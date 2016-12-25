Убийство российского посла Карлова было спланировано, - глава МВД Турции

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Всего на сайте: 248 писателей
2.один Турчинов?
3.ну ка же неважно, нет, это очень важно
4.поддерживает власти экономически, конкретно каким образом?
5.а РФ планировало захватывать и наводить порядок? (в Киеве и других городах вздрогнули во сне) краще не треба
бардакпорядок у нас и сами управятся навести
6.ну как не поддались? поддались, или поддались а может амбиции? может просто глупость и всё.
..что-то вы становитесь совсем нехорошим а ну хорошо подумайте ...
хорошо, и объяснитесь
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2. ой. старо, ну ладно( разве что деньгами, а как конкретно Турчинов убедил российскую власть перегнать эшелоны с оружием, боеприпасами на Донбасс и сформировать "ополчение" расскажите
3. да, но а чего Россия так разнервничалась что Украина собралась евроинтегрироваться? или чего тогда так стали вдруг не дороги украинцы России
4.своих банков
5. ну за всех не знаю а я не мечтаю, н верю в доброго дядю с грошами задарма и резкое покращення
6 поддались и увязли.
PS: от именно, см. п. 5
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никуда не годится( мне не понравилось, ну что это, надо ж как то иначе, в некоторых моментах сами себе противоречите
заезжено сильно, рассказать где именно особо ?,
не, не буду, мне лениво, (
а, пысы: и не нравится что обращаетесь на ты( я люблю кагда с уважением
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исправляйтесь если сможете конечно а то ну скучно а ссорится мне не хочется с россиянами я на другом ресурсе ссорюсь мне нравится а тут мне нравится ссорится с биндеровцами а вот с вами хотела поговорить по сути а вы что как бот ну что за безобразие до свидания если работаете то плохо
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Елена, 57 Мурманск
20 декабря 2016 в 08:27
Не равняйте посла и 55 человек, давно утративших человеческий облик и никогда не задумывавшихся о предназначении человека. Это генетический мусор.
и это ещё так культурно
про отношение к украинцем на некоторых российских сайтах разных я промолчу, но справедливости ради добавлю у нас друг друга украинцы некоторые ненавидят не меньше, и говорят подобное когда потравились у нас
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юлен делает упор на этическое воспитание нового поколения[12]. Гюлен проповедует и развивает традиционный турецкий (ханафитско-матуридитский) вариант ислама, не выдвигая новых теологических концепций, а предлагая их современную интерпретацию. Гюлен постоянно подчеркивает роль науки и образования в развитии общества[13]. Отличительной чертой Гюлена является инициирование диалога с представителями других конфессий и убеждений[14]. Запустив процесс диалога в Турции, Гюлен продолжил его и в международном масштабе[15]. В плане политики Фетхуллах Гюлен считает демократию наиболее оптимальной на данный момент формой правления, несмотря на то, что «в книжном (кораническом) и традиционалистском (на основании Сунны) мусульманстве нет ни абсолютной монархии, ни классической демократии в её западном варианте, ни диктатуры, ни тоталитаризма».[16] Гюлен выступает за многопартийность[17], и придерживается в плане политики основного принципа - «в исламе управление опирается на договор между тем, кто будет править, и тем, кто будет подчиняться».[16]
Гюлен активно участвует в общественных дискуссиях о будущем Турции, ислама в современном государстве, роли образования и воспитания в развитии личности. Его нередко называют «одним из самых важных мусульманских деятелей мира»[17]. Что касается его собственной жизни, Гюлен весьма религиозен и консервативен.
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Американец украинского происхождения, "поющий дальнобойщик" Вадим Дубовский сообщил, что россиянин пытался купить у него футболку с надписью "Путин х...йло", а затем попросту порвал ее.
Американец украинского происхождения, "поющий дальнобойщик" Вадим Дубовский находящийся на отдыхе в Перу, рассказал, что в городе древних инков Мачу Пикчу у него произошла схватка с российским туристом из-за его футболки с надписью "Путин - х...йло". Об этом он написал в Facebook.
Дубовский сообщил, что его футболка "пала смертью храбрых", а россиянин был задержан полицией за нападение. Он рассказал, что россиянин поинтересовался, почему американец носит такую футболку. Потом попытался пояснить, что Дубовский ничего не знает о ситуации в Украине. Когда ему сказали, что недавно были в Украине, тот заявил, "вы, украинцы, Европе подлизываете, а там все - пид...ры!".
Буйному россиянину посоветовали идти своей дорогой и не мешать людям отдыхать. Тот согласился, но попросил продать ему футболку. Когда ему ответили отказом, потребовал снять ее. А в какой-то момент схватил Дубовского за верхний край футболки на шее и сильно дернул назад, повалив того на каменную мостовую.
"Треск рвущейся ткани, матерщина русского "Вани" и топот убегающего субъекта. Все длилось секунды полторы-две, не более. Я даже не успел испугаться падения с лестницы. Тишину сменили крики подбежавших туристов, которые на разных языках спрашивали, в порядке ли я", - рассказал он.
Дальнобойщик рассказал, что окружающим объяснили суть произошедшего.
"Я едва успел надеть обычную футболку с коротким рукавом, как к нам прибежал один из охранников и сказал, что они поймали нападавшего и вызвали полицию. Сотрудники комплекса видели, как он напал на меня. Нам следует идти за ним, чтобы объяснить все полицейским", - продолжил он.
Он отметил, что задержанный россиянин сразу попытался предложить им деньги. За это время супруга Дубовского пересказала администраторам комплекса всю историю, "параллельно объяснив суть конфликта между Россией и Украиной", а также роль Путина в этом конфликте. Задержанный россиянин, по словам Дубовского, ни на одном из европейских языков не говорил.
"Охранники, в свою очередь, рассказали нам, что обратили на него внимание, так как он... вел себя странно, а при задержании и обыске они обнаружили у него белый порошок. Через полчаса в полицейском участке у субъекта был изъят российский паспорт и обратный билет на поезд до Куско. Нам было предложено остаться часа на два-три, если мы хотим добиться справедливости, так как полицейским нужно было связаться с российским консульством и найти для субъекта переводчика", - рассказал он.
Американский украинец рассказал, что, "посмотрев на лысую испуганную харю субъекта, бормотавшего что-то про то, что нужно быть добрее, и что можно было бы все уладить в ресторане", он с супругой решил, что троллинг удался, и отправился на вокзал.
https://www.facebook.com/vadim.dubovsky/videos/pcb.1833772010195918/1833771263529326/?type=3
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https://www.youtube.com/watch?v=f9x6asQEdsw
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Мне кажется произошедшее больше похоже на несчастный случай....
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следсвие движется уперед.
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шел себе пацан за кофе,
а тут посол с выставкои - ну и как его не пристрелить?
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https://ria.ru/incidents/20161225/1484531115.html
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Матрены ещё навысерают чугункинов или как там этого
Выблядка посла кацапского через жонпу деланого
Главное чтоб не последний кремлядь гэбнявый
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