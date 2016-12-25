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Теги: посол (999) Турция (1707) убийство (4503)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Убийство российского посла Карлова было спланировано, - глава МВД Турции

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что нападение, в результате которого погиб российский посол Андрей Карлов, было спланировано.

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1.да были жертвы. были
2.один Турчинов?
3.ну ка же неважно, нет, это очень важно
4.поддерживает власти экономически, конкретно каким образом?
5.а РФ планировало захватывать и наводить порядок? (в Киеве и других городах вздрогнули во сне) краще не треба бардакпорядок у нас и сами управятся навести
6.ну как не поддались? поддались, или поддались а может амбиции? может просто глупость и всё.
..что-то вы становитесь совсем нехорошим а ну хорошо подумайте ...
хорошо, и объяснитесь
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1. не два
2. ой. старо, ну ладно( разве что деньгами, а как конкретно Турчинов убедил российскую власть перегнать эшелоны с оружием, боеприпасами на Донбасс и сформировать "ополчение" расскажите
3. да, но а чего Россия так разнервничалась что Украина собралась евроинтегрироваться? или чего тогда так стали вдруг не дороги украинцы России
4.своих банков
5. ну за всех не знаю а я не мечтаю, н верю в доброго дядю с грошами задарма и резкое покращення
6 поддались и увязли.
PS: от именно, см. п. 5
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никуда не годится( мне не понравилось, ну что это, надо ж как то иначе, в некоторых моментах сами себе противоречите
заезжено сильно, рассказать где именно особо ?,
не, не буду, мне лениво, (
а, пысы: и не нравится что обращаетесь на ты( я люблю кагда с уважением

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да никто не будет вводить визовый режим с Россией, и у большей части постоянно кто ездит там родственники, и многие пополучали гражданство, ну если хотите введите сами со своей стороны, это усложнит жизнь и с той стороны и с этой, но ездить будут всё равно
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и ещё у вас высокомерие как и у биндеровцев к украинцам выше крыши это мне не нравится тоже пойду я и так засиделась хоть и днём проснулась мне завтра надо съездить будет
исправляйтесь если сможете конечно а то ну скучно а ссорится мне не хочется с россиянами я на другом ресурсе ссорюсь мне нравится а тут мне нравится ссорится с биндеровцами а вот с вами хотела поговорить по сути а вы что как бот ну что за безобразие до свидания если работаете то плохо
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По каким международным правам? Тут Британия захотела выйти и то это на многие года. А в Крыму за пару дней всё решили. Ещё вспомните как Украина выходила из СНГ, последняя претензия была от Кыргызстана. Такие дела не делаются на опана!
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Копейкин,мы уж обрадовались,думали ты пал геройской смертью,сраженный в неравном бою с Боярышником.
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Все поголовье русни - моральные уроды,раз радуются убийствам Украинцев и Сирийцев.А мы радуемся смерти врагов-оккупантов.
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Ты себе противоречишь.Как раз русня убивала и убивает.Вас прозвали кацапами(кассаб-мясник,тюрк)за ваше пристрастие к резне.И ты этим гордишься,кацапчик? Или ты гордишься тем,шо вашу "нацию" продумали ученые немцы по приказу неученого немца Петрухи Припадочного?
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чурки,хохлы,хачи,грызуны,гейропейцы,чухна,лабусы и т.п.- все эти милые прозвища для ваших соседей придумало ЦРУ?
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Дело не в нaзваниях,а вашей животной ненависти ко всем окружающим.
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Ты бредишь,кацапчик,небось вЯЯличие вспухло.Ну,от этого ты быстро излечишься в очереди за любимой тобой с детства нашей гуманитаркой.
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Наша "сложная ситуация" сушествует в твоем отравленном киселем "мозгу",кацапчик.А через 5 лет после распада сысысыра вы радостно вернулись в привычное вам холопское состояние полуживотных,в каковом всегда и пребывали.
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Как называлась твоя "страна" до Петра Гольштейн-Готторпа,московит?
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национализм , фашизм - защитная реакция на уничтожение коренного народа " зайдами". Гитлер - крайность , перебор. Любая крайность ведет к краху . Та же толерантность в Европе ( которая сменила нацистские настроения 30-40) , в результате погубит европейское население , с годами заменив их арабским ( Причем без войны) .
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почитай, клоун высказывания своих русских соплеменников. Везде неприкрытая радость от убийств сирийцев, украинцев, грузин. Русские всегда и везде радовались смертям людей, а чтоб жилось веселее несли эту смерть везде где появлялись. Вы и есть моральные уроды.
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Приведи мне примеры потенциальных этн.чисток,которые предотвратили кацапы/мясники?
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Обиделся,пропагандончик из племени мясников?
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Тебе предлагают подтвердить твой поток сознания ссылкой на СМИ.Раз ты каждый раз вместо СМИ ссылаешься на какие-то побрехушки,то кто ж тебе доктор?
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Этнические чистки??? Та все народы, которые присоединилсь к вашей федерации были вынуждены это сделать. Я помню как бабушка плакала и сказала что мы бы вымерли генетически, если бы не согласились стать частью России. А ведь она была даже не кабардинкой, а черкесской.
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да, например

Елена, 57 Мурманск

20 декабря 2016 в 08:27
Не равняйте посла и 55 человек, давно утративших человеческий облик и никогда не задумывавшихся о предназначении человека. Это генетический мусор.
и это ещё так культурно
про отношение к украинцем на некоторых российских сайтах разных я промолчу, но справедливости ради добавлю у нас друг друга украинцы некоторые ненавидят не меньше, и говорят подобное когда потравились у нас
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Сколько твоих героев сожгли в крематории "задним числом"? Волки позорные!
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А сейчас выступает Лев Копейкин с фантастическими теориями от Киселев,Толстой и Компании!Спонсор - дурдом n6,ул.Кадырова,деревня мААс Ква
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Я вижу шо это рассказываешь ты - платный пропагандон из страны-помойки.
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это рассказываешь ты - платный пропагандон из страны-помойки.
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Гюлену ? Ну очень не похож этот парень на религиозного фанатика.
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Тебе,руснявому,это знать лучше всех.Твой фюрерок пернатый этим уже 18 лет занимается.
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Так кто взорвал дома с мирными жителями,в том числе детишками,в Рязани?
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"если РФ борется с мировым террором" - билет в спам
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Номальный такой себе Гюлен. С чего бы Эрдогану на него бочку катить?

юлен делает упор на этическое воспитание нового поколения[12]. Гюлен проповедует и развивает традиционный турецкий (ханафитско-матуридитский) вариант ислама, не выдвигая новых теологических концепций, а предлагая их современную интерпретацию. Гюлен постоянно подчеркивает роль науки и образования в развитии общества[13]. Отличительной чертой Гюлена является инициирование диалога с представителями других конфессий и убеждений[14]. Запустив процесс диалога в Турции, Гюлен продолжил его и в международном масштабе[15]. В плане политики Фетхуллах Гюлен считает демократию наиболее оптимальной на данный момент формой правления, несмотря на то, что «в книжном (кораническом) и традиционалистском (на основании Сунны) мусульманстве нет ни абсолютной монархии, ни классической демократии в её западном варианте, ни диктатуры, ни тоталитаризма».[16] Гюлен выступает за многопартийность[17], и придерживается в плане политики основного принципа - «в исламе управление опирается на договор между тем, кто будет править, и тем, кто будет подчиняться».[16]
Гюлен активно участвует в общественных дискуссиях о будущем Турции, ислама в современном государстве, роли образования и воспитания в развитии личности. Его нередко называют «одним из самых важных мусульманских деятелей мира»[17]. Что касается его собственной жизни, Гюлен весьма религиозен и консервативен.
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редкое видео. и гремм оху.вший наверное был услышав правду.
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Та не звизди, убийство было счастливым случаем
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А почему счастливый - потому как такие убийства должны были бы происходить каждый день и стать для нас обыденными.
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Жто был тщательно спланированный результат кремлёвского упыря !
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В Перу российский турист напал на "поющего дальнобойщика" из-за его футболки с Путиным
Американец украинского происхождения, "поющий дальнобойщик" Вадим Дубовский сообщил, что россиянин пытался купить у него футболку с надписью "Путин х...йло", а затем попросту порвал ее.

Американец украинского происхождения, "поющий дальнобойщик" Вадим Дубовский находящийся на отдыхе в Перу, рассказал, что в городе древних инков Мачу Пикчу у него произошла схватка с российским туристом из-за его футболки с надписью "Путин - х...йло". Об этом он написал в Facebook.

Дубовский сообщил, что его футболка "пала смертью храбрых", а россиянин был задержан полицией за нападение. Он рассказал, что россиянин поинтересовался, почему американец носит такую футболку. Потом попытался пояснить, что Дубовский ничего не знает о ситуации в Украине. Когда ему сказали, что недавно были в Украине, тот заявил, "вы, украинцы, Европе подлизываете, а там все - пид...ры!".
Буйному россиянину посоветовали идти своей дорогой и не мешать людям отдыхать. Тот согласился, но попросил продать ему футболку. Когда ему ответили отказом, потребовал снять ее. А в какой-то момент схватил Дубовского за верхний край футболки на шее и сильно дернул назад, повалив того на каменную мостовую.
"Треск рвущейся ткани, матерщина русского "Вани" и топот убегающего субъекта. Все длилось секунды полторы-две, не более. Я даже не успел испугаться падения с лестницы. Тишину сменили крики подбежавших туристов, которые на разных языках спрашивали, в порядке ли я", - рассказал он.
Дальнобойщик рассказал, что окружающим объяснили суть произошедшего.
"Я едва успел надеть обычную футболку с коротким рукавом, как к нам прибежал один из охранников и сказал, что они поймали нападавшего и вызвали полицию. Сотрудники комплекса видели, как он напал на меня. Нам следует идти за ним, чтобы объяснить все полицейским", - продолжил он.
Он отметил, что задержанный россиянин сразу попытался предложить им деньги. За это время супруга Дубовского пересказала администраторам комплекса всю историю, "параллельно объяснив суть конфликта между Россией и Украиной", а также роль Путина в этом конфликте. Задержанный россиянин, по словам Дубовского, ни на одном из европейских языков не говорил.
"Охранники, в свою очередь, рассказали нам, что обратили на него внимание, так как он... вел себя странно, а при задержании и обыске они обнаружили у него белый порошок. Через полчаса в полицейском участке у субъекта был изъят российский паспорт и обратный билет на поезд до Куско. Нам было предложено остаться часа на два-три, если мы хотим добиться справедливости, так как полицейским нужно было связаться с российским консульством и найти для субъекта переводчика", - рассказал он.
Американский украинец рассказал, что, "посмотрев на лысую испуганную харю субъекта, бормотавшего что-то про то, что нужно быть добрее, и что можно было бы все уладить в ресторане", он с супругой решил, что троллинг удался, и отправился на вокзал.
https://www.facebook.com/vadim.dubovsky/videos/pcb.1833772010195918/1833771263529326/?type=3
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Вывсеврети. Его уже мертвым на выставку принесли.
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Вполне возможно, что это даже суицид совершенный в общественном месте...
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трясе ердоганьський режим із страшною силою
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Танунах. А то все подумали типа это был экспромт. Лохи илля ллаху МИД Турции. Чмы е*аные.
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Как же достал этот Мордор со своими вечными двойными стандартами - как дети в Алеппо, так пылью присыпаны на картинку, а как на Карлове немножко кетчупа, так прям сразу - "Террорист Убил Российского Посла"...(с)
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Удивляет только, что так долго тянули с этим заявлением...... Могли бы за 5 минут до случившегося заявить. То, что его ликвидировали и даже не пытались задержать, уже говорило само за себя, живым он был не нужен, а вот *связь* с Гюленом после истории с послом, хороший повод требовать выдачи Гюлена из США. Это как воздух нужно Эрдогану для своего лохтората.
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/"Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что нападение, в результате которого погиб российский посол Андрей Карлов, было спланировано/"

Мне кажется произошедшее больше похоже на несчастный случай....
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хорошо было бы если бы они еще запланировали и убить немытую вонючую рассосию, педофила путениина, димона-смартфоне, колченогого шойгу и дебила лавруху...
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глубокомысленныи вывод.
следсвие движется уперед.
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не фига он не планировал.
шел себе пацан за кофе,
а тут посол с выставкои - ну и как его не пристрелить?
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Неуместная шутка, как и предыдущие твои высеры. Ублюдок ты, нет тебе прощения.
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Маэстро! спасибо! вот это вы новость подкинули кацы ахренели и радует наличие на борту брехунов с ТВ Звезда и ОРТ, ну плясуны то дело такое

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Для желающих " высказать соболезнования " Цензор открыл целую ветку
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и еще... если на борту была курва "доктор Лиза" - то это двойной бонус
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Да и хрен с ним посол новый будет ссаца от радости когда узнает о назначении
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Ублюдок кацапский подох как и положено рузгой падали
Матрены ещё навысерают чугункинов или как там этого
Выблядка посла кацапского через жонпу деланого
Главное чтоб не последний кремлядь гэбнявый
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Цензор.НЕТФорум Украины
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