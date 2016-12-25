В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны

Berko Berko
, Lev Zawago
, La Figa56 ab2ed38e
, Эдвардд
, сидней
, Аль Капучіно
, Левко Чорний
, Путенбох
, Вова Индюков
, re4evil
, Андрей Дар
, время
, Bobic Sdox
, Ali Hasan
, Valery Greff
, Vyacheslav Sensor
, Radoslav Sikorsky
, Rjr
, Trick
, Степан Степанов ec703c25
, Чудь Залесья
, Олександр Терек
, Бромштейн Эраст
, Magua Guronian
, larisa890
, Tatyana Pomolova
, Людмила Лозенко d4690d39
, discovery
, Alter Nator
, Elena Grinchenko
, Тарас Бойко
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Виталик Виталик a98168ee
, Vlad Dyvin
, Fobos
, Zaporozec
, Vova Kok
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Satur
, Fes Rad
, Александр Харьковский
, Supple Vine
, Славик Шустрик
, Губернатор Боронео
, Дрон Морз
, VOLVO XC 70
, Zemer
, Андрій Жагун
, Kirim Ukrainali
, победа за нами100
, Vapy Provk
, Олег Смуток
, Чубака
, Владимирец Фартовий
, alexandr shamov
, sandr bak
, буков
, Alexandr Andreychuk
, Elena Drozd
, ГЕТЬМАН UA
, Батя Махно
, Ирина Александровна
, Sherbyna Genadij
, Елена АВС
, ПАРАБЕЛЛУМ 777
, Vsevolod Marchenko
, Владимр Святюк
, Yarik Sperkach
, Trikimees
, Oleh57
, Саша777
, GSN
, Amber
, Микола Якуц
, Sharl
, Nep Nep
, Гыг с Вами
, Dombass
, Виталий Синько 5d5bd29e
, Ґіта Голубенко
, Lvbnhj
, Игорь Оржишко
, Александр Чуприна
, Роман Ш. 34f68eab
, Дмитрий Поляков 330598a2
, Pavlo Dudra
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, Доброжелатель 832f7c67
, 133133
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, З нами Бог та Україна
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, keeper0306
, Сергей1967
, Trot91
, Гитарист Тиркин
, VolcheratoR
, 5 копійок
, John1234
, Саша Петров 9e5d29f2
, Андрей Желязков
, Евлампий Морамойкин
, Виктор Ли a3db1a1b
, Fleuves sanglantes
, Саша Галинская
, Stalker Lupus
, Пушной Зверь
, To Response
, Оксана Евтухова
, Петро Соловейко
, alex shevchenko f04f51d9
, Bogdan Botsura
, Варраван
, stas volja
, Сделанный в СССР
, юрий к 4bf24aab
, Родион Ивашин
, ордорд рмлл
, Сантьяго
, Faina L
, Лёва Паливода
, Федор Достоевский 7e1c0118
, yri 47e7daab
, Papa Papandreus
, 2093306
, Влад 2
, EUkozak
, STEN_D
, Fjall_Raven
, Alex Ustas 32556286
, Иван Крутько
, Николай Безденежный
, Dmytro Tymoshenko
, Senator S 01a656ec
, sharaban
, Barcas
, Robert Chenk
, R G
, wsewolod паталаха
, Saul Goodman
, Oleg Kario
, Eispickel
, Сергей Сергеевич e97d62ab
, Sergey Maryan
, Артур Ланглиц
, Alex Nemo
, Слободянюк Григорий
, Антип61
, Anatoly Samsonenko
, Святослав Айшер ec6e93a4
, Лера Ларченко
, Олєкса Моцкаль
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, Илья Ильин e75eb129
, Валерий Талдыкин 798fc949
, Vovcheg Zak
, Гульчатай
, Олег Лисенко ba06da21
, константен
, Vasiliy Tkach
, НИКОЛАЙ МИРОНСКИЙ
, Владимир Будник
, я гражданин Украины
, Махмут Александр
, delo delo
, Гриша Майн
, Ybaldy
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, Володимир Шевченко 805b5da6
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, Альфред Соломонович
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" Чувак с ником Чрствый толсто троллит ВСУ, школота Максимка (нахватавшись верхушек в родном ПТУ) пытается блеснуть неокрепшим интеллектом и в результате случается мегаконфуз..."
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если не можешь бороться- тогда возглавь(с) ... как-то так
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не понятно, а кто заставляет покупать? кто за шиворот заливает?
не віручай дядю...не покупай..)))
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Забороняють ВСІМ, щоб типа деякі недоумки не заторчали і не передозувалися. Чому за мій рахунок хтось вирішує проблеми недоумків? Чому не заборонити алкоголь?; недоумки ж ним перепиваються? Чому б не заборонити автомобілі? - недоумки ганяють і розбиваються?
Заборона на психоактивні речовини насправді потрібна
а)наркоторговцям (ціна висока);
б) мусорам (непочатий край для зловживань)
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Hi, bro !
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Вот отрывок из романа "Граф Монте-Кристо", где речь идет о гашише:
"Так это гашиш! - воскликнул Франц. - Я слыхал о нем.
- Вот именно, любезный Аладдин, это гашиш, самый лучший, самый чистый
александрийский гашиш, от Абугора, несравненного мастера, великого чело-
века, которому следовало бы выстроить дворец с надписью: "Продавцу
счастья - благодарное человечество".
- А знаете, - сказал Франц, - мне хочется самому убедиться в справед-
ливости ваших похвал.
- Судите сами, дорогой гость, судите сами; но не останавливайтесь на
первом опыте. Чувства надо приучать ко всякому новому впечатлению, неж-
ному или острому, печальному или радостному. Природа борется против этой
божественной травы, ибо она не создана для радости и цепляется за стра-
дания. Нужно, чтобы побежденная природа пала в этой борьбе, нужно, чтобы
действительность последовала за мечтой: и тогда мечта берет верх, мечта
становится жизнью, а жизнь - мечтою. Но сколь различны эти превращения!
Сравнив горести подлинной жизни с наслаждениями жизни воображаемой, вы
отвернетесь от жизни и предадитесь вечной мечте. Когда вы покинете ваш
собственный мир для мира других, вам покажется, что вы сменили неаполи-
танскую весну на лапландскую зиму. Вам покажется, что вы спустились из
рая на землю, с неба в ад. Отведайте гашиша, дорогой гость, отведайте.
Вместо ответа Франц взял ложку, набрал чудесного шербета столько же,
сколько взял сам хозяин, и поднес ко рту.
- Черт возьми! - сказал он, проглотив божественное снадобье. - Не
знаю, насколько приятны будут последствия, по это вовсе не так вкусно,
как вы уверяете.
- Потому что ваше небо еще не приноровилось к необыкновенному вкусу
этого вещества. Скажите, разве вам с первого раза понравились устрицы,
чай, портер, трюфели, все то, к чему вы после пристрастились? Разве вы
понимаете римлян, которые приправляли фазанов ассой-фетидой, и китайцев,
которые едят ласточкины гнезда? Разумеется, нет. То же и с гашишем.... "
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Долго Бог их на одном самолете собирал
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Больше будут курить меньше будут задавать вопросы или требовать что то
Что мы видим по телеку. Все больше раскручивают идею : живи как хочешь, кури, нюхай , бухай, трахайся , "экспериментируй со своим полом" . Дети смотрят всю эту кашу и думают что вот оно цель моем жизни. Когда пишешь про это все отвечают что да нееееет , ну ты и параноик , это же и есть демократия и т.д. Но если это демократия то почему раскручивают именно эти идеи а не идеи про спорт, про науку ? Ответ очевиден. Им нужны тупые, без амбициозные подростки которые только думают что бы сегодня нюхнуть, бухнуть и куда бы засунуть свой фаллос
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но может освоить смежную профессию - хорошим столяром стать.
кандалы не снимать.
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