Sikorsky
, Rjr
, Trick
, Степан Степанов ec703c25
, Чудь Залесья
, Олександр Терек
, Бромштейн Эраст
, Magua Guronian
, larisa890
, Tatyana Pomolova
, Людмила Лозенко d4690d39
, discovery
, Alter Nator
, Elena Grinchenko
, Тарас Бойко
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Виталик Виталик a98168ee
, Vlad Dyvin
, Fobos
, Zaporozec
, Vova Kok
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Satur
, Fes Rad
, Александр Харьковский
, Supple Vine
, Славик Шустрик
, Губернатор Боронео
, Дрон Морз
, VOLVO XC 70
, Zemer
, Андрій Жагун
, Kirim Ukrainali
, победа за нами100
, Vapy Provk
, Олег Смуток
, Чубака
, Владимирец Фартовий
, alexandr shamov
, sandr bak
, буков
, Alexandr Andreychuk
, Elena Drozd
, ГЕТЬМАН UA
, Батя Махно
, Ирина Александровна
, Sherbyna Genadij
, Елена АВС
, ПАРАБЕЛЛУМ 777
, Vsevolod Marchenko
, Владимр Святюк
, Yarik Sperkach
, Trikimees
, Oleh57
, Саша777
, GSN
, Amber
, Микола Якуц
, Sharl
, Nep Nep
, Гыг с Вами
, Dombass
, Виталий Синько 5d5bd29e
, Ґіта Голубенко
, Lvbnhj
, Игорь Оржишко
, Александр Чуприна
, Роман Ш. 34f68eab
, Дмитрий Поляков 330598a2
, Pavlo Dudra
, Юрий Вояк
, Доброжелатель 832f7c67
, 133133
, Юрий Булкин
, Foxcoon007
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, Александр Шерешков
, Знаток_1
, Саша Соколенко
, Стрелок
, Tema9
, Алла Новосад 5b57f84f
, keeper0306
, Сергей1967
, Trot91
, Гитарист Тиркин
, VolcheratoR
, 5 копійок
, John1234
, Саша Петров 9e5d29f2
, Андрей Желязков
, Евлампий Морамойкин
, Виктор Ли a3db1a1b
, Fleuves sanglantes
, Саша Галинская
, Stalker Lupus
, Пушной Зверь
, To Response
, Оксана Евтухова
, Петро Соловейко
, alex shevchenko f04f51d9
, Bogdan Botsura
, Варраван
, stas volja
, Сделанный в СССР
, юрий к 4bf24aab
, Родион Ивашин
, ордорд рмлл
, Сантьяго
, Faina L
, Лёва Паливода
, Федор Достоевский 7e1c0118
, yri 47e7daab
, Papa Papandreus
, 2093306
, Влад 2
, EUkozak
, STEN_D
, Fjall_Raven
, Alex Ustas 32556286
, Иван Крутько
, Николай Безденежный
, Dmytro Tymoshenko
, Senator S 01a656ec
, sharaban
, Barcas
, Robert Chenk
, R G
, wsewolod паталаха
, Saul Goodman
, Oleg Kario
, Eispickel
, Сергей Сергеевич e97d62ab
, Sergey Maryan
, Артур Ланглиц
, Alex Nemo
, Слободянюк Григорий
, Антип61
, Anatoly Samsonenko
, Святослав Айшер ec6e93a4
, Лера Ларченко
, Олєкса Моцкаль
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, Илья Ильин e75eb129
, Валерий Талдыкин 798fc949
, Vovcheg Zak
, Гульчатай
, Олег Лисенко ba06da21
, константен
, Vasiliy Tkach
, НИКОЛАЙ МИРОНСКИЙ
, Владимир Будник
, я гражданин Украины
, Махмут Александр
, delo delo
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, Vladimir Rentyuk
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США увеличили сумму финансовой помощи Украине на 2017 год.
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США выделят 350 млн долларов на военную помощь Украине.
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Не участвовали в голосовании
24 страны - члены ООН в голосовании не участвовали: Белиз, Босния и Герцеговина, Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Гана, Гренада, Гвинея-Бисау, Иран, Израиль, Киргизия, Лаос, Ливан, Марокко, Оман, Сербия, Таджикистан, Восточный Тимор, Тонга, Туркмения, Тувалу, Объединённые Арабские Эмираты, Вануату, Йемен.Научитесь с уважением писать и не оскорблять собеседников.
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в Ізраїлі досі не визнали Голодомор геноцидом українського народу
http://ua.112.ua/polityka/liashko-zvynuvatyv-poroshenka-prynyzhennia-ukraintsiv-cherez-holokost-281046.html
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко звинуватив президента Петра Порошенка у приниженні українського народу через його вибачень в Кнесеті за участь українців у Голокості. "Такого приниження українців ще не було у вітчизняній історії. Під час візиту до Ізраїлю Президент Порошенко вибачився за "участь українців у Голокості".Це те, що ми будемо зараз звинувачувати грузин і євреїв у Голодоморі, апелюючи до звірств Джугашвілі, Берії, Кагановича і т. д. Кнесет досі не визнав Голодомор геноцидом українського народу. Ось над цим повинна працювати українська влада, їдучи на Святу Землю. А не принижувати українською, розвиваючи на міжнародному рівні неповноцінність свого народу", - написав Ляшко у своєму Facebook
натяк зрозуміло?
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народи і країни не мають друзів,а лише інтереси.
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Минобороны РФ сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154, вылетевшего с аэродрома в Адлере. На борту - 91 человек. Самолет направлялся в сирийскую Латакию
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/25/12/2016/585f51949a794735d064e217
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"В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.
Отмечается, что на борту были 83 пассажира и 8 членов экипажа.
В пресс-службе рассказали, что на пропавшем Ту-154 находились военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.
К поискам лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.
Владимиру Путину доложили об исчезновении самолета с радаров, президент получает всю информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы.
Министр обороны Сергей Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных сил по организации поисково-спасательных мероприятий.
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ну вы поняли
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ну упал... так упал! не первый не последний!
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Израильские Военные инстуктора в первые месяцы войны учили украинских военных воевать, прекратили поставки беспилотников, врачи спасали украинских тяжело раненных военных, которых в Германии считали безнадежными .... десятки волонтеров помогали семьям раненных военных находить жилье и помогали в переводе .... сотни людей протестовали возле российского посольства ...
Все видели военный парад в Киеве с израильскими автоматами .... Израиль единственная страна Запада, давшая безвизовый режим Украине .... месяц тому назад Израиль согласился принять тысячи украинских граждан на работу с оговоренной зарплатой и страховкой ...
Сегодня 10 тыс. граждан Украины стоят в очереди в Израиле , стремясь получить статус беженцов
Израиль надеялся, что Украина последует примеру США и воздержится ...... кстати, пару месяцев тому в Юнеско проходило голование по Израилю: США, Германия, страны Прибалтики поддержали Израиль, а Украина поддержала Россию и проголосовала против ... У Украины , видимо, много дружеских стран, что Израиль не нужен ..
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Тому Израїльтятам не слід дуже ображатися. Але, думаю, що нам було б краще просто утриматися.
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Решение было принято в свете голосования Украины в пользу резолюции СБ ООН.
Напомним, 19 декабря Израиль поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым - временно оккупированной территорией!
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